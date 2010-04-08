VeritasX

Veritas-X para MT4 es un avanzado sistema de negociación cuantitativa diseñado para la plataforma MetaTrader 4, la favorita de los operadores de todo el mundo. Explota con precisión las "discontinuidades estructurales de precios" (divergencias y ventanas de precios de fin de semana) que se producen durante la fase de transición (fin de semana) de los mercados mundiales, utilizando los modelos matemáticos más avanzados.

■ Núcleo de la estrategia: quant mean reversion.

Mientras que muchos EA minoristas se basan en indicadores retrospectivos, Veritas-X opera según el principio de la reversión media cuántica. Identifica el momento en que los precios se desvían matemáticamente demasiado del punto de equilibrio institucional y capta la reversión al punto de equilibrio (relleno de ventanas) con precisión de francotirador.

Tres pilares técnicos

  1. TEC (Corrección del Equilibrio Temporal ): identifica los "puntos de apertura anómalos" creados por un vacío de liquidez. Con precisión quirúrgica, su objetivo es volver al punto de equilibrio del cierre de la semana anterior.

  2. Filtro de puntuación Z: calcula la desviación típica del desplazamiento del precio. Sólo se ejecuta cuando el desplazamiento alcanza umbrales críticos de puntuación Z, centrándose únicamente en las anomalías significativas del mercado.

  3. Gestión del decaimiento temporal: la ventaja del window-filling decae con el tiempo. Una vez que la ventaja ha decaído, las posiciones se neutralizan rápidamente, protegiendo el capital de cambios de tendencia inesperados.

Métricas de rendimiento.

La estrategia se ha sometido a pruebas exhaustivas y ha registrado las siguientes cifras elevadas

  • Factor de beneficio (FP): 2,78

  • Porcentaje de ganancias: 81,36

  • Factor de recuperación: 5,10

  • NO NUMPIN / NO MARTINGALE: Stop-losses estrictos en todas las posiciones.

Entorno operativo recomendado

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

  • Par de divisas: USDJPY únicamente (optimizado para el ciclo de liquidez del yen)

  • Marco temporal horario: M15 (equilibrio óptimo entre reducción de ruido y precisión de ejecución)

  • Tipo de cuenta: cuenta de spread bajo / cuenta ECN recomendada

Base matemática para la configuración dorada (parámetros por defecto)

La versión MT4 de Veritas-X está preconfigurada con "parámetros de oro" optimizados.

  1. Estructura de entrada avanzada

    • Lógica de espera (15 minutos): evita la entrada durante los primeros 15 minutos para evitar la ampliación extrema del diferencial y el caos inmediatamente después de la apertura del mercado.

    • Rango de divergencia preciso (5 - 25 pips): elimina el riesgo de divergencias anormales y se centra en zonas de retroceso fiables.

    • Escudo de diferencial (5 Pips): bloquea automáticamente la entrada si la liquidez es insuficiente.

  2. Gestión cuantitativa del riesgo

    • Configuración de crecimiento agresivo: el riesgo por operación (InpRiskPercent) es ajustable por defecto del 2,0% al 15%.

    • Diseño alfa asimétrico: un factor de pérdida de 2,4 frente a un múltiplo de ganancia de 1,7. Alineado matemáticamente con el comportamiento histórico de reversión a la media del yen.

  3. Protección dinámica de las posiciones.

    • Escudo de equilibrio (ratio 0,5 ): cuando los beneficios alcanzan el 50% del objetivo, el stop-loss se desplaza al precio de apertura. Crea instantáneamente una situación "sin riesgo".

    • Trailing Exit: el trailing se inicia en el 80% de avance. Persigue un mayor crecimiento del precio manteniendo los beneficios.

■ Ventajas de la versión MT4.

La versión MT4 de Veritas-X es estable en muchos entornos de brokers de todo el mundo gracias a su funcionamiento ligero y a su robusta lógica de ejecución; también se ha portado íntegramente el 'Structural Integrity Guard' desarrollado para la versión MT5, que evita ejecuciones inadecuadas en pares de divisas no optimizados y garantiza que su capital se invierte en el entorno más Opere sólo en el entorno más probable.


