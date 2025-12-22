DWM HL Daily Weekly Monthly Levels

Überblick

DWM HL ist ein klar strukturierter und professioneller MetaTrader-5-Indikator zur Anzeige von Daily-, Weekly- und Monthly-High- & Low-Levels direkt im Chart.

Der Fokus liegt auf relevanten Higher-Timeframe-Levels, ohne unnötiges Rauschen oder untergeordnete Zeitebenen.

Ideal für Trader, die Struktur, Orientierung und saubere Referenzpunkte für Marktentscheidungen benötigen.





Funktionen

Daily High & Low (DH / DL)

Weekly High & Low (WH / WL)

Monthly High & Low (MH / ML)

Klare horizontale Linien

Preis-Labels auf der rechten Chartseite

Optionales Overlay-Panel oben rechts

Individuelle Farben für Daily / Weekly / Monthly

Einstellbarer Linienstil und Linienbreite

Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitebenen

Leichtgewichtig, kein Repaint, MT5-nativ





Warum DWM HL

Klare Hierarchie: Monat → Woche → Tag

Keine Überladung durch niedrige Timeframes

Geeignet für: Support & Resistance Bias-Bestimmung Liquiditätszonen Ziel- und Stop-Platzierung







Einstellungen

Daily / Weekly / Monthly Levels ein- und ausblenden

Linienstil (durchgezogen / gepunktet / gestrichelt)

Linienbreite

Individuelle Farben

Labels ein / aus

Overlay-Panel ein / aus





Hinweise

Farbauswahl funktioniert nativ unter Windows MT5

Keine Handelssignale, keine Automatisierung, keine Gewinnversprechen





DWM HL – Klar. Strukturiert. Nützlich.





Developed by NOTGeorgeSoros

Website: https://ngscapital.org

X: https://x.com/notgeorge_soros

