Trix 4

TRIX_4.mq5（内部名称为 FEMA.mq5）是一个自定义的 MQL5 技术指标，它实现了四指数移动平均线 (FEMA) 的计算。

该指标设计为在单独的窗口中显示，并通过多层指数平滑提供高度平滑的趋势跟踪信号。

核心功能：该指标计算四层连续的指数移动平均线 (EMA) 以得出其最终值：

步骤 1：基于收盘价计算初始 EMA。

步骤 2：计算“EMA 的 EMA”。

步骤 3：计算“EMA 的 EMA 的 EMA”。

步骤 4：计算最终的“EMA 的 EMA 的 EMA 的 EMA”。

可视化指标：

该工具在单独的子窗口中绘制两条不同的线：

FEMA（黄线）：使用公式 4 × EMA - 4 × EMA<sub>1</sub> + EMA<sub>2</sub> + EMA<sub>3</sub>。

FEMA_S（浅蓝色线）：使用略有不同的乘数权重计算的辅助平滑线（5 × EMA - 5 × EMA<sub>4</sub>）。

关键参数 输入周期 EMA：指数平滑的主周期（默认值为 5）。

输入周期 EMA2：辅助 EMA 周期（默认值为 70）。

输入偏移：允许用户在水平轴上向前或向后移动指标线。

技术细节 计算逻辑：该指标利用标准 Moving Averages.mqh 库中的 Exponential MA On Buffer 函数来处理递归平滑。内存管理：该指标共使用六个缓冲区：两个用于显示图表数据，四个用于内部中间EMA计算。

