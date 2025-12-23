Trix 4

TRIX_4.mq5 (denominata internamente FEMA.mq5) è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato che implementa un calcolo basato su quattro medie mobili esponenziali (FEMA).
È progettato per essere visualizzato in una finestra separata e fornisce un segnale di trend-following altamente omogeneo, stratificando più fasi di smoothing esponenziale.
Funzionalità principali:
L'indicatore calcola quattro livelli sequenziali di medie mobili esponenziali (EMA) per ricavare i suoi valori finali:
Fase 1: Calcola una EMA iniziale in base al prezzo di chiusura.
Fase 2: Calcola una "EMA di EMA".
Fase 3: Calcola una "EMA di EMA di EMA".
Fase 4: Calcola una "EMA di EMA di EMA" finale.

Indicatori visivi:
Lo strumento traccia due linee distinte in una sottofinestra separata:
FEMA (linea gialla): calcolata utilizzando la formula 4 volte EMA - 4 volte EMA di EMA + EMA di EMA + EMA di EMA.
FEMA_S (linea verde acqua): una linea secondaria smussata calcolata con un peso moltiplicatore leggermente diverso (5 volte EMA - 5 volte EMA di EMA).
Parametri chiave: Periodo Inp EMA: il periodo primario per lo smussamento esponenziale (il valore predefinito è 5).
Periodo Inp EMA2: un periodo EMA ausiliario (il valore predefinito è 70).
InpShift: consente all'utente di spostare le linee dell'indicatore in avanti o indietro sull'asse orizzontale. Dettagli tecnici Logica di calcolo: l'indicatore utilizza la funzione Exponential MA On Buffer della libreria standard Moving Averages.mqh per gestire lo smoothing ricorsivo.
Gestione della memoria: utilizza sei buffer in totale: due per i dati del grafico visibile e quattro per i calcoli interni delle medie mobili medie intermedie.
Vincoli di disegno: per garantire l'accuratezza matematica, l'indicatore inizia a disegnare solo dopo che è trascorso un numero di barre sufficiente a soddisfare i periodi di smoothing cumulativi (5 volte il periodo - 5).
