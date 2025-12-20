FiboPro 2.11 es un indicador dinámico de soporte/resistencia Fibonacci para MT4. Calcula múltiples niveles de Fibonacci a través de una línea central dinámica y volatilidad, mostrando intuitivamente las tendencias del mercado (alcista/bajista/lateral) e identificando señales de sobrecompra/sobreventa. Adecuado para divisas, futuros, acciones, etc., se recomienda para M15+ marcos de tiempo para evitar el ruido a corto plazo.

Copie fiboz.mq4 en la carpeta "MQL4/Indicators" de su directorio de instalación de MT4; Reinicie MT4, busque "FiboPro 2.11 Versión Final" en "Navegador - Indicadores Técnicos"; Arrastre el indicador al gráfico del instrumento de destino; se autocargarán 13 líneas de Fibonacci y un color de fondo dinámico.

Periodo de la Línea Central: Por defecto 100. Ajusta las líneas K para el cálculo de la línea central. Valores mayores = línea más suave (adecuada para tendencias); valores menores = más sensible al precio (adecuada para mercados laterales). Método de línea central: 0=SMA, 1=EMA (por defecto, se ajusta a la mayoría de los mercados), 2=SMMA, 3=LWMA. Periodo de volatilidad y multiplicador: Por defecto 100. Para el cálculo de la volatilidad de los precios; se recomienda que coincida con el Periodo de la Línea Central. Alertas/Pulsadores: Activar para alertas emergentes y notificaciones móviles en señales clave. Tiempo de enfriamiento de la señal: Por defecto 600s. Evita la repetición de señales; ajuste según la volatilidad del instrumento (por ejemplo, 300s para criptomonedas).

Identificación de tendencias: Azul marino = alcista, burdeos oscuro = bajista, gris ultraoscuro = lateral, lo que permite juzgar rápidamente la dirección general del mercado. Señales de trading: Flecha verde "FUERTE COMPRA" (señal fuerte de compra) cuando el precio rompe por debajo de Dn6 (línea más baja) y la línea K anterior no lo hace; flecha roja "FUERTE VENTA" (señal fuerte de venta) cuando el precio rompe por encima de Up6 (línea más alta) y la línea K anterior no lo hace. Referencia de soporte y resistencia: Líneas Up1-Up6/Dn1-Dn6 para take-profit/stop-loss. Por ejemplo, después de una señal alcista, establecer stop-loss por debajo de Dn6 y take-profit en Dn1, Mid, Up1 secuencialmente. Filtrado de señales: Las señales de mercado lateral (fondo gris) son menos fiables; dé prioridad a las señales en claras tendencias alcistas/bajistas para evitar operaciones contra tendencia.

Se requieren al menos 150 líneas K históricas para el cálculo; cargue suficientes datos para nuevos gráficos; Las señales son sólo de referencia; combínelas con el volumen, el MACD y otros indicadores para obtener un juicio completo; Ajuste los parámetros para diferentes instrumentos (por ejemplo, 150 para materias primas a granel, 50 para divisas digitales).

Manual de Usuario del Indicador FiboPro 2.11 I. Visión GeneralII. Guía de instalaciónIII. Instrucciones de configuración de parámetrosIV. Métodos de usoV. Notas