Cross EMA Pro
- Indikatoren
- Philip Gojtowski
- Version: 1.0
Überblick
Cross EMA Pro ist ein minimalistischer EMA-basierter Trend- und Struktur-Indikator für MetaTrader 5.
Er visualisiert Marktphasen anhand von EMA-Kreuzungen - ohne Signale, ohne Alerts und ohne visuelles Rauschen.
Der Indikator dient ausschließlich der Kontexteinordnung, nicht der Entscheidungsabnahme.
Funktionsweise
Der Indikator verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte:
-
eine schnelle EMA
-
eine langsame EMA
Liegt die schnelle EMA über der langsamen EMA, gilt der Markt als bullish.
Liegt sie darunter, gilt der Markt als bearish.
Beide EMAs wechseln gleichzeitig die Farbe, um den aktuellen Marktstatus klar darzustellen.
Visuelle Logik
-
Grüne EMAs → bullisher Markt-Kontext
-
Rote EMAs → bearisher Markt-Kontext
-
Schnelle EMA: dünn
-
Langsame EMA: visuell dominanter
Es werden keine Pfeile, Marker oder Alerts angezeigt.
Gedachter Einsatzzweck
Cross EMA Pro ist als Trend- und Bias-Filter konzipiert, nicht als eigenständiges Handelssystem.
Typische Einsatzbereiche:
-
Kontext-Filter für Price-Action-Trading
-
Bias-Bestätigung bei Pullbacks und Breakouts
-
Reduktion von Overtrading
-
Klare Struktur bei sauberem Chart-Layout
Eingabeparameter
-
Fast EMA Period (Standard: 12)
-
Slow EMA Period (Standard: 21)
-
Farbe für Aufwärtstrend
-
Farbe für Abwärtstrend
-
Farben invertieren (für Dark/Light-Themes)
-
Linienbreite Fast EMA
-
Linienbreite Slow EMA
Alle Parameter beeinflussen ausschließlich die Darstellung.
Kerneigenschaften
-
Keine Buy-/Sell-Signale
-
Keine Alerts
-
Keine Pfeile oder Marker
-
Kein Repainting
-
Sehr leichtgewichtig und performant
-
Vollständig kompatibel mit MetaTrader 5
Wichtiger Hinweis
Dieser Indikator generiert keine Handelssignale.
Er richtet sich an diskretionäre Trader, die Marktstruktur selbst interpretieren und Entscheidungen eigenständig treffen.
Haftungsausschluss
Trading ist mit Risiko verbunden.
Dieser Indikator ist ein visuelles Hilfsmittel und stellt keine Garantie für profitable Trades dar.
Developed by NOTGeorgeSoros
Website: https://ngscapital.org
X: https://x.com/notgeorge_soros