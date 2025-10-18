Market Structure CHoCH BOS

Marktstruktur CHoCH/BOS-Indikator für MT5

Übersicht

Der Marktstruktur CHoCH/BOS (Fraktal) Indikator identifiziert wichtige Richtungsänderungen des Marktes auf der Grundlage einer fraktalbasierten Strukturanalyse. Er erkennt automatisch Change of Character (CHoCH) und Break of Structure (BOS) Signale, zwei wesentliche Konzepte im modernen Price Action und Smart Money Trading.

Funktionsweise

Der Indikator analysiert Schwunghochs und -tiefs mithilfe eines fraktalen Algorithmus, der durch den Parameter Länge definiert wird. Wenn der Preis ein vorheriges Strukturniveau durchbricht:

Ein BOS (Break of Structure) zeigt die Fortsetzung des vorherrschenden Trends an.

Ein CHoCH (Change of Character) weist auf eine mögliche Trendumkehr hin.

Die Benutzer können sich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anzeigen lassen, die sich aus den jüngsten Strukturpunkten ergeben. Diese Niveaus werden dynamisch aktualisiert, wenn sich der Preis entwickelt, und helfen Händlern, potenzielle Reaktionsbereiche zu visualisieren.





Wichtigste Merkmale

Automatische Erkennung von CHoCH- und BOS-Strukturen

Einstellbare Schwankungsempfindlichkeit über den Längenparameter

Optionale Visualisierung von Unterstützungs- und Widerstandsebenen

Unabhängige Signal-Toggles für CHoCH und BOS

Vollständig mit Puffern aufgebaut (keine grafischen Objekte für Linien oder Pfeile) für sehr hohe Geschwindigkeit und EA-freundliche Leistung

Funktioniert nahtlos über alle Zeitrahmen und Symbole hinweg

Testen und Strategieintegration

Händler können Backtests durchführen oder Strategien automatisieren:

Nur CHoCH-Signale (für Umkehreinstiege),

nur mit BOS-Signalen (für Trendfortsetzungen), oder

Beide zusammen für adaptive strukturbasierte Systeme.

Dieses pufferbasierte Design macht den Indikator ideal für Expert Advisors oder algorithmische Strategien, die auf saubere, effiziente Signaldaten ohne den Overhead von grafischen Objekten angewiesen sind.