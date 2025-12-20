Fibopro

FiboPro 2.11 指标使用说明

一、指标概述

FiboPro 2.11 是一款适配 MT4 平台的动态斐波那契支撑阻力指标，通过动态中枢线结合波动率计算多档斐波那契档位线，可直观展示市场趋势（多头 / 空头 / 震荡）、识别价格超涨超跌信号，适用于外汇、期货、股票等各类 K 线交易品种，时间周期建议选择 M15 及以上，避免短周期噪音干扰。

二、安装方法

  1. 将指标文件（fiboz.mq4）复制到 MT4 安装目录下的 “MQL4/Indicators” 文件夹；
  2. 重启 MT4 客户端，在 “导航栏 - 技术指标” 中找到 “FiboPro 2.11 Final Version”；
  3. 将指标拖拽至目标交易品种图表，自动加载并显示 13 条斐波那契档位线及动态背景色。

三、参数设置说明

  1. Central Line Period（中枢周期）：默认 100，调整中枢线计算的 K 线数量，数值越大中枢线越平滑，适合趋势行情；数值越小对价格变化越敏感，适合震荡行情。
  2. Central Line Method（均线类型）：0=SMA（简单均线）、1=EMA（指数均线）、2=SMMA（平滑均线）、3=LWMA（线性加权均线），默认 EMA（指数均线）适配多数行情。
  3. Volatility & Multiplier Period（波动率周期）：默认 100，计算价格波动率的周期，建议与中枢周期保持一致。
  4. Alert/Push 开关：开启后触发关键信号时，会弹出弹窗警报并推送至 MT4 移动端。
  5. Signal Cooldown Time（信号冷却）：默认 600 秒，避免短时间内重复触发信号，可根据交易品种波动频率调整（如加密货币可设为 300 秒）。

四、使用方法

  1. 趋势识别：图表背景为深蓝色（Navy Blue）代表多头趋势，深酒红色（Deep Burgundy）代表空头趋势，极深灰色（Ultra Dark Gray）代表震荡趋势，可快速判断市场整体方向。
  2. 交易信号：当价格跌破最下档 Dn6 线且前一根 K 线未跌破时，图表出现绿色 “STRONG BUY” 箭头，为极强买入信号；当价格突破最上档 Up6 线且前一根 K 线未突破时，出现红色 “STRONG SELL” 箭头，为极强卖出信号。
  3. 支撑阻力参考：Up1-Up6/Dn1-Dn6 档位线可作为止盈 / 止损参考，如多头信号触发后，可将止损设为 Dn6 线下方，止盈依次参考 Dn1、Mid、Up1 等档位。
  4. 信号过滤：震荡行情（灰色背景）下的信号可靠性较低，建议仅在明确多 / 空头背景下参考信号，避免逆势交易。

五、注意事项

  1. 指标需至少 150 根以上历史 K 线才能完成计算，新图表需加载足够历史数据；
  2. 信号仅作为交易参考，建议结合成交量、MACD 等其他指标综合判断；
  3. 不同品种需微调参数，如大宗商品可适当增大周期至 150，数字货币可减小至 50。

