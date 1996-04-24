UTS Trade Guardian

UTS TradeGuardian - Intelligentes Handelsmanagement EA (MT5)

UTS TradeGuardian ist ein leistungsfähiger Expert Advisor für MetaTrader 5, der manuell eröffnete Trades schützt, verwaltet und optimiert - egal, ob Sie sie über MT5 auf dem PC, Handy oder Tablet öffnen.

Dieser EA öffnet keine Trades für Sie. Stattdessen fungiert er als professioneller Handelswächter, der Ihre Positionen automatisch verwaltet, sobald sie geöffnet sind.

🔒 Was macht UTS TradeGuardian?

Automatischer Stop Loss und Take Profit

Sobald eine Position eröffnet ist, kann der EA:

  • Automatisches Setzen des Stop Loss (SL) in Punkten

  • Automatisches Setzen des Take Profit (TP) in Punkten

  • Funktioniert bei BUY und SELL Positionen

  • Gilt auch, wenn der Handel manuell oder über ein mobiles Gerät eröffnet wurde

Das bedeutet:

Keine "Ich habe vergessen, SL/TP hinzuzufügen"-Momente mehr.

🔄 F ortgeschrittenes Trailing-Stop-System

Der EA enthält einen intelligenten Trailing-Stop, der:

  • nur aktiviert wird , wenn sich der Preis in den Gewinn bewegt

  • einen minimalen Aktivierungsabstand verwendet (Trailing Step)

  • den Gewinn sichert und gleichzeitig Raum für Kursbewegungen lässt

  • Unabhängig für jede Position arbeitet

Dies hilft:

  • Gewinne automatisch zu sichern

  • Reduziert emotionale Entscheidungen

  • Gewinnbringende Trades laufen lassen, während das Risiko kontrolliert wird

✂️ HackLots - Intelligente Losgrößenreduzierung

Wenn aktiviert, wird HackLots:

  • Große Positionsgrößen erkennen

  • Automatisch nur die minimale Losgröße schließen

  • Reduziert das Risiko, ohne den gesamten Handel zu schließen

  • Jede Position wird nur einmal bearbeitet (keine wiederholten Schließungen)

Perfekt für:

  • Risikominderung

  • Verwaltung von übergroßen Geschäften

  • Bereinigung von Positionen, die mit großem Volumen eröffnet wurden

📊 A nzeige früherer Kerzenpunkte

Der EA kann anzeigen:

  • Der Punktbereich der vorherigen Kerze

  • Wird direkt im Chart angezeigt

  • Wird nur bei neuen Kerzen aktualisiert

  • Hilft Händlern bei der visuellen Beurteilung von Volatilität und Momentum

Ideal für:

  • Scalper

  • Intraday-Händler

  • Volatilitätsbasierte Entscheidungsfindung

⚙️ Funktioniert mit jeder Strategie

UTS TradeGuardian:

  • Funktioniert mit manuellem Handel

  • Arbeitet neben anderen EAs

  • Beeinflusst nicht die Handelseinträge

  • Verwaltet nur bestehende Positionen

Betrachten Sie es als:

Ein professioneller Handelsmanager, der niemals schläft.

🔧 Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

✔ Verwaltet manuell eröffnete Trades
✔ Automatischer Stop Loss & Take Profit
✔ Intelligenter Trailing Stop
✔ Teil-Lot-Reduktion (HackLots)
✔ Anzeige der vorherigen Kerzenpunkte
✔ Symbolspezifische Verwaltung
✔ Funktioniert auf MT5 PC & Mobile Trades
✔ Keine Strategie-Einschränkungen

👤 F ür wen ist dieser EA geeignet?

✔ Manuelle Trader
✔ Mobile Trader
✔ Scalper
✔ Daytrader
✔ Swingtrader
✔ Trader, die Disziplin und Beständigkeit wollen

Wenn Sie die Kontrolle mögen, aber die langweiligen (und risikoreichen) Teile automatisiert abwickeln möchten, ist dieser EA genau das Richtige für Sie.


