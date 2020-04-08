Volume contour
- Indicadores
- Thabang John Wotsa
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Visión general
Este es un indicador de Perfil de Volumenpara MetaTrader 5 que muestra la distribución del volumen a través de los niveles de precios en unpanel vertical en el lado izquierdo de la ventana del gráfico. Proporciona una visión completa de dónde se ha producido la actividad comercial durante un período determinado, ayudando a los operadores a identificar los niveles de precios significativos, zonas de soporte / resistencia, y el sentimiento del mercado.
Características principales
1. Disposición vertical del panel
-
Ocupa toda la parte izquierda de la ventana del gráfico.
-
Orientación vertical: los niveles de precios se muestran de arriba (el más alto) a abajo (el más bajo).
-
Barrashorizontales de volumen - Las barras más anchas indican un mayor volumen en ese nivel de precios
-
Tamaño dinámico - Se ajusta automáticamente a los cambios de tamaño de la ventana del gráfico
Comparación con los indicadores de volumen tradicionales
|Características
|Este indicador
|Volumen tradicional
|Pantalla
|Panel vertical a la izquierda
|Debajo del gráfico de precios
|Análisis
|Distribución del volumen en función del precio
|Volumen temporal
|Niveles
|Muestra el volumen a precios específicos
|Muestra el volumen por barra
|Visual
|Histograma por rango de precios
|Barras verticales por periodo de tiempo
|Información
|Muestra POC, área de valor
|Muestra picos de volumen
Conclusión
Este indicador de perfil de volumen proporciona unasolución profesional y eficiente en términos de espacio para el análisis de volumen directamente en el gráfico de precios. Al mostrar la distribución del volumen verticalmente en el lado izquierdo, ofreceuna visión sin obstáculos de la acción del precio, al tiempo que proporcionauna visión completa del volumen. El claro resaltado del POC y del área de valor, combinado con una apariencia personalizable y actualizaciones en tiempo real, lo convierten en unavaliosa herramienta para operadores de todos los estilos que buscan comprender la estructura del mercado a través del análisis del volumen.
El indicador es especialmente útil para:
-
Identificar niveles clave de soporte/resistencia
-
Entender el sentimiento del mercado a precios específicos
-
Planificar entradas y salidas de operaciones
-
Gestión del riesgo a través de los límites del área de valor
-
Complementar otras herramientas de análisis técnico