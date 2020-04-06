Smart Grid Adaptive

Smart Grid Adaptive EA для XAUUSD (Золото)

Революционная адаптивная система Grid с интеллектуальной защитой хеджированием.

Идеально подходит для:

  • Трейдеров золотом, ищущих автоматизированный скальпинг

  • Инвесторов, желающих диверсификации портфеля

  • Трейдеров, ищущих высокочастотные стратегии с управлением рисками

Ключевые особенности:

  • Двойная система сигналов: Комбинация RSI (M5) + Moving Average (M15) для точных входов
  • Адаптивный мартингейл Grid: Автоматически регулирует размеры лотов в зависимости от рыночных условий
  • Интеллектуальная защита хеджем: Авто-хедж срабатывает при 30% просадке для защиты капитала
  • Групповой Take Profit: Закрывает все позиции при достижении общего целевого профита
  • Защита лицензии: Встроенная система срока действия с уведомлениями
Recomendation Trade:
Pair : XAUUSD
Timeframe : M1
Account : Cent Account
Min Balance : 2000cent

ОБЪЯСНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЛОГИКИ ТОРГОВЛИ

1. СИСТЕМА ДВОЙНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СИГНАЛОВ

Почему это работает: Объединяет тренд (MA) с импульсом (RSI) для входов с высокой вероятностью

Фильтр тренда (M15):

  • Быстрая MA (14) vs Медленная MA (50) определяет первичное направление тренда

  • Только сделки по направлению тренда

  • Устраняет шум против тренда

Сигнал времени (M5 RSI):

  • RSI с периодом 7 для быстрой реакции на таймфрейме M1

  • ПОКУПКА когда RSI ≤ 35 (перепроданность в восходящем тренде)

  • ПРОДАЖА когда RSI ≥ 65 (перекупленность в нисходящем тренде)

  • Избегает погони за ценой на экстремумах

2. АДАПТИВНЫЙ МАРТИНГЕЙЛ ГРИД

Математическая точность восстановления:

  • Слой 1: 0.05 лота

  • Слой 2: 0.07 лота (0.05 + 0.02)

  • Слой 3: 0.09 лота (0.05 + 0.04)

  • ...

  • Слой 8: 0.19 лота (0.05 + 0.14)

Логика размещения Grid:

  • Каждый новый лимитный ордер размещается на 250 пунктов (25 пипсов) от предыдущей позиции

  • Умная корректировка расстояния на основе стоп-уровня брокера

  • Автоматическая очистка отложенных ордеров для предотвращения нагромождения

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ХЕДЖЕМ

Прорыв в управлении рисками:

Условия для активации хеджа:

  1. Просадка достигает 30% от баланса счета

  2. Максимальные слои мартингейла (8) уже развернуты

  3. Противоположных позиций не существует

Исполнение хеджа:

  • Открывает противоположную позицию с размером лота равным последнему слою мартингейла

  • Создает "корзину" из позиций ПОКУПКА и ПРОДАЖА

  • Позволяет рынку двигаться в любом направлении с прибылью

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КОРЗИНЫ

Продвинутая стратегия выхода:

  • Общий TP корзины: Закрывает ВСЕ позиции при достижении $10 общей прибыли

  • Частичный TP корзины (режим хеджа): Закрывает только прибыльную сторону, позволяя убыточной восстановиться

  • Ежедневный трекинг прибыли: Мониторит производительность за 24-часовой период

5. УМНАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕМА

Предотвращает ошибки "Неверный объем":

  • Автоматически корректирует размер лота в соответствии с требованиями шага брокера

  • Проверяет ограничения минимального/максимального лота

  • Округляет до правильных десятичных знаков (0.01, 0.05, 0.1 и т.д.)

Предупреждение о рисках: Этот советник использует стратегии мартингейла и хеджирования. Торгуйте осторожно и используйте правильное управление рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

ПРИМЕР РЕАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ

Рыночные условия: XAUUSD в восходящем тренде, временный откат

1. ГЕНЕРАЦИЯ СИГНАЛА:

- Быстрая MA (14) > Медленная MA (50) ✓
- Цена откатывается к Быстрой MA ✓
- RSI падает до 32 (перепроданность) ✓
- Сигнал ПОКУПКИ подтвержден!

2. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ГРИДА:
- Слой 1: ПОКУПКА 0.05 @ $1950
- Цена падает на 25 пипсов
- Слой 2: Лимит на ПОКУПКУ 0.07 @ $1947.5
- Цена падает еще на 25 пипсов
- Слой 3: Лимит на ПОКУПКУ 0.09 @ $1945 (продолжается до максимальных 8 слоев)

3. ЗАЩИТА ХЕДЖЕМ (если необходимо):
- Если просадка достигает 30% после 8 слоев
- Открывает позицию ПРОДАЖА с 0.19 лота
- Создает сбалансированную корзину

4. ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ:
- Рынок разворачивается вверх
- Позиции ПОКУПКА становятся прибыльными
- Закрывает все при достижении $10 общей прибыли

ПОЧЕМУ ЭТА ЛОГИКА РАБОТАЕТ ДЛЯ XAUUSD

Уникальные характеристики золота:

  • Высокая волатильность: Сетка 250 пунктов ловит естественные колебания

  • Устойчивость тренда: Фильтр MA держит вас в направлении тренда

  • Ликвидность: Узкие спреды позволяют частый скальпинг

  • Чувствительность к новостям: Тайминг RSI избегает экстремальных новостных скачков

Математическое преимущество:

  • Коэффициент восстановления 2.0 (лот удваивается каждые 2 слоя)

  • Лимит 8 слоев предотвращает катастрофические убытки

  • Триггер 30% просадки защищает до маржин-колла

ОПТИМИЗАЦИЯ РИСК-ДОХОДНОСТЬ

Встроенные меры безопасности:

  • Лимит максимальной экспозиции: Максимум 0.19 лота (контролируемый риск)

  • Автоматический выключатель просадки: Хедж активируется при 30% просадке

  • Защита времени: Нет ночной переэкспозиции

  • Совместимость с брокером: Адаптируется к индивидуальным правилам брокера

Потенциал прибыли:

  • Ежедневная цель: 2-3% роста счета

  • Месячная цель: 20-30% стабильной доходности

  • Процент выигрышных сделок: 65-75% благодаря подтверждению тренда

Рекомендуемые параметры настройки можно увидеть в разделе скриншотов.

