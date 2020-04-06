DYJ BoS GameFlow Engine EA
- 专家
- Daying Cao
- 版本: 1.5
- 激活: 5
DYJ BoS GameFlow Engine EA 是一款基于市场结构突破（BoS）与深度博弈（Game）机制的全自动交易系统，适用于任意交易品种与任意图表周期。该系统通过识别市场结构变化确定交易方向，并结合博弈策略管理持仓过程，实现趋势捕捉、风险控制与亏损修复的统一。
核心交易逻辑
DYJ BoS GameFlow Engine EA 以内置的 DYJ BoS 市场结构算法为核心，自动识别并标记市场中的上升结构线（UP）与下降结构线（DN），并在价格有效突破这些结构时生成多头或空头交易信号。
当价格突破前一结构高点或低点时，系统识别为结构突破（Break of Structure, BoS），该行为通常代表市场趋势延续或新趋势的开始。EA 可根据设置在结构突破时进行正向或反向入场，并支持多周期趋势过滤以提高信号质量。
交易与平仓机制
DYJ BoS GameFlow Engine EA 采用结构级交易管理方式，平仓逻辑基于市场结构而非固定点数。系统支持在以下条件下自动平仓：
-
同方向出现下一次结构突破时平仓
-
出现反方向结构突破时平仓
-
同一结构周期内的 UP 与 DN 结构线均完成后平仓
该方式避免了传统止损止盈在结构行情中的过早触发，提高了交易的完整性与准确性。
止损与止盈设置（可选）
在具备充足交易经验的情况下，用户可启用固定止损止盈参数，建议采用止损与止盈的比例方式进行设置：
外汇品种（POINTS）：
-
Take Profit：500（约 5 美元 / 最小手数）
-
Stop Loss：3500（约 35 美元 / 最小手数）
Volatility 75 Index（POINTS）：
-
Take Profit：500000（约 5 美元 / 最小手数）
-
Stop Loss：3500000（约 35 美元 / 最小手数）
Boom 1000 Index：
-
Take Profit：30 美元 / 最小手数
-
Stop Loss：30 美元 / 最小手数
Game 深度博弈系统
DYJ BoS GameFlow Engine EA内置深度博弈（Game）机制，用于在主订单产生浮动亏损时进行自动修复。该系统通过动态手数调整、距离控制与盈亏平衡计算，对亏损订单进行结构化管理，目标是在可控风险范围内实现整体盈利或安全退出。
博弈系统支持最大轮次限制，防止无限加仓，并可根据博弈利润动态调整后续交易手数。
功能特性
-
支持任意交易品种与任意图表周期
-
自动识别并绘制 BoS 市场结构
-
多空双向交易支持
-
正向、反向或双向结构入场模式
-
多周期趋势过滤
-
网格、递归、对冲与博弈交易模式
-
结构级平仓与分组平仓机制
-
动态利润追踪与封顶控制
-
Game 博弈最大轮次限制
-
可作为独立 EA 或信号源使用
适用对象
DYJ BoS GameFlow Engine EA 适用于希望基于市场结构进行交易、并对资金管理与风险控制有系统化需求的交易者，可用于手动辅助交易、全自动交易或信号源系统部署
[GENERAL]
参数
- Use Language | 选择语言
默认值：English
EA 显示语言设置，用于界面文字与日志输出。
- Magic 1234 | 魔术号 = 1234
默认值：1234
用于区分不同 EA 或不同策略实例的唯一交易标识。
- EA Comment | EA 注释 = DYJBoS
默认值：DYJBoS
写入订单与历史记录中的 EA 标识说明。
- CLEAR OBJECTS IF DAY > LIMITDAYS | 清理对象天数 = 4
默认值：4
当图表对象存在天数超过该值时，自动清理历史绘制对象。[INDICATORS]
- Display History Bars | 显示历史K线数量 = 2000
默认值：2000
用于指标计算与结构识别的历史 K 线数量。
- MarketOpenTimeoffset | 市场时间偏移 = 5
默认值：5
修正服务器时间与实际市场时间的偏移。
- Scan BoS Bars | BoS 扫描K线数量 = 20
默认值：20
用于识别 Break of Structure 的最近 K 线范围。
- Use Big Trend | 使用大趋势过滤 = true
默认值：true
