DWM HL Daily Weekly Monthly Levels

Visión general

DWM HL es un indicador limpio y profesional para MetaTrader 5 que muestra los niveles máximos y mínimos diarios, semanales y mensuales directamente en el gráfico.

Está diseñado para operadores que desean una estructura clara, niveles de referencia clave y cero ruido.

El indicador se centra sólo en los niveles más altos del marco de tiempo que realmente importan para el sesgo, soporte y resistencia, liquidez y objetivos.


Características

  • Máximo y mínimo diarios (DH / DL)

  • Máximo y mínimo semanal (WH / WL)

  • Máximo y mínimo mensual (MH / ML)

  • Niveles horizontales limpios

  • Etiquetas de precio en el lado derecho

  • Panel superior derecho opcional

  • Colores personalizados para diario, semanal y mensual

  • Estilo y anchura de línea ajustables

  • Funciona con todos los símbolos y plazos

  • Ligero, sin repintado, nativo de MT5


Por qué DWM HL

  • Jerarquía clara: Mensual → Semanal → Diario

  • Sin desorden de marcos temporales inferiores

  • Ideal para:

    • Soporte y resistencia

    • Definición de sesgo

    • Niveles de liquidez

    • Colocación de objetivos y stops


Entradas

  • Mostrar niveles diarios / semanales / mensuales

  • Estilo de línea (sólida / punteada / discontinua)

  • Ancho de línea

  • Colores personalizados

  • Etiquetas de línea ON / OFF

  • Panel superpuesto ON / OFF


Notas

  • El selector de color funciona de forma nativa en Windows MT5

  • Sin señales de trading, sin automatización, sin reclamaciones de beneficios


DWM HL - Simple, estructurado y útil.


Desarrollado porNOTGeorgeSoros
Sitio web: https://ngscapital.org
X:https://x.com/notgeorge_soros

