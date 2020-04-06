DYJ BoS GameFlow Engine EA
- Asesores Expertos
- Daying Cao
- Versión: 1.5
- Activaciones: 5
DYJ BoS GameFlow Engine EA es un sistema de negociación totalmente automatizado basado en la lógica de la ruptura de la estructura del mercado (BoS) combinada con un mecanismo de juego profundo (reparación de pérdidas).
Está diseñado para trabajar en cualquier instrumento de negociación y cualquier marco de tiempo, integrando el reconocimiento de tendencias, entradas estructuradas, y el control sistemático del riesgo en una estrategia unificada.
Lógica básica de negociación
El EA DYJ Bo SGameFlow Engine está construido en torno al algoritmo propietario de estructura de mercado DYJ BoS, que identifica y marca automáticamente líneas de estructura ascendente (UP) y líneas de estructura descendente (DN).
Cuando el precio rompe decisivamente un máximo o mínimo estructural anterior, el sistema detecta una ruptura de estructura (BoS) y genera las correspondientes entradas de COMPRA o VENTA.
Estas rupturas estructurales suelen indicar la continuación de la tendencia o la aparición de una nueva tendencia.
El EA admite entradas alineadas con la tendencia, entradas contra tendencia, o ambas, y puede aplicar opcionalmente un filtrado de tendencia de marco temporal superior para mejorar la fiabilidad de la señal.
Gestión de operaciones y lógica de salida
El AE DYJ BoS GameFlow Engine utiliza una gestión de operaciones basada en la estructura, en lugar de basarse únicamente en niveles fijos de stop-loss o take-profit.
Las posiciones pueden cerrarse automáticamente en las siguientes condiciones:
-
Aparece un nuevo BoS en la misma dirección
-
Aparece un BoS en la dirección opuesta
-
Las estructuras UP y DN se completan dentro del mismo ciclo estructural
Este enfoque evita las salidas prematuras durante los movimientos estructurados del mercado y permite que las operaciones se desarrollen de forma natural con la estructura del mercado.
Stop Loss y Take Profit (Opcional)
Para operadores con suficiente experiencia, se pueden activar ajustes fijos de SL/TP. Se recomienda un enfoque de relación riesgo-recompensa:
Símbolos de Forex (PUNTOS):
-
Take Profit: 500 (≈ $5 por lote mínimo)
-
Stop Loss: 3500 (≈ 35 $ por lote mínimo)
Índice de volatilidad 75 (PUNTOS):
-
Take Profit: 500.000 (≈ $5 por lote mínimo)
-
Stop Loss: 3.500.000 (≈ $35 por lote mínimo)
Índice Boom 1000:
-
Take Profit: 30 $ por lote mínimo
-
Stop Loss: 30 $ por lote mínimo
Sistema de Juego Profundo (Pérdida-Reparación)
El EA DYJ BoS GameFlow Engine integra un mecanismo de Juego Profundo diseñado para gestionar y reparar las pérdidas flotantes una vez que se alcanza un umbral de pérdida definido.
El sistema ajusta dinámicamente el tamaño de la posición, la distancia y los objetivos de beneficios basándose en cálculos estructurados, con el objetivo de recuperar las pérdidas dentro de unos límites de riesgo controlados.
Se aplica un límite máximo de rondas de juego para evitar una exposición ilimitada, y el tamaño de los lotes puede verse influido por los beneficios realizados en el juego.
Características principales
-
Funciona con cualquier símbolo y cualquier marco temporal
-
Detección y visualización automática de la estructura del mercado BoS
-
Operaciones de COMPRA, VENTA o de doble dirección
-
Modos de entrada de BoS directo, inverso o combinado
-
Filtrado de tendencias en múltiples marcos temporales
-
Modos de negociación de cuadrícula, recursivos, de cobertura y basados en juegos.
-
Lógica de salida basada en estructuras y grupos
-
Limitación dinámica y global de los beneficios
-
Máxima protección de la ronda de juego
-
Diseñado para la ejecución sistemática y basada en reglas
Usuarios objetivo
DYJ BoS GameFlow Engine EA es adecuado para los operadores que prefieren la negociación basada en la estructura del mercado con una gestión avanzada del capital y del riesgo.
Puede utilizarse para la negociación totalmente automatizada, el despliegue de estrategias estructuradas o la ejecución sistemática a largo plazo en múltiples instrumentos.