是否启用大周期趋势作为交易方向过滤条件。
- Big Trend TimeFrame | 大趋势周期 = PERIOD_D1
默认值：PERIOD_D1
用于判断整体趋势的参考时间周期。
- BoS Entries TimeFrame | BoS 入场周期 = CURRENT
默认值：PERIOD_CURRENT
BoS 入场判断使用的周期。
- Search Bars For Swing SL | 摆动止损搜索K线数 = 10000
默认值：10000
查找结构高低点止损的最大回溯 K 线数量。
- Is Display BoS | 显示 BoS 突破 = true
默认值：true
是否在图表上绘制 BoS 结构突破标记。
- BoS Price Source | BoS 价格计算方式 = Broker + Close
默认值：BY_PRICE_OF_BROKER_AND_CLOSE
[TRADE GENERAL]
BoS 结构判断所使用的价格来源。
- Trade Direction | 交易方向 = Both
默认值：Both
允许 Buy、Sell 或双向交易。
- Entries of BoS | BoS 入场方式 = 正向突破
默认值：ENTERIES_1_OF_BoS
BoS 突破后顺势入场。
- Entering First Midway | 是否允许中途首次入场 = false
默认值：false
是否允许价格已离开突破点后再首次入场。
- Profit Unit Mode | 利润单位模式 = BY_PROFIT
默认值：BY_PROFIT
利润以最小手数的金额计算。
- Volume | 初始交易手数 = 0.001
默认值：0.001
首次开仓的基础手数。
- Max Trade | 最大交易次数 = 1000
默认值：1000
允许的最大订单数量。
- Max Grid Trade | 最大网格订单数 = 1000
默认值：1000
[SLTP]
允许的最大网格挂单数量。
- Auto StopLoss Mode | 自动止损模式 = false
默认值：false
false 为 Game 中途止损，true 为强制初始止损。
- Buy StopLoss Bars | 多单止损结构位置 = 2
默认值：2
多单止损参考的结构 Bar 索引。
- Sell StopLoss Bars | 空单止损结构位置 = 2
默认值：2
空单止损参考的结构 Bar 索引。
- BoS SL Multiple | BoS 止损倍数 = 1
默认值：1
用于初始强制止损的结构倍数。
- Take Profit ($ / MinLot) | 开仓止盈 = 0
默认值：0
0 表示不开启固定止盈。
- Stop Loss ($ / MinLot) | 开仓止损 = 0
默认值：0
[TRAILING_PROFITS]
0 表示不开启固定止损。
- Maximum Target Profit ($) | 总封顶利润 = 30
默认值：30
达到该利润后停止交易并准备平仓。
- Group Trail Profits ($) | 组合追踪利润 = 3
默认值：3
组合订单的追踪利润触发值。
- Trailing Percentage | 动态利润比例 = 0.7
默认值：0.7
动态利润目标占最大利润的百分比。
- Trailing Stop ($ / MinLot) | 追踪止盈 = 100
默认值：100
[GAME]
按最小手数计算的追踪止盈金额。
- Maximum Allowed Game Rounds | 最大博弈轮次 = 100
默认值：100
允许的最大 Game 解套轮数。
- Min Loss to Trigger Game ($) | 触发解套最低亏损 = 6
默认值：6
浮动亏损达到该金额时启动 Game 解套。
- Repair Loss Error Percentage | 解套修复系数 = 1.6
默认值：1.6
用于修正 Game 加仓风险的关键系数：
等份 = 2 时推荐 1.6
等份 ≥ 3 时推荐 0.053005
- Game Distance Coefficient | 博弈距离系数 = 0
默认值：0
≤0 关闭 Game，>0 启用 Game 距离算法。
- Modify Lots by Game Profits | 手数随博弈利润变化 = 1
默认值：1
根据 Game 已实现利润动态调整后续手数。
DYJ BoS GameFlow Engine EA
- 基于市场结构的自动交易系统，融合趋势识别与深度博弈机制，适用于多品种、多周期的系统化交易场景。