DWM HL Daily Weekly Monthly Levels
- Indikatoren
- Philip Gojtowski
- Version: 1.60
- Aktivierungen: 5
Überblick
DWM HL ist ein klar strukturierter und professioneller MetaTrader-5-Indikator zur Anzeige von Daily-, Weekly- und Monthly-High- & Low-Levels direkt im Chart.
Der Fokus liegt auf relevanten Higher-Timeframe-Levels, ohne unnötiges Rauschen oder untergeordnete Zeitebenen.
Ideal für Trader, die Struktur, Orientierung und saubere Referenzpunkte für Marktentscheidungen benötigen.
Funktionen
-
Daily High & Low (DH / DL)
-
Weekly High & Low (WH / WL)
-
Monthly High & Low (MH / ML)
-
Klare horizontale Linien
-
Preis-Labels auf der rechten Chartseite
-
Optionales Overlay-Panel oben rechts
-
Individuelle Farben für Daily / Weekly / Monthly
-
Einstellbarer Linienstil und Linienbreite
-
Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitebenen
-
Leichtgewichtig, kein Repaint, MT5-nativ
Warum DWM HL
-
Klare Hierarchie: Monat → Woche → Tag
-
Keine Überladung durch niedrige Timeframes
-
Geeignet für:
-
Support & Resistance
-
Bias-Bestimmung
-
Liquiditätszonen
-
Ziel- und Stop-Platzierung
-
Einstellungen
-
Daily / Weekly / Monthly Levels ein- und ausblenden
-
Linienstil (durchgezogen / gepunktet / gestrichelt)
-
Linienbreite
-
Individuelle Farben
-
Labels ein / aus
-
Overlay-Panel ein / aus
Hinweise
-
Farbauswahl funktioniert nativ unter Windows MT5
-
Keine Handelssignale, keine Automatisierung, keine Gewinnversprechen
DWM HL – Klar. Strukturiert. Nützlich.
Developed by NOTGeorgeSoros
Website: https://ngscapital.org
X: https://x.com/notgeorge_soros