TRIX_4.mq5 (внутреннее имя FEMA.mq5) — это пользовательский технический индикатор MQL5, реализующий расчет четырех экспоненциальных скользящих средних (FEMA).

Он предназначен для отображения в отдельном окне и обеспечивает высокосглаженный сигнал следования за трендом за счет наложения нескольких этапов экспоненциального сглаживания.

Основная функциональность:

Индикатор рассчитывает четыре последовательных слоя экспоненциальных скользящих средних (EMA) для получения своих окончательных значений:

Шаг 1: Рассчитывает начальную EMA на основе цены закрытия.

Шаг 2: Рассчитывает «EMA от EMA».





Шаг 3: Рассчитывает «EMA от EMA от EMA».





Шаг 4: Рассчитывает окончательную «EMA от EMA от EMA от EMA».





Визуальные индикаторы:

Инструмент отображает две отдельные линии в отдельном окне:

FEMA (желтая линия): рассчитывается по формуле 4 × EMA - 4 × EMA_от_EMA + EMA_от_EMA_от_EMA + EMA_от_EMA_от_EMA_от_EMA.

FEMA_S (бирюзовая линия): вторичная сглаженная линия, рассчитанная с немного другим множителем (5 × EMA - 5 × EMA_от_EMA).

Ключевые параметры Inp Period EMA: основной период экспоненциального сглаживания (по умолчанию 5).

Inp Period EMA2: вспомогательный период EMA (по умолчанию 70).

InpShift: позволяет пользователю сдвигать линии индикатора вперед или назад по горизонтальной оси.





Технические детали. Логика расчета: Индикатор использует функцию Exponential MA On Buffer из стандартной библиотеки Moving Averages.mqh для обработки рекурсивного сглаживания.

Управление памятью: Всего используется шесть буферов: два для видимых данных графика и четыре для внутренних промежуточных расчетов EMA.

Ограничения при построении графика: Для обеспечения математической точности индикатор начинает построение графика только после того, как пройдет достаточное количество баров для удовлетворения кумулятивных периодов сглаживания (5 × Период - 5).