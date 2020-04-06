King Venom

Wir stellen vor: King Venom - Der ultimative Handelsbot für BTCUSD, XAUUSD und mehr!

Treten Sie ein in die Welt des Präzisionshandels mit King Venom, dem hochmodernen automatisierten Trading-Bot, der entwickelt wurde, um die Märkte zu dominieren. Egal, ob Sie auf die hohe Volatilität von BTCUSD, die zeitlose Stärke von XAUUSD oder andere wichtige Währungspaare setzen, King Venom führt Trades mit unübertroffener Genauigkeit und Geschwindigkeit aus.

Warum Trader King Venom wählen:

Perfektes Timing: Optimierte Algorithmen sorgen für präzise Ein- und Ausstiege und maximieren so das Gewinnpotenzial.

Multi-Market Mastery: Handelt mit BTCUSD, XAUUSD und einer breiten Palette anderer Devisen- und Kryptopaare.

Intelligentes Risikomanagement: Die eingebaute Risikokontrolle schützt Ihr Kapital, während Sie Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrnehmen.

Vollständig automatisiert: Stellen Sie es ein und vergessen Sie es - King Venom handelt rund um die Uhr und ergreift Chancen, selbst wenn Sie schlafen.

Benutzerfreundlich: Sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet; keine komplizierten Setups erforderlich.

