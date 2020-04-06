Smart Grid Adaptive
- Эксперты
- Bayu Ramadhanis
- Версия: 1.36
- Обновлено: 25 декабря 2025
- Активации: 5
Революционная адаптивная система Grid с интеллектуальной защитой хеджированием.
Идеально подходит для:
-
Трейдеров золотом, ищущих автоматизированный скальпинг
-
Инвесторов, желающих диверсификации портфеля
-
Трейдеров, ищущих высокочастотные стратегии с управлением рисками
Ключевые особенности:
- Двойная система сигналов: Комбинация RSI (M5) + Moving Average (M15) для точных входов
- Адаптивный мартингейл Grid: Автоматически регулирует размеры лотов в зависимости от рыночных условий
- Интеллектуальная защита хеджем: Авто-хедж срабатывает при 30% просадке для защиты капитала
- Групповой Take Profit: Закрывает все позиции при достижении общего целевого профита
- Защита лицензии: Встроенная система срока действия с уведомлениями
Recomendation Trade:
Pair : XAUUSD
Timeframe : M1
Account : Cent Account
Min Balance : 2000cent
ОБЪЯСНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЛОГИКИ ТОРГОВЛИ
1. СИСТЕМА ДВОЙНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СИГНАЛОВ
Почему это работает: Объединяет тренд (MA) с импульсом (RSI) для входов с высокой вероятностью
Фильтр тренда (M15):
-
Быстрая MA (14) vs Медленная MA (50) определяет первичное направление тренда
-
Только сделки по направлению тренда
-
Устраняет шум против тренда
Сигнал времени (M5 RSI):
-
RSI с периодом 7 для быстрой реакции на таймфрейме M1
-
ПОКУПКА когда RSI ≤ 35 (перепроданность в восходящем тренде)
-
ПРОДАЖА когда RSI ≥ 65 (перекупленность в нисходящем тренде)
-
Избегает погони за ценой на экстремумах
Математическая точность восстановления:
-
Слой 1: 0.05 лота
-
Слой 2: 0.07 лота (0.05 + 0.02)
-
Слой 3: 0.09 лота (0.05 + 0.04)
-
...
-
Слой 8: 0.19 лота (0.05 + 0.14)
Логика размещения Grid:
-
Каждый новый лимитный ордер размещается на 250 пунктов (25 пипсов) от предыдущей позиции
-
Умная корректировка расстояния на основе стоп-уровня брокера
-
Автоматическая очистка отложенных ордеров для предотвращения нагромождения
Прорыв в управлении рисками:
Условия для активации хеджа:
-
Просадка достигает 30% от баланса счета
-
Максимальные слои мартингейла (8) уже развернуты
-
Противоположных позиций не существует
Исполнение хеджа:
-
Открывает противоположную позицию с размером лота равным последнему слою мартингейла
-
Создает "корзину" из позиций ПОКУПКА и ПРОДАЖА
-
Позволяет рынку двигаться в любом направлении с прибылью
Продвинутая стратегия выхода:
-
Общий TP корзины: Закрывает ВСЕ позиции при достижении $10 общей прибыли
-
Частичный TP корзины (режим хеджа): Закрывает только прибыльную сторону, позволяя убыточной восстановиться
-
Ежедневный трекинг прибыли: Мониторит производительность за 24-часовой период
Предотвращает ошибки "Неверный объем":
-
Автоматически корректирует размер лота в соответствии с требованиями шага брокера
-
Проверяет ограничения минимального/максимального лота
-
Округляет до правильных десятичных знаков (0.01, 0.05, 0.1 и т.д.)
Предупреждение о рисках: Этот советник использует стратегии мартингейла и хеджирования. Торгуйте осторожно и используйте правильное управление рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущих.ПРИМЕР РЕАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ
Рыночные условия: XAUUSD в восходящем тренде, временный откат
1. ГЕНЕРАЦИЯ СИГНАЛА:
- Быстрая MA (14) > Медленная MA (50) ✓
- Цена откатывается к Быстрой MA ✓
- RSI падает до 32 (перепроданность) ✓
- Сигнал ПОКУПКИ подтвержден!
2. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ГРИДА:
- Слой 1: ПОКУПКА 0.05 @ $1950
- Цена падает на 25 пипсов
- Слой 2: Лимит на ПОКУПКУ 0.07 @ $1947.5
- Цена падает еще на 25 пипсов
- Слой 3: Лимит на ПОКУПКУ 0.09 @ $1945 (продолжается до максимальных 8 слоев)
3. ЗАЩИТА ХЕДЖЕМ (если необходимо):
- Если просадка достигает 30% после 8 слоев
- Открывает позицию ПРОДАЖА с 0.19 лота
- Создает сбалансированную корзину
4. ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ:
- Рынок разворачивается вверх
- Позиции ПОКУПКА становятся прибыльными
- Закрывает все при достижении $10 общей прибыли
Уникальные характеристики золота:
-
Высокая волатильность: Сетка 250 пунктов ловит естественные колебания
-
Устойчивость тренда: Фильтр MA держит вас в направлении тренда
-
Ликвидность: Узкие спреды позволяют частый скальпинг
-
Чувствительность к новостям: Тайминг RSI избегает экстремальных новостных скачков
Математическое преимущество:
-
Коэффициент восстановления 2.0 (лот удваивается каждые 2 слоя)
-
Лимит 8 слоев предотвращает катастрофические убытки
-
Триггер 30% просадки защищает до маржин-колла
Встроенные меры безопасности:
-
Лимит максимальной экспозиции: Максимум 0.19 лота (контролируемый риск)
-
Автоматический выключатель просадки: Хедж активируется при 30% просадке
-
Защита времени: Нет ночной переэкспозиции
-
Совместимость с брокером: Адаптируется к индивидуальным правилам брокера
Потенциал прибыли:
-
Ежедневная цель: 2-3% роста счета
-
Месячная цель: 20-30% стабильной доходности
-
Процент выигрышных сделок: 65-75% благодаря подтверждению тренда
Рекомендуемые параметры настройки можно увидеть в разделе скриншотов.