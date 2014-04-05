TRIX_4.mq5(내부 명칭 FEMA.mq5)는 4단계 지수 이동 평균(FEMA) 계산을 구현하는 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다.

이 지표는 별도의 창에 표시되도록 설계되었으며, 여러 단계의 지수 평활법을 적용하여 매우 부드러운 추세 추종 신호를 제공합니다.

핵심 기능:

이 지표는 4단계의 지수 이동 평균(EMA)을 순차적으로 계산하여 최종 값을 도출합니다.

1단계: 종가를 기준으로 초기 EMA를 계산합니다.





2단계: "EMA의 EMA"를 계산합니다.





3단계: "EMA의 EMA의 EMA"를 계산합니다.





4단계: 최종 "EMA의 EMA의 EMA의 EMA"를 계산합니다.





시각적 지표:

이 도구는 별도의 하위 창에 두 개의 서로 다른 선을 표시합니다.

FEMA(노란색 선): 4 × EMA - 4 × EMA_of\_EMA + EMA_of\_EMA\_of\_EMA + EMA_of\_EMA\_of\_EMA 공식을 사용하여 계산됩니다.

FEMA_S(청록색 선): 약간 다른 승수 가중치(5 × EMA - 5 × EMA_of\_EMA \dots$)를 사용하여 계산된 보조 평활선입니다.

주요 매개변수 Inp Period EMA: 지수 평활법의 기본 기간(기본값은 5).

Inp Period EMA2: 보조 EMA 기간(기본값은 70).

InpShift: 사용자가 지표선을 가로축을 기준으로 앞뒤로 이동할 수 있습니다.





기술적 세부 사항 계산 로직: 이 지표는 표준 Moving Averages.mqh 라이브러리의 Exponential MA On Buffer 함수를 사용하여 재귀적 평활화를 처리합니다.

메모리 관리: 총 6개의 버퍼를 사용합니다. 2개는 표시되는 플롯 데이터용이고, 나머지 4개는 내부 중간 EMA 계산용입니다.

그리기 제약 조건: 수학적 정확성을 보장하기 위해, 이 지표는 누적 평활화 기간(5 × 기간 - 5)을 만족하는 충분한 수의 캔들이 경과한 후에만 그리기 시작합니다.