DWM HL Daily Weekly Monthly Levels

Überblick

DWM HL ist ein klar strukturierter und professioneller MetaTrader-5-Indikator zur Anzeige von Daily-, Weekly- und Monthly-High- & Low-Levels direkt im Chart.

Der Fokus liegt auf relevanten Higher-Timeframe-Levels, ohne unnötiges Rauschen oder untergeordnete Zeitebenen.

Ideal für Trader, die Struktur, Orientierung und saubere Referenzpunkte für Marktentscheidungen benötigen.


Funktionen

  • Daily High & Low (DH / DL)

  • Weekly High & Low (WH / WL)

  • Monthly High & Low (MH / ML)

  • Klare horizontale Linien

  • Preis-Labels auf der rechten Chartseite

  • Optionales Overlay-Panel oben rechts

  • Individuelle Farben für Daily / Weekly / Monthly

  • Einstellbarer Linienstil und Linienbreite

  • Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitebenen

  • Leichtgewichtig, kein Repaint, MT5-nativ


Warum DWM HL

  • Klare Hierarchie: Monat → Woche → Tag

  • Keine Überladung durch niedrige Timeframes

  • Geeignet für:

    • Support & Resistance

    • Bias-Bestimmung

    • Liquiditätszonen

    • Ziel- und Stop-Platzierung


Einstellungen

  • Daily / Weekly / Monthly Levels ein- und ausblenden

  • Linienstil (durchgezogen / gepunktet / gestrichelt)

  • Linienbreite

  • Individuelle Farben

  • Labels ein / aus

  • Overlay-Panel ein / aus


Hinweise

  • Farbauswahl funktioniert nativ unter Windows MT5

  • Keine Handelssignale, keine Automatisierung, keine Gewinnversprechen


DWM HL – Klar. Strukturiert. Nützlich.


Developed by NOTGeorgeSoros
Website: https://ngscapital.org
X: https://x.com/notgeorge_soros