â™...

El archivo de configuración de Veritas-X (Veritas-X.set) está configurado para la 'Prueba de Estrés Extrema', que logró un beneficio de aprox. A continuación se resume una descripción técnica de la configuración.

Explicación detallada del archivo de configuración de Veritas-X: beneficio extremo y modelo de robustez

El objetivo de esta configuración es lograr un crecimiento exponencial gracias a la robustez del sistema, incluso bajo una configuración de alto riesgo del 20%, que normalmente se asume como un fallo .


1. gestión de lotes y riesgos (configuración de composición de fondos)

Se trata de una configuración en la que el lote se amplía automáticamente en función del saldo de la cuenta, en lugar de un lote fijo.

  • Lote vinculado a fondos: UseFixedLot se establece en '0' (desactivado) y el cálculo se basa en el saldo .

  • Porcentaje deriesgo: RiskPercent es 20.0%. Arriesgar el 20% de sus fondos por operación crea una curva de beneficios explosiva cuando se produce una tendencia. Tamaño máximo de lote: 1.000 lotes.

  • Límite Máximo de Lote: MaxLotSize está fijado en 500.0 y no limita el escalado de lotes a medida que aumentan los fondos . 1.


2. lógica principal de negociación

Define puntos de entrada de alta probabilidad basados en ciclos semanales.

  • Umbrales de brecha (ventana): detecta ventanas de 10 pips o más ( MinGapPips) e ignora divergencias anormales de más de 200 pips ( MaxGapPips ). MaxGapPips.

  • Profit Target: TP_Ratiose establece en 0.20(20%) TP_Ratio se establece en 0,20 (20%). En lugar de apuntar a llenar toda la ventana, se dispara con precisión al punto del 20% con mayor probabilidad de alcanzar la ventana.

  • Factor de Pérdida: SL_Factor se establece en 0.55 y construye automáticamente una línea de defensa basada en el tamaño de la ventana .

  • Frecuencia de negociación: OnlyOncePerWeek se establece en '1' (activado), que selecciona sólo las configuraciones de mayor calidad una vez a la semana .


3. filtros avanzados que tienen en cuenta la estructura

Filtrado multicapa que elimina el "ruido" del mercado y extrae sólo las fases dominantes.

  • 4. Fuerza de la tendencia (ADX): se requiere un ADX mínimo de 20,0 para entrar, y uno más estricto de 25,0, especialmente para las operaciones de venta . Filtro estricto sólo de venta.

  • 5. Filtro estricto de sólo venta: SellRequireBearishMA está activado y sólo se ejecuta una venta si la media móvil a largo plazo muestra una tendencia bajista . SellRequireBearishMA:

  • Volatility Guard: UseVolatilityFilter está activado y sólo permite operaciones cuando el ratio ATR está en el rango apropiado de 0,6 a 1,3 . VolatilityGuard. Esto evita mercados sobrecalentados o estancados.

  • Control del oscilador: se prohíbe "perseguir" al RSI durante las fases de sobrecompra y sobreventa ( BlockOverboughtBuy, BlockOversoldSell ). .


4. sistemas dinámicos de defensa (dispositivos de seguridad)

Se trata de una válvula de seguridad automática propia de Veritas-X para evitar el colapso incluso en situaciones de alto riesgo.

  • SL dinámico: reduce automáticamente el rango de SL hasta un 50%-70% cuando el mercado es débil o volátil. SL dinámico: reduce automáticamente el rango de SL hasta en un 50%-70% cuando el mercado se debilita o es volátil.

  • Reducción dinámica del riesgo: protege el capital reduciendo forzosamente el tamaño del lote en caso de tendencia débil ( WeakTrend_Lot_Multiplier: 0 ,6)o tres pérdidas consecutivas ( LossStreak_Lot_Multiplier: 0,5). .