Empfohlene Produkte
Fire Venom
Natoya N Barnes
Experten
Fire Venom - Die ultimative Spike-Catching-Waffe für Boom- und Crash-Trader Fire Venom ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das speziell für die Deriv Boom & Crash Indizes entwickelt wurde, wo Präzision, Geschwindigkeit und Timing den Gewinn bestimmen. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um die genauen Mikrobedingungen zu erkennen, die sich vor einem Spike bilden, und den Markt mit Sekundenbruchteilen Genauigkeit zu betreten - kein Zögern, keine verpassten Chancen
Templerfx Nightmare
Shamary A Guy
Experten
Templerfx Nightmare ist ein EA, der die Technologie der künstlichen Intelligenz nutzt, um Daten von vielen Indikatoren zu analysieren. Der EA hat die beste Möglichkeit, Aufträge einzugeben. Der größte Unterschied von Templerfx Nightmare ist, dass der EA das Risiko:Reward-Verhältnis viel besser kontrollieren kann als andere EAs.Das ist möglich, weil eine Reihe von Indikatoren Einstiegspunkte zu kontrollieren und offene Aufträge zu verwalten . Dieser EA ist speziell auf die Maximierung der Handel
Sniper Scalper Venom
Natoya N Barnes
Experten
Wir stellen vor: Sniper Scalper Venom: Das ultimative Handels-Kraftpaket Erschließen Sie sich mit Sniper Scalper Venom, dem bahnbrechenden Mitglied der Venom-Familie von Expert Advisors, noch nie dagewesene Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Trading-Bot wurde speziell entwickelt, um die Märkte zu dominieren und bringt Ihnen: Unvergleichliche Leistung : Handeln Sie FX- und SFX-Paare, mit besonderem Fokus auf synthetische Indizes von Weltrade Broker. Meisterhafter Goldhandel : Erzielen Si
PropFirm Guardian
Natoya N Barnes
Experten
Der ultimative Scalping-Handelsroboter - schnell, sicher und profitabel ! Wir stellen Ihnen den fortschrittlichsten KI-gesteuerten Scalping-Roboter vor, der entwickelt wurde, um schnelle und sichere Gewinne auf allen Märkten zu erzielen. Egal, ob Sie mit einem Broker oder einer Prop-Firma handeln, dieser Bot wurde entwickelt, um konsistente Hochleistungsergebnisse mit minimalem Risiko zu liefern. Warum Trader nicht ohne ihn leben können: Alle Paare, alle Märkte: Funktioniert nahtlos mit Forex,
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experten
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - Für die erfolgreich geschaffenen Trainingsbasen werde ich einen Berater für die vorübergehende Nutzung kostenlos zur Verfügung stellen. - Die Trainingsgrundlagen werden im Verlauf des Trainings festgelegt. - Das Training erfordert ungefähr 20 Epochen. weil Der Expert Advisor ist ressourcenintensiv und der Markt kann ihn nicht verarbeiten. Der Parameter TypeOfWork mit dem Marktwert wurde eingeführt. Es muss auf einen anderen ge
FREE
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Currency Curator Ex
Oleksii Ferbei
Experten
Währungskurator: Ein moderner Multi-Währungs-Forex-Handelsbot Einführung Currency Curator ist ein innovativer Multi-Währungs-Handels-Bot, der speziell entwickelt wurde, um Ihren Devisenhandel zu automatisieren und zu verbessern. Durch den Einsatz modernster Algorithmen führt dieser Expert Advisor eine gründliche Analyse der Marktbedingungen durch und führt Trades mit hoher Effizienz aus. Sein primäres Ziel ist es, den Nutzern zuverlässige Werkzeuge für einen erfolgreichen Handel an die Hand zu g
Magma Venom
Natoya N Barnes
Experten
MAGMA VENOM EA - Die ultimative Präzisionshandelswaffe Entfesseln Sie marktschmelzende Genauigkeit bei XAUUSD, EURUSD & allen wichtigen Paaren Magma Venom ist nicht einfach nur ein weiterer Trading-Bot - es ist eine Preis-Aktions-Engine der nächsten Generation, geschmiedet aus einem hybriden Algorithmus, der auf den Markt reagiert wie lebende Lava. Magma Venom wurde für Trader entwickelt, die Leistung, Konsistenz und echte Handelspräzision verlangen. Er kombiniert institutionelle Smart-Money-
Quantum Field
Ihar Tsitou
Experten
Handel mit AI Model-2, das probabilistische Quantenfelder der Preisverteilung berechnet. Währungspaar : AUDCAD M5 Live-Signal: https: //www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profil+Verkäufer Panel - Aktivieren oder deaktivieren Sie das Handels-Panel. Panel AI - Aktivieren oder deaktivieren Sie das Handelspanel. Hintergrund aktivieren - Aktivieren oder deaktivieren Sie den Hintergrund. AutoClose - Wenn der Wert größer als 0 ist, schließt der EA den Gesamtgewinn aller offenen Positionen.
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Golden Venom
Natoya N Barnes
Experten