绘制限制：为确保数学精度，该指标仅在经过足够多的K线后才开始绘制，以满足累积平滑周期（5 × 周期 - 5）。
推荐产品
Gold Scalping Machine Pro
Kennedy Odhiambo Oluoch
专家
Gold Scalping Machine Pro – XAUUSD Smart Recovery EA Gold Scalping Machine Pro is a fully automated XAUUSD scalping Expert Advisor built with a last-trade recovery averaging system . It targets fast consistent profits with intelligent drawdown control. Unlike risky martingale systems, this EA only opens new trades when the most recent trade reaches controlled drawdown , making it smarter and safer for long-term trading. Gold Expert Pro is a fully automated scalping Expert Advisor designed exc
SLS Tutelege
Hope Salang
指标
Product Name: SavasaLaS Tutelage | Pro Price Action Compass Stop guessing. Start trading with Confluence. SavasaLaS Tutelage is not just an indicator; it is a complete trading system designed for the serious Price Action trader. It eliminates chart noise by strictly enforcing the three pillars of institutional trading: Market Structure , Trend Direction , and Candlestick Verification . Unlike standard indicators that flood your chart with weak signals, SavasaLaS Tutelage waits for the "Perfect O
FREE
Immortal MT5
Paranchai Tensit
专家
The EA is based on   trend trading strategy . Mechanism " trend trading strategy " is a tendency of a financial market price to move in a particular direction over time. If there is a turn contrary to the trend, This mechanism will exit and wait until the turn establishes itself as a trend in the opposite direction, and re-enter when the trend re-establishes. This EA has been backtested for 9 years of real tick data (2015-2023), consistent with the latest trading accounts. Immortal MT4:   https:
CChart
Rong Bin Su
指标
在外汇和金融市场中，快速反应和精准的决策至关重要。然而，常规的 MetaTrader 5 终端最低只支持 1 分钟图表，限制了交易者对市场波动的敏感度。为了解决这一问题，我们推出了全新的 秒级图表 K 线指标 ，让您在副图中轻松查看和分析 1 秒至 30 秒的市场动态。 主要功能 支持多种秒级周期 ：该指标允许您选择以下周期，满足不同交易策略的需求： S1 : 1 秒 S2 : 2 秒 S3 : 3 秒 S4 : 4 秒 S5 : 5 秒 S10 : 10 秒 S15 : 15 秒 S20 : 20 秒 S30 : 30 秒 实时更新 ：秒级图表将实时更新，确保您在每一刻都能获取到最新的市场信息，帮助您做出及时的交易决策。 用户友好的界面 ：该指标在副图中显示，直观易用，您可以轻松切换不同的时间周期，快速分析市场走势。 适用人群 短线交易者 ：适合高频交易和短线策略的交易者，通过秒级图表捕捉瞬息万变的市场机会。 技术分析师 ：为技术分析提供更细致的数据支持，帮助您识别潜在的买入和卖出信号。 如何使用 将指标添加到您的图表上。 选择您希望观察的秒级时间周期。 实时监控市场动向，利用丰富
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1.   基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2.   二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3.   波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
指标
StochasticDMACD.mq5 文件是由 mladen 于 2020 年开发的自定义 MQL5 技术指标。它是一种基于动量的震荡指标，结合了移动平均收敛/发散指标 (MACD) 的平滑处理和随机震荡指标的区间归一化。 核心功能 该指标的工作原理是在计算趋势动量之前，将价格数据转换为归一化区间。 随机指标归一化：该指标不使用原始价格，而是通过计算快速和慢速指数移动平均线 (EMA) 并确定它们在指定随机指标周期的高低点区间内的相对位置，来计算“快速随机指标”和“慢速随机指标”。 MACD 逻辑：主指标线 (MACD) 的计算方法是：用快速随机指标值减去归一化的慢速随机指标值，并将结果乘以 100。 信号线平滑：通过对 MACD 值应用额外的指数移动平均线 (EMA) 来绘制辅助信号线。 视觉和技术配置 显示：该指标在主价格图表下方的单独窗口中运行。 图表：* MACD 线：一条深天蓝色实线，代表主要动量指标。 信号线：一条珊瑚色虚线，用于识别潜在的趋势交叉点。 预设水平：该指标包含五个水平水平，以帮助识别市场极端值： 超买：设置为 +10 和 +15。
FREE
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
专家
