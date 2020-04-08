O TRIX_4.mq5 (denominado internamente FEMA.mq5) é um indicador técnico MQL5 personalizado que implementa o cálculo de uma Média Móvel Exponencial de Quatro Etapas (FEMA).





Foi concebido para ser apresentado numa janela separada e fornece um sinal de acompanhamento de tendência altamente suavizado, sobrepondo várias etapas de suavização exponencial.





Funcionalidade principal:

O indicador calcula quatro camadas sequenciais de Médias Móveis Exponenciais (EMAs) para derivar os seus valores finais:

Passo 1: Calcula uma EMA inicial com base no preço de fecho.





Passo 2: Calcula uma "EMA da EMA".





Passo 3: Calcula uma "EMA da EMA da EMA".





Passo 4: Calcula uma "EMA da EMA da EMA da EMA" final.





Indicadores Visuais:

A ferramenta traça duas linhas distintas numa sub-janela separada:

FEMA (Linha Amarela): Calculada através da fórmula 4 × EMA - 4 × EMA_de_EMA + EMA_de_EMA_de_EMA + EMA_de_EMA_de_EMA_de_EMA.

FEMA_S (Linha Azul-Turquesa): Uma linha secundária suavizada, calculada com um peso multiplicador ligeiramente diferente (5 × EMA - 5 × EMA_de_EMA ...).





Parâmetros Principais: Período EMA de Entrada: O período principal para a suavização exponencial (o predefinido é 5).

Período EMA2 de Entrada: Um período EMA auxiliar (o predefinido é 70).

Deslocamento de Entrada: Permite ao utilizador deslocar as linhas indicadoras para a frente ou para trás no eixo horizontal.

Detalhes técnicos Lógica de cálculo: O indicador utiliza a função Exponential MA On Buffer da biblioteca padrão Moving Averages.mqh para lidar com o suavizamento recursivo.

Gestão de memória: Utiliza seis buffers no total: dois para os dados visíveis no gráfico e quatro para os cálculos internos da EMA intermédia.

Restrições de desenho: Para garantir a precisão matemática, o indicador só começa a ser desenhado após ter passado um número suficiente de barras para satisfazer os períodos de suavização cumulativa (5 × Período - 5).