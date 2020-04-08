DWM HL Daily Weekly Monthly Levels
Visión general
DWM HL es un indicador limpio y profesional para MetaTrader 5 que muestra los niveles máximos y mínimos diarios, semanales y mensuales directamente en el gráfico.
Está diseñado para operadores que desean una estructura clara, niveles de referencia clave y cero ruido.
El indicador se centra sólo en los niveles más altos del marco de tiempo que realmente importan para el sesgo, soporte y resistencia, liquidez y objetivos.
Características
-
Máximo y mínimo diarios (DH / DL)
-
Máximo y mínimo semanal (WH / WL)
-
Máximo y mínimo mensual (MH / ML)
-
Niveles horizontales limpios
-
Etiquetas de precio en el lado derecho
-
Panel superior derecho opcional
-
Colores personalizados para diario, semanal y mensual
-
Estilo y anchura de línea ajustables
-
Funciona con todos los símbolos y plazos
-
Ligero, sin repintado, nativo de MT5
Por qué DWM HL
-
Jerarquía clara: Mensual → Semanal → Diario
-
Sin desorden de marcos temporales inferiores
-
Ideal para:
-
Soporte y resistencia
-
Definición de sesgo
-
Niveles de liquidez
-
Colocación de objetivos y stops
-
Entradas
-
Mostrar niveles diarios / semanales / mensuales
-
Estilo de línea (sólida / punteada / discontinua)
-
Ancho de línea
-
Colores personalizados
-
Etiquetas de línea ON / OFF
-
Panel superpuesto ON / OFF
Notas
-
El selector de color funciona de forma nativa en Windows MT5
-
Sin señales de trading, sin automatización, sin reclamaciones de beneficios
DWM HL - Simple, estructurado y útil.
