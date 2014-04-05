SynaptixQuant Commodities Dominance Grid

SynaptixQuant Cuadrícula de Dominio de Materias Primas

Un panel de inteligencia comercial profesional para operadores de materias primas

VISIÓN GENERAL

SynaptixQuant Commodities Dominance G rid es un panel de inteligencia comercial de alto rendimiento diseñado para operadores serios de materias primas que utilizan MetaTrader 5. Diseñado como el compañero perfecto para el indicador SynaptixQuant Commodities Dominance, este panel avanzado centraliza las señales comerciales, las métricas de riesgo y las perspectivas de la estructura del mercado en una única interfaz muy visual.

Tanto si opera vinculado con Commodities Dominance como si lo hace de forma independiente, Dominance Grid se adapta a la perfección a su flujo de trabajo de negociación, aportando claridad, estructura y eficiencia.

DOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

MODO VINCULADO

Máximo rendimiento cuando se combina con el indicador Commodities Dominance.

Cuando el indicador Commodities Dominance se detecta en el gráfico, Dominance Grid se sincroniza automáticamente para proporcionar:

Reconocimiento de señales de entrada del indicador Commodities Dominance

Cálculos de stop-loss y take-profit basados en el precio

Seguimiento de la marca de tiempo de la señal

Alineación y confirmación de clusters

MODO AUTÓNOMO

Funcionalidad completa sin dependencias.

Cuando se utiliza de forma independiente, Dominance Grid incluye:

Detección interna de señales multisímbolo

Estructura técnica incorporada para la identificación de entradas

Cálculos completos de ADR, correlación y volatilidad

Funcionalidad completa del cuadro de mandos

El sistema detecta automáticamente en qué modo operar. No requiere configuración.

INSTRUMENTOS ADMITIDOS

Materias primas (vs USD)

Metales preciosos Energía Industrial Oro (XAUUSD) Petróleo WTI (WTIUSD) Cobre (XCUUSD) Plata (XAGUSD) Crudo Brent (XBRUSD) Platino (XPTUSD) Gas natural (XNGUSD) Paladio (XPDUSD)

Variantes de divisas ampliadas

XAUEUR, XAGEUR

XAUAUD, XAGAUD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Red de Inteligencia de Señales

Un panel de control centralizado que proporciona un conocimiento instantáneo de la situación:

Columna Descripción Símbolo Instrumento negociable con cambio instantáneo de gráfico Dirección Dirección de la señal de COMPRA o VENTA Puntuación Diferencial de fuerza relativa que impulsa la señal Estado Nivel de entrada o distancia a la entrada Precio Precio de mercado en tiempo real Hora Antigüedad de la señal (por ejemplo, hace 45m, hace 1d) SL Stop-loss calculado automáticamente TP Beneficio calculado automáticamente SD Métrica de riesgo basada en la desviación estándar

Inteligencia ADR (Average Daily Range)

Comprenda el potencial de precios antes de entrar en una operación:

Cálculos ADR(5 / 10 / 20)

Precisión basada en puntos para la fijación de precios de materias primas

Contexto en tiempo real frente a medias históricas

Panel de inteligencia de correlación

Diseñado para destacar las relaciones entre mercados:

Identifica las correlaciones negativas más fuertes

Muestra los valores de intensidad de la correlación

Admite estrategias de cobertura y diversificación

Periodo de retrospección ajustable (por defecto: 20 barras)

Gráfico de correlaciones en tiempo real

Una comparación visual dinámica del comportamiento del mercado:

Gráfico de precios normalizados multiinstrumento

Superposición USDX para contexto macro

Símbolos individuales

Escala automática para mayor claridad

Notificaciones y registro de eventos

Siga la actividad de las señales con claridad:

Alertas de señales con marca de tiempo

Registro del precio de entrada

Confirmación direccional

Historial de señales desplazable

Controles interactivos

Haga clic en cualquier símbolo para cargar instantáneamente su gráfico

Paneles de interfaz arrastrables

Componentes de diseño redimensionables

Activación y desactivación de módulos individuales

COMPARACIÓN DE FUNCIONES

Características Independiente Vinculado Análisis de solidez de divisas Sí Sí Supervisión multiactivos Sí Sí Cálculos ADR Sí Sí Herramientas de correlación Sí Sí Alertas y registro Sí Sí Detección de señales de entrada Sí Sí SL/TP basado en el precio No Sí Temporización de la señal No Sí Alineación de grupos No Sí

POR QUÉ LO UTILIZAN LOS OPERADORES

Descubrimiento de operaciones

Identifique rápidamente las configuraciones de alta probabilidad

Clasifique las oportunidades en función de su fuerza

Reducir el tiempo de análisis

Gestión del riesgo

Niveles precalculados de stop-loss y take-profit

El conocimiento de la ADR evita expectativas poco realistas

La visibilidad de las correlaciones reduce el riesgo de la cartera

Eficiencia

Un panel de control sustituye a varios gráficos

Cambio rápido de símbolos

Actualizaciones en directo sin desorden

Flexibilidad

Funciona de forma independiente o junto con el indicador Commodities Dominance

Compatible con todos los formatos de símbolos de los corredores

Diseño totalmente personalizable

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Controles del panel

Posición y tamaño ajustables

Escalado de fuentes y diseño

Controles de visibilidad de módulos

Filtros de señal

Umbral mínimo de intensidad

Número máximo de instrumentos visibles

Profundidad histórica de la señal

Ajustes de correlación

Periodos de cálculo ajustables

Enfoque de correlación positiva o negativa

Inclusión opcional de USDX

Estilo visual

Personalización del color

Fondos y bordes de los paneles

Colores del gráfico por instrumento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación Detalles Plataforma MetaTrader 5 Tipo de indicador Panel de ventana independiente Modos de funcionamiento Enlazado e Independiente Instrumentos soportados 8 núcleos + 4 variantes + USDX Frecuencia de actualización En tiempo real (optimizada) Impacto en el rendimiento Bajo uso de la CPU Alertas Visuales y sonoras





IDEAL PARA

Operadores de materias primas

Operadores de múltiples activos

Operadores preocupados por el riesgo

Estrategias basadas en correlaciones

Operadores que buscan una toma de decisiones estructurada

INTEGRACIÓN PERFECTA

SynaptixQuant Commodities Dominance Grid se integra directamente con el indicador SynaptixQuant Commodities Dominance.

Cuando ambos están activos