菲波纳奇支撑阻力指标 本指标创建支撑和阻力线。此指标基于菲波纳奇回撤和扩展级别。它会考虑菲波纳奇级别的多种组合，并在这些基础上绘制支撑/阻力线。此指标使用的顶部和底部由之字折线指标计算而来。如有必要，之字折线也可以在图表上绘制。 本指标考虑许多过去的反转点和菲波纳奇比率级别的组合，而当它看到多条线在相同的价格汇合，那么这将成为指标绘制的支撑/阻力线。未来的市场反转往往会正好出现在这些线附近。这是一个自动指标。所以，旧线将被删除，新线将随着市场的进步而绘制。 设置 Bars_Back - 向后一定数量的柱线用于所有计算。数量较少则较少反转点将被使用，因此，绘制的支撑和阻力线较少。向后更多柱线则有更多反转点将被使用，因此，绘制的支撑和阻力线较多。 Buffer_Space - 这表示每个已计算的菲波纳奇级别所需的汇合之间的最大点数。该数值越高，则确切的汇合必须越少。数字越低，则精确汇合必须更多，因此有较高的可靠性。例如, 让我们设为 10 点, 且指标运行在非分形的 4-位报价经纪商 (同样是 10 点)。此指标看到 3 个 菲波纳奇 回撤级别，分别在 1.4995, 1.5000,