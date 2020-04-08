Volume contour

Conclusión

Este indicador de perfil de volumen proporciona unasolución profesional y eficiente en términos de espacio para el análisis de volumen directamente en el gráfico de precios. Al mostrar la distribución del volumen verticalmente en el lado izquierdo, ofreceuna visión sin obstáculos de la acción del precio, al tiempo que proporcionauna visión completa del volumen. El claro resaltado del POC y del área de valor, combinado con una apariencia personalizable y actualizaciones en tiempo real, lo convierten en unavaliosa herramienta para operadores de todos los estilos que buscan comprender la estructura del mercado a través del análisis del volumen.

El indicador es especialmente útil para:

Identificar niveles clave de soporte/resistencia

Entender el sentimiento del mercado a precios específicos

Planificar entradas y salidas de operaciones

Gestión del riesgo a través de los límites del área de valor

Complementar otras herramientas de análisis técnico



