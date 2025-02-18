AutoPositionManager

Auto Position Manager ist eine auf dem gesamten MQL5-Markt einzigartige Dienstleistungsanwendung, die neue Maßstäbe für Anwendungen dieser Art setzt. Die Services-App ist ein kompaktes, aber leistungsfähiges Werkzeug, das einen erheblichen Einfluss auf das gesamte System hat. Mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche und dem Start-Stopp-System eignet sie sich hervorragend für die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben. Ist der Dienst einmal eingerichtet, kann er mit einem einzigen Klick ein- oder ausgeschaltet werden. Entscheidend ist, dass die Konfiguration auch dann erhalten bleibt, wenn die Plattform ausgeschaltet und später neu gestartet wird. Der Nutzer muss sie nur bei Bedarf reaktivieren. Diese Anwendung ist ideal für Trader, die manuelle Handelsstrategien bevorzugen.


Beschreibung des Dienstes:

Dieser Dienst automatisiert verschiedene wichtige Handelsfunktionen:

  • Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellung: Passt Stop-Loss- und Take-Profit-Orders automatisch auf der Grundlage vordefinierter Parameter in Punkten an.
  • Management auf der Grundlage definierter Gewinn- und Verlustschwellenwerte: Schließt automatisch alle Positionen, wenn der Gesamtgewinn oder -verlust den festgelegten Geldbetrag erreicht.
  • Teilweise Schließung auf der Grundlage von prozentualen Gewinnen oder Verlusten: Ermöglicht die teilweise Schließung von Positionen, wenn sie definierte prozentuale Gewinne oder Verluste erreichen.

Hauptmerkmale:

  • Dynamischer Stop Loss und Take Profit: Konfiguriert SL- und TP-Aufträge dynamisch.
  • Monetäres Handelsmanagement: Schließt Positionen auf der Grundlage von finanziellen Gewinnen oder Verlusten.
  • Teilweise Schließungsstrategien: Führt Trades teilweise auf der Grundlage von Gewinn- oder Verlustprozentsätzen aus.

Benutzerhinweise:

Installation und Startup

  1. Laden Sie den Dienst "AutoPositionManager" herunter und installieren Sie ihn im Verzeichnis <terminal_directory>\MQL5\Services.
  2. Starten Sie die MetaTrader 5-Plattform neu, um den neuen Dienst zu aktivieren.
  3. Aktivieren Sie den Dienst auf der Plattform über das Dienstmenü.

Parameter-Konfiguration

Konfigurieren Sie die Parameter im Konfigurationsfenster des Dienstes, bevor Sie starten:

  • Starten Sie Ihren ersten Dienst: Stop Loss und Take Profit
    • TakeProfitPunkte und StopLossPunkte: Definieren Sie Werte in Punkten.
    • Aktivieren Sie diesen Dienst, um TP- und SL-Aufträge automatisch auf alle Positionen anzuwenden.
  • Starten Sie Ihren zweiten Dienst: Automatisches Schließen auf der Grundlage von monetären Werten
    • CloseProfitInMoney und CloseLossesInMoney: Geben Sie Beträge in der Währung Ihres Kontos ein.
    • Aktivieren Sie diesen Service für die automatische Schließung, wenn Positionen Gewinn- oder Verlustschwellen erreichen.
  • Starten Sie Ihren dritten Dienst: Teilweise Schließung basierend auf definierten Prozentsätzen
    • PartialCloseProfitPercent und PartialCloseLossPercent: Legen Sie Schließungsprozentsätze fest.
    • Aktivieren Sie diesen Service, um die dynamische Schließung von Positionen bei veränderten Marktbedingungen zu steuern.
  • Abweichung für Orderausführung festlegen
    • Abweichung: Legen Sie die maximale Abweichung für die Ausführung von Aufträgen fest, um Marktabweichungen zu verwalten.
    • Passen Sie diese je nach Marktbedingungen und Ihrer Handelsstrategie an.

Dienste starten und überwachen

  1. Aktivieren Sie jeden konfigurierten Dienst gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
  2. Überwachen Sie kontinuierlich die Leistung der Dienste mit Hilfe der Protokollierungs- und Berichtsfunktionen der Plattform.
  3. Nehmen Sie notwendige Anpassungen auf der Grundlage der laufenden Marktanalyse und der Handelsergebnisse vor.

Hinweise:

  • Testen Sie jeden Service in einer Demo-Umgebung, um die Funktionalität zu bestätigen und die Einstellungen vor dem Live-Handel zu verfeinern.
  • Verstehen Sie die Betriebseigenschaften und Interaktionen jedes Dienstes, insbesondere unter verschiedenen Marktbedingungen, um sie effektiv nutzen zu können.

Hilfreiche Links

Installationsanleitung

  • Detaillierte Anweisungen zum Kauf und zur Installation eines Handelsroboters aus dem MQL5-Markt finden Sie in diesemArtikel.

Testen

Warnung: Ich verkaufe alle meine Produkte nur über die MQL5-Website. Wenn Sie sie irgendwo anders sehen, seien Sie sich des Betrugs bewusst.


