Dynamic background

Es geht wirklich um Emotionen, die den Handel beeinflussen, und es ist das Erfassen dieser Emotionen, das den Handel letztendlich profitabel macht.





Aus diesem Grund habe ich einen "Trend Ambient Light"-Indikator entwickelt, der drei Dinge für Ihre Trading-Charts leistet:

1. den Zustand des Marktes auf einen Blick zu erkennen

Dunkelblauer Hintergrund → der Markt ist in einer starken Long-Stimmung

Dunkelroter Hintergrund → der Markt ist in einer starken Short-Stimmung

Dunkelgrauer Hintergrund → der Marktbefindet sich in einem oszillierenden Gleichgewicht

2. intuitive visuelle Hilfen bereitstellen

Transformiert komplexe Long/Short-Power-Vergleiche in die intuitivsten Hintergrundfarben .

Ermöglicht es Ihnen,die Marktstimmung zu spüren , ohne die Daten zu analysieren

Der Wechsel zwischen den Charts ermöglicht es Ihnen,die aktuelle Stärke jedes Instruments sofort zu erfassen.

3. unterstützt Sie bei Handelsentscheidungen

Vermeiden Sie es, bei einer starken Long-Position short zu gehen.

Vermeiden Sie es, bei einer starken Short-Position long zu gehen.

Erinnert Sie daran, bei schwankenden Märkten an der Seitenlinie zu bleiben oder eine Bereichsstrategie zu verwenden.

Im Grunde ist es so, als ob Sie einen "Stimmungsindikator" auf Ihren Charts installieren, der Ihnen anhand von Farben anzeigt, ob die "Persönlichkeit" des Marktes im Moment stark steigend, stark fallend oder unentschlossen ist.