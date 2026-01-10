UltimateSystem

Ultimate_Combined_System_V16.3 (UCS V16.3) ist ein professioneller, umfassender Trendfolgeindikator, der für MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er integriert fünf Kernfaktoren der technischen Analyse - MACD, ADX, EMA, Momentum und Donchian Channel - um eine genaue Trendidentifikation und Marktzustandsbeurteilung zu ermöglichen und dient als wichtiges Hilfsmittel für Trend-Trader.

Das Herzstück des Indikators ist ein 4-Faktoren-Abstimmungssystem, das den bullischen, bearischen oder neutralen Zustand des Marktes anhand mehrdimensionaler Kriterien bewertet: ADX+DI/-DI-Vergleich (Trendrichtung), ADX-Stärkeschwelle (Trendgültigkeit), Schlusskurs vs. EMA (mittelfristige Preisschwere) und Momentum (Preisbewegungsdynamik). Nur wenn die Differenz zwischen bullish und bearish den Wert 1 überschreitet, wird ein klarer Trend bestätigt, wodurch unruhige Marktgeräusche effektiv herausgefiltert werden.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören: 1) Visuelle Trendanzeige (cyanfarbene Linie für Aufwärtstrends, rote Linie für Abwärtstrends und graue Linie für neutrale/abgehackte Märkte); 2) Echtzeit-Donchian-Kanal (20-Perioden) zur Definition von Kursbereichen (obere Schiene: 20-Perioden-Hoch, untere Schiene: 20-Perioden-Tief, mittlere Schiene: Durchschnitt aus Hoch und Tief); 3) Rechtsseitige aktuelle Kursmarkierung mit Farbkodierung (lime für MACD > 0, magenta für MACD < 0) zur intuitiven Darstellung der kurzfristigen Aufwärts-/Abwärtsstärke.

Der Indikator wurde mit Fehlerkorrekturen optimiert (u.a. Array out-of-bounds und fehlerhafte Zyklusüberprüfung) und zeichnet sich durch stabile Leistung, glatte Trendlinien und Datenaktualisierung in Echtzeit aus. Er eignet sich für verschiedene Finanzinstrumente wie Forex-Majors, Gold und Rohöl und funktioniert hervorragend auf Zeitrahmen von 4-Stunden- bis zu Tages-Charts. Trendhändlern wird empfohlen, ihn zur Trendfilterung zu verwenden und ihn mit gleitenden Durchschnitten, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder Candlestick-Mustern zu kombinieren, um die Handelsgenauigkeit zu verbessern.

Ultimate_Combined_System_V16.3_DE Indikator Einführung