UTS Signal Provider v1.1 - Ultimativer Handelssignal Broadcaster für MT5
UTS Signal Provider ist ein leistungsstarker, professioneller Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5), der speziell für Trader entwickelt wurde, die ihre Live-Handelsaktivitäten als hochwertige Signale an private oder öffentliche Kanäle auf Discord und Telegram senden möchten. Er verwandelt Ihr MT5-Handelskonto in einen vollautomatischen Signalanbieter, der es Followern (VIP-Abonnenten oder kostenlosen Mitgliedern) ermöglicht, Echtzeit-Updates zu Ihren Trades zu erhalten, ohne dass Sie manuell etwas kopieren, einfügen oder einen Screenshot machen müssen.
Hauptmerkmale & Was es kann
UTS Signal Provider überwacht Ihr Konto in Echtzeit und sendet schön formatierte, professionelle Warnungen für:
- Neue Handelseröffnungen Sofortige Benachrichtigung, wenn Sie eine Kauf- ("I'm BUYING") oder Verkaufsposition ("I'm SELLING") eröffnen. Beinhaltet:
- Symbol
- Einstiegsnummer (z.B. #1, #2 pro Symbol - automatisch fortlaufend)
- Einstiegspreis
- Volumen/Losgröße (optional)
- Stop-Loss und Take-Profit (falls sofort festgelegt)
- Benutzerdefinierte Präfixe und Emojis zur optischen Auflockerung
- SL/TP-Änderungen Warnungen, wenn Sie Stop Loss oder Take Profit hinzufügen, verschieben oder entfernen - wichtig für Follower, um das Risiko genau zu steuern.
- Partielle Schließungen Erkennt und meldet, wenn Sie eine Position teilweise schließen (z. B. durch Reduzierung des Volumens von 0,50 auf 0,20).
- Profit State Alerts Sendet eine einzelne "In PROFIT!"-Nachricht, wenn eine Position (oder eine Gruppe von Positionen auf demselben Symbol) zum ersten Mal die von Ihnen festgelegte Mindestgewinnschwelle überschreitet (z. B. +$1,00). Optional kann auch der genaue Gewinnbetrag angegeben werden.
- Handelsschließungen (einschließlich Batch-Schließungen) Intelligente Erkennung von einzelnen oder mehreren gleichzeitigen Schließungen:
- Identifiziert den Grund: Manuell, SL-Treffer oder TP-Treffer
- Intelligente Überschriften: "TP Close Alert", "SL Close Alert", "Profit Close Alert" oder "Loss Close Alert".
- Zeigt Gewinn/Verlust pro Symbol und Gesamtnetto (mit optionalen exakten $-Beträgen)
- Elegantes Handling von Batch-Closes über mehrere Symbole hinweg
- Pending Orders Volle Unterstützung für Buy/Sell Limit und Stop Orders:
- Neue Warnungen für schwebende Aufträge (mit Einstiegspreis, Volumen, SL/TP)
- Änderungen von Preis/SL/TP
- Stornierungswarnungen (wenn nicht ausgeführt)
- Tägliche Performance-Berichte
- Automatische tägliche Zusammenfassung zu einer benutzerdefinierten Zeit (z.B. 23:59)
- Manuelle Schaltfläche "Bericht senden" für sofortige Berichte
- Aufschlüsselung nach Symbol: abgeschlossene Geschäfte, Gewinne/Verluste, Gewinn pro Symbol, Gesamtnettogewinn/-verlust, Gewinnquote
- Enthält nur Geschäfte, die tatsächlich signalisiert wurden (perfekt für genaue Statistiken)
Dual-Channel-Unterstützung (Gruppe A & Gruppe B)
- Gruppe A (VIP/Premium-Kanal): Typischerweise Ihre bezahlten Abonnenten. Überwacht bis zu 20 benutzerdefinierte Symbole (Multi-Symbol-Modus).
- Gruppe B (Freier Kanal): Optionaler zweiter Kanal für kostenlose Signale. Unterstützt ebenfalls bis zu 20 eigene Symbole.
- Beide Gruppen können gleichzeitig laufen, mit unabhängigen Discord-Webhooks und Telegram-Bot/Chat-IDs.
- Intelligenter Fallback: Wenn für eine Gruppe keine Symbole konfiguriert sind, diese aber aktiviert ist, überwacht der EA automatisch das aktuelle Chart-Symbol - perfekt für den Handel mit einem einzigen Symbol ohne zusätzliches Setup.
Erweiterte Filterung & Anpassung
- Modus "Nur manuelle Trades": Ignorieren Sie automatisierte EA-Trades (außer denen mit einer bestimmten magischen Zahl) - so wird sichergestellt, dass nur Ihre beabsichtigten Signale gesendet werden.
- Schnelles Handeln mit einem Klick: Eingebaute Kauf-/Verkaufsschaltflächen mit einstellbarer Losgröße für schnelle manuelle Eingaben.
- Sichtbarkeit der Gewinnbeträge: Schalten Sie die Anzeige der exakten $-Gewinne in Alarmen/Berichten um.
- Volumen in Signalen: Optionale Anzeige der Losgröße.
- Panel minimieren: Kompakter Modus, um Platz im Chart zu sparen.
- Symbol-Editor: Einfaches In-Chart-Panel zum Hinzufügen/Bearbeiten der 20 Symbole pro Gruppe.
- Anti-Spam & Zuverlässigkeit: Ratenbegrenzung, Wiederholungslogik für Web-Anfragen, überlebt Chart-Änderungen/Reloads.
Wie es funktioniert (Technischer Überblick)
- Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an (vorzugsweise einen Ihrer gehandelten synthetischen Indizes).
- Konfigurieren Sie Discord-Webhooks und Telegram-Bot-Token/Chat-IDs für Gruppe A und/oder B.
- Verwenden Sie den Symbol-Editor, um Ihre überwachten Symbole hinzuzufügen (z. B. Crash 500 Index, Boom 1000 Index) - oder lassen Sie sie leer, um automatisch den aktuellen Chart zu verwenden.
- Schalten Sie Funktionen über das futuristische Bedienfeld auf dem Chart um (Alarmtypen, Kanäle usw.).
- Handeln Sie normal (manuell oder mit Ihren eigenen EAs).
- Der EA erkennt Änderungen in Positionen/ausstehenden Aufträgen, formatiert professionelle Nachrichten und sendet sie sofort an Ihre Kanäle.
Das gesamte Tracking überlebt das Entfernen/Neustarten des EA über globale Variablen. Er ignoriert auf intelligente Weise alte Trades, die vor dem Start des EA geöffnet wurden, und verarbeitet Teilschließungen, Batch-Schließungen und Änderungen ohne Spam.
Perfekt für
- Signalanbieter, die VIP Telegram/Discord-Gruppen für synthetische Boom/Crash-Indizes betreiben.
- Händler, die transparente, professionell aussehende Signale mit vollständiger Abdeckung des Handelslebenszyklus wünschen.
- Jeder, der separate Premium-/Free-Kanäle mit unterschiedlichem Symbol-Fokus benötigt.
Haftungsausschluss: Dieser EA platziert nicht automatisch Trades - er überwacht und sendet nur Ihre bestehenden Aktivitäten. Alle Warnungen enthalten den Hinweis "Keine Finanzberatung - Handel auf eigenes Risiko".
UTS Signal Provider v4.1 ist das ultimative Werkzeug, um Ihren Handel in einen ausgefeilten, zuverlässigen Signaldienst zu verwandeln - voll ausgestattet, stabil und zukunftssicher für 2025 und darüber hinaus!