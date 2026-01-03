DARK VENUS PRO



Was ist das Besondere an Dark Venus Pro?

Dark Venus Pro ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das schnelle Gewinnchancen wahrnimmt, indem es Markttrends verfolgt.

Betrachten Sie es als Ihren 24/7-Handelsassistenten, der niemals schläft, niemals emotional wird und Trades mit Präzision ausführt.





Hauptmerkmale

1. Trendbasierte Scalping-Strategie - Erzielt kleine, häufige Gewinne, indem es auf kurzfristige Markttrends setzt

2.Einfache Einrichtung - Keine komplexen Konfigurationen erforderlich - einfach installieren und mit dem Handel beginnen

3.Optimiert für beliebte Paare - Funktioniert am besten bei USD/CAD und EUR/USD

4. 5-Minuten-Zeitrahmen - Perfektes Gleichgewicht zwischen Chancenhäufigkeit und Genauigkeit

5.Flexibles Risikomanagement - Einstellbare Losgröße basierend auf Ihrem Kontostand

6.Über 16 Jahre getestet - Bewährte Performance von 2010 bis 2026





Backtest-Ergebnisse erklärt (in einfachen Worten)

Rentabilität

Gesamtnettogewinn: $41.889,55 (Standardeinstellungen)

Ausgehend von $10.000 hat der EA Ihr Konto in 16 Jahren auf $51.889,55 anwachsen lassen - das ist eine Rendite von 418% auf Ihre Investition.





Gewinn-Faktor: 1,67

Für jeden verlorenen $1 hat der EA $1,67 Gewinn gemacht. Dies zeigt eine beständige Rentabilität - alles über 1,5 gilt als ausgezeichnet.

Die 50% Lots-Einstellungen im Backtest stellen sicher, dass Sie nur etwa 50% Ihres Kontoguthabens riskiert haben.





Trades insgesamt: 7.432

Der EA hat im Laufe von 16 Jahren 7.432 Trades ausgeführt - im Durchschnitt etwa 465 Trades pro Jahr, was Ihnen eine stetige Aktion ohne Overtrading ermöglicht.





Gewinnrate und Konsistenz (basierend auf den historischen Daten)

Gewinnrate: 83,95%

Von 7.432 Trades waren 6.239 profitabel. Das bedeutet, dass mehr als 8 von 10 Geschäften Geld einbrachten - eine sehr hohe Erfolgsquote.

Long-Trades Gewinnrate: 85.31%

Beim Kauf lag der EA in 85% der Fälle richtig - ein Zeichen für eine hervorragende Trenderkennung.

Durchschnittlicher Gewinn pro Handel: $5,64

Jeder Handel brachte im Durchschnitt $5,64 Gewinn nach Abzug der Verluste, was für stetige, zuverlässige Gewinne spricht.





Risikomanagement (Ergebnis des Backtests wird weiter erläutert)

Maximaler Drawdown: 19,61% ($2.669,81)

Die schlimmste Pechsträhne reduzierte Ihr Konto nur um 19,61%. Das ist eine ausgezeichnete Risikokontrolle - Ihr Konto wurde nie auch nur annähernd aufgezehrt.

Erholungsfaktor: 5.07

Der EA erholte sich von Verlusten 5 Mal schneller als der maximale Drawdown. Schnelle Erholung bedeutet weniger Stress und mehr Vertrauen.

Durchschnittlicher Gewinn: $16.77

Wenn Trades gewinnen, gewinnen Sie durchschnittlich $16.77.

Durchschnittlicher Verlust: -$52.57

Wenn Sie verlieren, verlieren Sie durchschnittlich $52.57. Die hohe Gewinnquote (84 %) gleicht dies jedoch mehr als aus.





Trading-Verhalten (Backtest-Analyse)

Maximale Gewinne in Folge: 50 Trades in einer Reihe

Der EA kann lange Gewinnserien aneinanderreihen und zeigt ein starkes Momentum.

Durchschnittliche Gewinne in Folge: 10 Trades

Normalerweise sehen Sie etwa 10 Gewinntrades vor einem Verlusttrade - ideal für den kontinuierlichen Aufbau von Kontokapital.

Maximale Verluste in Folge: 34 Trades

Selbst unter den schlechtesten Bedingungen überlebte das System längere Verlustperioden, ohne das Konto zu sprengen.

Qualität der Historie: 99%

Für den Backtest wurden qualitativ hochwertige Daten verwendet, so dass diese Ergebnisse sehr zuverlässig und realistisch sind.





Was das für Sie bedeutet

- Beständiges Wachstum - Verwandeln Sie $10.000 in $51.000+ im Laufe der Zeit mit minimalen Eingriffen

- Hohe Gewinnrate - Fühlen Sie sich sicher, dass 84% der Trades Gewinner sind

- Niedriges Risiko - Maximaler Drawdown unter 20% schützt Ihr Kapital

- Passives Einkommenspotenzial - Lassen Sie den EA handeln, während Sie sich auf andere Dinge konzentrieren

- Bewährte Erfolgsbilanz - 16 Jahre Backtesting zeigen, dass es sich nicht um ein "Schnell-Reich-Werden"-System handelt - es ist ein zuverlässiges System

- Einfach zu bedienen - Richten Sie es einmal ein und lassen Sie es für Sie auf USD/CAD oder EUR/USD arbeiten





Perfekt für:

Trader, die ein automatisiertes Einkommen erzielen wollen, ohne den ganzen Tag Charts zu beobachten

wollen, ohne den ganzen Tag Charts zu beobachten Diejenigen, die beständiges, risikoarmes Wachstum anstelle von riskanten Glücksspielen suchen

anstelle von riskanten Glücksspielen suchen Anfänger, die ein bewährtes, einfach zu bedienendes System suchen

System suchen Erfahrene Trader, die mit einem zuverlässigen Scalping EA diversifizieren möchten





Empfohlene Einstellungen

Währungspaare: USD/CAD, EUR/USD

USD/CAD, EUR/USD Zeitrahmen: 5 Minuten (M5)

5 Minuten (M5) Mindesteinlage: $300 bis $1.000 empfohlen (oder Lot-Größe proportional anpassen/)

$300 bis $1.000 empfohlen (oder Lot-Größe proportional anpassen/) Hebelwirkung: 1:100

1:100 Take Profit: 15 Pips pro Handel (beste Ergebnisse bei 5 Pip TP Take Profit gemäß den Standardeinstellungen)