Trix 4

TRIX_4.mq5(내부 명칭 FEMA.mq5)는 4단계 지수 이동 평균(FEMA) 계산을 구현하는 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다.
이 지표는 별도의 창에 표시되도록 설계되었으며, 여러 단계의 지수 평활법을 적용하여 매우 부드러운 추세 추종 신호를 제공합니다.
핵심 기능:
이 지표는 4단계의 지수 이동 평균(EMA)을 순차적으로 계산하여 최종 값을 도출합니다.
1단계: 종가를 기준으로 초기 EMA를 계산합니다.

2단계: "EMA의 EMA"를 계산합니다.

3단계: "EMA의 EMA의 EMA"를 계산합니다.

4단계: 최종 "EMA의 EMA의 EMA의 EMA"를 계산합니다.

시각적 지표:
이 도구는 별도의 하위 창에 두 개의 서로 다른 선을 표시합니다.
FEMA(노란색 선): 4 × EMA - 4 × EMA_of\_EMA + EMA_of\_EMA\_of\_EMA + EMA_of\_EMA\_of\_EMA 공식을 사용하여 계산됩니다.
FEMA_S(청록색 선): 약간 다른 승수 가중치(5 × EMA - 5 × EMA_of\_EMA \dots$)를 사용하여 계산된 보조 평활선입니다.
주요 매개변수 Inp Period EMA: 지수 평활법의 기본 기간(기본값은 5).
Inp Period EMA2: 보조 EMA 기간(기본값은 70).
InpShift: 사용자가 지표선을 가로축을 기준으로 앞뒤로 이동할 수 있습니다.

기술적 세부 사항 계산 로직: 이 지표는 표준 Moving Averages.mqh 라이브러리의 Exponential MA On Buffer 함수를 사용하여 재귀적 평활화를 처리합니다.
메모리 관리: 총 6개의 버퍼를 사용합니다. 2개는 표시되는 플롯 데이터용이고, 나머지 4개는 내부 중간 EMA 계산용입니다.
그리기 제약 조건: 수학적 정확성을 보장하기 위해, 이 지표는 누적 평활화 기간(5 × 기간 - 5)을 만족하는 충분한 수의 캔들이 경과한 후에만 그리기 시작합니다.
추천 제품
Gold Scalping Machine Pro
Kennedy Odhiambo Oluoch
Experts
Gold Scalping Machine Pro – XAUUSD Smart Recovery EA Gold Scalping Machine Pro is a fully automated XAUUSD scalping Expert Advisor built with a last-trade recovery averaging system . It targets fast consistent profits with intelligent drawdown control. Unlike risky martingale systems, this EA only opens new trades when the most recent trade reaches controlled drawdown , making it smarter and safer for long-term trading. Gold Expert Pro is a fully automated scalping Expert Advisor designed exc
SLS Tutelege
Hope Salang
지표
Product Name: SavasaLaS Tutelage | Pro Price Action Compass Stop guessing. Start trading with Confluence. SavasaLaS Tutelage is not just an indicator; it is a complete trading system designed for the serious Price Action trader. It eliminates chart noise by strictly enforcing the three pillars of institutional trading: Market Structure , Trend Direction , and Candlestick Verification . Unlike standard indicators that flood your chart with weak signals, SavasaLaS Tutelage waits for the "Perfect O
FREE
Immortal MT5
Paranchai Tensit
Experts
The EA is based on   trend trading strategy . Mechanism " trend trading strategy " is a tendency of a financial market price to move in a particular direction over time. If there is a turn contrary to the trend, This mechanism will exit and wait until the turn establishes itself as a trend in the opposite direction, and re-enter when the trend re-establishes. This EA has been backtested for 9 years of real tick data (2015-2023), consistent with the latest trading accounts. Immortal MT4:   https:
CChart
Rong Bin Su
지표
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
지표
이 지표는 실제 거래에 완벽한 자동 파동 분석 지표입니다! 사례... 참고:   웨이브 그레이딩에 서양식 이름을 사용하는 데 익숙하지 않습니다. Tang Lun(Tang Zhong Shuo Zen)의 명명 규칙의 영향으로 기본 웨이브를   펜   으로 명명하고 2차 웨이브 밴드를   세그먼트   로 명명했습니다. 동시에, 세그먼트에는 추세 방향이 있습니다.   주요 추세 세그먼트에는   이름이 지정되지만(이 이름 지정 방법은 향후 노트에서 사용됩니다. 먼저 말씀드리겠습니다.) 알고리즘은 굴곡 이론과 거의 관련이 없으므로 그렇게 해서는 안 됩니다. 이는 나의 시장 분석을   통해 요약된 끊임없이 변화하고 복잡한 운영 규칙을   반영합니다. 밴드는 더 이상 사람마다 다르지 않도록 표준화되고 정의되었습니다. 인위적인 간섭의 드로잉 방법은 시장 진입을 엄격하게 분석하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 지표를 사용하는 것은 거래 인터페이스의 미학을 개선하고 원래의 K-line 거래를
