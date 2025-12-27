Grid SetKa V2

Обычная трейдец-сетка, но не имеет явного диапазона. Вместо диапазона, в настройках устанавливаются стоп-лоссы. Закрытие происходит по тейк-профиту, так же устанавливаются в настройках.

Робот может торговать в любом направлении, как вверх или вниз, так и в обоих направлениях.

Робот не проверяет баланс счета, а потому имеет очень высокий риск.

По умолчанию стоят настройки для RGBUSD пары (не самые лучшие). Рекомендуемый минимальный депозит $200.

Во второй версии  добавлены дополнительные функции - следовать за ценной, выставлять позиции только по тренду и прочее. 


Grid SetKa
Oleg Gumarov
유틸리티
Обычная трейдец-сетка, но не имеет явного диапазона. Вместо диапазона, в настройках устанавливаются стоп-лоссы. Закрытие происходит по тейк-профиту, так же устанавливаются в настройках. Робот может торговать в любом направлении, как вверх или вниз, так и в обоих направлениях. Робот не проверяет баланс счета, а потому имеет очень высокий риск. По умолчанию стоят настройки для EURUSD пары (не самые лучшие). Рекомендуемый минимальный депозит $200. Имеется вторая версия в которой добавлены дополните
FREE