  • Protección de beneficios: * Breakeven: mueve el SL al precio de apertura cuando el beneficio no realizado alcanza el 50% del objetivo . Trailing stop: permite desplazar el SL al precio de apertura cuando se obtienen beneficios.

    • Trailing stop: eleva el SL a medida que se acumulan los beneficios, asegurando los beneficios. Trailing Stop: eleva el SL a medida que se acumulan los beneficios, para garantizar la obtención de beneficios.


Nota: Este archivo de configuración es una "réplica de backtest" para demostrar el impresionante rendimiento de un FP de 9,79. FP 9,79. Si desea ser más conservador en la operación real, le recomendamos que ajuste el porcentaje de riesgo entre el 1,0% y el 2,0%.


Productos recomendados
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Asesores Expertos
Double Breakout es un asesor experto automático con dos estrategias separadas que utiliza martingala. El indicador MACD con parámetros ajustables se utiliza como entrada para cada flujo de órdenes. Los niveles de takeprofit y stoploss especificados se utilizan para salir de la posición. Recomendación general El depósito mínimo recomendado es de 1000 céntimos. Spread se recomienda no más de 3 puntos. Es mejor utilizar pares de divisas tendenciales. El parámetro martingala se puede ajustar desde
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Asesores Expertos
Harvest FX UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECIS
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto automatizado que opera utilizando los indicadores MACD y Envelopes . La versión gratuita tiene las siguientes limitaciones. No tiene panel para abrir órdenes. La operativa está limitada al par de divisas EURUSD y similares. Sólo se pueden abrir órdenes con el lote mínimo, no se pueden abrir más de 5 órdenes en la misma dirección, hasta un total de 10 órdenes. La pausa después del cierre de todas las órdenes es de 6000 minutos. Durante el análisis, no se añaden más de 50
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto de la familia Forex Fraus , el sistema está diseñado para scalping el par EUR/USD en el marco de tiempo M1 (para cotizaciones de cinco dígitos), y adaptado para las cuentas con ejecución rápida de órdenes. Principio de funcionamiento Compra en los Extremos Bajos y vende en los Extremos Altos de los valores del indicador Estocástico. Cuando se recibe una señal, las órdenes se abren por inyección, utilizando datos de tick. Las posiciones se cierran por Trailing Stop Las posicion
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador suavizado Heiken Ashi . Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop p
FREE
Grid Machine
Ivan Grachev
4.21 (14)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Asesores Expertos
Este asesor experto (100% automático) puede combinar dos indicadores para crear una estrategia, esta versión llamada "versión Bear" (VERSIÓN BÁSICA) contiene 2 indicadores: CCI y RSI Con un simple mensaje personal, puede ponerse en contacto conmigo para solicitar su "versión Bear" de EA (o la versión SUPERIOR) con los indicadores que ha elegido y con sus condiciones y una vez acordado lo pondré aquí en el mercado, o seguiré el enlace en la parte inferior de la página que lo llevará a mi contac
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Asesores Expertos
Sistema automatico de trading basado en el indicador flat matutino, coloca ordenes pendientes en los bordes del canal nocturno .todas las operaciones tienen un stop loss y take profit fijos .el par operado GBPUSD H1, puede ser utilizado en otros instrumentos previa optimizacion. El EA contiene un indicador plano conmutable . La hora de funcionamiento del robot en los parámetros de entrada corresponde a (+2GMT). cuando se cambia al horario de verano, es necesario ajustar la hora manualmente. *
FREE
Greed Advisor
Vertex Investments LLC
4.75 (12)
Asesores Expertos
Versión gratuita de Greed Advisor PRO . Este es un Asesor Experto de cuadrícula flexible, creado específicamente para los comerciantes codiciosos. Principio de funcionamiento: fije el beneficio diario deseado, y el robot intentará conseguir este resultado por todos los medios posibles. Utiliza el peligroso principio de martingala para hacer frente a los drawdowns, ya que rentabilizar la cadena de órdenes es el objetivo principal del robot. No olvide los riesgos de la martingala. En general, el E
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto analiza las últimas velas y determina si habrá un retroceso o una gran corrección. Además, se analizan las lecturas de algunos indicadores (sus parámetros se pueden ajustar). Es una versión gratuita de Proftrader . A diferencia de la versión completa, en la versión gratuita del asesor el lote inicial no puede ser superior a 0,1, el par de negociación sólo EURUSD y también tiene menos parámetros configurables. Parámetros de entrada Lots - tamaño del lote (a 0, el lote se calcu
FREE
Forex Seeker
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
Forex Seeker UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PREC
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador de Bandas de Bollinger . Ofrece muchos comportamientos de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Configuración de indicadores totalmente personalizable Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personali
FREE
Picidea Hunter
Nguyen Quoc Hung
Asesores Expertos
- Picidea Hunter - ¡un potente Asesor Experto (EA) de Forex! Picidea aprovecha las estrategias Martingale y grid para maximizar las oportunidades de trading, asegurando precisión y eficiencia en cada movimiento. Con su sistema inteligente de gestión de órdenes, Picidea cierra de forma inteligente todas las órdenes en su objetivo de beneficio predefinido. También equilibra las pérdidas y ganancias promediándolas, cerrando estratégicamente tanto las operaciones ganadoras como las perdedoras para
FREE
AVB Expert
Ayaz Maqsud RaŞİdov
Asesores Expertos
Basándose en el análisis técnico y en la lógica de las tendencias alcistas (alcistas) y bajistas (bajistas), el bot elimina los casos especulativos en el mercado. Los bots de alta precisión superan a los humanos en todos los aspectos: sustituyen a una mano de obra y no tienen limitaciones de horas de trabajo. A diferencia de los humanos, no están sujetos a fatiga, enfermedades, emociones, etc. El bot está limitado frente a los riesgos de perder todo el capital, ya que incorpora funciones STOP L
FREE
PZ Ichimoku EA
PZ TRADING SLU
4.27 (15)
Asesores Expertos
Opere con el indicador Ichimoku Kinko Hyo con total libertad utilizando un EA potente y flexible. Implementa muchas estrategias de entrada y características útiles, como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa varias condiciones de entrada Ajustes personalizables de punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop Funciona para brokers ECN/
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Asesores Expertos
Vanda FX UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL INICIO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE NUEVA ONDA DE TENDENCIA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECISAS.
FREE
PZ Bollinger Trend EA MT4
PZ TRADING SLU
4.5 (4)
Asesores Expertos
Este asesor experto opera utilizando el Indicador de Tendencia de Bollinger, e implementa muchas otras características útiles para el trader exigente, como sesiones y días de negociación personalizables, varios comportamientos de negociación y un modo de martingala. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Dirección de negociación personalizable Configuración de indicadores personalizable Punto de equilibrio, S
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Asesores Expertos
El Asesor Experto fue desarrollado para hacer crecer el saldo de la cuenta del usuario de forma persistente. Para lograrlo, tiene dos modos, el modo normal y el modo de recuperación. Los parámetros para los dos modos se pueden cambiar para adaptarse a la estrategia del usuario. También hay un botón de comercio automático, un botón de compra y un botón de venta. El botón de comercio automático puede activarse y desactivarse. Los botones de compra y venta son para que el usuario intervenga manual
FREE
CandleCrusherX ScalpingEdition FREE
Christian Opperskalski
4 (1)
Asesores Expertos
CandleCrusherX Scalping EA analiza la situación del mercado en volumen y fuerte movimiento de precios dentro del Timeframe interno. Funciona en todos los principales pares de divisas y marcos de tiempo (M5 o M15 recomendado). El EA tiene integrado un Take Profit dinámico, esto significa que si alcanza su TP definido, le da la oportunidad de seguir la tendencia mediante TP y SL dinámicos y ampliar sus beneficios. También se ha integrado una función de Filtro de Noticias, para evitar operaciones p
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.83 (24)
Asesores Expertos