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
지표
StochasticDMACD.mq5 파일은 mladen이 2020년에 개발한 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. 이 지표는 이동평균 수렴 발산(MACD)의 평활화와 스토캐스틱 오실레이터의 범위 제한 정규화를 결합한 모멘텀 기반 오실레이터입니다. 핵심 기능 이 지표는 가격 데이터를 정규화된 범위로 변환한 후 추세 모멘텀을 계산합니다. 스토캐스틱 정규화: 원시 가격 대신, 이 지표는 빠른 EMA와 느린 EMA를 사용하여 지정된 스토캐스틱 기간의 고가-저가 범위 내에서의 상대적 위치를 계산함으로써 "빠른 스토캐스틱"과 "느린 스토캐스틱"을 생성합니다. MACD 로직: 주요 지표선(MACD)은 정규화된 슬로우 스토캐스틱 값에서 패스트 스토캐스틱 값을 빼고 그 결과를 100으로 스케일링하여 계산합니다. 시그널 라인 평활화: MACD 값에 지수 이동 평균(EMA)을 추가로 적용하여 보조 시그널 라인을 생성합니다. 시각적 및 기술적 설정 표시: 이 지표는 메인 가격 차트 아래의 별도 창에서 실
FREE
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Experts
A professional automated trading expert that relies on the Bollinger Bands indicator to execute precise buy and sell trades based on price interactions with the indicator's bands and Exit the deal by standard deviation. Best Settings:  Download SET File For XAUUSD Time Frame : 1 Min Features : Smart information window that allows you to see open trades and daily limits. a news filter to prevent trading during important economic events, daily money management to determine the maximum loss during
MA Fly EURUSD mt5
Sebastian Furmanek
Experts
Backtest from   2003-2019 MetaQuotes Data Every Tick Mode EA created for EURUSD H1 Open  transaction based on MA and Volume Close transaction based on RSI or take profit One transaction at the time. No adding position, no martingale, no grid. My recommendations: For "safe mode" i recommend 0.1 lot per 10000USD For "risky mode" i recommend 0.5 lot per 10000USD Personally i use 0.3 lot per 10000 USD Fell free to increase lot size while you earn. This EA does not open transaction everyday, b
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experts
Automated Forex Trading with a Focus on Risk Management (Updated Set Files/Settings in DFX MQL5 Community, link below) Unleash the Power of EMA Crossovers with a Disciplined Approach to Profitability EMA Pro by DFX is a powerful and user-friendly Forex Expert Advisor (EA) designed to automate your trading strategies. It's built on a proven EMA (Exponential Moving Average) crossover strategy, enhanced by robust risk management features and customizable settings. Here's what makes EMA Pro differe
ACB Breakout Arrows Scanner MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
이 스캐너는 우리 인디케이터 ACB Breakout Arrows 를 위한 멀티 심볼, 멀티 타임프레임 스캐너입니다. 기본 설정으로 28개 통화쌍과 9개 시간 프레임 을 동시에 스캔하여 매수 및 매도 신호를 감지할 수 있습니다.  특징 단일 차트에서 252* 개의 심볼과 시간 프레임 조합을 스캔할 수 있습니다. 단 한 번의 클릭으로 사전 설정된 템플릿이 적용된 신호 차트를 바로 엽니다.  패널을 차트 위 원하는 위치로 쉽게 드래그 앤 드롭할 수 있습니다. 실시간 팝업, 소리, 푸시 알림 및 이메일 알림을 지원합니다.  입력 파라미터 ACB Breakout Arrows 의 신호 민감도 설정. 스캔할 심볼을 입력하세요.  히스토리 갱신: 데이터가 손상되었거나 누락된 경우 다운로드하여 새로 고칠 수 있습니다.  스캔할 시간 프레임을 선택하세요. 알림 설정 패널 색상 및 글꼴 크기 설정 가능. 
