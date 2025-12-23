StochasticDMACD.mq5 dosyası, mladen tarafından 2020 yılında geliştirilen özel bir MQL5 teknik göstergesidir. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) düzeltmesini, Stokastik Osilatörün aralık sınırlı normalizasyonuyla birleştiren, momentum tabanlı bir osilatördür.





Temel İşlevsellik

Gösterge, fiyat verilerini trend momentumunu hesaplamadan önce normalize edilmiş bir aralığa dönüştürerek çalışır.





Stokastik Normalizasyon: Ham fiyatlar yerine, gösterge Hızlı ve Yavaş EMA'ları alarak ve belirtilen bir Stokastik periyodunun Yüksek-Düşük aralığındaki göreceli konumlarını belirleyerek bir "Hızlı Stokastik" ve "Yavaş Stokastik" hesaplar.

MACD Mantığı: Ana gösterge çizgisi (MACD), normalleştirilmiş Yavaş Stokastik değerinin Hızlı Stokastik değerinden çıkarılması ve sonucun 100 ile ölçeklendirilmesiyle elde edilir.

Sinyal Çizgisi Düzeltme: MACD değerlerine ek bir Üstel Hareketli Ortalama (EMA) uygulanarak ikincil bir sinyal çizgisi çizilir.

Görsel ve Teknik Yapılandırma

Ekran: Gösterge, ana fiyat grafiğinin altında ayrı bir pencerede çalışır.

Grafikler: * MACD Çizgisi: Birincil momentumu temsil eden düz bir Koyu Gökyüzü Mavisi çizgi.

Sinyal Çizgisi: Potansiyel trend kesişmelerini belirlemek için kullanılan noktalı bir Mercan çizgisi.

Önceden Tanımlanmış Seviyeler: Gösterge, piyasa uç noktalarını belirlemeye yardımcı olmak için beş yatay seviye içerir:

Aşırı Alım: +10 ve +15 olarak ayarlanmıştır.





Orta Seviye: 0 olarak ayarlanmıştır.

Aşırı Satım: -10 ve -15 olarak ayarlanmıştır.

Özelleştirilebilir Giriş Parametreleri

Stokastik Periyodu (inpStoPeriod): Yüksek/düşük aralığı belirlemek için geriye bakma penceresi (varsayılan: 45).

EMA Periyotları: Hızlı (varsayılan: 12), Yavaş (varsayılan: 26) ve Sinyal (varsayılan: 9) bileşenleri için özelleştirilebilir periyotlar.

Uygulanan Fiyat: Kullanıcılar, hesaplamalar için hangi fiyat verilerinin kullanılacağını seçebilir; örneğin Kapanış, Açılış, Medyan, Tipik veya Ağırlıklı fiyatlar.

Bu hibrit yaklaşım, MACD'nin trend takip avantajlarını sağlarken, Stokastik yöntemi kullanarak piyasa gürültüsüne duyarlılığı azaltmayı ve değerleri okunabilir bir ölçekte tutmayı amaçlamaktadır.