Grid SetKa

Ein normales Trader's Grid, aber es hat keine explizite Range. Stattdessen werden in den Einstellungen Stop Losses festgelegt. Die Schließung erfolgt durch die Gewinnmitnahme, die ebenfalls in den Einstellungen festgelegt wird.

Der Roboter kann in jede Richtung handeln, entweder nach oben oder nach unten oder in beide Richtungen.

Der Roboter überprüft den Kontostand nicht, so dass er ein sehr hohes Risiko hat.

Die Standardeinstellungen sind für EURUSD (nicht die besten). Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 200 $.

Es gibt eine zweite Version, in der zusätzliche Funktionen hinzugefügt wurden - dem Preis zu folgen, Positionen nur auf dem Trend zu platzieren, usw.

Empfohlene Produkte
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experten
Verwenden Sie diesen Expertenberater, dessen Strategie im Wesentlichen auf dem Relative Strength Index (RSI) Indikator sowie eine persönliche Note basiert. Andere kostenlose Expertenberater sind in meinem persönlichen Bereich sowie Signale zur Verfügung, zögern Sie nicht zu besuchen und einen Kommentar hinterlassen, wird es mich glücklich machen und wird mich wollen, um Inhalte anzubieten. Derzeit verfügbare Expert Advisors: LVL Schöpfer LVL Schöpfer Pro LVL Bollinger-Bänder Trading ist keine
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experten
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experten
DeM_Expert ist auf der Grundlage eines spezifischen Indikators der technischen Analyse ( DeMarker ) aufgebaut . Er verfügt über zahlreiche Parameter, so dass jeder Benutzer die passenden Einstellungen für sein Anlageprofil finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten, ein Paar pro Chart. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experten
Fibo Trader ist ein Expert Advisor, mit dem Sie automatisierte Voreinstellungen für Oszillationsmuster in Bezug auf Fibonacci-Retracements erstellen können, indem Sie ein vollautomatisches und dynamisch erstelltes Raster verwenden. Der Prozess wird erreicht, indem der EA zunächst optimiert und dann im automatischen Modus ausgeführt wird. Der EA erlaubt es Ihnen, zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln. Im manuellen Modus wird der Benutzer ein grafisches Panel verwenden, da
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experten
Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
FREE
RSI Moving Average Expert
Mohammed Lamine Kasmi
Utilitys
RSI & Moving Average Expert v1.0 Ein vollständig automatisierter Handelsroboter, der die Stärke zweier klassischer Indikatoren kombiniert: gleitende Durchschnitte und RSI, um starke, risikoarme Einstiege im Trend zu identifizieren. Funktionsweise: Verwendet MA-Crossover (schnell/langsam) auf dem M15-Zeitrahmen zur Signalerzeugung. Bestätigt die Trendrichtung mit einer EMA auf höherem Zeitrahmen (Standard: H1, 100 Perioden). Nutzt RSI-Filter, um Fehlausbrüche und Extremzonen zu vermeiden. Ber
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Experten
Ein Expert Advisor mit neuronalem Netzwerk, der auf zwei gleitenden Durchschnitten mit Trainingsmodus basiert. Trainieren Sie den Expert Advisor an ausgewählten Beispielen und erzielen Sie einen Gewinn im echten Leben. Der EA kann auf jedem Instrument und in jedem Zeitrahmen arbeiten. Handelsalgorithmus des EA Zwei gleitende Durchschnitte werden vom Kern des neuronalen Netzwerks analysiert, das Befehle zum Kauf oder Verkauf erzeugt. Die Werte von zwei gleitenden Durchschnitten, dem schnellen (F
FREE
Grid Engulfing MT5
Yudi Sri Warsito
4.83 (6)
Experten
Grid Engulfing ist eine Handelsstrategie, die Grid Trading mit Engulfing-Mustern kombiniert. Grid-Handel: Bei einer Grid-Trading-Strategie werden in regelmäßigen Abständen (Grid-Größe) Kauf- und Verkaufsaufträge über und unter einem bestimmten Kursniveau platziert. Das Ziel ist es, von kleinen Kursbewegungen innerhalb eines Marktes, der sich in einer bestimmten Bandbreite bewegt, zu profitieren. Engulfing-Patterns: Engulfing-Muster sind eine Art von Candlestick-Muster, das eine potenzielle Tren
FREE
JCRiskControl
Hai Dong Zhang
Utilitys
JCRC Risikokontrolle EA 1. anzeigen von Kontoinformationen Name, Kontonummer, Nettoeinlage Saldo, Nettowert, Positionen Täglicher Ertrag (Rendite) Wöchentlich, monatlich, Gesamtertrag (Rendite) 2) Risikokontrollmodul, selektive Risikokontrolle nach Nettowert, Risikokontrolle nach Prozentsatz, alles standardmäßig ausgeschaltet, Selbstanpassung. ① selektiver Start: täglicher Meltdown, gestrige Abrechnungsbilanz Berechnung des Tagesverhältnisses, der schwimmende Verlust erreicht, dann sofort gezwun
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experten
Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experten
Eintausend Pip Satz1:TP/SL 20kpip. Satz2:TP/SL 10kpip. Satz3: TP/SL 5k pip. Satz4: TP/SL 2k pip. Satz5: TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker. Nur Pair DE40, US100, US30. Automatisch hinzugefügt EU London Session. Diese Version arbeitet mit festem Lot und buy/sell. Roboter Strategie: Trade open = Erster "Round Price-Number Entry". Schreiben Sie mir eine Nachricht mit Fragen, wenn Sie unentschlossen sind. Ich sende ex4 Code auf Anfrage.
