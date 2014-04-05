Trix 4

TRIX_4.mq5 (intern FEMA.mq5) ist ein benutzerdefinierter MQL5-Indikator, der die Berechnung von vier exponentiellen gleitenden Durchschnitten (FEMA) implementiert.

Er ist für die Anzeige in einem separaten Fenster konzipiert und liefert durch die Anwendung mehrerer Stufen exponentieller Glättung ein stark geglättetes Trendfolgesignal.

Funktionsweise:

Der Indikator berechnet vier aufeinanderfolgende Schichten exponentieller gleitender Durchschnitte (EMAs), um seine Endwerte zu ermitteln:

Schritt 1: Berechnung eines initialen EMA basierend auf dem Schlusskurs.

Schritt 2: Berechnung eines „EMA von EMA“.

Schritt 3: Berechnung eines „EMA von EMA von EMA“.

Schritt 4: Berechnung eines finalen „EMA von EMA von EMA“.

Visuelle Indikatoren:
Das Tool stellt zwei separate Linien in einem Unterfenster dar:
FEMA (Gelbe Linie): Berechnet nach der Formel 4 × EMA - 4 × EMA_von_EMA + EMA_von_EMA_von_EMA + EMA_von_EMA_von_EMA_von_EMA.
FEMA_S (Türkisfarbene Linie): Eine zweite, geglättete Linie, berechnet mit einem leicht abweichenden Multiplikator (5 × EMA - 5 × EMA_von_EMA usw.).
Wichtige Parameter: Eingangsperiode EMA: Die primäre Periode für die exponentielle Glättung (Standardwert: 5).
Eingangsperiode EMA2: Eine zusätzliche EMA-Periode (Standardwert: 70).
Eingangsverschiebung: Ermöglicht das Verschieben der Indikatorlinien auf der horizontalen Achse.
Technische Details: Berechnungslogik: Der Indikator verwendet die Funktion „Exponential MA On Buffer“ aus der Standardbibliothek Moving Averages.mqh für die rekursive Glättung. Speicherverwaltung: Insgesamt werden sechs Puffer verwendet: zwei für die sichtbaren Plotdaten und vier für die internen Zwischenberechnungen des EMA. Zeichenbeschränkungen: Um die mathematische Genauigkeit zu gewährleisten, beginnt der Indikator erst mit dem Zeichnen, nachdem eine ausreichende Anzahl von Balken vergangen ist, um die kumulativen Glättungsperioden (5 × Periode - 5) zu erfüllen.
