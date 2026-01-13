Hourglass EurUsd Miner Vr112

Hourglass EA: Systematische H1-Momentum-Erholung

Hourglass EA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das für den H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es kombiniert das Momentum der Preisbewegung mit einer robusten Erholungssequenz, um die Marktzyklen zu steuern. Der EA konzentriert sich auf "Body-to-Momentum"-Verhältnisse und stellt sicher, dass er nur dann einsteigt, wenn der Markt eine klare Richtungsstärke aufweist.

Wie die Strategie funktioniert

Der EA analysiert die Körpergröße der vorherigen H1-Kerze. Wenn die Kerze den Schwellenwert für die Mindestvolatilität ( MinH1BodyPoints ) erreicht, geht der EA in einen Handel in Richtung des Momentums ein:

Bullische Kerze: Leitet eine Kaufposition ein.

Bärische Kerze: Leitet eine Verkaufsposition ein.

Stop-Loss und Take-Profit werden dynamisch auf der Grundlage des Hochs und Tiefs der vorherigen Kerze berechnet. Während der Handel fortschreitet, verwendet der EA einen "Safe-Trailing"-Mechanismus, der den Stop-Loss an den äußersten Punkt jedes neu geschlossenen H1-Balkens verschiebt, um Gewinne zu sichern und das Risiko zu minimieren.

Intelligente Erholungslogik

Hourglass EA verwendet kein einfaches "Double-up"-Martingale. Stattdessen setzt er eine ausgeklügelte 10-stufige Risikosequenz ein.

Bei einem Gewinn: Die Sequenz wird auf das Basislos zurückgesetzt, um Ihr Kapital zu schützen.

Bei Verlust: Der EA geht zur nächsten Stufe in der Sequenz über, um den vorherigen Verlust mit einem kalkulierten Wahrscheinlichkeitsansatz auszugleichen.

Hauptmerkmale

Schutz vor ungültigen Stops: Integrierte Filter zur Handhabung dynamischer Broker Stop Levels und Freeze Levels, die Ausführungsfehler verhindern.

Automatische Auffüllungspolitik: Kompatibel mit Netting- und Hedging-Konten, automatische Erkennung des besten Ausführungsmodus.

Volatilitäts-Filter: Es wird nur gehandelt, wenn die Größe des H1-Körpers eine echte Marktteilnahme anzeigt.

Spread-Wächter: Verhindert den Einstieg bei hohem Slippage oder bei Nachrichtenereignissen, wenn sich die Spreads über Ihr Limit hinaus ausweiten.

Empfehlungen