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experten
Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
FREE
Dow theory Snowball Martingale
Rachyut Senakool
Experten
Expert Advisor (EA), der die grundlegende Dow-Theorie-Strategie zusammen mit dem RSI für die Gewinnmitnahme nutzt und die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Zigzag-Indikators als Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte einsetzt, können Sie diese Richtlinien befolgen: Dow-Theorie-Strategie : Bei dieser Strategie werden die Trends nach den Grundsätzen der Dow-Theorie analysiert, wobei das Hauptaugenmerk auf der Identifizierung von Primärtrends (Hausse oder Baisse) und Sekundärtrends (Korrekturen
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experten
Surf EA ist ein vollautomatischer gitterbasierter Expert Advisor, der nach Umkehrbereichen im Chart sucht MT4-Version: https: //www.mql5.com/ru/market/product/96627 Art der Arbeit: Der EA verwendet verschiedene Muster, Indikatoren und andere wichtige Bedingungen, um nach Signalen zu suchen Kauf- und Verkaufspositionen sind unabhängig voneinander Es kann nur eine Order auf einem Balken der aktuellen Periode eröffnet werden Die im EA verwendeten Indikatoren sind im Standardset des Terminals entha
FREE
Orca
Noriyuki Suzuki
Experten
Orca erkennt Trends und leichte Kursstagnationen und zielt darauf ab, Positionen in Richtung des Ausbruchs einzugehen. Indem er heikle Kursbewegungen während einer Handelsspanne vermeidet und auf Ausbrüche abzielt, erreicht er enge Stop-Losses. Er erzielt gute Ergebnisse in Märkten mit Trends, neigt aber dazu, bei längeren Kursschwankungen zu stagnieren. Er eignet sich für Instrumente wie USDJPY und Gold, wo Trends häufig zu einseitigen Kursbewegungen führen. Dieser EA arbeitet auf dem H1-Zeitr
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
EurowaveFX
Fabio Sorrentino
Experten
FX_EUXXX ist ein kostenloser Expert Advisor, der hauptsächlich für EURUSD auf dem H4-Chart entwickelt wurde. Er arbeitet ohne Hedging, Grid, Martingale oder Anti-Martingale, also ohne Glücksspiel. Ich empfehle Ihnen, die aktualisierte Datei kostenlos anzufordern. Subscribe   to our new channel for   promo/FREE  and   updates! :  MQL5 Group   OR  Telegram Channel Subscribe  to get new   announcements   and look behind the scenes!  MQL5_Channel   Bitte unterstützen Sie mich bei der Erstellung von
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Experten
Bitte geben Sie eine Bewertung ab, um die Entwicklung dieses Expert Advisors zu unterstützen NeuroEdge EA ist ein fortschrittlicher trendfolgender Scalper, der sich dynamisch an das Marktverhalten anpasst. Mit präzisen Algorithmen und einer intelligenten Mittelwertbildungslogik sorgt er für einen minimalen Drawdown, während er hochwahrscheinliche Setups unter Trendbedingungen erfasst. NeuroEdge analysiert kontinuierlich den Marktfluss, um optimale Ein- und Ausstiege zu gewährleisten - und gibt
FREE
Break Runner
Damaso Perez Moneo Suarez
Experten
BreakRunner - Automatisierter Handel mit fortschrittlichem Risikomanagement BreakRunner ist ein Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die ihre Handelsstrategien mit einer auf Price Action basierenden Scalping-Strategie und fortschrittlichem Risikomanagement automatisieren möchten. Der Roboter erkennt Preisakkumulationen und führt Kauf- oder Verkaufsaufträge aus, wenn wichtige Hoch- oder Tiefpunkte durchbrochen werden. Hauptmerkmale Handelsstrategie: Erkennung von Preisakkumulationen u
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experten
Dreifach-Indikator Pro: ADX, BB & MA gestützter Handelsexperte Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Triple Indicator Pro, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Marktvorteil zu maximieren. Dieser EA kombiniert die Leistung des ADX (Trendstärke), der Bollinger Bänder (Marktvolatilität) und des gleitenden Durchschnitts (Trendrichtung) und eröffnet Trades nur, wenn alle drei Indikatoren übereinstimmen 1 - ADX-Indikator (Average Directional Index) - Dieser Indi
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
PZ Daily Breakout EA MT5
PZ TRADING SLU
Experten
Dieser EA handelt mit täglichen Ausbrüchen und platziert bidirektionale Pending Orders unter Verwendung der Handelsspanne des letzten Tages - oder auf Wunsch unter Verwendung von Market Orders -, sofern diese Kursniveaus noch nicht getestet wurden. Er bietet viele Handelsverhaltensweisen und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Weitere Produkte dieses Autors
Grid SetKa V2
Oleg Gumarov
Utilitys
Ein normales Trader's Grid, aber es hat keine explizite Range. Stattdessen werden in den Einstellungen Stop Losses festgelegt. Die Schließung erfolgt durch die Gewinnmitnahme, die ebenfalls in den Einstellungen festgelegt wird. Der Roboter kann in jede Richtung handeln, entweder nach oben oder nach unten oder in beide Richtungen. Der Roboter überprüft den Kontostand nicht, so dass er ein sehr hohes Risiko hat. Die Standardeinstellungen sind für das Paar RGBUSD (nicht die besten). Die empfohlene
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension