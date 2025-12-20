Fibopro

Manual de Usuario del Indicador FiboPro 2.11 I. Visión General
FiboPro 2.11 es un indicador dinámico de soporte/resistencia Fibonacci para MT4. Calcula múltiples niveles de Fibonacci a través de una línea central dinámica y volatilidad, mostrando intuitivamente las tendencias del mercado (alcista/bajista/lateral) e identificando señales de sobrecompra/sobreventa. Adecuado para divisas, futuros, acciones, etc., se recomienda para M15+ marcos de tiempo para evitar el ruido a corto plazo.
II. Guía de instalación
  1. Copie fiboz.mq4 en la carpeta "MQL4/Indicators" de su directorio de instalación de MT4;
  2. Reinicie MT4, busque "FiboPro 2.11 Versión Final" en "Navegador - Indicadores Técnicos";
  3. Arrastre el indicador al gráfico del instrumento de destino; se autocargarán 13 líneas de Fibonacci y un color de fondo dinámico.
III. Instrucciones de configuración de parámetros
  1. Periodo de la Línea Central: Por defecto 100. Ajusta las líneas K para el cálculo de la línea central. Valores mayores = línea más suave (adecuada para tendencias); valores menores = más sensible al precio (adecuada para mercados laterales).
  2. Método de línea central: 0=SMA, 1=EMA (por defecto, se ajusta a la mayoría de los mercados), 2=SMMA, 3=LWMA.
  3. Periodo de volatilidad y multiplicador: Por defecto 100. Para el cálculo de la volatilidad de los precios; se recomienda que coincida con el Periodo de la Línea Central.
  4. Alertas/Pulsadores: Activar para alertas emergentes y notificaciones móviles en señales clave.
  5. Tiempo de enfriamiento de la señal: Por defecto 600s. Evita la repetición de señales; ajuste según la volatilidad del instrumento (por ejemplo, 300s para criptomonedas).
IV. Métodos de uso
  1. Identificación de tendencias: Azul marino = alcista, burdeos oscuro = bajista, gris ultraoscuro = lateral, lo que permite juzgar rápidamente la dirección general del mercado.
  2. Señales de trading: Flecha verde "FUERTE COMPRA" (señal fuerte de compra) cuando el precio rompe por debajo de Dn6 (línea más baja) y la línea K anterior no lo hace; flecha roja "FUERTE VENTA" (señal fuerte de venta) cuando el precio rompe por encima de Up6 (línea más alta) y la línea K anterior no lo hace.
  3. Referencia de soporte y resistencia: Líneas Up1-Up6/Dn1-Dn6 para take-profit/stop-loss. Por ejemplo, después de una señal alcista, establecer stop-loss por debajo de Dn6 y take-profit en Dn1, Mid, Up1 secuencialmente.
  4. Filtrado de señales: Las señales de mercado lateral (fondo gris) son menos fiables; dé prioridad a las señales en claras tendencias alcistas/bajistas para evitar operaciones contra tendencia.
V. Notas
  1. Se requieren al menos 150 líneas K históricas para el cálculo; cargue suficientes datos para nuevos gráficos;
  2. Las señales son sólo de referencia; combínelas con el volumen, el MACD y otros indicadores para obtener un juicio completo;
  3. Ajuste los parámetros para diferentes instrumentos (por ejemplo, 150 para materias primas a granel, 50 para divisas digitales).

Productos recomendados
ON Trade Elliot Wave Manual
Abdullah Alrai
5 (1)
Indicadores
Este indicador ha sido diseñado para integrarse con la teoría de las Ondas de Elliott, proporcionando dos métodos distintos de operación: Trabajo Automático: En este modo, el indicador opera de manera autónoma al detectar las cinco ondas motrices en el gráfico de acuerdo con la teoría de las Ondas de Elliott. Ofrece predicciones e identifica zonas potenciales de reversión. Además, tiene la capacidad de generar alertas y mensajes push para notificar a los traders sobre desarrollos significativos
DMS Fibo
Diogo Mitsunaga Dos Santos
Indicadores
Los retrocesos de Fibonacci son líneas de tendencia trazadas entre dos puntos significativos, normalmente entre mínimos y máximos absolutos, trazados en un gráfico. Las líneas horizontales que se cruzan se sitúan en los niveles de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci son herramientas útiles que ayudan a los operadores a identificar los niveles de soporte y resistencia. Con la información obtenida, pueden colocar órdenes, identificar niveles de stop-loss y fijar objetivos de precios. Aunque son
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Indicadores
Los retrocesos de Fibonacci pueden utilizarse para trazar líneas de soporte, identificar niveles de resistencia, colocar órdenes stop-loss y fijar precios objetivo. Los retrocesos de Fibonacci automáticos avanzados trazan automáticamente todos los niveles. Tiene muchas opciones para elegir. Por ejemplo, puede utilizar los tracements de otro marco de tiempo (MTF) en el gráfico actual, también puede elegir entre el nivel más cercano o menos cerca de dibujar los retrocesos. También puede añadir 2 n
BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner
Ricky Andreas
Indicadores
INDICADOR DE BONIFICACIÓN AQUÍ : https://linktr.ee/ARFXTools BBMA Fibo Musang Alerta Trend Scanner Indicador Inteligente Potenciado por 3 Sistemas de Trading Probados - ¡Todo en Uno! Lleve sus operaciones al siguiente nivel con este indicador inteligente que combina tres de las estrategias más poderosas y probadas en el mercado: BBMA Oma Ally - Su principal referencia para la dirección de la tendencia y el mapeo del mercado Fibo Musang CBR - Le alerta automáticamente sobre oportunida
MultiFiboDynamicMT4
Andrey Spiridonov
Indicadores
MultiFiboDynamicMT4 es un indicador potente y profesional para estimar los niveles de soporte y resistencia más importantes. La principal ventaja es que traza los niveles de Fibonacci en todos los marcos temporales simultáneamente, lo que permite al operador ver la imagen completa del posible movimiento del precio del instrumento de negociación. Ventajas del indicador El indicador es perfecto para scalping y el comercio de opciones binarias. Adecuado para principiantes y operadores experimentad
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indicadores
Fibonacci SR Indicator Este indicador dibuja las líneas de soporte y resistencia. El producto se basa en los niveles de retroceso y expansión de Fibonacci (Fibonacci Retracement and Extension levels). El indicador toma en consideración múltiples combinaciones de los niveles de Fibonacci y dibuja las líneas de soporte/resistencia. En sus cálculos el indicador utiliza los valores de las crestas y los valles construidos por el indicador ZigZag. Si hace falta, también se puede mostrar el ZigZag en e
FREE
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicadores
*Antabod GameChanger Indicator - Transforme sus operaciones ¿Está cansado de perseguir tendencias demasiado tarde o de dudar de sus operaciones? ¡El *Antabod GameChanger Indicator* está aquí para *revolucionar su estrategia de trading* y darle la ventaja que necesita en los mercados! ¿Por qué elegir GameChanger? *Detección Precisa de Tendencias* - GameChanger identifica los cambios de tendencia con *precisión milimétrica*, asegurando que usted entre y salga de las operaciones en el momento
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
Este indicador detectará patrones armónicos dibujados en el gráfico mediante métodos manuales y automáticos. Agrega tu comentario, por favor. Notas: El indicador tiene un panel de control y guardará cada configuración (gráfico y marco de tiempo). Puedes minimizarlo para tener más espacio en el gráfico y presionar el botón de cierre para ocultar todos los datos del indicador en el gráfico si prefieres trabajar con otras herramientas de análisis. Cuando uses este indicador y cambies las configurac
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Indicadores
Este es el FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indicador . Le proporciona 3 potenciales Take Profits y 1 Stop Loss. Estos objetivos potenciales se calculan sobre la base de varios métodos . El indicador se puede utilizar en cada marco de tiempo, pero se aconseja utilizarlo en H1, H4 y D1. Especialmente si usted es un trader novato. Los operadores profesionales también pueden utilizarlo para scalping en marcos de tiempo más pequeños (M1, M5 y M15). Este indicador no es un sistema de trading com
Fibonacci convergence master TTT
The Trading Team Ltd
5 (1)
Indicadores
Promoción de lanzamiento Sólo por tiempo limitado: 30$ en lugar de 157 Resumen Muestra múltiples retrocesos, proyecciones y expansiones de Fibonacci de un vistazo Descripción Un nivel de confluencia de Fibonacci es una zona de precios donde los retrocesos de Fibonacci, proyecciones y expansiones se encuentran estrechamente al medir un swing Esta técnica es utilizada por traders intermedios y avanzados para detectar posibles zonas de reversión ¿Cansado de dibujar manualmente las mismas relacione
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT4 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Profit on fibonacci
Matus German
Indicadores
versión mql5: https: //www.mql5.com/en/market/product/44815 Sencillo indicador para calcular el beneficio en los niveles de retroceso de fibonacci con tamaño de lote fijo, o calcular el tamaño de lote en los niveles de fibonacci con beneficio fijo. Añadir al gráfico y mover la línea de tendencia para establecer los niveles de retroceso de fibonacci. Funciona de forma similar al estudio de la línea de retroceso de fibonacci por defecto en Metatrader. Entradas Fijo - seleccione que valor será fijo
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicadores
QuantumEdge Trader v1.0 Señales de precisión impulsadas por IA para operadores serios QuantumEdge Trader es un indicador inteligente y fiable que proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA utilizando el análisis avanzado del mercado y la detección de tendencias. Diseñado para M1 a M60 marcos de tiempo, es ideal para scalping y estrategias intradía. --- Características principales: No Repaint - Las señales nunca cambian después de aparecer. Filtros de tendencia inteligentes p
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicadores
Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques de Órdenes y las zonas de Oferta y Demanda, lo que facilita la visualización de las zonas de mayor marco temporal en el marco tempo
ON Trade Numerology Station
Abdullah Alrai
Indicadores
Enlace de descarga del manual de usuario: https://ontrd.com/our-books/ Para todos los que preguntan sobre el indicador ON Comercio Numerología Estación Se obtienen alrededor de 16 estrategias de numerología que hacen juntos unidad completa de control de su comercio . Estrategias básicas para trabajar con él son 3 estrategias estadísticas sobre ellos son los siguientes : 1. RBA niveles tasa de éxito más de 95%. 2. FF más del 96 3.RBA SOL 98% No vamos a decir 100%, ya que son ... Ratio tasas como
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicadores
Presentamos el indicador de oferta y demanda Koala para MetaTrader 4 (lo invitamos a compartir su opinión o comentarios, ya sean positivos o negativos, para que otros operadores puedan beneficiarse de su experiencia). Bienvenido al Indicador de Oferta y Demanda Koala. Este indicador está diseñado para identificar zonas de oferta y demanda ininterrumpidas. Puede ayudar al trader a ver el mercado como áreas de zona; puede observar cómo el precio respeta algunas zonas poderosas. Este indicador tam
FREE
PZ Head and Shoulders MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Un patrón de cabeza y hombros es una formación de gráfico que se asemeja a una línea de base con tres picos, los dos exteriores tienen una altura cercana y el medio es el más alto. Predice una inversión de tendencia alcista a bajista y se cree que es uno de los patrones de inversión de tendencia más confiables. Es uno de varios patrones principales que indican, con diversos grados de precisión, que una tendencia está llegando a su fin. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de
Fibonaccitools
Aymn Sʿyd Ahmd Hsn Alkwmy
Indicadores
Los retrocesos de Fibonacci son herramientas populares que los operadores pueden usar para dibujar líneas de soporte, identificar niveles de resistencia, colocar órdenes de stop-loss y establecer precios objetivo. Un retroceso de Fibonacci se crea tomando dos puntos extremos en un gráfico de acciones y dividiendo la distancia vertical por las razones clave de Fibonacci de 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 100%. El indicador de herramientas de Fibonacci dibujará herramientas de Fibonacci, p. Ej. Retroc
FairyFibo
Syed Oarasul Islam
Indicadores
FairyFibo puede generar hasta 70 señales de COMPRA y 70 señales de VENTA basadas únicamente en la acción del precio y los niveles de Fibonacci. La idea es captar tantos Swing High's y Swing Low's pero teniendo en cuenta la tendencia actual. Este indicador también se puede utilizar para el comercio de opciones binarias como la mayoría de las veces el precio tiende a seguir la dirección de la señal de inmediato. La mayoría de las estrategias ya están optimizadas para diferentes marcos de tiempo y
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Asesores Expertos
Patrones armónicos , escáner y comerciante  Patrones incluidos: patrón ABCD patrón garley patrón de murciélago patrón de cifrado 3Patrón de unidades patrón de cisne negro Patrón de cisne blanco Patrón Quasimodo o patrón Over Under Patrón de murciélago alternativo patrón de mariposa Patrón de cangrejo profundo patrón de cangrejo patrón de tiburón Patrón FiveO patrón de cabeza y hombros patrón de triángulo ascendente Patrón uno dos tres Y 8 patrones personalizados Voenix es un escáner de patrones
Invincible Arrow
Quan Li
Indicadores
Se trata de un indicador de flecha sin función de futuro, desarrollado en base a los algoritmos de negociación de beneficios más avanzados.Cuenta con el módulo de análisis de tendencia dual más innovador y avanzado, así como con el algoritmo de predicción de tendencia de mercado más reciente y altamente eficaz. Cuenta con el módulo de análisis de tendencias dual más innovador y avanzado, así como con el algoritmo de predicción de tendencias de mercado más reciente y eficaz. Cuenta con el módulo
Fibo Level Management Tools
Chen Yau Weng
Utilidades
Este indicador es una gran herramienta de utilidades para Fibonacci comerciante que dibujar su gráfico manualmente. Este indicador no dibuja ningún retroceso de Fibonacci o expansión de Fibonacci. Es una herramienta de utilidades para modificar el nivel de Fibonacci para el objeto de Fibonacci dibujado manualmente en el gráfico. Sólo tiene que dibujar utilizando el retroceso de Fibonacci u otra herramienta de Fibonacci en MT4 como de costumbre. Seleccione el Fibonacci que acaba de dibujar. Asegú
Auto Fibo mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador "Auto FIBO" de Crypto_Forex: ¡una excelente herramienta auxiliar para operar! - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican las áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8%. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zona. - También existen muchas oportunidades para mejor
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicadores
Patrones de Reversión Pro Reversal Patterns Pro es una herramienta analítica de Price Action (PA) que escanea los patrones de reversión. - Encuentra y marca los patrones de velas japonesas más fiables en tiempo real. - Soporta todos los marcos de tiempo (Mejor para Scalping) - No repinta por lo que es un indicador excepcional para Expert Advisors. Parámetros de entrada : - Modo de soporte y resistencia (verdadero o falso) para habilitar el filtrado avanzado. - Periodo Donchian - Periodo RSI -
Los compradores de este producto también adquieren
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en  F OREX,  CRYPTOCURRENCY como   Bitcoin,  Ethereum,  Lightcoin,   Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como   Oro,  Plata, Petróleo,  Gas ... y  CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicadores
Esta es una versión mini de un par del Detector Avanzado de Inversión de Tendencia y Continuidad conocido como TrueTrendStarM(TTSm25). Es un indicador sensible y predictivo de tendencias de precios para operadores profesionales. ( ATENCIÓN COMPRADORES:-Ahora el indicador está disponible para TIEMPO ILIMITADO UNA sola compra de sólo $ 500 ). Aproveche la oportunidad. Detecta cambios de alta probabilidad en la dirección de la Tendencia del Precio mucho antes de que otro indicador lo detecte. He es
