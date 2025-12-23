Trix 4
- Indicateurs
- Omar Mohamad El Marstani
- Version: 1.0
- Activations: 5
Le fichier TRIX_4.mq5 (nommé en interne FEMA.mq5) est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui implémente un calcul de moyenne mobile exponentielle à quatre niveaux (FEMA).
Conçu pour s'afficher dans une fenêtre séparée, il fournit un signal de suivi de tendance très lissé grâce à la superposition de plusieurs étapes de lissage exponentiel.
Fonctionnalités principales :
L'indicateur calcule quatre couches séquentielles de moyennes mobiles exponentielles (MME) pour obtenir ses valeurs finales :
Étape 1 : Calcul d'une MME initiale basée sur le cours de clôture.
Étape 2 : Calcul d'une « MME de la MME ».
Étape 3 : Calcul d'une « MME de la MME de la MME ».
Étape 4 : Calcul d'une « MME de la MME de la MME » finale.
Indicateurs visuels :
L’outil trace deux lignes distinctes dans une sous-fenêtre séparée :
FEMA (ligne jaune) : Calculée à l’aide de la formule 4 × EMA - 4 × EMA_de_EMA + EMA_de_EMA_de_EMA + EMA_de_EMA_de_EMA_de_EMA.
FEMA_S (ligne turquoise) : Ligne lissée secondaire calculée avec un coefficient multiplicateur légèrement différent (5 × EMA - 5 × EMA_de_EMA…).
Paramètres clés : Période EMA : Période principale du lissage exponentiel (par défaut : 5).
Période EMA2 : Période EMA auxiliaire (par défaut : 70).
Décalage : Permet de décaler les lignes indicatrices vers l’avant ou vers l’arrière sur l’axe horizontal. Détails techniques – Logique de calcul : L’indicateur utilise la fonction Exponential MA On Buffer de la bibliothèque Moving Averages.mqh standard pour gérer le lissage récursif.
Gestion de la mémoire : Il utilise six tampons au total : deux pour les données affichées et quatre pour les calculs internes des moyennes mobiles exponentielles (EMA).
Contraintes d’affichage : Afin de garantir la précision mathématique, l’indicateur ne commence à s’afficher qu’après le passage d’un nombre suffisant de barres pour satisfaire les périodes de lissage cumulées (5 × Période - 5).