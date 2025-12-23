StochasticDMACD

Le fichier StochasticDMACD.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé, développé par mladen en 2020. Il s'agit d'un oscillateur de momentum qui combine le lissage de la MACD (Moving Average Convergence Divergence) avec la normalisation par range d'un oscillateur stochastique.

Fonctionnalités principales : L'indicateur transforme les données de prix en un range normalisé avant de calculer le momentum de la tendance.

Normalisation stochastique : Au lieu d'utiliser les prix bruts, l'indicateur calcule un stochastique rapide et un stochastique lent en prenant les moyennes mobiles exponentielles (EMA) rapide et lente et en déterminant leur position relative dans l'intervalle haut-bas d'une période stochastique spécifiée. Logique du MACD : La ligne principale de l’indicateur (MACD) est calculée en soustrayant la valeur normalisée du stochastique lent de celle du stochastique rapide, puis en multipliant le résultat par 100.

Lissage de la ligne de signal : Une ligne de signal secondaire est tracée en appliquant une moyenne mobile exponentielle (EMA) aux valeurs du MACD.

Configuration visuelle et technique

Affichage : L’indicateur s’exécute dans une fenêtre séparée, sous le graphique des prix principal.

Graphiques : * Ligne MACD : Ligne continue bleu ciel représentant la dynamique principale.

Ligne de signal : Ligne pointillée corail utilisée pour identifier les croisements de tendance potentiels.

Niveaux prédéfinis : L’indicateur comprend cinq niveaux horizontaux pour identifier les extrêmes du marché :

Surachat : Fixé à +10 et +15.

Niveau médian : Fixé à 0.

Survente : Fixé à -10 et -15. Paramètres d'entrée personnalisables

Période stochastique (inpStoPeriod) : Fenêtre d'observation pour déterminer l'écart entre le plus haut et le plus bas (par défaut : 45).

Périodes EMA : Périodes personnalisables pour les composantes Rapide (par défaut : 12), Lente (par défaut : 26) et Signal (par défaut : 9).

Prix appliqué : L'utilisateur peut choisir les données de prix à utiliser pour les calculs, telles que le prix de clôture, le prix d'ouverture, la médiane, le prix typique ou le prix pondéré.

Cette approche hybride vise à combiner les avantages du MACD en matière de suivi de tendance avec la méthode stochastique, afin de réduire la sensibilité au bruit du marché et de maintenir des valeurs lisibles.