TrendLinePro
PATRICK WENNING
지표
The TrendLinePro indicator for MetaTrader 5 creates a trend line based on the last candle highs and lows. The number of candles to be used to determine the direction can be selected yourself. The trend line can also be used to set an SL. Changes in trend directions can optionally be displayed with an arrow. Input Parameters: Number of Candles for Distance: 3 Display Direction Changes Arrows: false
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Experts
FOREX Strike EA – Discipline Meets Opportunity FOREX Strike EA is an intelligent automated trading system built to bring structure, control, and consistency to the Forex market. Designed with modern MQL5 standards, it focuses on precision execution and disciplined awareness rather than aggressive exposure. By combining smart order placement with adaptive money management, the system engages the market only when conditions align—allowing you to trade with confidence, not emotion. Operating withi
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experts
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Experts
Strategy Description: This EA is a trend EA. The idea is the simplest trading method of chasing up and down. It is used to cut off losses in time with mobile stop loss to make profits run. This EA mainly trades EURUSD and XAUUSD. Parameter settings: Transaction: EA will only work if Transaction=true. Lots: Single hand count, it is recommended to order 1 standard hand at 10000USD, i.e. 0.1 hand at 1000USD. Maxi_point: Maximum point difference limit. It depends on the decimal number of gold quotat
Qora
Sergej Maehler
Experts
QORA is a fully automated Expert Advisor based on Smart Money Concepts – the same methodology used by institutional traders and hedge funds. Instead of lagging indicators, Q ORA analyzes Fair Value Gaps, Order Blocks, and Market Structure to identify high-probability setups. The built-in confluence system ensures trades are only executed when multiple elements align. An adaptive engine automatically adjusts parameters to current market conditions , while comprehensive risk management including n
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experts
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
EYeQ Indicator
Amos Chacha
지표
EYeQ Indicator는 STEP INDEX, VOLATILITY 10, 25,50,75 100, BOOM 및 CRUSH에 대한 진입 신호를 제공하는 강력한 도구입니다. BOOM과 CRUSH 300, 500, 1000에서 SPIKES를 잡는 데 더 효과적입니다. EYeQ 지표는 여러 시간대에 걸쳐 시장을 분석하고 추세를 기반으로 가장 적합한 진입점을 찾습니다. 신호가 해제될 때 알림을 받을 수 있도록 데스크톱 경고만 켜면 됩니다. 휴대폰 및 태블릿과 같은 다른 휴대용 장치에 푸시 알림을 허용하여 해당 장치에서 원격 거래에 대한 알림을 받을 수 있습니다. N/B: Boom 및 Crush 지수에서 틱 거래를 피하십시오. 또한 표시기는 종료 지점을 제공하지 않으므로 MetaTrader 플랫폼에서 각 상품의 가장 낮은 랏 크기에서 3 USD의 이익이 발생하면 종료해야 합니다. 예: 가장 낮은 로트 크기; 스텝 인덱스-0.1 v75-0.001 v50-3 v25-0.5 및
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
지표
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
지표
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Setup & Guide:  Download  MT4 Version here. To learn how to use the Indicator: Indicator Manual & Guide -   Read Here Exclusively for you: It's your chance to st
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
Experts
This Expert Advisor is designed exclusively for trading the Boom market on the 1-minute timeframe. It operates solely in the sell direction, focusing on precise exits at specific moments in time. Unlike typical signal bots, this EA doesn’t generate buy/sell alerts but executes trades based on a well-defined strategy to take advantage of price movements during market pullbacks. Key Features: Works exclusively for Boom market : The EA is tailored for Boom markets and functions only on the Boom as
Bullish Counterattack Line GA
Osama Echchakery
Experts
The Bullish Counterattack Line candlestick pattern is formed by two candles. Here’s how to identify the Bullish Counterattack candlestick pattern: The first candle is bearish and big The second candle is bullish and small There’s a gap between the close of the first candle and the open of the second candle They both close at the same level This 2-candle bullish candlestick pattern is a reversal pattern, meaning that it’s used to find bottoms. For this reason, we want to see this pattern after a
Cybertrade
Emanuel Andriato
Experts
Cybertrade Agile and Flexible - MT5 (Your strategy in any market) https://emanuelandriato.github.io/cybertrade/ Flexible EA regarding parameterization, where the trader can configure his own setup, risk management and trading plan. Our EA is an advanced, high quality solution, always developed with attention focused on performance and flexibility of use and also always attentive to the need of traders to work in different ways. With the diversity of indicators and parameters available, it is p
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Experts
Multiple Exponential Moving Averages from two different timeframes have been used in making this fully automatic trading robot. The backtest screenshots speak the rest. The amount to be invested has to be put manually in input tab. So works on all account sizes. For best results - Timeframe = 15M - Leverage = 100 - Preferred pair = EURUSD but gave profit on other pairs too. - Avoid trading between last week of December and first week of January.
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
지표
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA The Catalyst EA는 MetaTrader 5 플랫폼용으로 설계된 정교한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이 EA는 특히   AUDUSD 통화쌍, H1 타임프레임   거래에 특화되어 개발되었습니다. 시장의 잠재적인 반전 및 조정 구간을 포착하여 수익 기회를 활용하는 것을 목표로 합니다. 설계의 핵심은 견고한 리스크 관리이며, 동적 랏(lot) 크기 조절 및 다층적인 거래 보호 기능을 통해 사용자의 자산을 효과적으로 관리합니다. 전략 The Catalyst EA는 여러 신뢰성 있는 기술 지표를 결합하여 다각적인 관점에서 시장 상황을 분석합니다. Parabolic SAR 를 활용하여 잠재적인 진입 및 청산 시점을 식별하며, 이는 동적 트레일링 스탑의 기반으로도 사용됩니다. Awesome Oscillator 는 시장의 모멘텀을 측정하고 잠재적 움직임의 강도를 확인하는 데 사용됩니다. RSI 필터 는 과매수 또는 과매도 상태를 평가하여, 시장의 극단적인
