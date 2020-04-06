Smart Grid Adaptive

Революционная адаптивная система Grid с интеллектуальной защитой хеджированием.

Идеально подходит для:

Трейдеров золотом, ищущих автоматизированный скальпинг

Инвесторов, желающих диверсификации портфеля

Трейдеров, ищущих высокочастотные стратегии с управлением рисками

Ключевые особенности:

Двойная система сигналов: Комбинация RSI (M5) + Moving Average (M15) для точных входов

Адаптивный мартингейл Grid: Автоматически регулирует размеры лотов в зависимости от рыночных условий

Интеллектуальная защита хеджем: Авто-хедж срабатывает при 30% просадке для защиты капитала

Групповой Take Profit: Закрывает все позиции при достижении общего целевого профита

Защита лицензии: Встроенная система срока действия с уведомлениями

Recomendation Trade: Pair : XAUUSD Timeframe : M1 Account : Cent Account Min Balance : 2000 cent

ОБЪЯСНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЛОГИКИ ТОРГОВЛИ

1. СИСТЕМА ДВОЙНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СИГНАЛОВ

Почему это работает: Объединяет тренд (MA) с импульсом (RSI) для входов с высокой вероятностью

Фильтр тренда (M15):

Быстрая MA (14) vs Медленная MA (50) определяет первичное направление тренда

Только сделки по направлению тренда

Устраняет шум против тренда

Сигнал времени (M5 RSI):

RSI с периодом 7 для быстрой реакции на таймфрейме M1

ПОКУПКА когда RSI ≤ 35 (перепроданность в восходящем тренде)

ПРОДАЖА когда RSI ≥ 65 (перекупленность в нисходящем тренде)

Избегает погони за ценой на экстремумах

Математическая точность восстановления:

Слой 1: 0.05 лота

Слой 2: 0.07 лота (0.05 + 0.02)

Слой 3: 0.09 лота (0.05 + 0.04)

...

Слой 8: 0.19 лота (0.05 + 0.14)

Логика размещения Grid:

Каждый новый лимитный ордер размещается на 250 пунктов (25 пипсов) от предыдущей позиции

Умная корректировка расстояния на основе стоп-уровня брокера

Автоматическая очистка отложенных ордеров для предотвращения нагромождения

Прорыв в управлении рисками:

Условия для активации хеджа:

Просадка достигает 30% от баланса счета Максимальные слои мартингейла (8) уже развернуты Противоположных позиций не существует

Исполнение хеджа:

Открывает противоположную позицию с размером лота равным последнему слою мартингейла

Создает "корзину" из позиций ПОКУПКА и ПРОДАЖА

Позволяет рынку двигаться в любом направлении с прибылью

Продвинутая стратегия выхода:

Общий TP корзины: Закрывает ВСЕ позиции при достижении $10 общей прибыли

Частичный TP корзины (режим хеджа): Закрывает только прибыльную сторону, позволяя убыточной восстановиться

Ежедневный трекинг прибыли: Мониторит производительность за 24-часовой период

Предотвращает ошибки "Неверный объем":

Автоматически корректирует размер лота в соответствии с требованиями шага брокера

Проверяет ограничения минимального/максимального лота

Округляет до правильных десятичных знаков (0.01, 0.05, 0.1 и т.д.)

Предупреждение о рисках: Этот советник использует стратегии мартингейла и хеджирования. Торгуйте осторожно и используйте правильное управление рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Рыночные условия: XAUUSD в восходящем тренде, временный откат

1. ГЕНЕРАЦИЯ СИГНАЛА:

- Быстрая MA (14) > Медленная MA (50) ✓

- Цена откатывается к Быстрой MA ✓

- RSI падает до 32 (перепроданность) ✓

- Сигнал ПОКУПКИ подтвержден!

2. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ГРИДА:

- Слой 1: ПОКУПКА 0.05 @ $1950

- Цена падает на 25 пипсов

- Слой 2: Лимит на ПОКУПКУ 0.07 @ $1947.5

- Цена падает еще на 25 пипсов

- Слой 3: Лимит на ПОКУПКУ 0.09 @ $1945 (продолжается до максимальных 8 слоев)

3. ЗАЩИТА ХЕДЖЕМ (если необходимо):

- Если просадка достигает 30% после 8 слоев

- Открывает позицию ПРОДАЖА с 0.19 лота

- Создает сбалансированную корзину

4. ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ:

- Рынок разворачивается вверх

- Позиции ПОКУПКА становятся прибыльными

- Закрывает все при достижении $10 общей прибыли

Уникальные характеристики золота:

Высокая волатильность: Сетка 250 пунктов ловит естественные колебания

Устойчивость тренда: Фильтр MA держит вас в направлении тренда

Ликвидность: Узкие спреды позволяют частый скальпинг

Чувствительность к новостям: Тайминг RSI избегает экстремальных новостных скачков

Математическое преимущество:

Коэффициент восстановления 2.0 (лот удваивается каждые 2 слоя)

Лимит 8 слоев предотвращает катастрофические убытки

Триггер 30% просадки защищает до маржин-колла

Встроенные меры безопасности:

Лимит максимальной экспозиции: Максимум 0.19 лота (контролируемый риск)

Автоматический выключатель просадки: Хедж активируется при 30% просадке

Защита времени: Нет ночной переэкспозиции

Совместимость с брокером: Адаптируется к индивидуальным правилам брокера

Потенциал прибыли:

Ежедневная цель: 2-3% роста счета

Месячная цель: 20-30% стабильной доходности

Процент выигрышных сделок: 65-75% благодаря подтверждению тренда

Рекомендуемые параметры настройки можно увидеть в разделе скриншотов.