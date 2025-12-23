StochasticDMACD.mq5 파일은 mladen이 2020년에 개발한 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. 이 지표는 이동평균 수렴 발산(MACD)의 평활화와 스토캐스틱 오실레이터의 범위 제한 정규화를 결합한 모멘텀 기반 오실레이터입니다.

핵심 기능

이 지표는 가격 데이터를 정규화된 범위로 변환한 후 추세 모멘텀을 계산합니다.

스토캐스틱 정규화: 원시 가격 대신, 이 지표는 빠른 EMA와 느린 EMA를 사용하여 지정된 스토캐스틱 기간의 고가-저가 범위 내에서의 상대적 위치를 계산함으로써 "빠른 스토캐스틱"과 "느린 스토캐스틱"을 생성합니다.





MACD 로직: 주요 지표선(MACD)은 정규화된 슬로우 스토캐스틱 값에서 패스트 스토캐스틱 값을 빼고 그 결과를 100으로 스케일링하여 계산합니다.

시그널 라인 평활화: MACD 값에 지수 이동 평균(EMA)을 추가로 적용하여 보조 시그널 라인을 생성합니다.

시각적 및 기술적 설정

표시: 이 지표는 메인 가격 차트 아래의 별도 창에서 실행됩니다.

플롯: * MACD 라인: 주요 모멘텀을 나타내는 진한 하늘색 실선.

시그널 라인: 잠재적인 추세 교차를 식별하는 데 사용되는 산호색 점선.

사전 정의된 레벨: 이 지표는 시장의 극점을 식별하는 데 도움이 되는 5개의 수평 레벨을 포함합니다.

과매수: +10 및 +15로 설정.

중간 레벨: 0으로 설정.

과매도: -10 및 -15로 설정.

사용자 지정 가능한 입력 매개변수

스토캐스틱 기간(inpStoPeriod): 고가/저가 범위를 결정하는 데 사용되는 조회 기간(기본값: 45).





EMA 기간: 빠른(기본값: 12), 느린(기본값: 26), 신호(기본값: 9) 구성 요소에 대해 사용자 지정 가능한 기간을 설정할 수 있습니다.

적용 가격: 사용자는 종가, 시가, 중앙값, 평균 또는 가중 가격과 같은 계산에 사용할 가격 데이터를 선택할 수 있습니다.

이 하이브리드 접근 방식은 MACD의 추세 추종 이점을 제공하는 동시에 스토캐스틱 방식을 활용하여 시장 노이즈에 대한 민감도를 줄이고 값을 읽기 쉬운 범위 내에 유지하는 것을 목표로 합니다.