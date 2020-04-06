Ultimativer Gold-Ausbruch

Professioneller XAUUSD Breakout Expert Advisor

Ultimate Gold Breakout ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel mit täglichen Ausbruchsbewegungen bei Gold (XAUUSD) unter Verwendung klar definierter Preisniveaus und eines strukturierten Risikomanagements. Er ist für ECN- und Prop-Trading-Umgebungen konzipiert, in denen Ausführungsqualität und Kapitalschutz entscheidend sind.

Überblick über die Strategie

Der EA identifiziert den Höchst- und Tiefststand des Vortages und bereitet Trades für potenzielle Ausbruchsbewegungen von diesen Niveaus vor.

Trades können ausgeführt werden mit:

Pending Orders für die präzise Erfassung von Ausbrüchen, oder

Marktaufträge für bestätigungsbasierte Eingänge.

Wenn eine Richtung ausgelöst wird, wird das entgegengesetzte Setup automatisch abgebrochen, um ein doppeltes Risiko zu vermeiden.

Zentrale Handelslogik

Verwendet die Höchst- und Tiefststände des Vortages (D1)

Optionaler Einstiegspuffer und Bestätigungsverzögerung

Pending Order oder Marktausführungsmodi

Handhabung von One-Cancels-the-Other (OCO) Aufträgen

Risiko-Management

Feste oder risikobasierte Positionsgröße

Broker-geprüfte Volumenkontrolle

Fester Stop Loss und Take Profit

Teilweise Positionsschließung bei vordefiniertem Gewinn

Automatischer Breakeven und Trailing Stop

Tägliche Verlust-, Gewinn- und Handelslimits

Session- und Zeit-Filter

Asiatische, Londoner und New Yorker Sitzungen

Benutzerdefinierte Handelszeiten und Wochentage

Automatische Bereinigung schwebender Aufträge

Zusätzliche Schutzmaßnahmen

Spread-Filter

Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit

Logik zur Wiederholung von Aufträgen für Ausführungsstabilität

Empfohlene Verwendung

Symbol: XAUUSD

Umgebung: ECN / Prop-Firmen

Unterstützt sowohl konservative als auch aggressive Risikokonfigurationen.

Wichtigste Merkmale

Keine Umschichtungslogik

Strukturierte Breakout-Methodik

Entwickelt für den realen Kapitaleinsatz

Geeignet für Einzelhandel und Prop Trading

WICHTIGER HINWEIS





Preis der Erstveröffentlichung: $200

Der Preis erhöht sich nach jeweils 10 verkauften Lizenzen um $100.





Early Adopters sichern sich permanenten Zugang zur niedrigsten Preisstufe.









Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ein angemessenes Risikomanagement ist unerlässlich.