Trix 4

Le fichier TRIX_4.mq5 (nommé en interne FEMA.mq5) est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui implémente un calcul de moyenne mobile exponentielle à quatre niveaux (FEMA).

Conçu pour s'afficher dans une fenêtre séparée, il fournit un signal de suivi de tendance très lissé grâce à la superposition de plusieurs étapes de lissage exponentiel.

Fonctionnalités principales :

L'indicateur calcule quatre couches séquentielles de moyennes mobiles exponentielles (MME) pour obtenir ses valeurs finales :

Étape 1 : Calcul d'une MME initiale basée sur le cours de clôture.

Étape 2 : Calcul d'une « MME de la MME ».

Étape 3 : Calcul d'une « MME de la MME de la MME ».

Étape 4 : Calcul d'une « MME de la MME de la MME » finale.

Indicateurs visuels :

L’outil trace deux lignes distinctes dans une sous-fenêtre séparée :

FEMA (ligne jaune) : Calculée à l’aide de la formule 4 × EMA - 4 × EMA_de_EMA + EMA_de_EMA_de_EMA + EMA_de_EMA_de_EMA_de_EMA.

FEMA_S (ligne turquoise) : Ligne lissée secondaire calculée avec un coefficient multiplicateur légèrement différent (5 × EMA - 5 × EMA_de_EMA…).

Paramètres clés : Période EMA : Période principale du lissage exponentiel (par défaut : 5).

Période EMA2 : Période EMA auxiliaire (par défaut : 70).

Décalage : Permet de décaler les lignes indicatrices vers l’avant ou vers l’arrière sur l’axe horizontal. Détails techniques – Logique de calcul : L’indicateur utilise la fonction Exponential MA On Buffer de la bibliothèque Moving Averages.mqh standard pour gérer le lissage récursif.

Gestion de la mémoire : Il utilise six tampons au total : deux pour les données affichées et quatre pour les calculs internes des moyennes mobiles exponentielles (EMA).

Contraintes d’affichage : Afin de garantir la précision mathématique, l’indicateur ne commence à s’afficher qu’après le passage d’un nombre suffisant de barres pour satisfaire les périodes de lissage cumulées (5 × Période - 5).
Plus de l'auteur
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier PairsTrade_Light_v2.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé, conçu pour le trading de paires, principalement sur le marché Forex. Version simplifiée de l'indicateur Ind_2_Linep1.mq5, il offre une représentation visuelle de la relation entre deux instruments financiers. Fonctionnalités principales L'indicateur affiche l'évolution des prix de deux symboles sélectionnés dans une fenêtre graphique distincte afin d'aider les traders à identifier les convergences et les diverge
FREE
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier Stochastic MACD.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui combine la logique d'un oscillateur stochastique avec la convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD). Conçu pour fonctionner dans une fenêtre graphique séparée, il offre une représentation lissée de la dynamique des prix par rapport à une plage de prix spécifique. Fonctionnalités principales : Contrairement à un MACD standard qui utilise les données de prix brutes, cet indicateur applique une mise à l'éche
FREE
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier ZigZagOnHeikinAshi.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui trace une ligne en zigzag directement sur le graphique principal des prix, basée sur les données des chandeliers Heikin Ashi. Il offre une représentation lissée des tendances de prix en filtrant le bruit du marché grâce aux calculs Heikin Ashi. Fonctionnalités principales : L'indicateur calcule d'abord les valeurs Heikin Ashi, puis identifie les points hauts et bas locaux pour tracer le zigzag. Double visuali
FREE
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier StochasticDMACD.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé, développé par mladen en 2020. Il s'agit d'un oscillateur de momentum qui combine le lissage de la MACD (Moving Average Convergence Divergence) avec la normalisation par range d'un oscillateur stochastique. Fonctionnalités principales : L'indicateur transforme les données de prix en un range normalisé avant de calculer le momentum de la tendance. Normalisation stochastique : Au lieu d'utiliser les prix bruts, l'indic
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis