Im Sorry Ai Signal

Im Sorry Ai Signal v1.26 - Precision Gold Scalping para MT5

Eleve sus operaciones con Im Sorry Ai Sign al, el último indicador técnico de la serie WinWiFi Robot. Específicamente diseñado para scalpers de Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5, esta herramienta simplifica los movimientos complejos del mercado en señales visuales claras y procesables.

Diseñado centrándose en la acción del precio dentro del marco temporal M5 (5 minutos), este indicador ayuda a los operadores a identificar puntos de entrada de alta probabilidad en el vertiginoso mercado del oro.

Características principales

  • Simplicidad Plug & Play: Diseñado para facilitar su uso. Simplemente siga las flechas y ejecute sus operaciones. No es necesario un análisis gráfico complejo.

  • Especializado para Oro: Ajustes optimizados específicamente para XAUUSD M5, capturando rápidos movimientos de precios ideales para scalping y opciones binarias.

  • Claridad Visual: Flechas de señal de alto contraste (Azul para Compra) aseguran que nunca se pierda un movimiento.

  • Conjunto de notificaciones avanzadas: Manténgase conectado con el mercado incluso cuando esté lejos de su escritorio:

    • Alertas sonoras: Notificaciones sonoras instantáneas en su terminal.

    • Notificaciones Push: Alertas de señales en tiempo real enviadas directamente a tu aplicación móvil MT5 (iOS/Android).

    • Alertas por email: Registros automatizados por email de cada nueva señal.

Cómo operar

  1. Entrada: Cuando aparece una Flecha Azul apuntando hacia arriba, indica una fuerte oportunidad de COMPRA basada en la Acción del Precio.

  2. Salida: Asegure sus beneficios basándose en sus objetivos personales o cuando el precio alcance un nivel de resistencia conocido.

  3. Gestión del riesgo: Nosotros proporcionamos las señales; usted pone la disciplina. Gestione siempre el tamaño de sus lotes y utilice órdenes Stop Loss de acuerdo con su apetito por el riesgo.

Especificaciones técnicas

  • Terminal: MetaTrader 5 (MT5)

  • Activo recomendado: XAUUSD (Oro)

  • Plazo recomendado: M5 (5-Minutos)

  • Tipo de estrategia: Scalping / Acción del precio / Siguiendo la tendencia

Descargo de responsabilidad: Operar en Forex y Oro implica un riesgo significativo para su capital invertido. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Por favor, utilice una adecuada gestión del dinero (MM).

Gracias por apoyar WinWiFi Robot Series. Estamos dedicados a la creación de herramientas que hacen el comercio accesible y eficiente para todos.


FAQ:

  • ¿Se repinta? No, las señales se calculan en base a la acción del precio de la barra cerrada.

  • ¿Puedo utilizarlo en otros pares? Aunque está optimizado para el Oro (XAUUSD), se puede utilizar en pares de divisas volátiles como el GBPUSD.

  • ¿Es un robot? No, se trata de un indicador de señal manual para ayudarle en sus decisiones de trading.


Preguntas frecuentes (FAQ)

P: ¿La señal es "No-Repaint"?

R: Sí. Las señales se calculan en base a la acción del precio y la lógica de la serie de robots WinWiFi. Una vez que se cierra una vela y aparece la flecha, ésta permanece fija en el gráfico.

P: ¿Por qué el indicador es "Sólo COMPRA"?

R: La versión 1.26 está optimizada específicamente para los ciclos de acción de precios alcistas del oro. Al centrarnos en las señales de compra, filtramos las ventas contra tendencia de alto riesgo durante los fuertes repuntes alcistas del oro, lo que mejora la tasa general de ganancias para los especuladores.

P: ¿Qué marco temporal funciona mejor?

R: Aunque el indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal, está muy optimizado para el gráfico M5 (5 minutos). Aquí es donde los patrones de acción del precio del oro son más consistentes para el scalping.

P: ¿Funciona con todos los Brokers MT5?

R: Sí, es compatible con todos los corredores que ofrecen el par XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5.

P: ¿Puedo recibir alertas en mi smartphone?

R: Por supuesto. Sólo tiene que introducir su MetaQuotes ID en las opciones de la terminal MT5. El indicador admite notificaciones Push, alertas sonoras y correo electrónico.

P: ¿Necesito un VPS para ejecutar esto?

R: Un VPS no es necesario para un indicador manual. Sin embargo, si desea recibir alertas móviles 24/5 sin mantener su computadora encendida, se recomienda un VPS.

P: ¿Se trata de un Robot de Trading Automatizado (EA)?

R: No, se trata de un indicador técnico. Proporciona las señales, pero el operador debe ejecutar manualmente las operaciones y gestionar el riesgo.