A professional automated trading expert that relies on the Bollinger Bands indicator to execute precise buy and sell trades based on price interactions with the indicator's bands and Exit the deal by standard deviation. Best Settings:  Download SET File For XAUUSD Time Frame : 1 Min Features : Smart information window that allows you to see open trades and daily limits. a news filter to prevent trading during important economic events, daily money management to determine the maximum loss during
MA Fly EURUSD mt5
Sebastian Furmanek
专家
Backtest from   2003-2019 MetaQuotes Data Every Tick Mode EA created for EURUSD H1 Open  transaction based on MA and Volume Close transaction based on RSI or take profit One transaction at the time. No adding position, no martingale, no grid. My recommendations: For "safe mode" i recommend 0.1 lot per 10000USD For "risky mode" i recommend 0.5 lot per 10000USD Personally i use 0.3 lot per 10000 USD Fell free to increase lot size while you earn. This EA does not open transaction everyday, b
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
专家
Automated Forex Trading with a Focus on Risk Management (Updated Set Files/Settings in DFX MQL5 Community, link below) Unleash the Power of EMA Crossovers with a Disciplined Approach to Profitability EMA Pro by DFX is a powerful and user-friendly Forex Expert Advisor (EA) designed to automate your trading strategies. It's built on a proven EMA (Exponential Moving Average) crossover strategy, enhanced by robust risk management features and customizable settings. Here's what makes EMA Pro differe
ACB Breakout Arrows Scanner MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
这是我们的指标 ACB Breakout Arrows 的多品种、多时间周期扫描器。默认情况下，它可同时在 28 个货币对和 9 个时间周期 上扫描买入/卖出信号，为交易者节省大量查图时间，提高操作效率。  功能特点 可在一个图表中扫描多达 252* 个品种与时间周期的组合，极大地提升监控能力。 点击任一信号即可打开相应图表，并自动加载预设模板，便于快速跟进。 面板可自由拖动并放置于图表上的任意位置。 支持实时提醒功能，包括弹窗提示、声音报警、推送通知和电子邮件提醒，确保不错过任何重要信号。  输入参数 为 ACB Breakout Arrows 设置信号灵敏度，可根据策略需求微调。 Symbols：填写你希望系统扫描的货币对或交易品种。  刷新历史：如发现图表数据缺失或异常，可通过此选项自动下载并更新历史数据。  选择所需扫描的时间周期，可单选或多选。 提醒设置：自定义提醒类型与条件，提升响应效率。 面板颜色与字体大小均可自由调整，支持个性化视觉体验。 
TrendLinePro
PATRICK WENNING
指标
The TrendLinePro indicator for MetaTrader 5 creates a trend line based on the last candle highs and lows. The number of candles to be used to determine the direction can be selected yourself. The trend line can also be used to set an SL. Changes in trend directions can optionally be displayed with an arrow. Input Parameters: Number of Candles for Distance: 3 Display Direction Changes Arrows: false
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
专家
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
Ladder Trend
Chao Wang Pan
专家
策略描述：   本EA为趋势EA，思路是最简单的追涨追跌的交易手法，配合移动止损及时截断亏损让利润奔跑，本EA主要交易EURUSD 和 XAUUSD。 参数设置：   Transaction   ： 只有Transaction=true时EA才会工作。 Lots              ： 下单手数，建议10000USD下单1标准手 即：1000USD 下 0.1手。 less_stop        :  净值低于不在交易。 Maxi_point    ： 最大点差限制，这里要看黄金的报价小数，比如黄金两位小数点报价的平台您限制最大点差为50，那么三位小数点报价的平台就是设置500。 SL_symbol_1 ：  SL_symbol_2 ：  产品1和产品二的止损点数，比如黄金两位小数点报价的平台您设置止损点数为300，那么三位小数点报价的平台就是设置3000。  symbol_1      :  symbol_2      :   产品1和产品二的昵称，并不是所有平台的黄金都叫 "XAUUSD "。请根据平台的昵称填写。注意symbol_1 填欧元兑美元 ，symbol_2填黄金
Pick and Roll
Marta Gonzalez
专家
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
EYeQ Indicator
Amos Chacha
指标
