Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (