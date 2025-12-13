SAMBAisgood

Langfristiger Trend Top & Bottom Identifikationsindikator (ausschließlich für den mittel- bis langfristigen Handel)

I. Kernausrichtung des Indikators

Dieser Indikator ist ein rationalisiertes Analysewerkzeug, das sich auf langfristige Markttrends konzentriert und darauf ausgelegt ist,obere und untere Wendepunkte für Handelsarten wie Devisen und Edelmetalle zu identifizieren. Durch das Herausfiltern von Störsignalen aus kleinen bis mittleren Zyklen bietet er eine klare Orientierung für mittel- bis langfristige Handelsentscheidungen.

II. Kernfunktionen & Chartdarstellung

  1. Markierung der oberen und unteren WendepunkteNach dem Laden des Indikators werden im Chart die oberen und unteren Wendepunkte des langfristigen Zyklus mitgelben Pfeilen genau markiert, was eine intuitive Aufforderung zu wichtigen Trendumkehrpunkten bietet.
  2. Trend- und Key-Range-DefinitionDrei Arten von Kernlinien werden automatisch und synchron eingezeichnet, um Händlern zu helfen, klare Handelsgrenzen zu definieren:
    • Trendlinie: Definiert die Richtung des aktuellen langfristigen Trends und hilft bei der Beurteilung, ob sich der Trend fortsetzen oder umkehren wird.
    • Retracement-Linie: Markiert wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus während Trendbewegungen und bietet eine Referenz für die Erhöhung oder Reduzierung von Positionen.
    • Ziellinie: Begrenzt den potenziellen Zielbereich von Trendbewegungen und erleichtert die Planung von Gewinnmitnahmen.

III. Flexible Parametereinstellungen

Die Benutzer können die Kernparameter entsprechend den Merkmalen der verschiedenen Handelsarten (z. B. Devisen-Währungspaare, Gold, Silber) und Analysezyklen anpassen:
  • Langfristige Zyklusspanne: Passt sich dem Trendoperationsrhythmus der verschiedenen Sorten an.
  • Stop-Loss- und Take-Profit-Verhältnis: Passt die Risiko-Ertrags-Parameter an die persönlichen Handelsstrategien an.
  • Pfeil-Stil: Ändert die Größe, Form und Farbe der Pfeile, um die Lesbarkeit des Charts zu optimieren.

IV. Praktische Zusatzfunktionen

  1. Integrierte WarnfunktionEin akustisches Warnsignal wird ausgelöst, wenn der Kurs die Trendlinie berührt oder ein Top/Bottom-Signal auftaucht, so dass Händler Handelsgelegenheiten rechtzeitig wahrnehmen können, ohne den Chart ständig überwachen zu müssen.
  2. Funktion zur Anzeige von KommentarenEs kann historische Signalaufzeichnungen zurückverfolgen, so dass Händler die Genauigkeit früherer Signale überprüfen und eingehende Backtests und Analysen zur Optimierung von Handelsstrategien durchführen können.

V. Allgemeine Vorteile

Mit seinem übersichtlichen und intuitiven Anzeigemodus hilft dieser Indikator den Benutzern, sich auf langfristige Trends zu konzentrieren, kurzfristige Volatilitätsstörungen herauszufiltern und die Effizienz mittel- bis langfristiger Handelsentscheidungen zu verbessern.



Er eignet sich für hochvolatile Handelsarten wie Edelmetalle und Kryptowährungen.

Dynamic background
Guo Sheng Zhao
Indikatoren
Es geht wirklich um Emotionen, die den Handel beeinflussen, und es ist das Erfassen dieser Emotionen, das den Handel letztendlich profitabel macht. Aus diesem Grund habe ich einen "Trend Ambient Light"-Indikator entwickelt, der drei Dinge für Ihre Trading-Charts leistet: 1. den Zustand des Marktes auf einen Blick zu erkennen Dunkelblauer Hintergrund → der Markt ist in einer starken Long-Stimmung Dunkelroter Hintergrund → der Markt ist in einer starken Short-Stimmung Dunkelgrauer Hintergrund →
ADX Dashboard MUTI
Guo Sheng Zhao
Indikatoren
Das ADX Dashboard V11.03 ist ein professioneller MT4-Indikator, der Händlern einen intuitiven visuellen Überblick über Trendstärke und Marktstimmung über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er integriert die Indikatoren ADX (Average Directional Index) und RSI (Relative Strength Index) und präsentiert die wichtigsten Daten in einem übersichtlichen Dashboard, um Händlern zu helfen, schnelle und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, ohne komplexe Analysen einzelner Indikatorcharts. Zunächst is
Fibopro
Guo Sheng Zhao
Indikatoren
FiboPro 2.11 Indikator Benutzerhandbuch I. Überblick FiboPro 2.11 ist ein dynamischer Fibonacci Support/Resistance Indikator für MT4. Er berechnet mehrere Fibonacci-Levels über eine dynamische Zentrallinie und Volatilität, zeigt intuitiv Markttrends (bullish/bearish/sideways) und identifiziert überkaufte/überverkaufte Signale. Er eignet sich für Forex, Futures, Aktien usw. und wird für M15+ Zeitrahmen empfohlen, um kurzfristiges Rauschen zu vermeiden. II. Anleitung zur Installation Kopieren Sie
OneClickCloseUtility
Guo Sheng Zhao
Utilitys
================================ ENGLISCHES HANDBUCH ================================ Produktname: Dienstprogramm zum Schließen mit einem Klick v9.4 Hersteller: Gemini Partner Version: 9.40 Plattform: MetaTrader 4 Typ: Expert Advisor I. PRODUKTÜBERSICHT --------------- One-Click Close ist ein professionelles Ordermanagementprogramm für die MetaTrader 4 Plattform. Es bietet schnelle Batch-Close-Operationen durch intuitives Button-Interface, integriert mit intelligentem Risikomanagement System.
