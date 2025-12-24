Grid SetKa

Ein normales Trader's Grid, aber es hat keine explizite Range. Stattdessen werden in den Einstellungen Stop Losses festgelegt. Die Schließung erfolgt durch die Gewinnmitnahme, die ebenfalls in den Einstellungen festgelegt wird.

Der Roboter kann in jede Richtung handeln, entweder nach oben oder nach unten oder in beide Richtungen.

Der Roboter überprüft den Kontostand nicht, so dass er ein sehr hohes Risiko hat.

Die Standardeinstellungen sind für EURUSD (nicht die besten). Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 200 $.

Es gibt eine zweite Version, in der zusätzliche Funktionen hinzugefügt wurden - dem Preis zu folgen, Positionen nur auf dem Trend zu platzieren, usw.