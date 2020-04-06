DYJ BoS GameFlow Engine EA 是一款基于市场结构突破（BoS）与深度博弈（Game）机制的全自动交易系统，适用于任意交易品种与任意图表周期。该系统通过识别市场结构变化确定交易方向，并结合博弈策略管理持仓过程，实现趋势捕捉、风险控制与亏损修复的统一。

核心交易逻辑

DYJ BoS GameFlow Engine EA 以内置的 DYJ BoS 市场结构算法为核心，自动识别并标记市场中的上升结构线（UP）与下降结构线（DN），并在价格有效突破这些结构时生成多头或空头交易信号。

当价格突破前一结构高点或低点时，系统识别为结构突破（Break of Structure, BoS），该行为通常代表市场趋势延续或新趋势的开始。EA 可根据设置在结构突破时进行正向或反向入场，并支持多周期趋势过滤以提高信号质量。





交易与平仓机制

DYJ BoS GameFlow Engine EA 采用结构级交易管理方式，平仓逻辑基于市场结构而非固定点数。系统支持在以下条件下自动平仓：

同方向出现下一次结构突破时平仓

出现反方向结构突破时平仓

同一结构周期内的 UP 与 DN 结构线均完成后平仓

该方式避免了传统止损止盈在结构行情中的过早触发，提高了交易的完整性与准确性。





止损与止盈设置（可选）

在具备充足交易经验的情况下，用户可启用固定止损止盈参数，建议采用止损与止盈的比例方式进行设置：

外汇品种（POINTS）：

Take Profit：500（约 5 美元 / 最小手数）

Stop Loss：3500（约 35 美元 / 最小手数）

Volatility 75 Index（POINTS）：

Take Profit：500000（约 5 美元 / 最小手数）

Stop Loss：3500000（约 35 美元 / 最小手数）

Boom 1000 Index：

Take Profit：30 美元 / 最小手数

Stop Loss：30 美元 / 最小手数

Game 深度博弈系统

DYJ BoS GameFlow Engine EA内置深度博弈（Game）机制，用于在主订单产生浮动亏损时进行自动修复。该系统通过动态手数调整、距离控制与盈亏平衡计算，对亏损订单进行结构化管理，目标是在可控风险范围内实现整体盈利或安全退出。

博弈系统支持最大轮次限制，防止无限加仓，并可根据博弈利润动态调整后续交易手数。





功能特性

支持任意交易品种与任意图表周期

自动识别并绘制 BoS 市场结构

多空双向交易支持

正向、反向或双向结构入场模式

多周期趋势过滤

网格、递归、对冲与博弈交易模式

结构级平仓与分组平仓机制

动态利润追踪与封顶控制

Game 博弈最大轮次限制

可作为独立 EA 或信号源使用





适用对象

DYJ BoS GameFlow Engine EA 适用于希望基于市场结构进行交易、并对资金管理与风险控制有系统化需求的交易者，可用于手动辅助交易、全自动交易或信号源系统部署



参数



Use Language | 选择语言

默认值：English

EA 显示语言设置，用于界面文字与日志输出。

Magic 1234 | 魔术号 = 1234

默认值：1234

用于区分不同 EA 或不同策略实例的唯一交易标识。

EA Comment | EA 注释 = DYJBoS

默认值：DYJBoS

写入订单与历史记录中的 EA 标识说明。

CLEAR OBJECTS IF DAY > LIMITDAYS | 清理对象天数 = 4

默认值：4

当图表对象存在天数超过该值时，自动清理历史绘制对象。



Display History Bars | 显示历史K线数量 = 2000

默认值：2000

用于指标计算与结构识别的历史 K 线数量。

MarketOpenTimeoffset | 市场时间偏移 = 5

默认值：5

修正服务器时间与实际市场时间的偏移。

Scan BoS Bars | BoS 扫描K线数量 = 20

默认值：20

用于识别 Break of Structure 的最近 K 线范围。

Use Big Trend | 使用大趋势过滤 = true

默认值：true

是否启用大周期趋势作为交易方向过滤条件。

Big Trend TimeFrame | 大趋势周期 = PERIOD_D1

默认值：PERIOD_D1

用于判断整体趋势的参考时间周期。

BoS Entries TimeFrame | BoS 入场周期 = CURRENT

默认值：PERIOD_CURRENT

BoS 入场判断使用的周期。

Search Bars For Swing SL | 摆动止损搜索K线数 = 10000

默认值：10000

查找结构高低点止损的最大回溯 K 线数量。

Is Display BoS | 显示 BoS 突破 = true

默认值：true

是否在图表上绘制 BoS 结构突破标记。

BoS Price Source | BoS 价格计算方式 = Broker + Close

默认值：BY_PRICE_OF_BROKER_AND_CLOSE

BoS 结构判断所使用的价格来源。

Trade Direction | 交易方向 = Both

默认值：Both

允许 Buy、Sell 或双向交易。

Entries of BoS | BoS 入场方式 = 正向突破

默认值：ENTERIES_1_OF_BoS

BoS 突破后顺势入场。

Entering First Midway | 是否允许中途首次入场 = false

默认值：false

是否允许价格已离开突破点后再首次入场。

Profit Unit Mode | 利润单位模式 = BY_PROFIT

默认值：BY_PROFIT

利润以最小手数的金额计算。

Volume | 初始交易手数 = 0.001

默认值：0.001

首次开仓的基础手数。

Max Trade | 最大交易次数 = 1000

默认值：1000

允许的最大订单数量。

Max Grid Trade | 最大网格订单数 = 1000

默认值：1000

允许的最大网格挂单数量。

Auto StopLoss Mode | 自动止损模式 = false

默认值：false

false 为 Game 中途止损，true 为强制初始止损。

Buy StopLoss Bars | 多单止损结构位置 = 2

默认值：2

多单止损参考的结构 Bar 索引。

Sell StopLoss Bars | 空单止损结构位置 = 2

默认值：2

空单止损参考的结构 Bar 索引。

BoS SL Multiple | BoS 止损倍数 = 1

默认值：1

用于初始强制止损的结构倍数。

Take Profit ($ / MinLot) | 开仓止盈 = 0

默认值：0

0 表示不开启固定止盈。

Stop Loss ($ / MinLot) | 开仓止损 = 0

默认值：0

0 表示不开启固定止损。

Maximum Target Profit ($) | 总封顶利润 = 30

默认值：30

达到该利润后停止交易并准备平仓。

Group Trail Profits ($) | 组合追踪利润 = 3

默认值：3

组合订单的追踪利润触发值。

Trailing Percentage | 动态利润比例 = 0.7

默认值：0.7

动态利润目标占最大利润的百分比。

Trailing Stop ($ / MinLot) | 追踪止盈 = 100

默认值：100

按最小手数计算的追踪止盈金额。

Maximum Allowed Game Rounds | 最大博弈轮次 = 100

默认值：100

允许的最大 Game 解套轮数。

Min Loss to Trigger Game ($) | 触发解套最低亏损 = 6

默认值：6

浮动亏损达到该金额时启动 Game 解套。

Repair Loss Error Percentage | 解套修复系数 = 1.6

默认值：1.6

用于修正 Game 加仓风险的关键系数：

等份 = 2 时推荐 1.6

等份 ≥ 3 时推荐 0.053005

Game Distance Coefficient | 博弈距离系数 = 0

默认值：0

≤0 关闭 Game，>0 启用 Game 距离算法。

Modify Lots by Game Profits | 手数随博弈利润变化 = 1

默认值：1

根据 Game 已实现利润动态调整后续手数。

[GENERAL][INDICATORS][TRADE GENERAL][SLTP][TRAILING_PROFITS][GAME]

DYJ BoS GameFlow Engine EA

