Die Datei StochasticDMACD.mq5 ist ein benutzerdefinierter MQL5-Indikator, der 2020 von mladen entwickelt wurde. Es handelt sich um einen Momentum-basierten Oszillator, der die Glättung des Moving Average Convergence Divergence (MACD) mit der Bereichsnormalisierung eines Stochastik-Oszillators kombiniert.

Kernfunktionalität: Der Indikator transformiert die Kursdaten in einen normalisierten Bereich, bevor er das Trendmomentum berechnet.
Stochastik-Normalisierung: Anstatt mit Rohkursen zu arbeiten, berechnet der Indikator einen „Fast Stochastic“ und einen „Slow Stochastic“. Dazu werden die schnellen und langsamen EMAs verwendet und ihre relative Position innerhalb des Hoch-Tief-Bereichs einer festgelegten Stochastik-Periode bestimmt.
MACD-Logik: Die Hauptindikatorlinie (MACD) wird berechnet, indem der normalisierte Slow-Stochastic-Wert vom Fast-Stochastic-Wert subtrahiert und das Ergebnis mit 100 multipliziert wird.
Signallinienglättung: Eine sekundäre Signallinie wird durch Anwenden eines zusätzlichen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) auf die MACD-Werte gezeichnet. Visuelle und technische Konfiguration
Anzeige: Der Indikator wird in einem separaten Fenster unterhalb des Hauptkursdiagramms angezeigt.
Diagramme: * MACD-Linie: Eine durchgezogene dunkelblaue Linie, die die Hauptdynamik darstellt.
Signallinie: Eine gestrichelte korallenrote Linie zur Identifizierung potenzieller Trendübergänge.
Vordefinierte Niveaus: Der Indikator enthält fünf horizontale Niveaus zur Identifizierung von Marktextremen:
Überkauft: Auf +10 und +15 eingestellt.
Mittelwert: Auf 0 eingestellt.
Überverkauft: Auf -10 und -15 eingestellt.
Anpassbare Eingabeparameter
Stochastik-Periode (inpStoPeriod): Der Betrachtungszeitraum zur Bestimmung der Hoch-/Tief-Spanne (Standard: 45).
EMA-Perioden: Anpassbare Perioden für die Komponenten „Schnell“ (Standard: 12), „Langsam“ (Standard: 26) und „Signal“ (Standard: 9).
Angewendeter Preis: Benutzer können die für die Berechnungen zu verwendenden Preisdaten auswählen, z. B. Schlusskurs, Eröffnungskurs, Median, typischer Kurs oder gewichteter Kurs.

Dieser hybride Ansatz zielt darauf ab, die Vorteile des Trendfolge-Indikators MACD zu nutzen und gleichzeitig mithilfe der stochastischen Methode die Empfindlichkeit gegenüber Marktrauschen zu reduzieren und die Werte in einem gut lesbaren Bereich zu halten.
FREE
