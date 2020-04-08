StochasticDMACD

Файл StochasticDMACD.mq5 — это пользовательский технический индикатор MQL5, разработанный mladen в 2020 году. Это осциллятор, основанный на импульсе, который сочетает сглаживание индикатора схождения-расхождения скользящих средних (MACD) с нормализацией диапазона, характерной для стохастического осциллятора.
Основные функции
Индикатор работает путем преобразования ценовых данных в нормализованный диапазон перед расчетом трендового импульса.
Стохастическая нормализация: Вместо использования исходных цен индикатор рассчитывает «быстрый стохастический осциллятор» и «медленный стохастический осциллятор», беря быстрые и медленные экспоненциальные скользящие средние (EMA) и определяя их относительное положение в диапазоне максимума-минимума за заданный стохастический период.

Логика MACD: Основная линия индикатора (MACD) строится путем вычитания нормализованного значения медленного стохастического осциллятора из значения быстрого стохастического осциллятора и масштабирования результата на 100.
Сглаживание сигнальной линии: Вторичная сигнальная линия строится путем применения дополнительной экспоненциальной скользящей средней (EMA) к значениям MACD.
Визуальная и техническая конфигурация
Отображение: Индикатор работает в отдельном окне под основным ценовым графиком.
Графики: * Линия MACD: Сплошная линия DeepSkyBlue, представляющая основной импульс.
Сигнальная линия: Пунктирная линия Coral, используемая для определения потенциальных пересечений тренда.
Предопределенные уровни: Индикатор включает пять горизонтальных уровней для определения рыночных экстремумов:
Перекупленность: Установлено на +10 и +15.

Средний уровень: Установлено на 0.
Перепроданность: Установлено на -10 и -15.

Настраиваемые входные параметры
Период стохастического индикатора (inpStoPeriod): период ретроспективного анализа для определения диапазона максимума/минимума (по умолчанию: 45).
Периоды EMA: настраиваемые периоды для компонентов «Быстрая» (по умолчанию: 12), «Медленная» (по умолчанию: 26) и «Сигнал» (по умолчанию: 9).
Применяемая цена: пользователи могут выбрать, какие ценовые данные использовать для расчетов, например, цены закрытия, открытия, медианные, типичные или взвешенные цены.
Этот гибридный подход призван обеспечить преимущества следования за трендом, присущие MACD, одновременно используя стохастический метод для снижения чувствительности к рыночному шуму и поддержания значений в пределах читаемой шкалы.