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experts
Professional trading expert specially designed to trade Bitcoin on the MetaTrader 5 platform, relying on the strength of the Bollinger Bands indicator to exploit market volatility with high accuracy.  Main advantages: - Works efficiently on a 15-minute timeframe (M15). - Smart entry when the price penetrates the limits of Bollinger. - A dashboard showing the current balance, open position P/L , and the P/L of today's trades. - Works in a highly volatile environment such as BTCUSD without th
Godfather mt5
Ivan Simonika
지표
The intelligent algorithm of the Godfather indicator accurately determines the trend, filters out market noise and generates entry and exit levels. The indicator will help in finding entry points when analyzing the price chart. The program first receives a "snapshot" of the graph, then analyzes it. The results are reported to the trader in the form of signals. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entries and exits from transactions, so the indicator displays only th
Animus
Arismario Verissimo Neves
Experts
Robô Animus. Animus é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Sua estratégia funciona exclusivamente no ativo WIN, apresentando uma ótima sequência de ganhos com suas duas operações diárias. - Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA; - Operações 100% day trade; - O robô vai completamente configurado com os parâmetros da estratégia, pronto para realizar as operações diárias. ATENÇÃO: Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge. Ativar o horário de funcionamento nos "Parâmetros de
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
지표
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO 는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다. 개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드 를 요청하고 받아보세요. 지표의 주요 구성 요소: BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다. BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다. 신호 레벨: BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간). Move SL – 대형 참여자가
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
지표
SuperScalp Pro – 고급 다중 필터 스캘핑 인디케이터 시스템 SuperScalp Pro는 클래식 Supertrend와 여러 지능형 확인 필터를 결합한 고급 스캘핑 인디케이터 시스템입니다. 해당 인디케이터는 M1부터 H4까지 모든 타임프레임에서 효율적으로 작동하며, 특히 XAUUSD, BTCUSD 및 주요 외환 통화쌍에 적합합니다. 독립형 시스템으로 사용하거나 기존 거래 전략에 유연하게 통합할 수 있습니다. 이 인디케이터는 11개 이상의 필터를 통합하며, 빠른/느린 EMA, 추세 판별용 3개의 EMA, EMA 기울기(EMA slope), RSI, ADX, 거래량(Volume), VWAP, 볼린저 밴드 돌파(Bollinger Bands Breakout) 및 MACD 다이버전스 필터 등을 포함합니다. 스마트 캔들 필터는 캔들 종가를 확인하여 약한 신호를 제거하고, 3 EMA와 MACD 다이버전스 필터를 결합한 추세 인식 메커니즘은 더 높은 승률의 신호를 선별하는 데 도움을 줍니
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
제작자의 제품 더 보기
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
지표
