StochasticDMACD

StochasticDMACD.mq5 파일은 mladen이 2020년에 개발한 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. 이 지표는 이동평균 수렴 발산(MACD)의 평활화와 스토캐스틱 오실레이터의 범위 제한 정규화를 결합한 모멘텀 기반 오실레이터입니다.
핵심 기능
이 지표는 가격 데이터를 정규화된 범위로 변환한 후 추세 모멘텀을 계산합니다.
스토캐스틱 정규화: 원시 가격 대신, 이 지표는 빠른 EMA와 느린 EMA를 사용하여 지정된 스토캐스틱 기간의 고가-저가 범위 내에서의 상대적 위치를 계산함으로써 "빠른 스토캐스틱"과 "느린 스토캐스틱"을 생성합니다.

MACD 로직: 주요 지표선(MACD)은 정규화된 슬로우 스토캐스틱 값에서 패스트 스토캐스틱 값을 빼고 그 결과를 100으로 스케일링하여 계산합니다.
시그널 라인 평활화: MACD 값에 지수 이동 평균(EMA)을 추가로 적용하여 보조 시그널 라인을 생성합니다.
시각적 및 기술적 설정
표시: 이 지표는 메인 가격 차트 아래의 별도 창에서 실행됩니다.
플롯: * MACD 라인: 주요 모멘텀을 나타내는 진한 하늘색 실선.
시그널 라인: 잠재적인 추세 교차를 식별하는 데 사용되는 산호색 점선.
사전 정의된 레벨: 이 지표는 시장의 극점을 식별하는 데 도움이 되는 5개의 수평 레벨을 포함합니다.
과매수: +10 및 +15로 설정.
중간 레벨: 0으로 설정.
과매도: -10 및 -15로 설정.
사용자 지정 가능한 입력 매개변수
스토캐스틱 기간(inpStoPeriod): 고가/저가 범위를 결정하는 데 사용되는 조회 기간(기본값: 45).

EMA 기간: 빠른(기본값: 12), 느린(기본값: 26), 신호(기본값: 9) 구성 요소에 대해 사용자 지정 가능한 기간을 설정할 수 있습니다.
적용 가격: 사용자는 종가, 시가, 중앙값, 평균 또는 가중 가격과 같은 계산에 사용할 가격 데이터를 선택할 수 있습니다.
이 하이브리드 접근 방식은 MACD의 추세 추종 이점을 제공하는 동시에 스토캐스틱 방식을 활용하여 시장 노이즈에 대한 민감도를 줄이고 값을 읽기 쉬운 범위 내에 유지하는 것을 목표로 합니다.
추천 제품
Official Weis Wave MT5
Sant Clear Ali Costa
4 (1)
지표
References: "A Modern Adaptation of the Wyckoff Method" "The Secret Science of Price and Volume" "Trades About to Happen" To know more, search on the internet: "The Wyckoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread Analysis"; Features 3 types of waves: bullish, bearish and unknown. The unknown wave comes when prices move in opposite the direction of the current wave. Label that shows the percentage remaining for the next wave. Allows you set the type of volume that will be accumulated in the wave
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
지표
I recommend you to read the  product's blog  (manual) from start to end so that it is clear from the beginning what the indicator offers. This multi time frame and multi symbol supply and demand zone dashboard indicator sends alerts when the price has reached a supply/demand zone. It is also possible to use it to be alerted about regular double tops/bottoms instead of zones. It can be used with all time frames from M1 to MN. Maximum 9 time frames can be shown in the dashboard at the same time. 
VWAP Wave
Rizwan Akram
지표
VWAP WAVE [Riz] - MT5 Indicator               Advanced VWAP Divergence Detection System VWAP Wave is a professional-grade Volume Weighted Average Price indicator with built-in divergence detection system. It identifies high-probability reversal and continuation signals by analyzing price-VWAP relationships across multiple timeframes.
FREE
Moving Pivot Average Fibonacci MT5
Daifallah Alamri
지표
Moving pivot Average Fibonacci The  indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator determines the moving Fibonacci levels for the day or any time interval to assess the price movement range from the time average. The indicator helps predict the expected high or low for the day based on historical time data. The pivot line can be considered an average trend line and use it in a variety of trading strategies. If you have any question about the
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
지표
이 지표는 실제 거래에 완벽한 자동 파동 분석 지표입니다! 사례... 참고:   웨이브 그레이딩에 서양식 이름을 사용하는 데 익숙하지 않습니다. Tang Lun(Tang Zhong Shuo Zen)의 명명 규칙의 영향으로 기본 웨이브를   펜   으로 명명하고 2차 웨이브 밴드를   세그먼트   로 명명했습니다. 동시에, 세그먼트에는 추세 방향이 있습니다.   주요 추세 세그먼트에는   이름이 지정되지만(이 이름 지정 방법은 향후 노트에서 사용됩니다. 먼저 말씀드리겠습니다.) 알고리즘은 굴곡 이론과 거의 관련이 없으므로 그렇게 해서는 안 됩니다. 이는 나의 시장 분석을   통해 요약된 끊임없이 변화하고 복잡한 운영 규칙을   반영합니다. 밴드는 더 이상 사람마다 다르지 않도록 표준화되고 정의되었습니다. 인위적인 간섭의 드로잉 방법은 시장 진입을 엄격하게 분석하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 지표를 사용하는 것은 거래 인터페이스의 미학을 개선하고 원래의 K-line 거래를
Enhanced SMC
Raka
5 (5)
지표
Advanced SMC & Volumetric Order Block Indicator Overview This enhanced-grade for MetaTrader 5 indicator is designed to decode market behavior using   Smart Money Concepts (SMC) method . It goes beyond standard price action analysis by integrating   Volumetric Data   directly into market structure, helping traders identify high-probability reversal and continuation zones with precision. Key Features Volumetric Order Blocks:   A unique, split-gauge visualization within Order Block zones that disp
FREE
MiniFullIndexTrader
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
Experts
FA MiniFullIndexTrader: Scalper versátil para índices mini e completos Este Expert Advisor (EA) é uma estratégia de scalping automatizada para MetaTrader 5, otimizada para contratos de índice como WIN@, WINQ25, WINFUT e WIN$. Ele utiliza rompimentos diários para entradas rápidas, com gerenciamento de risco avançado para proteger o capital. Principais vantagens: Rentável e consistente: Em backtests, gera lucro líquido de até 14.310 pontos com fator de lucro de 1,44 e Sharpe 16,77 (alto retorno p
BCSpikes
Shamsul Arfeen
지표
Modern Spike Indicator Features: 1. Support and Resistance Lines: Displays dynamic horizontal dashed lines on the chart representing current support and resistance levels calculated from recent price swings. 2. Spike Detection Arrows: Shows up arrows (green) for potential upward spikes and down arrows (red) for potential downward spikes, triggered when price breaks S/R levels with RSI confirmation. 3. Trend Analysis: Incorporates ADX (Average Directional Index) to determine market trend stre
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experts
