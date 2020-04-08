TRIX_4.mq5（内部名称为 FEMA.mq5）是一个自定义的 MQL5 技术指标，它实现了四指数移动平均线 (FEMA) 的计算。





该指标设计为在单独的窗口中显示，并通过多层指数平滑提供高度平滑的趋势跟踪信号。





核心功能：该指标计算四层连续的指数移动平均线 (EMA) 以得出其最终值：





步骤 1：基于收盘价计算初始 EMA。





步骤 2：计算“EMA 的 EMA”。





步骤 3：计算“EMA 的 EMA 的 EMA”。





步骤 4：计算最终的“EMA 的 EMA 的 EMA 的 EMA”。





可视化指标：





该工具在单独的子窗口中绘制两条不同的线：





FEMA（黄线）：使用公式 4 × EMA - 4 × EMA<sub>1</sub> + EMA<sub>2</sub> + EMA<sub>3</sub>。





FEMA_S（浅蓝色线）：使用略有不同的乘数权重计算的辅助平滑线（5 × EMA - 5 × EMA<sub>4</sub>）。





关键参数 输入周期 EMA：指数平滑的主周期（默认值为 5）。





输入周期 EMA2：辅助 EMA 周期（默认值为 70）。





输入偏移：允许用户在水平轴上向前或向后移动指标线。





技术细节 计算逻辑：该指标利用标准 Moving Averages.mqh 库中的 Exponential MA On Buffer 函数来处理递归平滑。内存管理：该指标共使用六个缓冲区：两个用于显示图表数据，四个用于内部中间EMA计算。





绘制限制：为确保数学精度，该指标仅在经过足够多的K线后才开始绘制，以满足累积平滑周期（5 × 周期 - 5）。