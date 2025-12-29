DYJ BoS GameFlow Engine EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf der Logik des Marktstrukturbruchs (BoS) in Kombination mit einem Deep-Game-Mechanismus (Verlustwiedergutmachung) basiert.

Es ist so konzipiert, dass es auf jedem Handelsinstrument und jedem Zeitrahmen funktioniert und Trenderkennung, strukturierte Einstiege und systematische Risikokontrolle in eine einheitliche Strategie integriert.

Kern-Handelslogik

DerDYJ BoS GameFlow Engine EA basiert auf dem proprietären DYJ BoS Marktstrukturalgorithmus, der automatisch aufsteigende Strukturlinien (UP) und absteigende Strukturlinien (DN) identifiziert und markiert.

Wenn der Kurs ein vorheriges strukturelles Hoch oder Tief entscheidend durchbricht, erkennt das System einen Break of Structure (BoS) und generiert entsprechende BUY- oder SELL-Einträge.

Solche Strukturbrüche deuten in der Regel auf eine Trendfortsetzung oder das Entstehen eines neuen Trends hin.

Der EA unterstützt trendgerichtete Eingaben, gegenläufige Eingaben oder beides und kann optional eine Trendfilterung auf höheren Zeitskalen anwenden, um die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern.

Handelsmanagement & Ausstiegslogik

Der DYJ BoS GameFlow Engine EA verwendet ein strukturbasiertes Handelsmanagement, anstatt sich ausschließlich auf feste Stop-Loss- oder Take-Profit-Level zu verlassen.

Positionen können unter den folgenden Bedingungen automatisch geschlossen werden:

Ein neuer BoS erscheint in der gleichen Richtung

Ein BoS erscheint in der entgegengesetzten Richtung

Sowohl UP- als auch DN-Strukturen werden innerhalb desselben Strukturzyklus abgeschlossen

Dieser Ansatz vermeidet vorzeitige Ausstiege während strukturierter Marktbewegungen und ermöglicht eine natürliche Entwicklung der Trades mit der Marktstruktur.

Stop Loss & Take Profit (optional)

Für Händler mit ausreichender Erfahrung können feste SL/TP-Einstellungen aktiviert werden. Es wird ein Risiko-Ertrags-Verhältnis-Ansatz empfohlen:

Forex-Symbole (POINTS):

Take Profit: 500 (≈ $5 pro Mindestlot)

Stop Loss: 3500 (≈ $35 pro Mindest-Lot)

Volatilität 75 Index (PUNKTE):

Take Profit: 500.000 (≈ $5 pro Mindest-Lot)

Stop Loss: 3.500.000 (≈ $35 pro Mindest-Lot)

Boom 1000 Index:

Take Profit: $30 pro Mindestlot

Stop Loss: $30 pro Mindest-Lot

Tiefes Spiel (Verlust-Repair) System

DYJ BoS GameFlow Engine EA integriert einen Deep Game Mechanismus, der entwickelt wurde, um schwebende Verluste zu verwalten und zu reparieren, sobald eine definierte Verlustschwelle erreicht ist.

Das System passt die Positionsgröße, den Abstand und die Gewinnziele dynamisch auf der Grundlage strukturierter Berechnungen an, um Verluste innerhalb kontrollierter Risikogrenzen auszugleichen.

Ein maximales Spielrundenlimit wird durchgesetzt, um ein unbegrenztes Risiko zu verhindern, und die Losgrößen können durch realisierte Spielgewinne beeinflusst werden.

Hauptmerkmale

Funktioniert mit jedem Symbol und jedem Zeitrahmen

Automatische Erkennung und Visualisierung der BoS-Marktstruktur

BUY, SELL oder Handel in zwei Richtungen

Vorwärts-, Rückwärts- oder kombinierte BoS-Einstiegsmodi

Multi-Timeframe-Trendfilterung

Raster-, rekursive, Hedging- und spielbasierte Handelsmodi

Strukturbasierte und gruppenbasierte Ausstiegslogik

Dynamische Gewinnverfolgung und globale Gewinnobergrenzen

Maximaler Spielrundenschutz

Entwickelt für systematische und regelbasierte Ausführung

Ziel-Benutzer

DerDYJ BoS GameFlow Engine EA ist für Händler geeignet, die einen marktstrukturierten Handel mit fortschrittlichem Kapital- und Risikomanagement bevorzugen.

Er kann für den vollautomatischen Handel, den strukturierten Einsatz von Strategien oder die langfristige systematische Ausführung über mehrere Instrumente hinweg verwendet werden.

Parameter



Sprache verwenden | Standard: Englisch

Wählen Sie die Anzeigesprache für EA-Schnittstellenmeldungen und Protokolle.