GOLDENES VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic - Vollständig automatisiert und validierungssicher Erschließen Sie sich den institutionellen Handel mit dem Golden Venom SMC EA, einem präzisionsgefertigten automatisierten System, das den XAUUSD dominiert und bei allen Devisenpaaren eine starke Leistung erbringt. Dieser Bot wurde mit reiner Preisaktion und Smart Money Concepts (SMC) entwickelt, eliminiert nachlaufende Indikatoren und handelt mit der gleichen Logik, die von professionell
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
5 (2)
Experten
LarryTrader EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für XAUUSD auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf einem dynamischen Ausbruchs- und Momentum-Modell, das darauf ausgelegt ist, unter strikter Risikokontrolle aus den untertägigen Kursbewegungen Kapital zu schlagen. Er passt sich auf intelligente Weise an die Marktbedingungen an, indem er Volumenbestätigungen, Volatilitätsfilter und ein adaptives Stop-Loss-Management verwendet. Der EA enthält fortschrit
FREE
Crush
Yvan Musatov
Experten
Scalping (Scalping, Pipsing) ist ein Handelsansatz, der auf der technischen Analyse basiert und das Öffnen und Schließen einer großen Anzahl von Transaktionen in kurzen Zeiträumen beinhaltet: Transaktionen werden von einigen Millisekunden bis zu mehreren Minuten offen gehalten. Mit anderen Worten, der Zweck des Forex Scalping besteht nicht darin, eine Position stunden-, tage- oder wochenlang zu halten, sondern innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden einen Gewinn zu erzielen, und zwar nur weni
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
Experten
STEADYRANGE M5 - Professionelles Range-basiertes Handelssystem für EURUSD (M5) Einführungspreis - Begrenztes Angebot SteadyRange M5 wird derzeit in der Einführungsphase zu einem reduzierten Einführungspreis angeboten. Sobald neue Verbesserungen hinzukommen und die operative Reichweite erweitert wird, kann der Preis angepasst werden. Käufer in dieser Phase behalten den vollen Zugang zu allen zukünftigen Updates ohne zusätzliche Kosten. Präzisionsarchitektur - Modulare Micro-Ranges - Slope Filter
BlackHole Breakout EA
Manh Toan Do
3 (1)
Experten
BlackHole Breakout EA: Entfesseln Sie den Präzisionshandel mit Breakout Mastery Entdecken Sie die Macht der intelligenten Breakouts Der BlackHole Breakout EA ist ein hochmoderner Expert Advisor für MetaTrader 5, der es Händlern ermöglicht, das Marktmomentum mit höchster Präzision zu nutzen. Dieser EA wurde von Ngoa Long Tien Sinh (@blackholequantumpro auf Telegram) entwickelt und erkennt potenzialträchtige Ausbruchs- (nach oben) und Zusammenbruchmuster (nach unten) und verwandelt Volatilität i
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Experten
**GoldCraft EA - Fortgeschrittener Gold-Handelsroboter** Nutzen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit GoldCraft EA, einem Premium Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Dieser hochentwickelte Bot kombiniert technische Analyse mit robustem Risikomanagement, um die Rentabilität zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. **Schlüsselmerkmale:** - **Trendfolgestrategie**: Nutzt die gleitenden Durc
Max Hercules
Aaron Pattni
4.29 (7)
Experten
Holen Sie es KOSTENLOS, solange Sie können! Wird nach ein paar Downloads in Kürze auf $100 erhöht!! Tritt meinem Discord und Telegram Channel bei - Max's Strategy Für jegliche Unterstützung und Hilfe sende mir bitte eine Nachricht hier. https://t.me/Maxs_Strategy https://discord.gg/yysxRUJT&nbsp; Die Max Hercules Strategie ist ein Teil einer Asset-übergreifenden Market Making Strategie (Max Cronus), die ich in jahrelanger Analyse und Strategieentwicklung entwickelt habe. Es bedarf mehrerer The
FREE
Max Poseidon
Aaron Pattni
3.33 (3)
Experten
Holen Sie es KOSTENLOS, solange Sie können! Wird in Kürze nach ein paar Downloads auf $200 erhöht!! Tritt meinem Discord und Telegram Channel bei - Max's Strategy Für jegliche Unterstützung und Hilfe sende mir bitte eine Nachricht hier. https://t.me/Maxs_Strategy https://discord.gg/yysxRUJT&nbsp; GBPUSD und EURUSD Set Dateien können in den Kommentaren gefunden werden! (bitte senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie Hilfe benötigen) TimeFrames sind harcodiert, daher funktioniert jeder Chart und
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Choppa bot
Tyler Wayne Henry
Experten
Dieses Code-Snippet ist ein umfassender Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader-Plattform entwickelt wurde und die Programmiersprachen MQL5 verwendet. Der EA mit dem Namen "CHOPPA BOT" wurde entwickelt, um Handelsstrategien zu automatisieren, die auf einer Kombination von technischen Indikatoren basieren, darunter der Relative Strength Index (RSI), Parabolic SAR, Exponential Moving Averages (EMA), Simple Moving Average (SMA) und der Average Directional Movement Index (ADX). Hier ist ein Über
