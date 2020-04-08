StochasticDMACD.mq5 文件是由 mladen 于 2020 年开发的自定义 MQL5 技术指标。它是一种基于动量的震荡指标，结合了移动平均收敛/发散指标 (MACD) 的平滑处理和随机震荡指标的区间归一化。





核心功能





该指标的工作原理是在计算趋势动量之前，将价格数据转换为归一化区间。





随机指标归一化：该指标不使用原始价格，而是通过计算快速和慢速指数移动平均线 (EMA) 并确定它们在指定随机指标周期的高低点区间内的相对位置，来计算“快速随机指标”和“慢速随机指标”。





MACD 逻辑：主指标线 (MACD) 的计算方法是：用快速随机指标值减去归一化的慢速随机指标值，并将结果乘以 100。





信号线平滑：通过对 MACD 值应用额外的指数移动平均线 (EMA) 来绘制辅助信号线。





视觉和技术配置





显示：该指标在主价格图表下方的单独窗口中运行。





图表：* MACD 线：一条深天蓝色实线，代表主要动量指标。





信号线：一条珊瑚色虚线，用于识别潜在的趋势交叉点。





预设水平：该指标包含五个水平水平，以帮助识别市场极端值：





超买：设置为 +10 和 +15。





中位：设置为 0。





超卖：设置为 -10 和 -15。





可自定义输入参数





随机指标周期 (inpStoPeriod)：用于确定高低点范围的回溯窗口（默认值：45）。





EMA 周期：可自定义快速（默认值：12）、慢速（默认值：26）和信号（默认值：9）分量的周期。





应用价格：用户可以选择用于计算的价格数据，例如收盘价、开盘价、中位数、典型值或加权价格。





这种混合方法旨在提供 MACD 的趋势跟踪优势，同时利用随机方法降低对市场噪音的敏感性，并将数值保持在可读的范围内。