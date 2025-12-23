Le fichier TRIX_4.mq5 (nommé en interne FEMA.mq5) est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui implémente un calcul de moyenne mobile exponentielle à quatre niveaux (FEMA).





Conçu pour s'afficher dans une fenêtre séparée, il fournit un signal de suivi de tendance très lissé grâce à la superposition de plusieurs étapes de lissage exponentiel.





Fonctionnalités principales :





L'indicateur calcule quatre couches séquentielles de moyennes mobiles exponentielles (MME) pour obtenir ses valeurs finales :





Étape 1 : Calcul d'une MME initiale basée sur le cours de clôture.





Étape 2 : Calcul d'une « MME de la MME ».





Étape 3 : Calcul d'une « MME de la MME de la MME ».





Étape 4 : Calcul d'une « MME de la MME de la MME » finale.





Indicateurs visuels :





L’outil trace deux lignes distinctes dans une sous-fenêtre séparée :





FEMA (ligne jaune) : Calculée à l’aide de la formule 4 × EMA - 4 × EMA_de_EMA + EMA_de_EMA_de_EMA + EMA_de_EMA_de_EMA_de_EMA.





FEMA_S (ligne turquoise) : Ligne lissée secondaire calculée avec un coefficient multiplicateur légèrement différent (5 × EMA - 5 × EMA_de_EMA…).





Paramètres clés : Période EMA : Période principale du lissage exponentiel (par défaut : 5).





Période EMA2 : Période EMA auxiliaire (par défaut : 70).





Décalage : Permet de décaler les lignes indicatrices vers l’avant ou vers l’arrière sur l’axe horizontal. Détails techniques – Logique de calcul : L’indicateur utilise la fonction Exponential MA On Buffer de la bibliothèque Moving Averages.mqh standard pour gérer le lissage récursif.





Gestion de la mémoire : Il utilise six tampons au total : deux pour les données affichées et quatre pour les calculs internes des moyennes mobiles exponentielles (EMA).





Contraintes d’affichage : Afin de garantir la précision mathématique, l’indicateur ne commence à s’afficher qu’après le passage d’un nombre suffisant de barres pour satisfaire les périodes de lissage cumulées (5 × Période - 5).