Soporte y Comunidad

Si tiene algún problema técnico o necesita ayuda con la instalación, póngase en contacto con nosotros:

  • Desarrollador: Sr. Nirundorn Promphao

  • Correo electrónico: winwifi@gmail.com

  • Series: WinWiFi Robot Series


Guía de instalación y configuración

Configurar la señal Im Sorry Ai es rápido y fácil. Siga estos pasos para empezar:

Paso 1: Instalación

  1. Compra/Descarga: Una vez que haya adquirido el indicador en el MQL5 Market, abra su terminal MetaTrader 5 (MT5).

  2. Ventana del Navegador: Abra el panel del Navegador (Ctrl+N).

  3. Buscar indicador: Busque en la carpeta Indicadores > Mercado. Verá Im Sorry Ai Signal.

  4. Adjuntar al gráfico: Abra un gráfico de Oro (XAUUSD) en el marco temporal M5. Arrastre y suelte el indicador desde el Navegador al gráfico.

Paso 2: Configuración (Entradas)

Cuando aparezca la ventana de configuración, vaya a la pestaña "Inputs " para personalizar sus alertas:

  • Send_Email: Establezca en true si desea que las señales sean enviadas a su correo electrónico.

  • Alertas_Audibles: Ajústalo a true para escuchar un sonido cuando aparezca una señal.

  • Notificaciones_Push: Establézcalo en true para recibir alertas en su teléfono móvil.

Paso 3: Configuración de alertas para móviles (opcional)

Para recibir señales en su iPhone o Android

  1. Vaya a Herramientas > Opciones (Ctrl+O) en su Terminal MT5.

  2. Haga clic en la pestaña Notificaciones.

  3. Marque la casilla "Activar Notificaciones Push".

  4. Introduzca su MetaQuotes ID (que se encuentra en su aplicación móvil MT5 en Ajustes > Mensajes).

  5. Haga clic en el botón "Probar" para asegurarse de que recibe la notificación.

Paso 4: Comience a operar

  • Espere a que aparezca la Flecha Azul.

  • Asegúrese de que la señal coincide con su sesgo de mercado actual.

  • Ejecute su operación y gestione su riesgo (Stop Loss y Take Profit).

Recomendaciones para obtener los mejores resultados

  • Broker: Utilice un broker ECN con spreads bajos en Oro para un mejor rendimiento en scalping.

  • Momento: El indicador funciona mejor durante las sesiones de Londres y Nueva York, cuando la liquidez y la volatilidad del oro son altas.

  • Práctica: Pruebe siempre las señales en una Cuenta Demo primero para familiarizarse con la frecuencia de las señales y el movimiento de los precios.


Descargo de responsabilidad

Por favor, lea atentamente antes de utilizar este producto:

Operar con Oro (XAUUSD) y otros instrumentos financieros con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento disponible en el mercado puede jugar tanto en su contra como a su favor.

  • No se ofrece asesoramiento financiero: Im Sorry Ai Signal es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a la negociación manual. No proporciona asesoramiento financiero ni recomendaciones comerciales garantizadas.

  • Responsabilidad individual: Cualquier operación realizada sobre la base de las señales proporcionadas por este indicador se toma bajo su propio riesgo. El desarrollador, WinWiFi Robot Series, no es responsable de ninguna pérdida financiera incurrida por el uso de este software.

  • Rendimiento pasado: El rendimiento histórico y los resultados de backtesting mostrados en las capturas de pantalla no son indicativos de resultados futuros. Las condiciones del mercado cambian constantemente.

  • Gestión del riesgo: Se recomienda encarecidamente que nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder. Utilice siempre un Stop Loss y practique una gestión monetaria (MM) adecuada al tamaño de su cuenta.

  • Pruebas Demo: Aconsejamos estrictamente a todos los usuarios que prueben el indicador en una Cuenta Demo durante al menos 2-4 semanas para entender su comportamiento y la frecuencia de las señales antes de operar con capital real.

Al comprar o utilizar la Señal Im Sorry Ai, usted reconoce que entiende estos riesgos y acepta asumir toda la responsabilidad por los resultados de sus operaciones.

Lista de comprobación final para su carga MQL5:

  1. Descripción Principal: (La que se centra en Gold Scalping M5).

  2. Características Principales: (El sistema de Alertas y la lógica de la Acción del Precio).

  3. PREGUNTAS FRECUENTES: (Abordando las preguntas de "No Repintado" y "Sólo Compra").

  4. Guía de Instalación: (Cómo configurar las Notificaciones Push).

  5. Descargo de Responsabilidad: (El texto de arriba).


Im Sorry Ai Signal v1.26 - สุดยอดเครื่องมือ Scalping ทองคำสำหรับ MT5

ยกระดับการเทรดของคุณด้วย Im Sorry Ai Signal อินดิเคเตอร์ตัวล่าสุดจากทีมพัฒนา WinWiFi Robot Series ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักเทรด ทองคำ (XAUUSD) สาย Scalping บนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 โดยเฉพาะ

