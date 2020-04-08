Trix 4

TRIX_4.mq5（内部的にはFEMA.mq5）は、4指数移動平均（FEMA）計算を実装したカスタムMQL5テクニカル指標です。
別ウィンドウに表示されるよう設​​計されており、複数段階の指数平滑化を積み重ねることで、高度に平滑化されたトレンドフォローシグナルを提供します。
コア機能：
この指標は、4つの連続した指数移動平均（EMA）を計算し、最終値を導出します。
ステップ1：終値に基づいて初期EMAを計算します。
ステップ2：EMAのEMAを計算します。
ステップ3：EMAのEMAを計算します。
ステップ4：最終的なEMAのEMAのEMAを計算します。

ビジュアルインジケーター：
このツールは、別のサブウィンドウに2つの異なるラインを描画します。
FEMA（黄色のライン）：4 \times EMA - 4 \times EMA\_of\_EMA + EMA\_of\_EMA\_of\_EMA + EMA\_of\_EMA\_of\_EMA\_of\_EMA という式で計算されます。
FEMA_S（水色のライン）：わずかに異なる乗数重みで計算された2番目の平滑化ライン（5 \times EMA - 5 \times EMA\_of\_EMA \dots$）。
主要パラメーター Inp Period EMA：指数平滑化のプライマリ期間（デフォルトは5）。
Inp Period EMA2：補助的なEMA期間（デフォルトは70）。
InpShift：インジケーターラインを水平軸上で前後に移動できます。
技術的詳細 計算ロジック：このインジケーターは、標準のMoving Averages.mqhライブラリのExponential MA On Buffer関数を使用して再帰平滑化を行います。
メモリ管理：合計6つのバッファを使用します。2つは表示プロットデータ用、4つは内部の中間EMA計算用です。
描画制約：数学的精度を確保するため、このインジケーターは、累積平滑化期間（5×期間-5）を満たすのに十分な数のバーが経過した後にのみ描画を開始します。