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Project IG MT5
Ruslan Pishun
1.57 (7)
Experten
Der EA ist kein Scalper. Der EA verwendet eine Strategie, die auf dem Zusammenbruch lokaler Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basiert, und nutzt auch die Umkehr und den Rebound von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der EA basiert auf der ursprünglichen Strategie des Autors. Echte Überwachung: https: //www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detaillierte Beschreibung der Strategie hier: https: //www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Dies ist ein Link zur allgemeinen Diskussion über den E
Skyway breakout scalping
Patel Manojkumar
Experten
skyway traders bietet Copytrading, Algo-Service und Kurse an. Dieser Algo basiert auf einer Breakout-Strategie mit Trailing-Stoploss, was die beste Eigenschaft dieses Algos ist. Sie können den eurusd mit der Standardeinstellung verwenden und Sie können die 400tp Punkte ändern und setzen Sie 10% Risiko pro Handel msg mich für discound oder erhalten Sie weitere Details über algo telegram id- @pb150817 Ein Ausbruch stellt eine Kursbewegung nach einer Konsolidierungsphase dar, die oft durch
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
Golden Venom
Natoya N Barnes
Experten
GOLDENES VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic - Vollständig automatisiert und validierungssicher Erschließen Sie sich den institutionellen Handel mit dem Golden Venom SMC EA, einem präzisionsgefertigten automatisierten System, das den XAUUSD dominiert und bei allen Devisenpaaren eine starke Leistung erbringt. Dieser Bot wurde mit reiner Preisaktion und Smart Money Concepts (SMC) entwickelt, eliminiert nachlaufende Indikatoren und handelt mit der gleichen Logik, die von professionell
Sniper Scalper Venom
Natoya N Barnes
Experten
Wir stellen vor: Sniper Scalper Venom: Das ultimative Handels-Kraftpaket Erschließen Sie sich mit Sniper Scalper Venom, dem bahnbrechenden Mitglied der Venom-Familie von Expert Advisors, noch nie dagewesene Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Trading-Bot wurde speziell entwickelt, um die Märkte zu dominieren und bringt Ihnen: Unvergleichliche Leistung : Handeln Sie FX- und SFX-Paare, mit besonderem Fokus auf synthetische Indizes von Weltrade Broker. Meisterhafter Goldhandel : Erzielen Si
Fire Venom
Natoya N Barnes
Experten
Fire Venom - Die ultimative Spike-Catching-Waffe für Boom- und Crash-Trader Fire Venom ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das speziell für die Deriv Boom & Crash Indizes entwickelt wurde, wo Präzision, Geschwindigkeit und Timing den Gewinn bestimmen. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um die genauen Mikrobedingungen zu erkennen, die sich vor einem Spike bilden, und den Markt mit Sekundenbruchteilen Genauigkeit zu betreten - kein Zögern, keine verpassten Chancen
Magma Venom
Natoya N Barnes
Experten
MAGMA VENOM EA - Die ultimative Präzisionshandelswaffe Entfesseln Sie marktschmelzende Genauigkeit bei XAUUSD, EURUSD & allen wichtigen Paaren Magma Venom ist nicht einfach nur ein weiterer Trading-Bot - es ist eine Preis-Aktions-Engine der nächsten Generation, geschmiedet aus einem hybriden Algorithmus, der auf den Markt reagiert wie lebende Lava. Magma Venom wurde für Trader entwickelt, die Leistung, Konsistenz und echte Handelspräzision verlangen. Er kombiniert institutionelle Smart-Money-
Apex Sentinel Prop Firm EA
Natoya N Barnes
Experten
Warum Apex Sentinel Prop Firm EA sich abhebt Prop-Firm First Architektur Von Grund auf so konzipiert, dass der tägliche Drawdown, der maximale Verlust und die Handelslimits, die von den führenden Prop-Firmen üblicherweise durchgesetzt werden, eingehalten werden. Intelligente Konsolidierungs-Breakout-Logik Der EA wartet geduldig darauf, dass sich der Markt verdichtet, und geht dann nur bei bestätigten Richtungsausbrüchen in den Handel ein - er vermeidet Chop, Fake-Bewegungen und Rachegeschäft
PropFirm Guardian
Natoya N Barnes
Experten
Der ultimative Scalping-Handelsroboter - schnell, sicher und profitabel ! Wir stellen Ihnen den fortschrittlichsten KI-gesteuerten Scalping-Roboter vor, der entwickelt wurde, um schnelle und sichere Gewinne auf allen Märkten zu erzielen. Egal, ob Sie mit einem Broker oder einer Prop-Firma handeln, dieser Bot wurde entwickelt, um konsistente Hochleistungsergebnisse mit minimalem Risiko zu liefern. Warum Trader nicht ohne ihn leben können: Alle Paare, alle Märkte: Funktioniert nahtlos mit Forex,
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension