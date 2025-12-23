Paistrade Light V2 Omar Mohamad El Marstani Göstergeler

PairsTrade_Light_v2.mq5 dosyası, öncelikle Forex piyasasında çift işlem yapmak için tasarlanmış özel bir MQL5 teknik göstergesidir. Ind_2_Linep1.mq5 göstergesinin basitleştirilmiş bir versiyonu olarak hizmet eder ve iki finansal enstrüman arasındaki ilişkiyi görsel olarak temsil eder. Temel İşlevler Gösterge, yatırımcıların yakınsama veya ıraksamayı belirlemelerine yardımcı olmak için seçilen iki sembolün fiyat hareketini ayrı bir grafik penceresinde çizer. Sembol Karşılaştırması: Giriş olarak