Magische Zahl | Standard: 1234

Eindeutige magische Nummer, die zur Identifizierung und Isolierung von EA-Aufträgen verwendet wird.

EA-Kommentar | Voreinstellung: DYJBoS

Kommentar, der an alle von diesem EA eröffneten Aufträge angehängt wird.

Objekte löschen, wenn Tag > LimitDays | Voreinstellung: 4

Entfernt automatisch Chart-Objekte, die älter als die angegebene Anzahl von Tagen sind.



Historische Balken anzeigen | Voreinstellung: 2000

Anzahl der historischen Balken, die für die Strukturerkennung und Berechnungen verwendet werden.

Marktöffnungszeit-Offset | Voreinstellung: 5

Zeitversatz, um die Zeit des Brokerservers mit der tatsächlichen Marktzeit abzugleichen.

BoS Bars scannen | Voreinstellung: 20

Anzahl der letzten Balken, die zur Erkennung eines Strukturbruchs (BoS) verwendet werden.

Big Trend Filter verwenden | Voreinstellung: true

Aktiviert die Trendfilterung auf höheren Zeitskalen für die Handelsrichtung.

Großer Trend TimeFrame | Voreinstellung: PERIOD_D1

Zeitrahmen, der zur Bestimmung des primären Markttrends verwendet wird.

BoS Entry TimeFrame | Voreinstellung: PERIOD_CURRENT

Für die BoS-Entry-Bestätigung verwendeter Zeitrahmen.

Bars für Swing StopLoss suchen | Voreinstellung: 10000

Maximale Anzahl von Bars, die bei der Berechnung des strukturbasierten StopLoss nach Swing-Hochs/Tiefs durchsucht werden.

BoS Break anzeigen | Voreinstellung: true

Zeigt BoS-Breakout-Levels und -Markierungen auf dem Chart an.

BoS Preisquelle | Voreinstellung: BY_PRICE_OF_BROKER_AND_CLOSE

Legt fest, welche Preisquelle zur Erkennung von BoS verwendet wird (Brokerpreis + Schlusskurs).

Handelsrichtung | Voreinstellung: Beide

Erlaubte Handelsrichtung: Kaufen, Verkaufen, Beides oder Deaktiviert.

BoS-Eingabe-Modus | Standard: ENTERIES_1_OF_BoS

Einstiegslogik nach BoS-Ausbruch: trendfolgend (positiver Ausbruch).

Allow First Midway Entry | Voreinstellung: false

Erlaubt den ersten Einstieg, auch wenn sich der Preis vom Ausbruchspunkt entfernt hat.

Profit Unit Mode | Voreinstellung: BY_PROFIT

Gewinnberechnungseinheit basierend auf dem minimalen Lot-Gewinn.

Anfangsvolumen | Voreinstellung: 0.001

Anfängliches Handelsvolumen (Losgröße).

Maximale Trades | Voreinstellung: 1000

Maximal zulässige Anzahl von Trades.

Maximum Grid Trades | Standardwert: 1000

Maximal zulässige Anzahl von Grid-Orders.

Auto Stop Loss Modus | Voreinstellung: false

false: Spielbasierter dynamischer StopLoss

true: Initialer erzwungener StopLoss



StopLoss-Bar-Index kaufen | Voreinstellung: 2

Strukturstabindex, der für die Platzierung des StopLoss Buy verwendet wird.

Sell StopLoss Bar Index | Voreinstellung: 2

Strukturstabindex, der für die Platzierung des StopLoss Sell verwendet wird.

BoS StopLoss Multiple | Voreinstellung: 1

Stop-Loss-Multiplikator, der für den erzwungenen BoS-Stop-Loss verwendet wird.

Gewinnmitnahme ($ / MinLot) | Voreinstellung: 0

Fester Take Profit pro Mindestlot. 0 deaktiviert den festen TP.

Stop Loss ($ / MinLot) | Voreinstellung: 0

Fester Stop Loss pro Mindestlot. 0 deaktiviert den festen SL.

Gitternetzmodus | Voreinstellung: STOP_MODE

Definiert die Art und das Verhalten der Rasteraufträge (Stop, Limit, Trendfolge oder gemischt).

Bull Trend Up Grid Count | Standardwert: 5

Anzahl der Aufwärts-Grid-Orders während eines Aufwärtstrends.

Bear Trend Down Grid Count | Standardwert: 5

Anzahl der Abwärts-Grid-Orders während eines Abwärtstrends.

Up Grid Count | Voreinstellung: 0

Anzahl der Grid-Orders oberhalb des Breakout-Levels.

Up First Order Step ($) | Voreinstellung: 1

Abstand für die erste Aufwärts-Grid-Order.

Up Order Step ($) | Voreinstellung: 1

Abstand zwischen aufwärts gerichteten Gitteraufträgen.

