Veritas-X para MT4 es un avanzado sistema de negociación cuantitativa diseñado para la plataforma MetaTrader 4, la favorita de los operadores de todo el mundo. Explota con precisión las "discontinuidades estructurales de precios" (divergencias y ventanas de precios de fin de semana) que se producen durante la fase de transición (fin de semana) de los mercados mundiales, utilizando los modelos matemáticos más avanzados.

■ Núcleo de la estrategia: quant mean reversion.

Mientras que muchos EA minoristas se basan en indicadores retrospectivos, Veritas-X opera según el principio de la reversión media cuántica. Identifica el momento en que los precios se desvían matemáticamente demasiado del punto de equilibrio institucional y capta la reversión al punto de equilibrio (relleno de ventanas) con precisión de francotirador.

Tres pilares técnicos

TEC (Corrección del Equilibrio Temporal ): identifica los "puntos de apertura anómalos" creados por un vacío de liquidez. Con precisión quirúrgica, su objetivo es volver al punto de equilibrio del cierre de la semana anterior. Filtro de puntuación Z: calcula la desviación típica del desplazamiento del precio. Sólo se ejecuta cuando el desplazamiento alcanza umbrales críticos de puntuación Z, centrándose únicamente en las anomalías significativas del mercado. Gestión del decaimiento temporal: la ventaja del window-filling decae con el tiempo. Una vez que la ventaja ha decaído, las posiciones se neutralizan rápidamente, protegiendo el capital de cambios de tendencia inesperados.

Métricas de rendimiento.

La estrategia se ha sometido a pruebas exhaustivas y ha registrado las siguientes cifras elevadas

Factor de beneficio (FP) : 2,78

Porcentaje de ganancias : 81,36

Factor de recuperación : 5,10

NO NUMPIN / NO MARTINGALE: Stop-losses estrictos en todas las posiciones.

Entorno operativo recomendado

Plataforma : MetaTrader 4 (MT4)

Par de divisas : USDJPY únicamente (optimizado para el ciclo de liquidez del yen)

Marco temporal horario : M15 (equilibrio óptimo entre reducción de ruido y precisión de ejecución)

Tipo de cuenta: cuenta de spread bajo / cuenta ECN recomendada

Base matemática para la configuración dorada (parámetros por defecto)

La versión MT4 de Veritas-X está preconfigurada con "parámetros de oro" optimizados.

Estructura de entrada avanzada Lógica de espera (15 minutos) : evita la entrada durante los primeros 15 minutos para evitar la ampliación extrema del diferencial y el caos inmediatamente después de la apertura del mercado.

Rango de divergencia preciso (5 - 25 pips) : elimina el riesgo de divergencias anormales y se centra en zonas de retroceso fiables.

Escudo de diferencial (5 Pips): bloquea automáticamente la entrada si la liquidez es insuficiente. Gestión cuantitativa del riesgo Configuración de crecimiento agresivo : el riesgo por operación (InpRiskPercent) es ajustable por defecto del 2,0% al 15%.

Diseño alfa asimétrico: un factor de pérdida de 2,4 frente a un múltiplo de ganancia de 1,7. Alineado matemáticamente con el comportamiento histórico de reversión a la media del yen. Protección dinámica de las posiciones. Escudo de equilibrio (ratio 0,5 ): cuando los beneficios alcanzan el 50% del objetivo, el stop-loss se desplaza al precio de apertura. Crea instantáneamente una situación "sin riesgo".

Trailing Exit: el trailing se inicia en el 80% de avance. Persigue un mayor crecimiento del precio manteniendo los beneficios.

■ Ventajas de la versión MT4.

La versión MT4 de Veritas-X es estable en muchos entornos de brokers de todo el mundo gracias a su funcionamiento ligero y a su robusta lógica de ejecución; también se ha portado íntegramente el 'Structural Integrity Guard' desarrollado para la versión MT5, que evita ejecuciones inadecuadas en pares de divisas no optimizados y garantiza que su capital se invierte en el entorno más Opere sólo en el entorno más probable.





â™...

El archivo de configuración de Veritas-X (Veritas-X.set) está configurado para la 'Prueba de Estrés Extrema', que logró un beneficio de aprox. A continuación se resume una descripción técnica de la configuración.