Automated Forex Trading with a Focus on Risk Management (Updated Set Files/Settings in DFX MQL5 Community, link below) Unleash the Power of EMA Crossovers with a Disciplined Approach to Profitability EMA Pro by DFX is a powerful and user-friendly Forex Expert Advisor (EA) designed to automate your trading strategies. It's built on a proven EMA (Exponential Moving Average) crossover strategy, enhanced by robust risk management features and customizable settings. Here's what makes EMA Pro differe
Trader Panel Alpha
Alvaro Garcia Batelli
Experts
Transform Your Manual Trading with the Best Free Order Ticket for MT5! Tired of the default MetaTrader ticket—slow and short on information? Trader Panel Grid Alpha is a professional-grade order panel built to give discretionary traders speed, control, and clarity. This free tool isn’t just another ticket; it’s a command station that puts your most important actions and data right on the chart, letting you focus on what really matters: your analysis. FREE VERSION FEATURES Lightning-Fast Execut
FREE
WPR MoreTimeFrame
Yu Zhang
지표
1. Why did I develop this series of indicators I found that most traders need to use multiple time frame indicators. They usually switch time frame to see indicators. However, once the timeframe is switched, you cannot see the  corresponding relationship  between  the price in the smaller timeframe  and  the indicator in the larger timeframe . For example: if your price chart is in H1 timeframe, you can see H4, D1 and W1 indicators in H1 timeframe Chart. This is more helpful for you to find th
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
지표
Stochastic MACD.mq5 파일은 스토캐스틱 오실레이터와 이동평균 수렴 발산(MACD)의 로직을 결합한 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. 이 지표는 별도의 차트 창에서 실행되도록 설계되었으며, 특정 거래 범위 대비 가격 모멘텀을 부드럽게 표현합니다. 핵심 기능: 원시 가격 데이터를 사용하는 표준 MACD와 달리, 이 지표는 지수 이동 평균(EMA)에 스토캐스틱 스케일링을 적용합니다. 스토캐스틱 정규화: 사용자가 정의한 스토캐스틱 기간 동안 최고가와 최저가를 계산합니다. 그런 다음 해당 가격 범위 내에서의 위치를 ​​기준으로 빠른 EMA와 느린 EMA를 정규화합니다. MACD 계산: 주요 지표선은 정규화된 "패스트 스토캐스틱"과 "슬로우 스토캐스틱" 값의 차이에 100을 곱한 값입니다. 시그널 라인: 세 번째 EMA(시그널 기간)가 결과 MACD 값에 적용되어 잠재적인 추세 반전 또는 교차를 식별하는 데 사용되는 시그널 라인을 생성합니다. 주요 입력 매개변수: 스토캐스틱
FREE
Black Bull Gold
Dayanand Pandey
4 (1)
Experts
https://youtu.be/jVPFeB-Ym8k?si=E5np_jMIT4crUQ8V  Black Bull Gold – Your Edge in the XAUUSDm or XAUUSD Markets Introducing Black Bull Gold, an advanced technical analysis-based Expert Advisor (EA) specifically crafted for high-frequency trading (HFT) on XAUUSD and DE30. This EA leverages sophisticated algorithms and real-time market data to enhance trading outcomes, making it an ideal tool for navigating the high volatility of these markets. Key Features Optimized for Volatile Assets: Black Bull
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experts
AutoFib EA는 자동 거래를 위해 피보나치 수정과 확장 레벨의 힘을 활용하도록 설계된 최첨단 전문가 자문 서비스입니다. 초보자든 경험 많은 트레이더든 AutoFib EA는 정확하고 효율적인 트레이딩 전략을 구축할 수 있도록 도와줍니다. Test   The EA Before Risking Real Money.  테스트   결과에 따라 설정을 조정하세요. 질문이 있으신가요? 부담없이   물어보세요. 주요 특징: 자동 거래:   피보나치 수준을 기반으로 매수 및 매도 주문을 원활하게 개설하여 수동 개입을 최소화합니다. 사용자 정의 매개변수:   고유한 거래 스타일에 맞춰 피보나치 수준, 로트 크기, 손절매, 이익실현 등을 조정하세요. 역동적인 시장 적응:   실시간으로 시장 동향을 분석하고 적응하여 확률이 높은 거래를 식별합니다. 위험 관리:   통합된 손절매 기능과 위험 관리 기능으로 규율 있는 거래와 자본 보존이 보장됩니다. 왜 AutoFib EA를 선택하시나요? 피보나치 수준
FREE
KP Grid Sentinel
Ruben Fernandez Souto
Experts
KP Grid Sentinel Adaptive Risk-Controlled Grid Expert Advisor KP Grid Sentinel is an automated grid trading system for MetaTrader 5 designed with a strong focus on capital protection and exposure control. Unlike classic grid systems, KP Grid Sentinel integrates an internal stress monitoring engine that continuously evaluates the trading system condition and dynamically regulates how much exposure is allowed to exist in the market. The Expert Advisor automatically adjusts its behaviour according
Auto Orderblock with Break of Structure MT5
Barend Paul Stander
4.47 (17)
지표
Auto Order Block with break of structure based on ICT and Smart Money Concepts (SMC) Futures Break of Structure ( BoS )             Order block ( OB )            Higher time frame Order block / Point of Interest ( POI )    shown on current chart           Fair value Gap ( FVG ) / Imbalance   -  MTF      ( Multi Time Frame )    HH/LL/HL/LH  -  MTF      ( Multi Time Frame )  Choch  MTF      ( Multi Time Frame )  Volume Imbalance     ,  MTF          vIMB Gap’s Power of 3 Equal High / Low’s  
Trend Confluence Indicator
Jamille De Jesus Velasco
지표
Trend Confluence Indicator Multi-indicator confluence scoring system for trend analysis Trend Confluence combines four popular technical indicators (EMA, RSI, MACD, and ADX) into a single numerical score from 0 to 100, helping traders identify market direction and trend strength at a glance. Overview This indicator evaluates market conditions by analyzing the agreement between four technical components. When indicators align in the same direction, the confluence score strengthens, providing clea
RVI MoreTimeFrame
Yu Zhang
지표
1. Why did I develop this series of indicators I found that most traders need to use multiple time frame indicators. They usually switch time frame to see indicators. However, once the timeframe is switched, you cannot see the  corresponding relationship  between  the price in the smaller timeframe  and  the indicator in the larger timeframe . For example: if your price chart is in H1 timeframe, you can see H4, D1 and W1 indicators in H1 timeframe Chart. This is more helpful for you to find th
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.75 (20)
지표
PUMPING STATION – 당신만을 위한 올인원(All-in-One) 전략 PUMPING STATION은 당신의 외환 거래를 더욱 흥미롭고 효과적으로 바꿔줄 혁신적인 인디케이터입니다. 단순한 보조 도구가 아니라, 강력한 알고리즘을 갖춘 완전한 거래 시스템으로서 보다 안정적인 트레이딩을 시작할 수 있도록 도와줍니다. 이 제품을 구매하시면 다음의 혜택을 무료로 받으실 수 있습니다: 전용 설정 파일: 자동 설정으로 최대의 퍼포먼스를 제공합니다. 단계별 동영상 가이드: PUMPING STATION 전략으로 거래하는 법을 배워보세요. Pumping Utility: PUMPING STATION과 함께 사용하도록 설계된 반자동 거래 봇으로, 거래를 더욱 쉽고 편리하게 만들어줍니다. ※ 구매 후 바로 저에게 메시지를 보내주세요. 추가 자료에 대한 접근 권한을 제공해드립니다. PUMPING STATION은 어떻게 작동하나요? 트렌드 컨트롤: 시장의 추세 방향을 즉시 파악합니다. 추세는 최고의
DYJ PowerSignalProfessionally
Daying Cao
지표
이 DYJ 신호는 ATR 기술 사양을 기반으로 한 완전한 거래 시스템입니다. 이러한 지표는 각 시간 프레임 및 분석된 통화 쌍에서 각 힘 추세의 현재 상태를 기록합니다. DYJ 전력 신호는 이러한 데이터를 평가하여 추세 강도 및 진입 점 신호 목록 표시를 전문적으로 만듭니다. 한 쌍이 완전히 일치하면 이를 나타내는 경고가 팝업됩니다. 목록 데이터에는 Symbol, M5 MN1, BuyPercent, SellPercent 및 LastEntry 가 포함됩니다. LastEntry 는 엔트리 포인트 (주기, 가격, 시간) 를 표시합니다. 트렌드 강도가 75% 를 넘으면 강세 통화 쌍으로 간주된다. 이 지표는 각 품종의 추세 반전 시점 시간과 최적 입장가격도 분석할 수 있다. 새로운 트렌드가 있는 특정 품종의 차트 창을 자동으로 열 수 있다. 흰색 수직 타임라인과 흰색 입장 가격 수평선을 표시할 수 있습니다. Inputs Value Periods = 14 - indicators Period
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Experts
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
지표
This is an original, agile, and excellent trending system. Whether you are a beginner trading novice or a professional trader, this set of indicators can help you quickly and timely track the latest changes in market trends. It has the following characteristics: The method of use is extremely simple, plug and play, and the display of all trend analysis results is clear at a glance; There is no need to configure any functional parameters, the trend tracking indicator will automatically analyze th
H4 Tendence
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
In this product, a trading strategy is used with one of the indicators commonly used in the market, this in conjunction with a solid experience of the market in which the change in trend is observed with a respective crossover of the indicators. The price in turn has to be aligned with the indicators in such a way that everything is accommodated. In turn, this strategy has a trailing stop set at 100 pips. PARAMETERS: inp5_VolumeSize: Its use is recommended at 0.1 for accounts that operate full l
VLTL High Frequency Trader PRO
Jamal Mohammed Shlhadah Tarkhan
Experts
ON MARKETPLACE FOR ONE MONTH ONLY!! EVERY DAY YOU MISS IS ONE LESS DAY OF PROFIT. VLTL High Frequency Trader PRO VLTL High Frequency Trader PRO is an HFT bot designed for exceptionally high returns. It is built around trading volatile times on XAUUSD (Gold) using tick-based strategies that dominate the market. This bot is the first in the VLTL lineup, with even better and more advanced EAs coming in the future. The EA includes three built-in strategies , each tailored for a different purpose: La
Qora
Sergej Maehler
Experts
QORA is a fully automated Expert Advisor based on Smart Money Concepts – the same methodology used by institutional traders and hedge funds. Instead of lagging indicators, Q ORA analyzes Fair Value Gaps, Order Blocks, and Market Structure to identify high-probability setups. The built-in confluence system ensures trades are only executed when multiple elements align. An adaptive engine automatically adjusts parameters to current market conditions , while comprehensive risk management including n
SMT divergence indicator
Ehsan Ashoori
5 (3)
지표
This SMT (Smart Money Technique) divergence indicator identifies discrepancies in price movement between two different trading symbols, helping traders detect potential market reversals. This tool compares the price action of two correlated assets, such as two currency pairs or indices, to spot divergences where one asset's price moves in the opposite direction of the other. For example, while one symbol may be making higher highs, the other might be making lower highs, signaling a divergence. T
FREE
Turpial Pullback
Arlos Elias Rivas Romero
지표
Indicator Type Strategy (Pullback) for all Symbols and Periodicity, Preferably from 30M periodicity. Can be used for manual trading. Its workspace corresponds to channel of 3 bars of Bill Willians. Also relies on the indicator Rsi and Atr. BUY when: There is a Green Arrow STOPLOSS to buy, below the bottom line of the channel (red line)" SELL when: There is a Red Arrow. STOPLOSS to sell, above the upper line of the channel (blue line)
Stochastic MoreTimeFrame
Yu Zhang
지표
1. Why did I develop this series of indicators I found that most traders need to use multiple time frame indicators. They usually switch time frame to see indicators. However, once the timeframe is switched, you cannot see the  corresponding relationship  between  the price in the smaller timeframe  and  the indicator in the larger timeframe . For example: if your price chart is in H1 timeframe, you can see H4, D1 and W1 indicators in H1 timeframe Chart. This is more helpful for you to find th
Golden Hartley MT5
Peter Slamenec
Experts
EA Golden HARTLEY is a robust trading strategy designed for XAUUSD or GOLD  and M30 time frame. The EA creates pending stop trade orders using indicators Linear Regression Smoothed Moving Average, BB Range and parameters based on the market environment. It uses fixed SL, PT and exit from the position after time cut off. The EA was tested with several Monte Carlo robustness tests and optimized. Backtest was done on ticks data with a 15-year history 2007-2023. There is no need to set any paramete
HiLo Ladder
HENRIQUE ARAUJO
지표
HiLo Ladder 는 전통적인 HiLo 지표 를 현대적으로 재해석한 버전입니다. HiLo 지표는 오랜 시간 동안 트레이더들이 시장의 추세 방향과 잠재적인 반전 지점을 파악하는 데 널리 사용되어 왔습니다. 단기 트레이딩뿐만 아니라 장기적인 매매 전략에서도 중요한 참고 도구로 자리 잡고 있습니다. 기존 HiLo와 달리, HiLo Ladder 는 차트에 계단 모양의 형태로 표시됩니다. 흔히 **“계단선”**이라고 불리는 이 방식은 단순히 선을 연결하는 것이 아니라 각 추세 구간을 블록처럼 나누어 보여줍니다. 이로 인해 가격 움직임이 훨씬 더 선명하게 드러나며, 시각적인 이해가 쉽고 직관적입니다. 주요 장점: 녹색은 상승 구간, 빨강은 하락 구간을 의미하여 시장 흐름을 즉각적으로 파악할 수 있습니다. 계단형 표시로 인해 불필요한 노이즈가 줄어들어 분석이 더욱 명확해집니다. 직관적인 분석이 가능하며, 초보자도 쉽게 활용할 수 있습니다. 추세 전환 시점을 빠르게 감지할 수 있어 변동
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
제작자의 제품 더 보기
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
지표
Stochastic MACD.mq5 파일은 스토캐스틱 오실레이터와 이동평균 수렴 발산(MACD)의 로직을 결합한 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. 이 지표는 별도의 차트 창에서 실행되도록 설계되었으며, 특정 거래 범위 대비 가격 모멘텀을 부드럽게 표현합니다. 핵심 기능: 원시 가격 데이터를 사용하는 표준 MACD와 달리, 이 지표는 지수 이동 평균(EMA)에 스토캐스틱 스케일링을 적용합니다. 스토캐스틱 정규화: 사용자가 정의한 스토캐스틱 기간 동안 최고가와 최저가를 계산합니다. 그런 다음 해당 가격 범위 내에서의 위치를 ​​기준으로 빠른 EMA와 느린 EMA를 정규화합니다. MACD 계산: 주요 지표선은 정규화된 "패스트 스토캐스틱"과 "슬로우 스토캐스틱" 값의 차이에 100을 곱한 값입니다. 시그널 라인: 세 번째 EMA(시그널 기간)가 결과 MACD 값에 적용되어 잠재적인 추세 반전 또는 교차를 식별하는 데 사용되는 시그널 라인을 생성합니다. 주요 입력 매개변수: 스토캐스틱
FREE
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
지표
ZigZagOnHeikinAshi.mq5 파일은 Heikin Ashi 캔들 데이터를 기반으로 메인 가격 차트에 지그재그 선을 직접 그리는 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. Heikin Ashi 계산을 사용하여 시장 노이즈를 걸러내고 가격 추세를 부드럽게 보여줍니다. 핵심 기능: 이 지표는 먼저 Heikin Ashi 값을 계산한 다음, 지역 고점과 저점을 식별하여 지그재그 선을 그립니다. 이중 시각화: 지그재그 선과 기본 Heikin Ashi 캔들을 동시에 표시할 수 있습니다. Heikin Ashi 평활화: 캔들은 특정 기간(기본값: 1)을 사용하여 계산되며, 시가, 고가, 저가, 종가를 평균화하여 일반 캔들스틱보다 추세를 더 명확하게 나타냅니다. 추세 식별: 지그재그 구성 요소는 중요한 가격 고점과 저점을 연결하여 트레이더가 추세 반전 및 구조적 시장 변화를 식별하는 데 도움을 줍니다. 주요 입력 매개변수: 헤이킨 아시 기간(InpHaPeriod): 헤이킨 아시 계산의 평활
FREE
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
지표
PairsTrade_Light_v2.mq5 파일은 주로 외환 시장에서 페어 트레이딩을 위해 설계된 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. Ind_2_Linep1.mq5 지표의 간소화된 버전으로, 두 금융 상품 간의 관계를 시각적으로 보여줍니다. 주요 기능 이 지표는 선택한 두 상품의 가격 변동을 별도의 차트 창에 표시하여 트레이더가 수렴 또는 발산을 파악하는 데 도움을 줍니다. 상품 비교: 주요 상품(기본값 "EURJPY")과 보조 상품(기본값 "USDJPY")을 입력으로 받습니다. 상관관계 조정: 사용자는 두 상품의 움직임을 차트에서 적절하게 정렬하기 위해 "역상관관계" 옵션을 활성화할 수 있습니다. 변동성 스케일링(ATR): 이 지표에는 두 상품의 상대적 변동성에 따라 선 그리기를 조정하는 ATR(평균 실제 범위) 모드가 포함되어 있습니다. 거래량 계산: 주로 페어 트레이딩에 사용되지만, 외환 페어에 특화된 거래량 계산 로직을 포함합니다. 시각적 지표 이 도구는 지표 하위 창에
FREE
Trix 4 Reverse MQV3
Omar Mohamad El Marstani
Experts
MetaTrader 5(MT5) 플랫폼 전용으로 설계된 TRIX_4_REVERSE_MQV3 자동 거래 프로그램은 다단계 기술 분석 방법론을 사용하여 시장 반전을 감지하는 고급 시스템입니다. 모멘텀, 추세 및 거래량 지표를 결합하여 여러 시장 조건이 충족될 때만 거래가 실행되도록 합니다. 광범위한 테스트를 거쳐 이 프로그램은 30분봉 차트에서 USD/JPY 통화쌍에 대해 10%의 위험 관리 한도 내에서 최대 효율을 보이는 것으로 입증되었습니다. 설정에서 실행할 주문 수를 지정할 수 있습니다. 또한 모든 통화 및 금속(및 기타) 거래에도 사용할 수 있지만, 설정 및 입력값을 조정해야 하며 사용에 따른 위험은 항상 사용자 본인이 부담해야 합니다. 기본 거래 전략 이 시스템은 "수렴" 모델을 기반으로 하며, 거래를 시작하기 전에 여러 지표가 일치해야 합니다. 모멘텀 및 추세 필터링: 이 시스템은 TRIX_4, MACD 및 StochasticDMACD 지표를 사용하여 주요 추세 방향과 모멘
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
지표
TRIX_4.mq5(내부 명칭 FEMA.mq5)는 4단계 지수 이동 평균(FEMA) 계산을 구현하는 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. 이 지표는 별도의 창에 표시되도록 설계되었으며, 여러 단계의 지수 평활법을 적용하여 매우 부드러운 추세 추종 신호를 제공합니다. 핵심 기능: 이 지표는 4단계의 지수 이동 평균(EMA)을 순차적으로 계산하여 최종 값을 도출합니다. 1단계: 종가를 기준으로 초기 EMA를 계산합니다. 2단계: "EMA의 EMA"를 계산합니다. 3단계: "EMA의 EMA의 EMA"를 계산합니다. 4단계: 최종 "EMA의 EMA의 EMA의 EMA"를 계산합니다. 시각적 지표: 이 도구는 별도의 하위 창에 두 개의 서로 다른 선을 표시합니다. FEMA(노란색 선): 4 × EMA - 4 × EMA_of\_EMA + EMA_of\_EMA\_of\_EMA + EMA_of\_EMA\_of\_EMA 공식을 사용하여 계산됩니다. FEMA_S(청록색 선): 약간 다른 승수 가중
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변