Im Sorry Ai Signal

¿Es un robot? No, se trata de un indicador de señal manual para ayudarle en sus decisiones de trading.

¿Puedo utilizarlo en otros pares? Aunque está optimizado para el Oro (XAUUSD), se puede utilizar en pares de divisas volátiles como el GBPUSD.

¿Se repinta? No, las señales se calculan en base a la acción del precio de la barra cerrada.





Preguntas frecuentes (FAQ)

P: ¿La señal es "No-Repaint"?

R: Sí. Las señales se calculan en base a la acción del precio y la lógica de la serie de robots WinWiFi. Una vez que se cierra una vela y aparece la flecha, ésta permanece fija en el gráfico.

P: ¿Por qué el indicador es "Sólo COMPRA"?

R: La versión 1.26 está optimizada específicamente para los ciclos de acción de precios alcistas del oro. Al centrarnos en las señales de compra, filtramos las ventas contra tendencia de alto riesgo durante los fuertes repuntes alcistas del oro, lo que mejora la tasa general de ganancias para los especuladores.

P: ¿Qué marco temporal funciona mejor?

R: Aunque el indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal, está muy optimizado para el gráfico M5 (5 minutos). Aquí es donde los patrones de acción del precio del oro son más consistentes para el scalping.

P: ¿Funciona con todos los Brokers MT5?

R: Sí, es compatible con todos los corredores que ofrecen el par XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5.

P: ¿Puedo recibir alertas en mi smartphone?

R: Por supuesto. Sólo tiene que introducir su MetaQuotes ID en las opciones de la terminal MT5. El indicador admite notificaciones Push, alertas sonoras y correo electrónico.

P: ¿Necesito un VPS para ejecutar esto?

R: Un VPS no es necesario para un indicador manual. Sin embargo, si desea recibir alertas móviles 24/5 sin mantener su computadora encendida, se recomienda un VPS.

P: ¿Se trata de un Robot de Trading Automatizado (EA)?

R: No, se trata de un indicador técnico. Proporciona las señales, pero el operador debe ejecutar manualmente las operaciones y gestionar el riesgo.

Soporte y Comunidad

Si tiene algún problema técnico o necesita ayuda con la instalación, póngase en contacto con nosotros:

Desarrollador: Sr. Nirundorn Promphao

Correo electrónico: winwifi@gmail.com

Series: WinWiFi Robot Series