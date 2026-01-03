DARK VENUS PRO



¿Qué hace especial a Dark Venus Pro?

Dark Venus Pro es un sistema de trading automatizado inteligente que atrapa oportunidades de ganancias rápidas siguiendo las tendencias del mercado.

Piense en él como su asistente de trading 24/7 que nunca duerme, nunca se emociona, y ejecuta las operaciones con precisión.





Características principales

1. Estrategia de scalping basada en tendencias - Obtiene beneficios pequeños y frecuentes siguiendo las tendencias del mercado a corto plazo

2. Configuración sencilla- No requiere configuraciones complejas.Fácil de instalar - No necesita configuraciones complejas - instale y empiece a operar

3. Optimizado para los pares más populares - Funciona con los pares más populares. 3.Optimizado para pares populares - Funciona mejor en USD/CAD y EUR/USD

4. Marco temporal de 5 minutos - Equilibrio perfecto entre frecuencia de oportunidades y precisión

5. Gestión flexible del riesgo- Lote de compra y venta ajustable. 5.Gestión flexible del riesgo - Tamaño de lote ajustable en función del saldo de su cuenta

6. Probado durante más de 16 años- Rendimiento comprobado.Probado durante 16 años - Rendimiento probado desde 2010 hasta 2026





Explicación de los resultados de las pruebas retrospectivas (en términos sencillos)

Rentabilidad

Beneficio Neto Total: $41,889.55 (configuración por defecto)

Empezando con 10.000 $, el EA hizo crecer su cuenta hasta 51.889,55 $ en 16 años, lo que supone una rentabilidad del 418% de su inversión.





Factor de ganancia: 1,67

Por cada dólar perdido, el EA obtuvo un beneficio de 1,67 dólares. Esto muestra una rentabilidad consistente - cualquier cosa por encima de 1,5 se considera excelente.

La configuración de 50% Lotes en el back-test asegura o implica que usted arriesgó sólo alrededor del 50% del saldo de la cuenta.





Total de operaciones: 7.432

El EA ejecutó 7.432 operaciones a lo largo de 16 años, con una media de unas 465 operaciones al año, lo que le proporciona una acción constante sin operar en exceso.





Tasa de Ganancias y Consistencia (basado en los datos históricos)

Porcentaje de victorias: 83,95%

De 7.432 operaciones, 6.239 fueron rentables. Esto significa que más de 8 de cada 10 operaciones fueron rentables, una tasa de éxito muy alta.

Operaciones largas Porcentaje de ganancias: 85,31%

Al comprar, el EA acertó el 85% de las veces, lo que demuestra una excelente detección de tendencias.

Beneficio medio por operación: 5,64 $

Cada operación obtuvo un beneficio medio de 5,64 $ después de contabilizar las pérdidas, lo que demuestra unas ganancias constantes y fiables.





Gestión del riesgo (el resultado del back-test se explica más adelante)

Reducción máxima: 19,61% (2.669,81 $)

La peor racha de pérdidas sólo redujo su cuenta un 19,61%. Esto supone un excelente control del riesgo: su cuenta nunca estuvo a punto de desaparecer.

Factor de recuperación: 5.07

El EA se recuperó de las pérdidas 5 veces más rápido que el drawdown máximo. Una recuperación rápida significa menos estrés y más confianza.

Operación Ganadora Promedio: $16.77

Cuando las operaciones ganan, usted gana un promedio de $16.77.

Operación perdedora media: -52,57 $

Cuando pierde una operación, pierde una media de 52,57 $. La alta tasa de ganancias (84%) compensa con creces esta situación.





Comportamiento de las operaciones (análisis de back-test)

Máximo de Ganancias Consecutivas: 50 operaciones seguidas

El EA puede encadenar largas rachas ganadoras, mostrando una fuerte captura del impulso.

Promedio de Ganancias Consecutivas: 10 operaciones

Típicamente, usted verá alrededor de 10 operaciones ganadoras antes de una perdedora - ideal para construir la equidad de la cuenta de manera constante.

Máximas pérdidas consecutivas: 34 operaciones

Incluso en las peores condiciones, el sistema ha sobrevivido a largas rachas de pérdidas sin arruinar la cuenta.

Calidad del Historial: 99%

El backtest utilizó datos de alta calidad, por lo que estos resultados son altamente fiables y realistas.





Lo que esto significa para USTED

- Crecimiento consistente - Convierta $10,000 en $51,000+ a través del tiempo con mínima intervención

- Alta Tasa de Ganancias - Siéntase confiado sabiendo que el 84% de las operaciones son ganadoras

- Bajo Riesgo - Una reducción máxima por debajo del 20% protege su capital

- Potencial de Ingresos Pasivos - Deje que el EA opere mientras usted se concentra en otras cosas

- Historial Probado - 16 años de pruebas demuestran que este no es un esquema de "hágase rico rápido" - es un sistema confiable

- Fácil de Usar - Configúrelo una vez y déjelo trabajar para usted en USD/CAD o EUR/USD





Perfecto para:

Traders que quieren ingresos automatizados sin mirar gráficos todo el día

sin mirar gráficos todo el día Aquellos que buscan un crecimiento consistente y de bajo riesgo en lugar de apuestas arriesgadas

en lugar de apuestas arriesgadas Principiantes que quieren un sistema probado y fácil de usar

Traders experimentados que quieren diversificar con un EA de scalping fiable





Configuración recomendada

Pares de divisas: USD/CAD, EUR/USD

USD/CAD, EUR/USD Marco de tiempo: 5 Minutos (M5)

5 Minutos (M5) Depósito mínimo: $300 a $1,000 recomendado (o ajustar proporcionalmente el tamaño del lote/)

$300 a $1,000 recomendado (o ajustar proporcionalmente el tamaño del lote/) Apalancamiento: 1:100

1:100 Take Profit: 15 pips por operación (mejores resultados en 5 pip TP take profit según configuración por defecto)