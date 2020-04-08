Trix 4

O TRIX_4.mq5 (denominado internamente FEMA.mq5) é um indicador técnico MQL5 personalizado que implementa o cálculo de uma Média Móvel Exponencial de Quatro Etapas (FEMA).

Foi concebido para ser apresentado numa janela separada e fornece um sinal de acompanhamento de tendência altamente suavizado, sobrepondo várias etapas de suavização exponencial.

Funcionalidade principal:
O indicador calcula quatro camadas sequenciais de Médias Móveis Exponenciais (EMAs) para derivar os seus valores finais:
Passo 1: Calcula uma EMA inicial com base no preço de fecho.

Passo 2: Calcula uma "EMA da EMA".

Passo 3: Calcula uma "EMA da EMA da EMA".

Passo 4: Calcula uma "EMA da EMA da EMA da EMA" final.

Indicadores Visuais:
A ferramenta traça duas linhas distintas numa sub-janela separada:
FEMA (Linha Amarela): Calculada através da fórmula 4 × EMA - 4 × EMA_de_EMA + EMA_de_EMA_de_EMA + EMA_de_EMA_de_EMA_de_EMA.
FEMA_S (Linha Azul-Turquesa): Uma linha secundária suavizada, calculada com um peso multiplicador ligeiramente diferente (5 × EMA - 5 × EMA_de_EMA ...).

Parâmetros Principais: Período EMA de Entrada: O período principal para a suavização exponencial (o predefinido é 5).
Período EMA2 de Entrada: Um período EMA auxiliar (o predefinido é 70).
Deslocamento de Entrada: Permite ao utilizador deslocar as linhas indicadoras para a frente ou para trás no eixo horizontal.
Detalhes técnicos Lógica de cálculo: O indicador utiliza a função Exponential MA On Buffer da biblioteca padrão Moving Averages.mqh para lidar com o suavizamento recursivo.
Gestão de memória: Utiliza seis buffers no total: dois para os dados visíveis no gráfico e quatro para os cálculos internos da EMA intermédia.
Restrições de desenho: Para garantir a precisão matemática, o indicador só começa a ser desenhado após ter passado um número suficiente de barras para satisfazer os períodos de suavização cumulativa (5 × Período - 5).
