Überblick

Cross EMA Pro ist ein minimalistischer EMA-basierter Trend- und Struktur-Indikator für MetaTrader 5.

Er visualisiert Marktphasen anhand von EMA-Kreuzungen - ohne Signale, ohne Alerts und ohne visuelles Rauschen.

Der Indikator dient ausschließlich der Kontexteinordnung, nicht der Entscheidungsabnahme.

Funktionsweise

Der Indikator verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte:

eine schnelle EMA

eine langsame EMA

Liegt die schnelle EMA über der langsamen EMA, gilt der Markt als bullish.

Liegt sie darunter, gilt der Markt als bearish.

Beide EMAs wechseln gleichzeitig die Farbe, um den aktuellen Marktstatus klar darzustellen.

Visuelle Logik

Grüne EMAs → bullisher Markt-Kontext

Rote EMAs → bearisher Markt-Kontext

Schnelle EMA: dünn

Langsame EMA: visuell dominanter

Es werden keine Pfeile, Marker oder Alerts angezeigt.

Gedachter Einsatzzweck

Cross EMA Pro ist als Trend- und Bias-Filter konzipiert, nicht als eigenständiges Handelssystem.

Typische Einsatzbereiche:

Kontext-Filter für Price-Action-Trading

Bias-Bestätigung bei Pullbacks und Breakouts

Reduktion von Overtrading

Klare Struktur bei sauberem Chart-Layout

Eingabeparameter

Fast EMA Period (Standard: 12)

Slow EMA Period (Standard: 21)

Farbe für Aufwärtstrend

Farbe für Abwärtstrend

Farben invertieren (für Dark/Light-Themes)

Linienbreite Fast EMA

Linienbreite Slow EMA

Alle Parameter beeinflussen ausschließlich die Darstellung.

Kerneigenschaften

Keine Buy-/Sell-Signale

Keine Alerts

Keine Pfeile oder Marker

Kein Repainting

Sehr leichtgewichtig und performant

Vollständig kompatibel mit MetaTrader 5

Wichtiger Hinweis

Dieser Indikator generiert keine Handelssignale.

Er richtet sich an diskretionäre Trader, die Marktstruktur selbst interpretieren und Entscheidungen eigenständig treffen.

Haftungsausschluss

Trading ist mit Risiko verbunden.

Dieser Indikator ist ein visuelles Hilfsmittel und stellt keine Garantie für profitable Trades dar.





