ADX Dashboard MUTI

Das ADX Dashboard V11.03 ist ein professioneller MT4-Indikator, der Händlern einen intuitiven visuellen Überblick über Trendstärke und Marktstimmung über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er integriert die Indikatoren ADX (Average Directional Index) und RSI (Relative Strength Index) und präsentiert die wichtigsten Daten in einem übersichtlichen Dashboard, um Händlern zu helfen, schnelle und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, ohne komplexe Analysen einzelner Indikatorcharts.
Zunächst ist der Installationsprozess unkompliziert. Kopieren Sie die kompilierte .ex4-Datei in den Ordner "Indicators" in Ihrem MT4-Verzeichnis. Starten Sie MT4 neu, navigieren Sie dann zum Menü "Einfügen", wählen Sie "Indikatoren", wählen Sie "Benutzerdefiniert" und suchen Sie "ADX_Dashboard_Final_V11.03", um es zu Ihrem aktuellen Chart hinzuzufügen. Nach dem Hinzufügen erscheint ein konfigurierbares Dashboard im Chart, das standardmäßig in der oberen linken Ecke angezeigt wird.
Mit der Parameterkonfiguration können Sie den Indikator an Ihren Handelsstil anpassen. Mit den "Positionsparametern" (X_Achse und Y_Achse) können Sie die Position des Dashboards auf dem Chart für eine ungehinderte Sicht anpassen. Die "Zeitrahmen-Einstellungen" ermöglichen Ihnen die Auswahl von drei verschiedenen Zeitrahmen (von M1 bis MN1) über Dropdown-Menüs - dies ist von entscheidender Bedeutung, da Sie damit kurzfristige, mittelfristige und langfristige Markttrends gleichzeitig überwachen können. Die "Indikatorparameter" (ADX_Periode und RSI_Periode) können auf der Grundlage Ihrer Handelsstrategie geändert werden, wobei die Standardeinstellung von 14 Perioden für die meisten Mainstream-Handelsstile geeignet ist.
Der Schlüssel zur effektiven Nutzung ist das Verständnis der Dashboard-Anzeige. Das Dashboard hat vier Spalten: "TF" (Zeitrahmen), "ADX", "D+/D-" und "RSI". In der Spalte "TF" werden die drei ausgewählten Zeitrahmen angezeigt (z. B. M5, M15, H1). Die Spalte "ADX" zeigt den ADX-Wert an, wobei die Farben die Trendstärke anzeigen: grün für starke Trends, gelb für moderate Trends und rot für schwache Trends. In der Spalte "D+/D-" werden dreieckige Pfeile (aus der Webdings-Schriftart) verwendet, um die Marktrichtung anzuzeigen: grüne Aufwärtspfeile für bullische Dominanz, rote Abwärtspfeile für bärische Dominanz und graue Pfeile für schwache Trendbedingungen. Die Spalte "RSI" zeigt die RSI-Werte an, wobei grün für überkaufte, rot für überverkaufte und gelb für neutrale Bedingungen steht.
Im unteren Teil des Dashboards gibt der Abschnitt "Zusammenfassung" eine Gesamtbeurteilung der Marktstimmung wieder: "Bullish" (grün), wenn mindestens zwei Zeitrahmen bullische Signale zeigen, Bearish" (rot), wenn mindestens zwei Zeitrahmen bearische Signale zeigen, und Neutral" (gelb) für gemischte Signale. Diese Zusammenfassung hilft Händlern, den allgemeinen Markttrend schnell zu erfassen, ohne jeden Zeitrahmen einzeln zu analysieren.
Bei der Verwendung des Indikators im tatsächlichen Handel empfiehlt es sich, ihn mit Preisaktionen und anderen technischen Analyseinstrumenten zu kombinieren. So kann beispielsweise eine "Bullish"-Zusammenfassung in Verbindung mit einem Durchbruch eines Unterstützungsniveaus ein Long-Einstiegssignal bestätigen, während eine "Bearish"-Zusammenfassung in Verbindung mit einer Ablehnung eines Widerstandsniveaus einen Short-Einstieg unterstützen kann. Verlassen Sie sich außerdem nicht nur auf den Indikator, sondern berücksichtigen Sie immer auch die Marktvolatilität, Nachrichten und andere Risikofaktoren. Überprüfen Sie die Parameter regelmäßig und passen Sie sie an die verschiedenen Währungspaare und Marktbedingungen an, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

FREE
