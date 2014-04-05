SynaptixQuant Commodities Dominance Grid

SynaptixQuant Cuadrícula de Dominio de Materias Primas

Un panel de inteligencia comercial profesional para operadores de materias primas

VISIÓN GENERAL

SynaptixQuant Commodities Dominance G rid es un panel de inteligencia comercial de alto rendimiento diseñado para operadores serios de materias primas que utilizan MetaTrader 5. Diseñado como el compañero perfecto para el indicador SynaptixQuant Commodities Dominance, este panel avanzado centraliza las señales comerciales, las métricas de riesgo y las perspectivas de la estructura del mercado en una única interfaz muy visual.

Tanto si opera vinculado con Commodities Dominance como si lo hace de forma independiente, Dominance Grid se adapta a la perfección a su flujo de trabajo de negociación, aportando claridad, estructura y eficiencia.

DOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

MODO VINCULADO

Máximo rendimiento cuando se combina con el indicador Commodities Dominance.

Cuando el indicador Commodities Dominance se detecta en el gráfico, Dominance Grid se sincroniza automáticamente para proporcionar:

  • Reconocimiento de señales de entrada del indicador Commodities Dominance

  • Cálculos de stop-loss y take-profit basados en el precio

  • Seguimiento de la marca de tiempo de la señal

  • Alineación y confirmación de clusters

MODO AUTÓNOMO

Funcionalidad completa sin dependencias.

Cuando se utiliza de forma independiente, Dominance Grid incluye:

  • Detección interna de señales multisímbolo

  • Estructura técnica incorporada para la identificación de entradas

  • Cálculos completos de ADR, correlación y volatilidad

  • Funcionalidad completa del cuadro de mandos

El sistema detecta automáticamente en qué modo operar. No requiere configuración.

INSTRUMENTOS ADMITIDOS

Materias primas (vs USD)

Metales preciosos Energía Industrial
Oro (XAUUSD) Petróleo WTI (WTIUSD) Cobre (XCUUSD)
Plata (XAGUSD) Crudo Brent (XBRUSD)
Platino (XPTUSD) Gas natural (XNGUSD)
Paladio (XPDUSD)

Variantes de divisas ampliadas

  • XAUEUR, XAGEUR

  • XAUAUD, XAGAUD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Red de Inteligencia de Señales

Un panel de control centralizado que proporciona un conocimiento instantáneo de la situación:

Columna Descripción
Símbolo Instrumento negociable con cambio instantáneo de gráfico
Dirección Dirección de la señal de COMPRA o VENTA
Puntuación Diferencial de fuerza relativa que impulsa la señal
Estado Nivel de entrada o distancia a la entrada
Precio Precio de mercado en tiempo real
Hora Antigüedad de la señal (por ejemplo, hace 45m, hace 1d)
SL Stop-loss calculado automáticamente
TP Beneficio calculado automáticamente
SD Métrica de riesgo basada en la desviación estándar

Inteligencia ADR (Average Daily Range)

Comprenda el potencial de precios antes de entrar en una operación:

  • Cálculos ADR(5 / 10 / 20)

  • Precisión basada en puntos para la fijación de precios de materias primas

  • Contexto en tiempo real frente a medias históricas

Panel de inteligencia de correlación

Diseñado para destacar las relaciones entre mercados:

  • Identifica las correlaciones negativas más fuertes

  • Muestra los valores de intensidad de la correlación

  • Admite estrategias de cobertura y diversificación

  • Periodo de retrospección ajustable (por defecto: 20 barras)

Gráfico de correlaciones en tiempo real

Una comparación visual dinámica del comportamiento del mercado:

  • Gráfico de precios normalizados multiinstrumento

  • Superposición USDX para contexto macro

  • Símbolos individuales

  • Escala automática para mayor claridad

Notificaciones y registro de eventos

Siga la actividad de las señales con claridad:

  • Alertas de señales con marca de tiempo

  • Registro del precio de entrada

  • Confirmación direccional

  • Historial de señales desplazable

Controles interactivos

  • Haga clic en cualquier símbolo para cargar instantáneamente su gráfico

  • Paneles de interfaz arrastrables

  • Componentes de diseño redimensionables

  • Activación y desactivación de módulos individuales

COMPARACIÓN DE FUNCIONES

Características Independiente Vinculado
Análisis de solidez de divisas
Supervisión multiactivos
Cálculos ADR
Herramientas de correlación
Alertas y registro
Detección de señales de entrada
SL/TP basado en el precio No
Temporización de la señal No
Alineación de grupos No

POR QUÉ LO UTILIZAN LOS OPERADORES

Descubrimiento de operaciones

  • Identifique rápidamente las configuraciones de alta probabilidad

  • Clasifique las oportunidades en función de su fuerza

  • Reducir el tiempo de análisis

Gestión del riesgo

  • Niveles precalculados de stop-loss y take-profit

  • El conocimiento de la ADR evita expectativas poco realistas

  • La visibilidad de las correlaciones reduce el riesgo de la cartera

Eficiencia

  • Un panel de control sustituye a varios gráficos

  • Cambio rápido de símbolos

  • Actualizaciones en directo sin desorden

Flexibilidad

  • Funciona de forma independiente o junto con el indicador Commodities Dominance

  • Compatible con todos los formatos de símbolos de los corredores

  • Diseño totalmente personalizable

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Controles del panel

  • Posición y tamaño ajustables

  • Escalado de fuentes y diseño

  • Controles de visibilidad de módulos

Filtros de señal

  • Umbral mínimo de intensidad

  • Número máximo de instrumentos visibles

  • Profundidad histórica de la señal

Ajustes de correlación

  • Periodos de cálculo ajustables

  • Enfoque de correlación positiva o negativa

  • Inclusión opcional de USDX

Estilo visual

  • Personalización del color

  • Fondos y bordes de los paneles

  • Colores del gráfico por instrumento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación Detalles
Plataforma MetaTrader 5
Tipo de indicador Panel de ventana independiente
Modos de funcionamiento Enlazado e Independiente
Instrumentos soportados 8 núcleos + 4 variantes + USDX
Frecuencia de actualización En tiempo real (optimizada)
Impacto en el rendimiento Bajo uso de la CPU
Alertas Visuales y sonoras


IDEAL PARA

  • Operadores de materias primas

  • Operadores de múltiples activos

  • Operadores preocupados por el riesgo

  • Estrategias basadas en correlaciones

  • Operadores que buscan una toma de decisiones estructurada

INTEGRACIÓN PERFECTA

SynaptixQuant Commodities Dominance Grid se integra directamente con el indicador SynaptixQuant Commodities Dominance.

Cuando ambos están activos

  1. Se produce una detección automática

  2. Los datos de las señales se sincronizan

  3. Se dispone de métricas avanzadas

  4. No se requiere configuración


