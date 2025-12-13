SAMBAisgood

I. Kernausrichtung des Indikators

Dieser Indikator ist ein rationalisiertes Analysewerkzeug, das sich auf langfristige Markttrends konzentriert und darauf ausgelegt ist,obere und untere Wendepunkte für Handelsarten wie Devisen und Edelmetalle zu identifizieren. Durch das Herausfiltern von Störsignalen aus kleinen bis mittleren Zyklen bietet er eine klare Orientierung für mittel- bis langfristige Handelsentscheidungen.

II. Kernfunktionen & Chartdarstellung

Markierung der oberen und unteren WendepunkteNach dem Laden des Indikators werden im Chart die oberen und unteren Wendepunkte des langfristigen Zyklus mitgelben Pfeilen genau markiert , was eine intuitive Aufforderung zu wichtigen Trendumkehrpunkten bietet. Trend- und Key-Range-DefinitionDrei Arten von Kernlinien werden automatisch und synchron eingezeichnet, um Händlern zu helfen, klare Handelsgrenzen zu definieren: Trendlinie : Definiert die Richtung des aktuellen langfristigen Trends und hilft bei der Beurteilung, ob sich der Trend fortsetzen oder umkehren wird.

: Definiert die Richtung des aktuellen langfristigen Trends und hilft bei der Beurteilung, ob sich der Trend fortsetzen oder umkehren wird. Retracement-Linie : Markiert wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus während Trendbewegungen und bietet eine Referenz für die Erhöhung oder Reduzierung von Positionen.

: Markiert wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus während Trendbewegungen und bietet eine Referenz für die Erhöhung oder Reduzierung von Positionen. Ziellinie: Begrenzt den potenziellen Zielbereich von Trendbewegungen und erleichtert die Planung von Gewinnmitnahmen.

III. Flexible Parametereinstellungen

Die Benutzer können die Kernparameter entsprechend den Merkmalen der verschiedenen Handelsarten (z. B. Devisen-Währungspaare, Gold, Silber) und Analysezyklen anpassen:

Langfristige Zyklusspanne: Passt sich dem Trendoperationsrhythmus der verschiedenen Sorten an.

Stop-Loss- und Take-Profit-Verhältnis: Passt die Risiko-Ertrags-Parameter an die persönlichen Handelsstrategien an.

Pfeil-Stil: Ändert die Größe, Form und Farbe der Pfeile, um die Lesbarkeit des Charts zu optimieren.

IV. Praktische Zusatzfunktionen

Integrierte WarnfunktionEin akustisches Warnsignal wird ausgelöst, wenn der Kurs die Trendlinie berührt oder ein Top/Bottom-Signal auftaucht, so dass Händler Handelsgelegenheiten rechtzeitig wahrnehmen können, ohne den Chart ständig überwachen zu müssen. Funktion zur Anzeige von KommentarenEs kann historische Signalaufzeichnungen zurückverfolgen, so dass Händler die Genauigkeit früherer Signale überprüfen und eingehende Backtests und Analysen zur Optimierung von Handelsstrategien durchführen können.

V. Allgemeine Vorteile

Mit seinem übersichtlichen und intuitiven Anzeigemodus hilft dieser Indikator den Benutzern, sich auf langfristige Trends zu konzentrieren, kurzfristige Volatilitätsstörungen herauszufiltern und die Effizienz mittel- bis langfristiger Handelsentscheidungen zu verbessern.



Er eignet sich für hochvolatile Handelsarten wie Edelmetalle und Kryptowährungen. 补充说明



Langfristiger Trend Top & Bottom Identifikationsindikator (ausschließlich für den mittel- bis langfristigen Handel)