DWM HL Daily Weekly Monthly Levels

Visión general

DWM HL es un indicador limpio y profesional para MetaTrader 5 que muestra los niveles máximos y mínimos diarios, semanales y mensuales directamente en el gráfico.

Está diseñado para operadores que desean una estructura clara, niveles de referencia clave y cero ruido.

El indicador se centra sólo en los niveles más altos del marco de tiempo que realmente importan para el sesgo, soporte y resistencia, liquidez y objetivos.





Características

Máximo y mínimo diarios (DH / DL)

Máximo y mínimo semanal (WH / WL)

Máximo y mínimo mensual (MH / ML)

Niveles horizontales limpios

Etiquetas de precio en el lado derecho

Panel superior derecho opcional

Colores personalizados para diario, semanal y mensual

Estilo y anchura de línea ajustables

Funciona con todos los símbolos y plazos

Ligero, sin repintado, nativo de MT5





Por qué DWM HL

Jerarquía clara: Mensual → Semanal → Diario

Sin desorden de marcos temporales inferiores

Ideal para: Soporte y resistencia Definición de sesgo Niveles de liquidez Colocación de objetivos y stops







Entradas

Mostrar niveles diarios / semanales / mensuales

Estilo de línea (sólida / punteada / discontinua)

Ancho de línea

Colores personalizados

Etiquetas de línea ON / OFF

Panel superpuesto ON / OFF





Notas

El selector de color funciona de forma nativa en Windows MT5

Sin señales de trading, sin automatización, sin reclamaciones de beneficios





DWM HL - Simple, estructurado y útil.





Desarrollado porNOTGeorgeSoros

Sitio web: https://ngscapital.org

X:https://x.com/notgeorge_soros