เราเปลี่ยนพฤติกรรมราคา (Acción del precio) ที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นสัญญาณลูกศรที่ดูง่าย แม่นยำ และช่วยให้คุณตัดสินใจเข้าเทรดได้ทันท่วงทีในไทม์เฟรม M5 (5 นาที)

คุณสมบัติเด่น (Características principales)

  • Simple y visual: ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายที่สุด เพียงเทรดตามลูกศรที่ปรากฏ ไม่ต้องวิเคราะห์กราฟให้ปวดหัว

  • Especializado en Oro: ปรับแต่งอัลกอริทึมมาเพื่อคู่ทองคำ (XAUUSD) โดยเฉพาะ เพื่อจับจังหวะการแกว่งตัวในไทม์เฟรม M5

  • Alertas exhaustivas: ระบบแจ้งเตือนครบวงจร ไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ:

    • Alertas Acústicas: เสียงแจ้งเตือนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

    • Notificaciones Push: ส่งสัญญาณตรงเข้ามือถือผ่านแอป MT5 (iOS/Android)

    • Alertas por correo electrónico: ส่งรายละเอียดสัญญาณเข้าอีเมลอัตโนมัติ

  • Notificaciones: สัญญาณมีความเสถียร เมื่อแท่งเทียนจบและลูกศรปรากฏแล้ว จะไม่มีการขยับหรือหายไป

กลยุทธ์การเทรด (Estrategia de negociación)

  1. การเข้าออเดอร์ (Entrada): เมื่อปรากฏ ลูกศรสีฟ้า ชี้ขึ้นใต้แท่งเทียน แสดงถึงโอกาสในการเปิดออเดอร์ COMPRA ตามหลัก Acción del Precio

  2. การทำกำไร (Salida): เก็บกำไรตามเป้าหมาย (TP) ที่คุณพอใจ หรือเมื่อราคาถึงแนวต้านสำคัญ

  3. การบริหารความเสี่ยง (RM): เราให้สัญญาณที่แม่นยำ แต่คุณต้องมีวินัยในการคุม Tamaño del lote และวางจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ตามความเสี่ยงที่รับได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  • ถาม: สัญญาณมีการรีเพ้นท์ (Repintado) หรือไม่?

    • ตอบ: ไม่ครับ สัญญาณคำนวณจากราคาปิดของแท่งเทียน เมื่อลูกศรปรากฏแล้วจะคงอยู่ที่เดิมตลอดไป

  • ถาม: ทำไมถึงมีแค่สัญญาณ ¿COMPRAR?

    • ตอบ: ในเวอร์ชัน 1.26 เราเน้นไปที่วัฏจักรขาขึ้นของทองคำ เพื่อคัดกรองสัญญาณที่ได้เปรียบที่สุด ลดความเสี่ยงจากการเทรดสวนเทรนด์ในตลาดทองคำที่มีความรุนแรง

  • ถาม: ต้องใช้กับไทม์เฟรมไหน?

    • ตอบ: แนะนำให้ใช้ที่ M5 เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการ Scalping แต่สามารถใช้ร่วมกับไทม์เฟรมอื่นเพื่อดูแนวโน้มได้

คู่มือการติดตั้ง (Guía de instalación)

  1. การติดตั้ง: หลังกดดาวน์โหลดจาก Mercado ให้ไปที่หน้าต่าง Navegador > Indicadores > Mercado แล้วลาก Im Sorry Ai Signal ลงบนกราฟทองคำ (XAUUSD) M5

  2. การตั้งค่า: ในช่อง Entradas คุณสามารถเลือกเปิด/ปิดระบบแจ้งเตือน (Email, Sonido, Push) ได้ตามต้องการ

  3. การรับแจ้งเตือนผ่านมือถือ: ไปที่ Herramientas > Opciones > Notificaciones แล้วกรอก MetaQuotes ID จากแอป MT5 ในมือถือของคุณเพื่อรับสัญญาณแบบ En tiempo real

ข้อความระลึกถึงความเสี่ยง (Aviso de riesgo)

การเทรดทองคำมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน เลเวอเรจอาจส่งผลทั้งด้านบวกและลบต่อพอร์ตของคุณ

  • อินดิเคเตอร์นี้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน

  • ผู้พัฒนา (WinWiFi Robot Series) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเทรด

  • ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้การันตีกำไรในอนาคต

  • ข้อแนะนำ: ควรทดสอบกับ บัญชี Demo อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์เพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนเริ่มเทรดจริง

¡ขอขอบคุณที่สนับสนุน Serie de Robots WinWiFi เรามุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้การเทรดของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!