Parámetros [GENERAL]
- Usar Idioma | Por defecto: Inglés
Seleccione el idioma de visualización de los mensajes y registros de la interfaz EA.
- Número Mágico | Por defecto: 1234
Número mágico único utilizado para identificar y aislar las órdenes de EA.
- Comentario EA | Por defecto: DYJBoS
Comentario adjunto a todas las órdenes abiertas por este EA.
- Borrar Objetos Si Día > DíasLímite | Por defecto: 4
Elimina automáticamente los objetos del gráfico más antiguos que el número de días especificado.[INDICADORES]
- Mostrar barras históricas | Predeterminado: 2000
Número de barras históricas utilizadas para la detección de estructuras y cálculos.
- Desplazamiento de la hora de apertura del mercado | Por defecto: 5
Desplazamiento horario para alinear la hora del servidor del broker con la hora real del mercado.
- Escanear Barras BoS | Por defecto: 20
Número de barras recientes utilizadas para detectar la ruptura de la estructura (BoS).
- Usar Filtro Big Trend | Por defecto: true
Habilita el filtrado de tendencias en plazos más largos para la dirección de las operaciones.
- Big Trend TimeFrame | Por defecto: PERIOD_D1
Timeframe utilizado para determinar la tendencia primaria del mercado.
- BoS Entry TimeFrame | Por defecto: PERIOD_CURRENT
Timeframe utilizado para la confirmación de la entrada BoS.
- Search Bars for Swing StopLoss | Por defecto: 10000
Máximo de barras a buscar para los máximos/mínimos de swing cuando se calcula el stop loss basado en la estructura.
- Display BoS Break | Por defecto: true
Muestra los niveles y marcadores de ruptura BoS en el gráfico.
- BoS Price Source | Por defecto: BY_PRICE_OF_BROKER_AND_CLOSE
[TRADE GENERAL]
Define qué fuente de precio se utiliza para detectar BoS (precio de broker + precio de cierre).
- Dirección de la operación | Por defecto: Ambos
Dirección de negociación permitida: Comprar, Vender, Ambos o Desactivado.
- Modo Entrada BoS | Por defecto: ENTERIES_1_OF_BoS
Lógica de entrada tras la ruptura del BoS: seguimiento de tendencia (ruptura positiva).
- Allow First Midway Entry | Por defecto: false
Permite la primera entrada incluso si el precio se ha alejado del punto de ruptura.
- Modo de Unidad de Beneficio | Predeterminado: BY_PROFIT
Unidad de cálculo de beneficios basada en el beneficio mínimo del lote.
- Volumen Inicial | Por defecto: 0.001
Volumen inicial de negociación (tamaño de lote).
- Operaciones máximas | Por defecto: 1000
Número máximo de operaciones permitidas.
- Operaciones máximas de la cuadrícula | Predeterminado: 1000
[SLTP]
Número máximo de órdenes de rejilla permitidas.
- Modo Auto Stop Loss | Por defecto: false
false: Stop Loss dinámico basado en el juego
true: Stop Loss inicial forzado
- Índice de barras Buy StopLoss | Por defecto: 2
Índice de barra de estructura utilizado para la colocación de Buy stop loss.
- Índice de la barra StopLoss de venta | Por defecto: 2
Índice de la barra de estructura utilizada para la colocación de stop loss de venta.
- BoS StopLoss Multiple | Por defecto: 1
Multiplicador de stop loss utilizado para forzar el stop loss de BoS.
- Take Profit ($ / MinLot) | Por defecto: 0
Take Profit fijo por lote mínimo. 0 desactiva el TP fijo.
- Stop Loss ($ / Lote Mínimo) | Por defecto: 0
[MODO REJILLA]
Stop Loss fijo por lote mínimo. 0 desactiva SL fijo.
- Modo Rejilla | Por defecto: STOP_MODE
Define el tipo de orden de rejilla y su comportamiento (Stop, Límite, Seguimiento de tendencia o mixta).
- Recuento de rejilla de tendencia alcista | Predeterminado: 5
Número de órdenes de rejilla ascendentes durante la tendencia alcista.
- Cuenta de cuadrícula bajista | Por defecto: 5
[REJILLA ALCISTA]
Número de órdenes de rejilla bajistas durante la tendencia bajista.
- Up Grid Count | Por defecto: 0
Número de órdenes de rejilla por encima del nivel de ruptura.
- Up First Order Step ($) | Por defecto: 1
Distancia para la primera orden de rejilla ascendente.