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indicadores
Dual Momentum es un moderno indicador de flecha para MetaTrader 4, creado específicamente para la detección precisa de los retrocesos del mercado y los movimientos de impulso fuerte. El indicador se basa en una combinación de dos potentes osciladores - Williams %R y RSI, que le permite filtrar el ruido y generar señales más fiables. Gracias a esto, Dual Momentum indica sólo los puntos de entrada clave cuando la probabilidad de una operación exitosa es más alta. Principales ventajas: Sin
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada. 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low. 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa. Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar velas demasiado pequeñas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TP - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicadores
Imagen automática, en directo e interactiva de todas las líneas de tendencia. Asigne alertas push, de correo electrónico y sonoras a las líneas de su elección y manténgase informado sobre el retroceso del precio, la ruptura, el retroceso después de la ruptura, el número de retrocesos, la expiración de la línea por doble ruptura. Corrija, arrastre o elimine las líneas y ajuste interactivamente el sistema de líneas. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Ejemplos de gráficos https://www.mql5.com/en/users/e
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Indicadores
El oscilador estocástico es uno de los osciladores más populares y precisos, ampliamente utilizado por los operadores para captar las zonas de sobrecompra y sobreventa de la acción del precio. Aunque el indicador estocástico funciona bien durante un intervalo del mercado, no logra generar señales rentables cuando las condiciones del mercado cambian, y por lo tanto produce señales erróneas que resultan en grandes pérdidas. ¿Ha pensado alguna vez en un indicador estocástico adaptativo que adapte s
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal. Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta. Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
Otros productos de este autor
Dynamic background
Guo Sheng Zhao
Indicadores
En realidad, son las emociones las que influyen en las operaciones, y es capturarlas lo que hace que las operaciones sean rentables en última instancia. Es por eso que tengo un indicador 'Trend Ambient Light' que hace tres cosas para sus gráficos de trading: 1. Reconocer el estado del mercado de un vistazo Fondo azul oscuro → el mercado está en una fuerte tendencia larga Fondo rojo oscuro → el mercado está muy corto Fondo gris oscuro → el mercado se encuentra en un estado de equilibrio oscilan
SAMBAisgood
Guo Sheng Zhao
Indicadores
Indicador de identificación de máximos y mínimos de tendencia a largo plazo (exclusivo para operaciones a medio y largo plazo) I. Orientación básica del indicador Este indicador es una herramienta de análisis racionalizada centrada en las tendencias del mercado a largo plazo , diseñada para identificar los puntos de inflexión superior e inferior en variedades de negociación como el mercado de divisas y los metales preciosos. Al filtrar las señales de interferencia de los ciclos pequeños y median
ADX Dashboard MUTI
Guo Sheng Zhao
Indicadores
El ADX Dashboard V11.03 es un indicador profesional MT4 diseñado para proporcionar a los operadores una visión visual intuitiva de la fuerza de la tendencia y el sentimiento del mercado a través de múltiples marcos de tiempo. Integra los indicadores ADX (Índice Direccional Medio) y RSI (Índice de Fuerza Relativa), presentando los datos clave en un cuadro de mandos conciso para ayudar a los operadores a tomar decisiones rápidas e informadas sin un análisis complejo de los gráficos de los indicad
OneClickCloseUtility
Guo Sheng Zhao
Utilidades
================================ MANUAL ESPAÑOL ================================ Nombre del producto: Utilidad de cierre con un clic v9.4 Desarrollador: Gemini Partner Versión: 9.40 Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4 Tipo: Expert Advisor Asesor Experto I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO --------------- One-Click Close es una utilidad profesional de gestión de órdenes diseñada para plataforma MetaTrader 4. Proporciona operaciones rápidas de cierre por lotes a través de intuitiva interfaz de botone
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario