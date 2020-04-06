Smart Grid Adaptive
- Asesores Expertos
- Bayu Ramadhanis
- Versión: 1.36
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Transforme sus operaciones con la estrategia de red inteligente
🚀 ¿Por qué elegir Smart Grid Adaptive 5?
⚡ Sistema de señal inteligente
- ✅ Filtro de tendencia MA dual - marco temporal M15 para una dirección de tendencia fiable
- ✅ Entrada de precisión RSI - marco temporal M5 para un momento de entrada óptimo
- ✅ Tres modos de entrada: flexible, forzar compra o forzar venta
🛡️ Protección avanzada contra riesgos
- ✅ Margin Guard - 70% mínimo de protección de margen libre
- ✅ Parada de emergencia - Parada automática durante emergencias de margen
- ✅ Basket Take Profit - Cierre todas las posiciones en el beneficio objetivo
Rendimiento optimizado
- ✅ MQL5 Market Validated - Ha superado todas las pruebas de conformidad
- ✅ Multi-Symbol Ready - Funciona en EURUSD, XAUUSD, y más
- ✅ Registro mínimo - Optimizado para un rendimiento rápido
📊 Desglose de las características principales
🎯 Sistema de entrada
El EA espera la configuración perfecta:
- Confirmación de tendencia: MA rápida (14) vs MA lenta (50) en M15
- Momento de entrada: RSI (9) en M5 con niveles personalizables
- Validación del precio: El precio actual debe confirmar la dirección de la tendencia
🔄 Gestión de la parrilla
- Espaciado de cuadrícula adaptable: Se ajusta automáticamente a los requisitos del corredor
- Dimensionamiento progresivo de lotes: Pasos de recuperación configurables
- Control de capas: Máximo 10 capas por lado
⚙️ Especificaciones técnicas
|Parámetro
|Valor por defecto
|Descripción
|Tamaño inicial del lote
|0.001
|Lote inicial ultraseguro (optimizado para XAUUSD)
|Tamaño máximo del lote
|0.01
|Tamaño máximo del lote con autoajuste
|Puntos de rejilla
|1000
|Distancia entre niveles de cuadrícula (optimizada para D1)
|Cesta TP
|$5.00
|Objetivo de beneficio total para todas las posiciones
|Margen libre mínimo
|70%
|Margen libre mínimo antes de las pausas de negociación
Instalación y configuración
- Descargue el archivo .ex5
- Adjuntar a cualquier gráfico MT5 (recomendado: EURUSD H1 o XAUUSD D1)
- Configure sus ajustes preferidos
- Supervisar a través del panel de información en su gráfico
Configuración recomendada
Para principiantes (Modo seguro):
- Lote Inicial: 0.001
- Puntos de Cuadrícula: 1000
- Capas Máximas: 5
- Activar protección de márgenes: Sí
Para operadores con experiencia:
- Ajuste el tamaño de los lotes en función de su tolerancia al riesgo
- Modifique el espaciado de la cuadrícula en función de la volatilidad
- Personalice los niveles de RSI para diferentes condiciones de mercado
📈 Resultados de Backtest
El EA ha sido validado a través de:
- ✅ Validación de mercado MQL5 - Pasó todas las comprobaciones de cumplimiento.
- ✅ EURUSD H1 Testing - 170+ operaciones en el probador de estrategias.
- ✅ XAUUSD Validación D1 - Aprobado con protección de margen
- ✅ S imulación de tick real - Probado con modelado de calidad
🆘 Soporte y actualizaciones
- 📧 Soporte por correo electrónico: Disponible a través de MQL5 Market
- 🔄 Actualizaciones gratuitas: Durante la vigencia de su licencia
- 📚 Documentación detallada: Incluida en la descarga
- 👥 Comunidad de usuarios: Únete a los debates sobre MQL5
❓ Preguntas más frecuentesP: ¿Este EA es adecuado para principiantes?
R: ¡Sí! El EA incluye múltiples características de seguridad (70% de protección de margen, parada de emergencia, pequeños tamaños de lote) por lo que es adecuado para los comerciantes de todos los niveles de experiencia. Sin embargo, siempre pruebe primero en demo.P: ¿Cuál es el saldo mínimo de cuenta recomendado?
R: Con la configuración por defecto (lote 0,001), puede empezar con 100-200 $. Para una operación más segura, recomendamos $500+.P: ¿Funciona en cuentas de compensación?
R: ¡Sí! El EA es totalmente compatible tanto con cuentas de compensación como de cobertura.P: ¿Cuántos pares puedo ejecutar simultáneamente?
R: Puede ejecutar una instancia por gráfico. El EA utiliza números mágicos únicos para cada par.
⚠️ ADVERTENCIA IMPORTANTE
NO HAY GARANTÍA DE GANANCIAS: Este EA es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios. Todas las operaciones implican riesgo de pérdida.
RENDIMIENTOS PASADOS no garantizan resultados futuros.
ÚSELO BAJO SU PROPIO RIESGO: Opere sólo con fondos que pueda permitirse perder.
PRUEBE PRIMERO: Pruebe siempre en una cuenta demo antes de empezar a operar.
¿Listo para experimentar el trading en la red inteligente? ¡Haga clic en "Comprar ahora" para empezar!