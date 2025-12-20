Fibopro
- Indikatoren
- Guo Sheng Zhao
- Version: 2.11
- Aktivierungen: 5
FiboPro 2.11 Indikator Benutzerhandbuch I. Überblick
FiboPro 2.11 ist ein dynamischer Fibonacci Support/Resistance Indikator für MT4. Er berechnet mehrere Fibonacci-Levels über eine dynamische Zentrallinie und Volatilität, zeigt intuitiv Markttrends (bullish/bearish/sideways) und identifiziert überkaufte/überverkaufte Signale. Er eignet sich für Forex, Futures, Aktien usw. und wird für M15+ Zeitrahmen empfohlen, um kurzfristiges Rauschen zu vermeiden.II. Anleitung zur Installation
- Kopieren Sie fiboz.mq4 in den Ordner "MQL4/Indicators" in Ihrem MT4-Installationsverzeichnis;
- Starten Sie MT4 neu und suchen Sie "FiboPro 2.11 Final Version" im "Navigator - Technische Indikatoren";
- Ziehen Sie den Indikator auf den Chart des Zielinstruments; er wird automatisch 13 Fibonacci-Linien und eine dynamische Hintergrundfarbe laden.
- Periode der zentralen Linie: Standardwert 100. Stellt die K-Linien für die Berechnung der zentralen Linie ein. Größere Werte = glattere Linie (geeignet für Trends); kleinere Werte = preisempfindlicher (geeignet für Seitwärtsmärkte).
- Methode der zentralen Linie: 0=SMA, 1=EMA (Standard, für die meisten Märkte geeignet), 2=SMMA, 3=LWMA.
- Volatilität und Multiplikatorperiode: Standardwert 100. Für die Berechnung der Preisvolatilität; es wird empfohlen, den Zeitraum der Zentrallinie anzupassen.
- Warnung/Push-Schalter: Aktivieren Sie diese Option für Popup-Warnungen und mobile Benachrichtigungen bei wichtigen Signalen.
- Signal-Abklingzeit: Standardwert 600s. Verhindert wiederholte Signale; Anpassung je nach Volatilität des Instruments (z. B. 300s für Kryptowährungen).
- Trend-Identifizierung: Marineblau = bullisch, tiefes Burgunderrot = bärisch, ultradunkles Grau = seitwärts, ermöglicht eine schnelle Beurteilung der Gesamtmarktrichtung.
- Handelssignale: Grüner "STRONG BUY"-Pfeil (starkes Kaufsignal), wenn der Kurs unter Dn6 (niedrigste Linie) bricht und die vorherige K-Linie dies nicht tut; roter "STRONG SELL"-Pfeil (starkes Verkaufssignal), wenn der Kurs über Up6 (höchste Linie) bricht und die vorherige K-Linie dies nicht tut.
- Unterstützungs- und Widerstandsreferenz: Up1-Up6/Dn1-Dn6-Linien für Take-Profit/Stop-Loss. Z.B., nach einem bullischen Signal, setzen Sie den Stop-Loss unter Dn6 und den Take-Profit bei Dn1, Mid, Up1 nacheinander.
- Signal-Filterung: Signale von Seitwärtsmärkten (grauer Hintergrund) sind weniger zuverlässig; bevorzugen Sie Signale in klaren Aufwärts-/Abwärtstrends, um gegenläufige Trades zu vermeiden.
- Für die Berechnung werden mindestens 150 historische K-Linien benötigt; laden Sie ausreichend Daten für neue Charts;
- Die Signale dienen nur als Referenz; kombinieren Sie sie mit Volumen, MACD und anderen Indikatoren für eine umfassende Beurteilung;
- Feinabstimmung der Parameter für verschiedene Instrumente (z. B. 150 für Massenwaren, 50 für digitale Währungen).