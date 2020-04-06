Ultimate Gold Breakout
- Experten
- Anthony Dewayne Wasome
- Version: 2.56
- Aktivierungen: 15
Ultimativer Gold-Ausbruch
Professioneller XAUUSD Breakout Expert Advisor
Ultimate Gold Breakout ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel mit täglichen Ausbruchsbewegungen bei Gold (XAUUSD) unter Verwendung klar definierter Preisniveaus und eines strukturierten Risikomanagements. Er ist für ECN- und Prop-Trading-Umgebungen konzipiert, in denen Ausführungsqualität und Kapitalschutz entscheidend sind.
Überblick über die Strategie
Der EA identifiziert den Höchst- und Tiefststand des Vortages und bereitet Trades für potenzielle Ausbruchsbewegungen von diesen Niveaus vor.
Trades können ausgeführt werden mit:
-
Pending Orders für die präzise Erfassung von Ausbrüchen, oder
-
Marktaufträge für bestätigungsbasierte Eingänge.
Wenn eine Richtung ausgelöst wird, wird das entgegengesetzte Setup automatisch abgebrochen, um ein doppeltes Risiko zu vermeiden.
Zentrale Handelslogik
-
Verwendet die Höchst- und Tiefststände des Vortages (D1)
-
Optionaler Einstiegspuffer und Bestätigungsverzögerung
-
Pending Order oder Marktausführungsmodi
-
Handhabung von One-Cancels-the-Other (OCO) Aufträgen
Risiko-Management
-
Feste oder risikobasierte Positionsgröße
-
Broker-geprüfte Volumenkontrolle
-
Fester Stop Loss und Take Profit
-
Teilweise Positionsschließung bei vordefiniertem Gewinn
-
Automatischer Breakeven und Trailing Stop
-
Tägliche Verlust-, Gewinn- und Handelslimits
Session- und Zeit-Filter
-
Asiatische, Londoner und New Yorker Sitzungen
-
Benutzerdefinierte Handelszeiten und Wochentage
-
Automatische Bereinigung schwebender Aufträge
Zusätzliche Schutzmaßnahmen
-
Spread-Filter
-
Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit
-
Logik zur Wiederholung von Aufträgen für Ausführungsstabilität
Empfohlene Verwendung
Symbol: XAUUSD
Umgebung: ECN / Prop-Firmen
Unterstützt sowohl konservative als auch aggressive Risikokonfigurationen.
Wichtigste Merkmale
-
Keine Umschichtungslogik
-
Strukturierte Breakout-Methodik
-
Entwickelt für den realen Kapitaleinsatz
-
Geeignet für Einzelhandel und Prop Trading
Haftungsausschluss
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ein angemessenes Risikomanagement ist unerlässlich.