StochasticDMACD.mq5 파일은 mladen이 2020년에 개발한 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. 이 지표는 이동평균 수렴 발산(MACD)의 평활화와 스토캐스틱 오실레이터의 범위 제한 정규화를 결합한 모멘텀 기반 오실레이터입니다. 핵심 기능 이 지표는 가격 데이터를 정규화된 범위로 변환한 후 추세 모멘텀을 계산합니다. 스토캐스틱 정규화: 원시 가격 대신, 이 지표는 빠른 EMA와 느린 EMA를 사용하여 지정된 스토캐스틱 기간의 고가-저가 범위 내에서의 상대적 위치를 계산함으로써 "빠른 스토캐스틱"과 "느린 스토캐스틱"을 생성합니다. MACD 로직: 주요 지표선(MACD)은 정규화된 슬로우 스토캐스틱 값에서 패스트 스토캐스틱 값을 빼고 그 결과를 100으로 스케일링하여 계산합니다. 시그널 라인 평활화: MACD 값에 지수 이동 평균(EMA)을 추가로 적용하여 보조 시그널 라인을 생성합니다. 시각적 및 기술적 설정 표시: 이 지표는 메인 가격 차트 아래의 별도 창에서 실
FREE
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
지표
Stochastic MACD.mq5 파일은 스토캐스틱 오실레이터와 이동평균 수렴 발산(MACD)의 로직을 결합한 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. 이 지표는 별도의 차트 창에서 실행되도록 설계되었으며, 특정 거래 범위 대비 가격 모멘텀을 부드럽게 표현합니다. 핵심 기능: 원시 가격 데이터를 사용하는 표준 MACD와 달리, 이 지표는 지수 이동 평균(EMA)에 스토캐스틱 스케일링을 적용합니다. 스토캐스틱 정규화: 사용자가 정의한 스토캐스틱 기간 동안 최고가와 최저가를 계산합니다. 그런 다음 해당 가격 범위 내에서의 위치를 ​​기준으로 빠른 EMA와 느린 EMA를 정규화합니다. MACD 계산: 주요 지표선은 정규화된 "패스트 스토캐스틱"과 "슬로우 스토캐스틱" 값의 차이에 100을 곱한 값입니다. 시그널 라인: 세 번째 EMA(시그널 기간)가 결과 MACD 값에 적용되어 잠재적인 추세 반전 또는 교차를 식별하는 데 사용되는 시그널 라인을 생성합니다. 주요 입력 매개변수: 스토캐스틱
FREE
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
지표
ZigZagOnHeikinAshi.mq5 파일은 Heikin Ashi 캔들 데이터를 기반으로 메인 가격 차트에 지그재그 선을 직접 그리는 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. Heikin Ashi 계산을 사용하여 시장 노이즈를 걸러내고 가격 추세를 부드럽게 보여줍니다. 핵심 기능: 이 지표는 먼저 Heikin Ashi 값을 계산한 다음, 지역 고점과 저점을 식별하여 지그재그 선을 그립니다. 이중 시각화: 지그재그 선과 기본 Heikin Ashi 캔들을 동시에 표시할 수 있습니다. Heikin Ashi 평활화: 캔들은 특정 기간(기본값: 1)을 사용하여 계산되며, 시가, 고가, 저가, 종가를 평균화하여 일반 캔들스틱보다 추세를 더 명확하게 나타냅니다. 추세 식별: 지그재그 구성 요소는 중요한 가격 고점과 저점을 연결하여 트레이더가 추세 반전 및 구조적 시장 변화를 식별하는 데 도움을 줍니다. 주요 입력 매개변수: 헤이킨 아시 기간(InpHaPeriod): 헤이킨 아시 계산의 평활
FREE
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
지표
PairsTrade_Light_v2.mq5 파일은 주로 외환 시장에서 페어 트레이딩을 위해 설계된 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. Ind_2_Linep1.mq5 지표의 간소화된 버전으로, 두 금융 상품 간의 관계를 시각적으로 보여줍니다. 주요 기능 이 지표는 선택한 두 상품의 가격 변동을 별도의 차트 창에 표시하여 트레이더가 수렴 또는 발산을 파악하는 데 도움을 줍니다. 상품 비교: 주요 상품(기본값 "EURJPY")과 보조 상품(기본값 "USDJPY")을 입력으로 받습니다. 상관관계 조정: 사용자는 두 상품의 움직임을 차트에서 적절하게 정렬하기 위해 "역상관관계" 옵션을 활성화할 수 있습니다. 변동성 스케일링(ATR): 이 지표에는 두 상품의 상대적 변동성에 따라 선 그리기를 조정하는 ATR(평균 실제 범위) 모드가 포함되어 있습니다. 거래량 계산: 주로 페어 트레이딩에 사용되지만, 외환 페어에 특화된 거래량 계산 로직을 포함합니다. 시각적 지표 이 도구는 지표 하위 창에
FREE
Trix 4 Reverse MQV3
Omar Mohamad El Marstani
Experts
MetaTrader 5(MT5) 플랫폼 전용으로 설계된 TRIX_4_REVERSE_MQV3 자동 거래 프로그램은 다단계 기술 분석 방법론을 사용하여 시장 반전을 감지하는 고급 시스템입니다. 모멘텀, 추세 및 거래량 지표를 결합하여 여러 시장 조건이 충족될 때만 거래가 실행되도록 합니다. 광범위한 테스트를 거쳐 이 프로그램은 30분봉 차트에서 USD/JPY 통화쌍에 대해 10%의 위험 관리 한도 내에서 최대 효율을 보이는 것으로 입증되었습니다. 설정에서 실행할 주문 수를 지정할 수 있습니다. 또한 모든 통화 및 금속(및 기타) 거래에도 사용할 수 있지만, 설정 및 입력값을 조정해야 하며 사용에 따른 위험은 항상 사용자 본인이 부담해야 합니다. 기본 거래 전략 이 시스템은 "수렴" 모델을 기반으로 하며, 거래를 시작하기 전에 여러 지표가 일치해야 합니다. 모멘텀 및 추세 필터링: 이 시스템은 TRIX_4, MACD 및 StochasticDMACD 지표를 사용하여 주요 추세 방향과 모멘
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변