- Paso de orden ascendente ($) | Por defecto: 1
Distancia entre órdenes de rejilla ascendentes.
- Múltiplo de Take Profit ascendente | Por defecto: 1
Multiplicador de Take Profit para órdenes de rejilla ascendente.
- Múltiplo de Stop Loss ascendente | Por defecto: 1
[GRILLA ABAJO]
Multiplicador de Stop Loss para órdenes de rejilla superior.
- Recuento de rejilla descendente | Por defecto: 0
Número de órdenes de rejilla por debajo del nivel de ruptura.
- Down First Order Step ($) | Por defecto: 1
Distancia para la primera orden de rejilla bajista.
- Paso de orden descendente ($) | Por defecto: 1
Distancia entre órdenes de rejilla descendentes.
- Múltiplo de Take Profit a la baja | Por defecto: 1
Multiplicador de Take Profit para órdenes de rejilla descendentes.
- Abajo Stop Loss Múltiple | Por defecto: 1
[GANANCIAS MÁXIMAS]
Multiplicador de Stop Loss para órdenes de rejilla inferior.
- Beneficio Máximo Total ($) | Por defecto: 30
Máximo beneficio total permitido antes de cerrar posiciones.
- Beneficio de arrastre del grupo ($) | Por defecto: 3
Umbral de ganancia de arrastre para órdenes agrupadas.
- Símbolo Trailing Buy Profit ($) | Por defecto: 0
Beneficio final para órdenes de compra por símbolo.
- Símbolo Trailing Sell Profit ($) | Por defecto: 0
Beneficio final para órdenes de venta por símbolo.
- Symbol Trailing Profit ($) | Por defecto: 1000
Máximo beneficio final por símbolo.
- Porcentaje de arrastre | Por defecto: 0.7
Objetivo de arrastre dinámico como porcentaje del beneficio máximo.
- Coeficiente de incremento del objetivo | Predeterminado: 0.5
Coeficiente utilizado para incrementar los objetivos dinámicos de beneficio.
- Trailing Stop ($ / MinLot) | Por defecto: 100
Beneficio del trailing stop por lote mínimo.
- BoS Trailing Stop ($ / Lote Mínimo) | Por defecto: 10
Trailing stop aplicado específicamente a las operaciones BoS.
- Usar sólo Max BoS Profit Trailing | Por defecto: true
[CIERRE]
Trailing stop basado sólo en el máximo beneficio BoS alcanzado.
- Previous Break Close Mode | Por defecto: PREVBREAK_FORCECLOSE
Controla si se cierran las posiciones de ruptura anteriores.
- Umbral de ganancia de ruptura ($) | Por defecto: 0
Umbral de ganancia requerido para cerrar órdenes de breakout previas.
- Forzar cierre de posiciones opuestas | Por defecto: true
Cierra automáticamente posiciones de dirección opuesta.
- Máximo de Rondas de Grupo | Por defecto: 0
Máximo de rondas de grupo permitidas antes del cierre forzado.
- Ganancia de grupo ($) | Predeterminado: 0.001
Umbral de beneficios a nivel de grupo.
- Modo de cierre de señal | Predeterminado: CloseSignalDisabe
Define cómo las señales opuestas activan el cierre de posiciones.
- Lotes máximos permitidos | Por defecto: 10000
[JUEGO]
Tamaño máximo total de lote permitido durante el modo Juego.
- Máximo de Rondas de Juego | Por defecto: 100
Número máximo de rondas de recuperación de Juego permitidas.
- Permitir TP principal cero y SL de grupo | Por defecto: true
Permite que el TP principal y el SL de grupo sean cero durante el modo Juego.
- Pérdida mínima para activar el juego ($) | Por defecto: 6
Pérdida flotante mínima necesaria para activar la recuperación de Juego.
- Reparar Porcentaje de Error de Pérdida | Por defecto: 1.6
Coeficiente de corrección del núcleo del Juego:
Recomendado
1.6 para
recuperación de 2
partidas
Recomendado 0.053005 para recuperación de ≥3 partidas
- Coeficiente de distancia de juego | Predeterminado: 0
≤0 desactiva el modo Juego; >0 activa la lógica de Juego basada en la distancia.
- Aumentar Lotes por Ganancia de Juego | Predeterminado: 1
Ajusta el tamaño del lote dinámicamente basado en las ganancias del Juego.