Up Take Profit Multiple | Standardwert: 1

Take Profit-Multiplikator für Aufträge im oberen Raster.

Up Stop Loss Multiple | Voreinstellung: 1

Stop-Loss-Multiplikator für Aufträge im oberen Raster.

Down Grid Count | Standardwert: 0

Anzahl der Rasteraufträge unterhalb des Breakout-Levels.

Down First Order Step ($) | Voreinstellung: 1

Abstand für die erste abwärts gerichtete Gitterorder.

Down Order Step ($) | Voreinstellung: 1

Abstand zwischen abwärts gerichteten Gitteraufträgen.

Down Take Profit Multiple | Standardwert: 1

Take Profit-Multiplikator für Aufträge im unteren Raster.

Down Stop Loss Multiple | Voreinstellung: 1

Stop-Loss-Multiplikator für Aufträge mit niedrigerem Raster.

Maximaler Gesamtgewinn ($) | Standardwert: 30

Maximal zulässiger Gesamtgewinn vor dem Schließen von Positionen.

Gruppen-Nachlaufgewinn ($) | Voreinstellung: 3

Schwellenwert für den Nachlaufgewinn bei gruppierten Aufträgen.

Symbol Trailing Buy Profit ($) | Voreinstellung: 0

Trailing-Profit für Buy-Orders pro Symbol.

Symbol Trailing Sell Profit ($) | Voreinstellung: 0

Nachlaufender Gewinn für Verkaufsaufträge pro Symbol.

Symbol Trailing Profit ($) | Voreinstellung: 1000

Maximaler Trailing-Profit pro Symbol.

Trailing-Prozentsatz | Voreinstellung: 0,7

Dynamisches Trailing-Ziel in Prozent des Spitzengewinns.

Zielerhöhungskoeffizient | Voreinstellung: 0,5

Koeffizient, der zur Erhöhung der dynamischen Gewinnziele verwendet wird.

Nachlaufender Stopp ($ / MinLot) | Voreinstellung: 100

Trailing-Stop-Gewinn pro Mindestlot.

BoS Trailing Stop ($ / MinLot) | Voreinstellung: 10

Trailing-Stop, der speziell auf BoS-Trades angewendet wird.

Nur Max BoS Profit Trailing verwenden | Standardwert: true

Trailing-Stop basiert nur auf dem maximal erzielten BoS-Gewinn.

Vorheriger Break-Close-Modus | Voreinstellung: PREVBREAK_FORCECLOSE

Legt fest, ob vorherige Breakout-Positionen geschlossen werden.

Schwellenwert für Break-Profit ($) | Voreinstellung: 0

Gewinnschwelle, die erforderlich ist, um frühere Ausbruchsaufträge zu schließen.

Schließen gegenüberliegender Positionen erzwingen | Voreinstellung: true

Schließt automatisch Positionen in entgegengesetzter Richtung.

Maximale Gruppenrunden | Voreinstellung: 0

Maximal zulässige Gruppenumläufe vor dem erzwungenen Schließen.

Gruppengewinnmitnahme ($) | Voreinstellung: 0,001

Schwellenwert für den Take Profit auf Gruppenebene.

Signal Close Mode | Voreinstellung: CloseSignalDisabe

Legt fest, wie entgegengesetzte Signale Positionsschließungen auslösen.

Maximal zulässige Lots | Voreinstellung: 10000

Maximal zulässige Gesamtlosgröße im Spielmodus.

Maximale Spielrunden | Voreinstellung: 100

Maximal zulässige Anzahl von Spielwiederholungsrunden.

Null Haupt-TP & Gruppen-SL zulassen | Voreinstellung: true

Erlaubt, dass der Haupt-TP und die Gruppen-SL während des Spielmodus Null sind.

Mindestverlust zum Auslösen des Spiels ($) | Voreinstellung: 6

Minimaler schwebender Verlust, der erforderlich ist, um die Spielwiederherstellung zu aktivieren.

Fehlerprozentsatz für Reparaturverluste | Voreinstellung: 1,6

Kernspiel-Korrekturkoeffizient:

Empfohlen 1,6 für 2-Split-Wiederherstellung



Empfohlen 0,053005 für ≥3-Split-Wiederherstellung



Spielabstands-Koeffizient | Voreinstellung: 0

≤0 deaktiviert den Game-Modus; >0 aktiviert die entfernungsbasierte Game-Logik.

Lose um Spielgewinn erhöhen | Voreinstellung: 1

Passt die Losgröße dynamisch auf der Grundlage des Spielgewinns an.

[GENERAL][INDICATORS](HANDEL ALLGEMEIN)[SLTP][GRID MODE][UP GRID][DOWN GRID][NACHLAUFENDE GEWINNE][CLOSE][GAME]