Explicación detallada del archivo de configuración de Veritas-X: beneficio extremo y modelo de robustez

El objetivo de esta configuración es lograr un crecimiento exponencial gracias a la robustez del sistema, incluso bajo una configuración de alto riesgo del 20%, que normalmente se asume como un fallo .





1. gestión de lotes y riesgos (configuración de composición de fondos)

Se trata de una configuración en la que el lote se amplía automáticamente en función del saldo de la cuenta, en lugar de un lote fijo.

Lote vinculado a fondos: UseFixedLot se establece en '0' (desactivado) y el cálculo se basa en el saldo .

Porcentaje de riesgo: RiskPercent es 20.0% . Arriesgar el 20% de sus fondos por operación crea una curva de beneficios explosiva cuando se produce una tendencia. Tamaño máximo de lote: 1.000 lotes.

Límite Máximo de Lote: MaxLotSize está fijado en 500.0 y no limita el escalado de lotes a medida que aumentan los fondos . 1.





2. lógica principal de negociación

Define puntos de entrada de alta probabilidad basados en ciclos semanales.

Umbrales de brecha (ventana): detecta ventanas de 10 pips o más ( MinGapPips) e ignora divergencias anormales de más de 200 pips ( MaxGapPips ). MaxGapPips.

Profit Target: TP_Ratiose establece en 0.20 (20%) TP_Ratio se establece en 0,20 (20%). En lugar de apuntar a llenar toda la ventana, se dispara con precisión al punto del 20% con mayor probabilidad de alcanzar la ventana.

Factor de Pérdida : SL_Factor se establece en 0.55 y construye automáticamente una línea de defensa basada en el tamaño de la ventana .

Frecuencia de negociación: OnlyOncePerWeek se establece en '1' (activado), que selecciona sólo las configuraciones de mayor calidad una vez a la semana .





3. filtros avanzados que tienen en cuenta la estructura

Filtrado multicapa que elimina el "ruido" del mercado y extrae sólo las fases dominantes.

4. Fuerza de la tendencia (ADX): se requiere un ADX mínimo de 20,0 para entrar, y uno más estricto de 25,0, especialmente para las operaciones de venta . Filtro estricto sólo de venta.

5. Filtro estricto de sólo venta: SellRequireBearishMA está activado y sólo se ejecuta una venta si la media móvil a largo plazo muestra una tendencia bajista . SellRequireBearishMA:

Volatility Guard : UseVolatilityFilter está activado y sólo permite operaciones cuando el ratio ATR está en el rango apropiado de 0,6 a 1,3 . VolatilityGuard. Esto evita mercados sobrecalentados o estancados.

Control del oscilador: se prohíbe "perseguir" al RSI durante las fases de sobrecompra y sobreventa ( BlockOverboughtBuy, BlockOversoldSell ). .





4. sistemas dinámicos de defensa (dispositivos de seguridad)

Se trata de una válvula de seguridad automática propia de Veritas-X para evitar el colapso incluso en situaciones de alto riesgo.

SL dinámico: reduce automáticamente el rango de SL hasta un 50%-70% cuando el mercado es débil o volátil. SL dinámico: reduce automáticamente el rango de SL hasta en un 50%-70% cuando el mercado se debilita o es volátil.

Reducción dinámica del riesgo : protege el capital reduciendo forzosamente el tamaño del lote en caso de tendencia débil ( WeakTrend_Lot_Multiplier: 0 ,6)o tres pérdidas consecutivas ( LossStreak_Lot_Multiplier: 0,5). .

Protección de beneficios: * Breakeven: mueve el SL al precio de apertura cuando el beneficio no realizado alcanza el 50% del objetivo . Trailing stop: permite desplazar el SL al precio de apertura cuando se obtienen beneficios. Trailing stop: eleva el SL a medida que se acumulan los beneficios, asegurando los beneficios. Trailing Stop: eleva el SL a medida que se acumulan los beneficios, para garantizar la obtención de beneficios.







Nota: Este archivo de configuración es una "réplica de backtest" para demostrar el impresionante rendimiento de un FP de 9,79. FP 9,79. Si desea ser más conservador en la operación real, le recomendamos que ajuste el porcentaje de riesgo entre el 1,0% y el 2,0%.