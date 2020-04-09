Grid SetKa V2

Ein normales Trader's Grid, aber es hat keine explizite Range. Stattdessen werden in den Einstellungen Stop Losses festgelegt. Die Schließung erfolgt durch die Gewinnmitnahme, die ebenfalls in den Einstellungen festgelegt wird.

Der Roboter kann in jede Richtung handeln, entweder nach oben oder nach unten oder in beide Richtungen.

Der Roboter überprüft den Kontostand nicht, so dass er ein sehr hohes Risiko hat.

Die Standardeinstellungen sind für das Paar RGBUSD (nicht die besten). Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 200 $.

In der zweiten Version wurden zusätzliche Funktionen hinzugefügt - dem Preis zu folgen, Positionen nur im Trend zu platzieren, etc.


