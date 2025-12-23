StochasticDMACD

Il file StochasticDMACD.mq5 è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato sviluppato da mladen nel 2020. Si tratta di un oscillatore basato sul momentum che combina la levigatura della media mobile convergente e divergente (MACD) con la normalizzazione range-bound di un oscillatore stocastico.
Funzionalità principali
L'indicatore funziona trasformando i dati di prezzo in un intervallo normalizzato prima di calcolare il momentum del trend.
Normalizzazione stocastica: invece di utilizzare i prezzi grezzi, l'indicatore calcola uno "Stocastico veloce" e uno "Stocastico lento" prendendo le EMA veloce e lenta e determinando la loro posizione relativa all'interno dell'intervallo massimo-minimo di un periodo stocastico specificato.
Logica MACD: la linea dell'indicatore principale (MACD) si ottiene sottraendo il valore normalizzato dello Stocastico Lento dal valore dello Stocastico Veloce e scalando il risultato di 100.
Smussamento della linea di segnale: una linea di segnale secondaria viene tracciata applicando una media mobile esponenziale (EMA) aggiuntiva ai valori MACD.
Configurazione visiva e tecnica
Display: l'indicatore viene visualizzato in una finestra separata sotto il grafico principale dei prezzi.
Grafici: * Linea MACD: una linea continua DeepSkyBlue che rappresenta il momentum primario.
Linea di segnale: una linea tratteggiata Coral utilizzata per identificare potenziali crossover di tendenza.
Livelli predefiniti: l'indicatore include cinque livelli orizzontali per aiutare a identificare gli estremi del mercato:
Ipercomprato: impostato a +10 e +15.
Livello intermedio: impostato a 0.
Ipervenduto: impostato a -10 e -15.
Parametri di input personalizzabili
Periodo stocastico (inpStoPeriod): la finestra retrospettiva per determinare l'intervallo massimo/minimo (predefinito: 45).
Periodi EMA: periodi personalizzabili per i componenti Veloce (predefinito: 12), Lento (predefinito: 26) e Segnale (predefinito: 9).
Prezzo applicato: gli utenti possono scegliere quali dati di prezzo utilizzare per i calcoli, come Prezzo di chiusura, Prezzo di apertura, Prezzo mediano, Prezzo tipico o Prezzo ponderato.
Questo approccio ibrido mira a fornire i vantaggi del MACD in termini di trend-following, utilizzando al contempo il metodo stocastico per ridurre la sensibilità al rumore di mercato e mantenere i valori entro una scala leggibile.
