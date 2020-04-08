El TRIX_4.mq5 (denominado internamente FEMA.mq5) es un indicador técnico MQL5 personalizado que implementa el cálculo de Cuatro Medias Móviles Exponenciales (FEMA).

Está diseñado para mostrarse en una ventana independiente y proporciona una señal de seguimiento de tendencia altamente suavizada mediante la superposición de múltiples etapas de suavizado exponencial.

Funcionalidad principal:

El indicador calcula cuatro capas secuenciales de Medias Móviles Exponenciales (EMA) para obtener sus valores finales:

Paso 1: Calcula una EMA inicial basada en el precio de cierre.

Paso 2: Calcula una "EMA de EMA".

Paso 3: Calcula una "EMA de EMA de EMA".

Paso 4: Calcula una "EMA de EMA de EMA de EMA".





Indicadores visuales:

La herramienta traza dos líneas distintas en una subventana independiente:

FEMA (Línea amarilla): Se calcula mediante la fórmula 4 × EMA - 4 × EMA de EMA + EMA de EMA de EMA + EMA de EMA de EMA.

FEMA_S (Línea aguamarina): Una línea suavizada secundaria calculada con un peso multiplicador ligeramente diferente (5 × EMA - 5 × EMA de EMA).

Parámetros clave: Periodo de entrada de la EMA: El periodo principal para el suavizado exponencial (el valor predeterminado es 5).

Periodo de entrada de la EMA2: Un periodo auxiliar de la EMA (el valor predeterminado es 70).

InpShift: Permite al usuario desplazar las líneas del indicador hacia adelante o hacia atrás en el eje horizontal. Detalles técnicos: Lógica de cálculo: El indicador utiliza la función Media Móvil Exponencial en Buffer de la biblioteca estándar Moving Averages.mqh para gestionar el suavizado recursivo.

Gestión de memoria: Utiliza seis búferes en total: dos para los datos del gráfico visible y cuatro para los cálculos internos de la Media Móvil Exponencial (EMA).

Restricciones de dibujo: Para garantizar la precisión matemática, el indicador solo comienza a dibujar después de que haya transcurrido un número suficiente de barras para cumplir con los períodos de suavizado acumulados (5 x Periodo - 5).