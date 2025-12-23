Trix 4
- Göstergeler
- Omar Mohamad El Marstani
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
TRIX_4.mq5 (dahili adı FEMA.mq5), Dört Üstel Hareketli Ortalama (FEMA) hesaplamasını uygulayan özel bir MQL5 teknik göstergesidir.
Ayrı bir pencerede görüntülenmek üzere tasarlanmıştır ve birden fazla üstel düzeltme aşamasını katmanlayarak oldukça düzgün bir trend takip sinyali sağlar.
Temel İşlevsellik:
Gösterge, nihai değerlerini elde etmek için dört ardışık Üstel Hareketli Ortalama (EMA) katmanı hesaplar:
Adım 1: Kapanış fiyatına göre ilk EMA'yı hesaplayın.
Adım 2: "EMA'nın EMA'sı"nı hesaplayın.
Adım 3: "EMA'nın EMA'sının EMA'sı"nı hesaplayın.
Adım 4: Son "EMA'nın EMA'sının EMA'sının EMA'sı"nı hesaplayın.
Görsel Göstergeler:
Araç, ayrı bir alt pencerede iki farklı çizgi çizer:
FEMA (Sarı Çizgi): 4 × EMA - 4 × EMA_of_EMA + EMA_of_EMA_of_EMA + EMA_of_EMA_of_EMA_of_EMA formülü kullanılarak hesaplanır.
FEMA_S (Açık Mavi Çizgi): Biraz farklı bir çarpan ağırlığıyla hesaplanan ikincil, düzeltilmiş bir çizgi (5 × EMA - 5 × EMA_of_EMA ...).
Temel Parametreler Inp Period EMA: Üstel düzeltme için birincil periyot (varsayılan 5'tir).
Inp Period EMA2: Yardımcı bir EMA periyodu (varsayılan 70'tir).
InpShift: Kullanıcının gösterge çizgilerini yatay eksende ileri veya geri kaydırmasına olanak tanır.
Teknik Detaylar Hesaplama Mantığı: Gösterge, özyinelemeli düzeltmeyi yönetmek için standart Moving Averages.mqh kütüphanesinden Exponential MA On Buffer fonksiyonunu kullanır.
Bellek Yönetimi: Toplamda altı tampon kullanır: ikisi görünür grafik verileri için ve dördü dahili ara EMA hesaplamaları için.
Çizim Kısıtlamaları: Matematiksel doğruluğu sağlamak için, gösterge yalnızca kümülatif düzeltme periyotlarını (5 × Periyot - 5) karşılayacak yeterli sayıda çubuk geçtikten sonra çizime başlar.