Este EA comercia utilizando cruces de medias móviles. Ofrece configuraciones totalmente personalizables, configuraciones flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo martingala y martingala inversa. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Configuraciones de promedio móvil totalmente personalizables Implementa
FREE
PZ Fractal Trader EA
PZ TRADING SLU
4.46 (13)
Asesores Expertos
Este EA negocia fractales no probados utilizando órdenes pendientes. Ofrece muchos comportamientos de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa 4 comportamientos de negociación diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop pers
FREE
MA Semi Automated EA
Tadanori Tsugaya
Asesores Expertos
"Los ajustes son intrincados, pero asegúrese de aprovecharlos al máximo". EA semiautomatizado centrado en operaciones de toque y cruce de MA Este EA está especializado en operaciones de toque y cruce de MA , con dos condiciones de salida de MA, ¡una de las cuales también puede utilizarse como trailing stop! El uso depende de usted. ¡Nunca he visto un EA de comercio MA con tantas configuraciones ajustables! Entrada MA y Salida MA Masiva para Posiciones Abiertas Este EA no sólo puede manejar la e
FREE
PZ Pivot Points EA
PZ TRADING SLU
4.67 (9)
Asesores Expertos
Este EA opera con Puntos Pivote Clásicos utilizando órdenes pendientes. Ofrece muchos comportamientos de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa 4 comportamientos de negociación diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop p
FREE
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Asesores Expertos
El EA Líneas de Comercio es un Asesor Experto auxiliar para el comercio automatizado basado en niveles. El EA abre operaciones en las líneas especificadas cuando el precio las cruza en el gráfico - las líneas están activas, pueden y deben moverse para que el EA opere con la mayor eficiencia. El EA también incluye las funciones de promediación, trailing stop y toma de beneficios. Para que el EA funcione, es necesario seleccionar el número requerido de líneas y el tipo de líneas para que el EA ope
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Asesores Expertos
SAAD TrendTracker es un EA totalmente automatizado. Se basa en algoritmos matemáticos indicador Trend Tracker y SAADScalper. El EA scalps pips por su fuerte estrategia de entrada basada en SAADScalper. Las operaciones que no tienen éxito en el scalping se manejan de una manera diferente de algoritmo de diseño único basado en el indicador Trend Tracker. EA está diseñado para M1, M5, M15 y M30. Consulta el gráfico diario para la precisión de las operaciones con éxito. Consulta H1 para manejar las
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecu
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Configuración predeterminada para el test de oro (Gold M15) a partir del año 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligencia de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUCTORIA ESPECIAL: El poder del Smart Regime EA se lanza a una fracción de su valor real. Asegure su licencia ahora por $50 , antes de que el precio comience su aumento gradual y escalonado hacia la valoración final de $500 . Esta es una inversión en una lógica de mercado sin precedentes. Desbloquee el poder del trading algorítmico adaptativo
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Asesores Expertos
EA Quantum Scalper GBPUSD es un sistema de trading automatizado diseñado para el par de divisas GBPUSD. Empleando una estrategia de scalping y una sofisticada gestión de posiciones, su objetivo es ofrecer altos rendimientos minimizando el riesgo. El EA analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso, utilizando puntos de entrada únicos para identificar posibles oportunidades de trading. Para salvaguardar los beneficios y mejorar la eficiencia, cada operación está equipada
Otros productos de este autor
Apex Predator X
Daisuke Arimizu
Asesores Expertos
Apex Predator - Estrategia de Gap-Fill del lunes para la corrección de la volatilidad del fin de semana ¿Qué hace este EA? Apex Predator es un sistema de trading automatizado que explota un fenómeno bien conocido: "los gaps de precios que se producen en la apertura del mercado del lunes (la diferencia entre el cierre del viernes y la apertura del lunes) tienden a revertir." Explicación sencilla Durante el fin de semana, cuando los mercados están cerrados, se producen diversos acontecimientos
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario