Grid SetKa V2

Es una parrilla de negociación normal, pero no tiene un rango explícito. En lugar de rango, se establecen stop losses en los ajustes. El cierre se realiza mediante take profit, también establecido en los ajustes.

El robot puede operar en cualquier dirección, ya sea al alza o a la baja, o en ambas direcciones.

El robot no comprueba el saldo de la cuenta, por lo que tiene un riesgo muy alto.

La configuración por defecto es para el par RGBUSD (no es la mejor). El depósito mínimo recomendado es de 200 $.

En la segunda versión se han añadido funciones adicionales - para seguir el precio, para colocar posiciones sólo en la tendencia, etc.