EYeQ Indicator 是一个强大的工具，用于在 STEP INDEX、VOLATILITY 10、25、50、75 100、BOOM 和 CRUSH 上提供入场信号。 在 BOOM 和 CRUSH 300、500 和 1000 上捕获 SPIKES 更有效。 EYeQ 指标跨多个时间框架分析市场，并根据趋势找到最合适的切入点。您只需要打开桌面警报，以便在信号释放时收到通知。允许向其他便携式设备（如手机和平板电脑）推送通知，以获取在此类设备上进行远程交易的警报。 N/B：避免在 Boom 和 Crush 指数上使用它进行交易。此外，请注意该指标不提供退出点，如果在 MetaTrader 平台上每种工具的最低手数达到 3 美元的利润，您需要退出。 示例：最低手数；步骤索引-0.1 v75-0.001 v50-3 v25-0.5 同样适用于其余仪器 我们建议您将指示器安装在 VPS 上以获得实时信号警报。并始终记住将指标安装在 1 分钟时间框架图上。
SP500 Mean Reversal EA MT5
Matthew Lewis Beedle
专家
It's no secret. One of the best edges in trading is the mean-reversion strategy on US indices. Don't believe me? Do just a little research. Hence, having an EA that does this is very much a must-have in any portfolio.  I made this for myself, but I am also offering it to anyone who needs it as well at a fair price.  The process of making it was using RSI and using a point for buying and closing.  I then used machine learning to test 100,000s of variables to get to this configuration. How does it
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
指标
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
指标
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 4 Version Read the Indicator User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
专家
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
专家
This Expert Advisor is designed exclusively for trading the Boom market on the 1-minute timeframe. It operates solely in the sell direction, focusing on precise exits at specific moments in time. Unlike typical signal bots, this EA doesn’t generate buy/sell alerts but executes trades based on a well-defined strategy to take advantage of price movements during market pullbacks. Key Features: Works exclusively for Boom market : The EA is tailored for Boom markets and functions only on the Boom as
Bullish Counterattack Line GA
Osama Echchakery
专家
The Bullish Counterattack Line candlestick pattern is formed by two candles. Here’s how to identify the Bullish Counterattack candlestick pattern: The first candle is bearish and big The second candle is bullish and small There’s a gap between the close of the first candle and the open of the second candle They both close at the same level This 2-candle bullish candlestick pattern is a reversal pattern, meaning that it’s used to find bottoms. For this reason, we want to see this pattern after a
Cybertrade
Emanuel Andriato
专家
Cybertrade Agile and Flexible - MT5 (Your strategy in any market) https://emanuelandriato.github.io/cybertrade/ Flexible EA regarding parameterization, where the trader can configure his own setup, risk management and trading plan. Our EA is an advanced, high quality solution, always developed with attention focused on performance and flexibility of use and also always attentive to the need of traders to work in different ways. With the diversity of indicators and parameters available, it is p
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
专家
Multiple Exponential Moving Averages from two different timeframes have been used in making this fully automatic trading robot. The backtest screenshots speak the rest. The amount to be invested has to be put manually in input tab. So works on all account sizes. For best results - Timeframe = 15M - Leverage = 100 - Preferred pair = EURUSD but gave profit on other pairs too. - Avoid trading between last week of December and first week of January.
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
指标
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
指标
CrossMaster PRO – Where Trends Reveal Themselves CrossMaster PRO is a precision-built indicator designed to identify critical moments where market direction begins to shift. By monitoring the interaction between two moving averages, it delivers clear signals exactly when timing matters most. Built for traders who value clarity over noise, this tool transforms simple crossovers into actionable insights, supported by intelligent alerts and a clean visual structure. Core Advantages Real-time detec
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
专家
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
专家
The Catalyst EA The Catalyst EA 是一款为 MetaTrader 5 平台设计的精密智能交易系统（EA）。它专为在   H1 时间周期 上交易   AUDUSD 货币对 而开发。该EA采用多指标策略，旨在识别并利用潜在的市场反转和回调行情。 其设计的核心重点是稳健的风险管理，具有动态手数计算和多层交易保护功能，可有效管理您的资金。 策略 The Catalyst EA 结合了多种广受认可的技术指标，从多个角度分析市场状况。 它利用 抛物线转向指标 (Parabolic SAR)   来识别潜在的入场和出场点，该指标也作为其动态追踪止损的基础。 动量震荡指标 (Awesome Oscillator)   用于衡量市场动能，并确认潜在走势背后的力量。 RSI 过滤器 帮助评估超买或超卖状况，增加一层额外的确认，以避免在市场极端位置入场。 最后，包含一个 基于ATR的波动率过滤器 ，以确保EA在合适的市场环境中运行，避免在波动性过低或过高的时期进行交易。 该策略的内部参数已针对 AUDUSD 货币对的特定行为进行了仔细校准，使其成为一个专用工具，而非“一刀切”的
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
专家
Professional trading expert specially designed to trade Bitcoin on the MetaTrader 5 platform, relying on the strength of the Bollinger Bands indicator to exploit market volatility with high accuracy.  Main advantages: - Works efficiently on a 15-minute timeframe (M15). - Smart entry when the price penetrates the limits of Bollinger. - A dashboard showing the current balance, open position P/L , and the P/L of today's trades. - Works in a highly volatile environment such as BTCUSD without th
Godfather mt5
Ivan Simonika
指标
The intelligent algorithm of the Godfather indicator accurately determines the trend, filters out market noise and generates entry and exit levels. The indicator will help in finding entry points when analyzing the price chart. The program first receives a "snapshot" of the graph, then analyzes it. The results are reported to the trader in the form of signals. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entries and exits from transactions, so the indicator displays only th
Animus
Arismario Verissimo Neves
专家
Robô Animus. Animus é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Sua estratégia funciona exclusivamente no ativo WIN, apresentando uma ótima sequência de ganhos com suas duas operações diárias. - Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA; - Operações 100% day trade; - O robô vai completamente configurado com os parâmetros da estratégia, pronto para realizar as operações diárias. ATENÇÃO: Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge. Ativar o horário de funcionamento nos "Parâmetros de
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
指标
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失衡高亮 (Imba
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
指标
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
指标
担心您的下一笔交易？厌倦了不知道您的策略是否有效？ 使用 CRT Liquidity Pro，您将凭借真实数据而非情绪进行交易。了解您的概率，跟踪您的表现，并基于“3的力量”、智能流动性检测和 CRT 确认自信地交易。 您想看到 CRT Liquidity 策略的真实情况吗？购买后 联系我们 ，我们将免费为您提供我们的另一款产品。 查看我们的其他产品 ，获取更多真实策略，并 加入 Real Trades 社区 ，自信交易并与真实交易者建立联系！ 为什么使用 CRT Liquidity Pro： 智能流动性检测 – 自动识别前几期、日、周和月级别的流动性区域。 “3的力量”(PO3) 集成 – 查看更高时间框架的当前K线，实时轻松观察主要趋势。了解市场何时进入积累、操纵和扩展阶段。 精准流动性信号 – 获取带有最多3个止盈和1个止损的买卖信号，仅在关键流动性水平之上触发。 交易确认系统 – 通过等待流动性抓取，避免虚假设置后再确认入场。 实时统计面板 – 跟踪每笔交易、胜率、风险回报比和点数，让您了解自己的概率。 杀戮区焦点 – 将信号限制在高概率交易时段以提高胜算，同时 在图表上绘制
Multi oscillator divergence MT5
Jan Flodin
4.73 (11)
指标
该指标识别价格和振荡器/指标之间何时出现背离。它识别常规和隐藏的分歧。它有一个 RSI 过滤器选项，可以只过滤掉最强的设置。该指标还提供等待 Donchian 通道突破或价格穿越移动平均线的选项 （见截图 #3）     在发出交易机会信号之前确认分歧。结合您自己的规则和技术，该指标将允许您创建（或增强）您自己的强大系统。 特征 可以检测以下振荡器/指标的背离：MACD、OsMA、随机指标、RSI、CCI、RVI、Awesome、ADX、综合指数、ATR、OBV、MFI 和动量。只能选择一个振荡器/指示器。 为常规/经典（潜在逆转）背离绘制实线，为隐藏（趋势延续）背离绘制虚线。线条绘制在图表和指标窗口中。 当背离或 突破/交叉时发送警报   已被检测到。 支持所有 Metatrader 原生警报类型。 包含 1 个缓冲区，开发人员可以将其与智能交易系统 (EA) 中的 iCustom() 函数一起使用。缓冲区索引为 4，移位始终为 0。代码示例和缓冲区返回值可以在末尾找到     博客 。 输入参数 请在此处 找到输入参数的说明和解释 。
作者的更多信息
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
指标
StochasticDMACD.mq5 文件是由 mladen 于 2020 年开发的自定义 MQL5 技术指标。它是一种基于动量的震荡指标，结合了移动平均收敛/发散指标 (MACD) 的平滑处理和随机震荡指标的区间归一化。 核心功能 该指标的工作原理是在计算趋势动量之前，将价格数据转换为归一化区间。 随机指标归一化：该指标不使用原始价格，而是通过计算快速和慢速指数移动平均线 (EMA) 并确定它们在指定随机指标周期的高低点区间内的相对位置，来计算“快速随机指标”和“慢速随机指标”。 MACD 逻辑：主指标线 (MACD) 的计算方法是：用快速随机指标值减去归一化的慢速随机指标值，并将结果乘以 100。 信号线平滑：通过对 MACD 值应用额外的指数移动平均线 (EMA) 来绘制辅助信号线。 视觉和技术配置 显示：该指标在主价格图表下方的单独窗口中运行。 图表：* MACD 线：一条深天蓝色实线，代表主要动量指标。 信号线：一条珊瑚色虚线，用于识别潜在的趋势交叉点。 预设水平：该指标包含五个水平水平，以帮助识别市场极端值： 超买：设置为 +10 和 +15。
FREE
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
指标
Stochastic MACD.mq5 文件是一个自定义的 MQL5 技术指标，它结合了随机震荡指标和移动平均收敛/发散指标 (MACD) 的逻辑。 该指标设计为在单独的图表窗口中运行，并提供相对于特定交易区间的价格动能的平滑表示。 核心功能：与使用原始价格数据的标准 MACD 不同，该指标将随机震荡指标应用于指数移动平均线 (EMA)。 随机震荡指标归一化：它计算用户定义的随机震荡指标周期内的最高价和最低价。 然后，它根据快慢 EMA 在该价格区间内的位置对其进行归一化。 MACD 计算：主指标线是归一化后的“快速随机指标”和“慢速随机指标”值之差乘以 100。 信号线：将第三条 EMA（信号周期）应用于所得 MACD 值，生成信号线，用于识别潜在的趋势反转或交叉。 关键输入参数：随机指标周期 (inpStoPeriod)：定义用于查找最高价和最低价的回溯范围（默认值：45）。 EMA 周期：包括快速周期（默认值：12）、慢速周期（默认值：26）和信号周期（默认值：9）。 应用价格：交易者可以选择多种价格类型，包括收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型值或加
FREE
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
指标
ZigZagOnHeikinAshi.mq5 文件是一个自定义的 MQL5 技术指标，它基于 Heikin Ashi 蜡烛图数据，直接在主价格图表上绘制一条 ZigZag 线。该指标通过 Heikin Ashi 计算过滤掉市场噪音，从而提供平滑的价格趋势视图。 核心功能： 该指标首先计算 Heikin Ashi 值，然后识别局部高点和低点来绘制 ZigZag 线。 双重可视化：该指标可以同时显示 ZigZag 线和对应的 Heikin Ashi 蜡烛图。 Heikin Ashi 平滑：蜡烛图的计算使用特定的周期（默认值：1），该周期对开盘价、最高价、最低价和收盘价进行平均，从而比标准蜡烛图更清晰地呈现趋势。 趋势识别：ZigZag 组件连接重要的价格峰值和谷值，帮助交易者识别趋势反转和市场结构性转变。 关键输入参数： Heikin Ashi 周期 (InpHaPeriod)：决定 Heikin Ashi 计算的平滑级别（默认值为 1）。 显示 Heikin Ashi (InpShowHekinAshi)：一个布尔开关，允许用户在图表上显示或隐藏 Heikin Ashi
FREE
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
指标
PairsTrade_Light_v2.mq5 文件是一个自定义的 MQL5 技术指标，专为配对交易而设计，主要用于外汇市场。它是 Ind_2_Linep1.mq5 指标的简化版本，以可视化的方式呈现两种金融工具之间的关系。 核心功能 该指标在单独的图表窗口中绘制两个选定交易品种的价格走势，帮助交易者识别收敛或背离。 品种比较：该指标接受一个主品种（默认为“EURJPY”）和一个辅助品种（默认为“USDJPY”）作为输入。 ​​ 相关性调整：用户可以切换任一品种的“反向相关性”，以使它们的走势在图表上正确对齐。 波动率缩放 (ATR)：该指标包含一个可选的 ATR（平均真实波幅）模式，可根据两个品种的相对波动率调整线条的绘制。 交易量计算：虽然主要用于配对交易，但它也包含专门用于计算外汇货币对交易量的逻辑。 可视化指标 该工具会在指标子窗口中创建多个图形对象，以提供实时状态更新： 背离/收敛标签：动态更新文本，显示交易品种线是正在分离（背离）、正在收敛（收敛）还是保持中性（横盘）。 趋势指示器：使用 >、< 和 = 等符号直观地指示两个交易品种之间的当前关系状态。
FREE
筛选:
无评论
回复评论