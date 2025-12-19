UTS Signal Provider

UTS Signal Provider v1.1 - Ultimativer Handelssignal Broadcaster für MT5

UTS Signal Provider ist ein leistungsstarker, professioneller Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5), der speziell für Trader entwickelt wurde, die ihre Live-Handelsaktivitäten als hochwertige Signale an private oder öffentliche Kanäle auf Discord und Telegram senden möchten. Er verwandelt Ihr MT5-Handelskonto in einen vollautomatischen Signalanbieter, der es Followern (VIP-Abonnenten oder kostenlosen Mitgliedern) ermöglicht, Echtzeit-Updates zu Ihren Trades zu erhalten, ohne dass Sie manuell etwas kopieren, einfügen oder einen Screenshot machen müssen.

Hauptmerkmale & Was es kann

UTS Signal Provider überwacht Ihr Konto in Echtzeit und sendet schön formatierte, professionelle Warnungen für:

  • Neue Handelseröffnungen Sofortige Benachrichtigung, wenn Sie eine Kauf- ("I'm BUYING") oder Verkaufsposition ("I'm SELLING") eröffnen. Beinhaltet:
    • Symbol
    • Einstiegsnummer (z.B. #1, #2 pro Symbol - automatisch fortlaufend)
    • Einstiegspreis
    • Volumen/Losgröße (optional)
    • Stop-Loss und Take-Profit (falls sofort festgelegt)
    • Benutzerdefinierte Präfixe und Emojis zur optischen Auflockerung
  • SL/TP-Änderungen Warnungen, wenn Sie Stop Loss oder Take Profit hinzufügen, verschieben oder entfernen - wichtig für Follower, um das Risiko genau zu steuern.
  • Partielle Schließungen Erkennt und meldet, wenn Sie eine Position teilweise schließen (z. B. durch Reduzierung des Volumens von 0,50 auf 0,20).
  • Profit State Alerts Sendet eine einzelne "In PROFIT!"-Nachricht, wenn eine Position (oder eine Gruppe von Positionen auf demselben Symbol) zum ersten Mal die von Ihnen festgelegte Mindestgewinnschwelle überschreitet (z. B. +$1,00). Optional kann auch der genaue Gewinnbetrag angegeben werden.
  • Handelsschließungen (einschließlich Batch-Schließungen) Intelligente Erkennung von einzelnen oder mehreren gleichzeitigen Schließungen:
    • Identifiziert den Grund: Manuell, SL-Treffer oder TP-Treffer
    • Intelligente Überschriften: "TP Close Alert", "SL Close Alert", "Profit Close Alert" oder "Loss Close Alert".
    • Zeigt Gewinn/Verlust pro Symbol und Gesamtnetto (mit optionalen exakten $-Beträgen)
    • Elegantes Handling von Batch-Closes über mehrere Symbole hinweg
  • Pending Orders Volle Unterstützung für Buy/Sell Limit und Stop Orders:
    • Neue Warnungen für schwebende Aufträge (mit Einstiegspreis, Volumen, SL/TP)
    • Änderungen von Preis/SL/TP
    • Stornierungswarnungen (wenn nicht ausgeführt)
  • Tägliche Performance-Berichte
    • Automatische tägliche Zusammenfassung zu einer benutzerdefinierten Zeit (z.B. 23:59)
    • Manuelle Schaltfläche "Bericht senden" für sofortige Berichte
    • Aufschlüsselung nach Symbol: abgeschlossene Geschäfte, Gewinne/Verluste, Gewinn pro Symbol, Gesamtnettogewinn/-verlust, Gewinnquote
    • Enthält nur Geschäfte, die tatsächlich signalisiert wurden (perfekt für genaue Statistiken)

Dual-Channel-Unterstützung (Gruppe A & Gruppe B)

  • Gruppe A (VIP/Premium-Kanal): Typischerweise Ihre bezahlten Abonnenten. Überwacht bis zu 20 benutzerdefinierte Symbole (Multi-Symbol-Modus).
  • Gruppe B (Freier Kanal): Optionaler zweiter Kanal für kostenlose Signale. Unterstützt ebenfalls bis zu 20 eigene Symbole.
  • Beide Gruppen können gleichzeitig laufen, mit unabhängigen Discord-Webhooks und Telegram-Bot/Chat-IDs.
  • Intelligenter Fallback: Wenn für eine Gruppe keine Symbole konfiguriert sind, diese aber aktiviert ist, überwacht der EA automatisch das aktuelle Chart-Symbol - perfekt für den Handel mit einem einzigen Symbol ohne zusätzliches Setup.

Erweiterte Filterung & Anpassung

  • Modus "Nur manuelle Trades": Ignorieren Sie automatisierte EA-Trades (außer denen mit einer bestimmten magischen Zahl) - so wird sichergestellt, dass nur Ihre beabsichtigten Signale gesendet werden.
  • Schnelles Handeln mit einem Klick: Eingebaute Kauf-/Verkaufsschaltflächen mit einstellbarer Losgröße für schnelle manuelle Eingaben.
  • Sichtbarkeit der Gewinnbeträge: Schalten Sie die Anzeige der exakten $-Gewinne in Alarmen/Berichten um.
  • Volumen in Signalen: Optionale Anzeige der Losgröße.
  • Panel minimieren: Kompakter Modus, um Platz im Chart zu sparen.
  • Symbol-Editor: Einfaches In-Chart-Panel zum Hinzufügen/Bearbeiten der 20 Symbole pro Gruppe.
  • Anti-Spam & Zuverlässigkeit: Ratenbegrenzung, Wiederholungslogik für Web-Anfragen, überlebt Chart-Änderungen/Reloads.

Wie es funktioniert (Technischer Überblick)

  1. Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an (vorzugsweise einen Ihrer gehandelten synthetischen Indizes).
  2. Konfigurieren Sie Discord-Webhooks und Telegram-Bot-Token/Chat-IDs für Gruppe A und/oder B.
  3. Verwenden Sie den Symbol-Editor, um Ihre überwachten Symbole hinzuzufügen (z. B. Crash 500 Index, Boom 1000 Index) - oder lassen Sie sie leer, um automatisch den aktuellen Chart zu verwenden.
  4. Schalten Sie Funktionen über das futuristische Bedienfeld auf dem Chart um (Alarmtypen, Kanäle usw.).
  5. Handeln Sie normal (manuell oder mit Ihren eigenen EAs).
  6. Der EA erkennt Änderungen in Positionen/ausstehenden Aufträgen, formatiert professionelle Nachrichten und sendet sie sofort an Ihre Kanäle.

Das gesamte Tracking überlebt das Entfernen/Neustarten des EA über globale Variablen. Er ignoriert auf intelligente Weise alte Trades, die vor dem Start des EA geöffnet wurden, und verarbeitet Teilschließungen, Batch-Schließungen und Änderungen ohne Spam.

Perfekt für

  • Signalanbieter, die VIP Telegram/Discord-Gruppen für synthetische Boom/Crash-Indizes betreiben.
  • Händler, die transparente, professionell aussehende Signale mit vollständiger Abdeckung des Handelslebenszyklus wünschen.
  • Jeder, der separate Premium-/Free-Kanäle mit unterschiedlichem Symbol-Fokus benötigt.

Haftungsausschluss: Dieser EA platziert nicht automatisch Trades - er überwacht und sendet nur Ihre bestehenden Aktivitäten. Alle Warnungen enthalten den Hinweis "Keine Finanzberatung - Handel auf eigenes Risiko".

UTS Signal Provider v4.1 ist das ultimative Werkzeug, um Ihren Handel in einen ausgefeilten, zuverlässigen Signaldienst zu verwandeln - voll ausgestattet, stabil und zukunftssicher für 2025 und darüber hinaus!


Empfohlene Produkte
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um automatisch eine "Locking"-Position aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf wieder zu öffnen, was für Positionserhaltungs- und Schutzstrategien geeignet ist. Ein einfaches Dienstprogramm (im Folgenden "Bot" genannt), das eine Locking-Strategie mit einem unendlich nachladbaren Locking-Trade umsetzt. Wie der Bot funktioniert: - Nach dem Start wählen Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit einem bestimmten TP - Setzen Sie den SL-Parameter für den Locking Tr
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experten
Crash5 EA, ist ein automatischer Roboter, der das Niveau der professionellen Entscheidung hat, wenn ein Handel ohne jede Emotion zu nehmen. Der Bot wird in Ihrem Scalping Entscheidungsfindung mit seinen eigenen TP (Take Profit) und SL (Stop-Loss) mit dem Trail-Stop, wenn im Gewinn helfen. Dies ist ein Trend-basierte Spike-Catching, suchen auf was passiert in Echtzeit-Charts keine Wiederholung von Signalen. Der Roboter hilft bei der Entscheidungsfindung auf der Kerze Stick-Muster geöffnet und ges
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Pro Experience
Yurii Yasny
Experten
Pro Erfahrung Nur 4 Exemplare für 99,00 USD verfügbar. Nächster Preis 199 USD ECN Pro Experience ist eine Scalping-Strategie, die auf dem Durchbrechen von starken Kursniveaus basiert. Eine der ältesten und zuverlässigsten Strategien, die vom Autor für den aktuellen Markt modernisiert wurde. Die Strategie erfordert keine Optimierungen. Wir haben sie gemäß der Empfehlung auf dem Chart installiert und genießen das Trading!!!! Vorteile der ECN Pro Erfahrung: - optimales SL/TP-Verhältnis - niedrige
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
BTC Terminator
Riaan Adriaan Swanepoel
Experten
# Advanced Terminator AI EA MT5 - Neural Network Powered Trading System ## Premium Eigenschaften Fortgeschrittene Neuronale Netzwerktechnologie - Deep Learning Algorithmen für die Erkennung von Marktmustern - Adaptive Strategieoptimierung in Echtzeit - Intelligentes Risikomanagement auf Basis von AI - Multi-Timeframe-Analysesystem Duale Marktbeherrschung - Spezialisiert auf den Handel mit XAUUSD (Gold) - Optimiert für die Kryptowährungspaare BTCUSD - Individuelle Strategieoptimierun
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilitys
Multifunktionales Handels-Dashboard vereinfacht den manuellen Handel. Visualisierung von Deals und Orders, Gewinn- und Verlustrechnung, One-Click-Trading, Ordermodifikation, Breakeven, Trailing Stop, Partial Stop Loss, Partial Take Profit, Schließen nach Zeit, Equity Stop Loss und Take Profit – all das ist mit einem oder wenigen Klicks, Hotkeys oder einfach durch Ziehen der Levels im Chart möglich. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie die notwendigen Szenarien testen und die Anwen
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dienstprogramm für automatisches Auftrags- und Risikomanagement. Ermöglicht es Ihnen, das Maximum aus den Gewinnen herauszuholen und Ihre Verluste zu begrenzen. Erstellt von einem praktizierenden Trader für Trader. Das Dienstprogramm ist einfach zu bedienen und funktioniert mit allen Marktaufträgen, die manuell von einem Händler oder mit Hilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeitig arb
Market Screener
Andrey Khatimlianskii
5 (1)
Utilitys
Professionelles Werkzeug für professionelle Trader Es ermöglicht Ihnen, alle verfügbaren Finanzinstrumente zu durchsuchen und blitzschnell die besten für den Handel auszuwählen. Das schnellste Marktscreening aller Zeiten Fahren Sie mit der Maus über die Instrumente und sehen Sie sofort 3 Charts mit ausgewählten Zeitrahmen und vordefinierten Indikatoren! Klicken Sie auf den Symbolnamen, um ihn zu halten. Benutzen Sie die Tasten UP und DOWN, um das nächste oder vorherige Instrument auszuwählen.
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilitys
Trading-Panel für den manuellen Handel. Hat eine ziemlich breite Funktionalität. Ermöglicht die automatische Berechnung der Auftragsgröße, die Eröffnung von Markt- und Pending-Aufträgen. Es hat eine breite Palette von Optionen für die Schließung von Aufträgen, ist es möglich, teilweise schließen Aufträge, schließen Aufträge nach Erreichen einer bestimmten Gewinn oder Verlust, getrennt zu schließen profitabel und unrentabel, kaufen und verkaufen, sowie schwebende Aufträge. Das Panel enthält auch
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Utilitys
Prop Firm Guardian PRO - Equity Protector Bestehe deine Prop-Firm-Challenges, indem du deine Disziplin automatisierst. Der Hauptgrund für das Scheitern im Funding-/Prop-Trading ist nicht die Strategie, sondern das Risikomanagement. Das Erreichen des maximalen Tagesverlustes (Daily Drawdown) durch Fehler oder Emotionen ist fatal. Prop Firm Guardian PRO ist dein automatisches Sicherheitsnetz. Er überwacht die Equity deines Kontos in Echtzeit und schließt ALLES, BEVOR das Limit verletzt wird. ️
GoldEdge
Andrii Hurin
Experten
GoldEdge - Machen Sie die Volatilität von Gold zu Ihrem Vorteil GoldEdge ist ein professioneller, vollautomatischer Expert Advisor , der ausschließlich für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Er vereint Multi-Timeframe-Marktstrukturanalysen , präzise Preisaktions-Setups und Trendbestätigungsfilter , um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit und eingebautem Risikomanagement zu liefern. Egal, ob Sie aggressives Scalping oder konservatives Swing-Trading bevorzugen, GoldEdge passt sich I
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
RetraceX Scalper MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Übersicht RetraceX Scalper ist ein fortschrittlicher Pullback-Scalping-Bot, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzt, um hochwahrscheinliche Retracement-Einstiege zu identifizieren. Er gewährleistet eine präzise Handelsausführung mit minimalem Risiko und maximaler Belohnung, was ihn zu einem idealen Werkzeug für Händler macht, die sich auf schnelle Pullback-Gelegenheiten konzentrieren. Hauptmerkmale Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Identifiziert starke Marktzonen für prä
Scorpion 75 MQL5
Eslam Salman
Utilitys
# Scorpion 75 - Advanced Adaptive Grid Trading Robot. ## Produktübersicht Scorpion 75 ist ein hochentwickelter, vollautomatischer Grid Trading Expert Advisor, der adaptive Algorithmen einsetzt, um Handelspositionen dynamisch an die Marktbedingungen anzupassen. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-Systemen verfügt Scorpion 75 über eine intelligente Neupositionierung, ein umfassendes Risikomanagement und mehrere Betriebsmodi zur Optimierung der Performance in verschiedenen Marktumgebungen. ##
SSL Hybrid
Rashed Samir
Indikatoren
Dieser Indikator ist die mql5 Version des SSLHybrid Indikators . MT4-Version Erfahren Sie hier mehr: https: //www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Beschreibung der TradingView-Version: Dieses Skript wurde für die NNFX-Methode entwickelt, daher wird es nur für Daily-Charts empfohlen. Versucht, einige VP NNFX-Regeln zu implementieren Dieses Skript hat eine SSL / Baseline (Sie können zwischen SSL oder MA wählen), eine zweite SSL für Fortsetzungsgeschäfte und eine dritte SSL für Ausstiegsgesch
All In One Breakout
Dilwyn Tng
5 (4)
Experten
Ausbruchstrategien gehören zu den am meisten erprobten, bewährten und zuverlässigen Handelsansätzen. Sie zielen darauf ab, Momentum an wichtigen Kursniveaus zu erfassen – normalerweise nach Phasen der Marktkonsolidierung – wo oft starke Bewegungen folgen. Dadurch eignen sich Ausbruchsysteme ideal für Trader, die intraday oder sitzungsbasierte Trends handeln möchten. All-In-One Breakout EA (All-In-One Ausbruch EA) nutzt dieses Prinzip voll aus, indem er Kursbereiche in ruhigen Phasen (z. B. vor T
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Einführung in den manuellen Backtesting-Indikator auf MQL5 Die MetaTrader-Plattform bietet ein hervorragendes Backtesting-Tool zur Bewertung von Expert Advisors (EAs). Wenn es jedoch um das manuelle Backtesting einer Strategie geht, um ihre Effektivität zu bewerten, hat dieses Tool einige Einschränkungen: Sie können im Backtesting-Modus keine Zonen oder Trendlinien manuell zeichnen. Sie können die Zeitrahmen nicht wechseln, um die zeitliche Ausrichtung zu überprüfen. Wenn meine Strategie zum Bei
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5 Reiten Sie die Markt­wellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen. Hauptfunktionen: Analyse zweier gleitender Durchschnitte Integrierter RSI-Filter Dynamische Risikosteuerung Flexible Handelsrichtungen ATR-basierte Stops und Ziele Unterstützung aller Zeitrahmen Eindeutige Magic Number Warum Trader diesen EA wählen: Eine vollautomatische Lösung, die Tren
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indikatoren
Bevor Sie den HeatMap-Indikator installieren, vergewissern Sie sich, dass Sie einen Broker verwenden, der Ihnen Zugang zum Depth of Market (DOM) gibt! Dieser Indikator erstellt eine Heatmap auf Ihrem Chart, die es Ihnen ermöglicht, die Kauf- oder Verkaufs-Limit-Orders einfach und in Echtzeit zu sehen. Sie haben die Möglichkeit, die Einstellung und die Farben der HeatMap zu ändern, um sie an alle Märkte und alle Charts anzupassen. Hier ist ein Beispiel für eine Einstellung, die Sie für den NASDA
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
VR Cub MT 5
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitys
Binance Trading Tool für MT5 1. Dieses Produkt enthält Live-Charts per WebSocket, historische Charts und automatische Updates beim Neustart des MT5-Terminals, um einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten und Ihnen einen reibungslosen Binance-Handel zu ermöglichen. Handel, Live-Charts und historische Daten für Spot und Futures verfügbar Chartfunktionen: 1. Live-OHLC-Chart über WebSocket (WSS) 2. Verlaufsaktualisierung über API 3. Automatische Aktualisierung des Char
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
Utilitys
Der GLX1 Renko Builder Expert Advisor (EA) kann Renko-Bar-Charts für jedes beliebige Symbol erstellen. Die Renko-Charts werden als benutzerdefinierte Echtzeit-Symbol-Charts generiert, die für die technische Analyse mit jedem MT5-kompatiblen Indikator weiter verwendet werden können. Den kostenlosen GLX1 Renko Euro Expert Advisor finden Sie hier. https://www. mql5.com/en/market/product/115074 Enthaltene Funktionen: Wirklich reaktionsschnelles Renko-Charting in einem benutzerdefinierten Symbolch
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitys
ACHTUNG : Für eine kostenlose Testversion besuche meine Website. Bedienungsanleitung RiskGuard Management — Dein ultimativer Verbündeter für kompromissloses Trading. Lot Calculator — Automatische Berechnung der Positionsgröße. Quantum — Automatisches Risiko, um Gewinne zu maximieren und Drawdowns zu reduzieren. Automatic Journal — Inklusive und kostenlos auf meiner Website herunterladbar. Automatic Screenshot — Zwei Screenshots: einer beim Öffnen und einer beim Schließen des Trades. Partial Pr
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale auf den MT5 (bei dem Sie Mitglied sind ) und kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrich
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitys
Der Easy Strategy Builder (ESB) ist eine "Do It Yourself "-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von automatisierten Handelsstrategien zu erstellen, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen. Dies ist die weltweit einfachste Methode, um Ihre Strategien zu automatisieren, die bei STP-, ECN- und FIFO-Brokern verwendet werden können. Es ist kein Drag & Drop erforderlich. Legen Sie einfach die Bedingungen für Ihre Handelsstrategie fest, ändern Sie die Einstellungen auf die gewün
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitys
50% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $375 Reward Multiplier ist ein halbautomatischer Handelsmanager, der auf dem Pyramidenhandel basiert und zusätzliche Orders mit dem laufenden Gewinn Ihrer Trades eröffnet, um den Ertrag exponentiell zu maximieren, ohne das Risiko zu erhöhen. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen EAs zeigt dieses Tool den potenziellen Gewinn/Verlust und das Verhältnis von Belohnung und Risiko an, noch bevor Sie den ersten Handel eingehen! Demo hier herunterladen (Startlot ist auf 0.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitys
Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTradfer-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Ab
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilitys
Was genau ist ein Smart Trading Tool? Smart Trading Tool wurde für den schnellen und komfortablen Handel an den Finanzmärkten speziell für ORDER BLOCKS TRADERS entwickelt . Es bietet Händlern Funktionen, wie z.B.: Ein Zeichnungstool Ein-Klick-Handels-Panel Automatische Losgrößenberechnung basierend auf Ihrer Risikobereitschaft & Money Management (Sehen Sie sich dieses Video an , wie dieses Tool Ihnen helfen kann, Ihr Risiko pro Handel besser zu verwalten!) Eingebaute PRICE LEVELS (Fibonacci, run
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitys
Handeln Sie an Krypto-Börsen im MT5! GRat_Crypto ist ein Tool für den manuellen und automatisierten Handel , einschließlich ALLER verfügbaren EA, ALLER Kryptowährungen an den beliebtesten Kryptobörsen in der vertrauten MT5-Umgebung 24/7. Eigenschaften 1. ALLE Instrumente der 9 beliebtesten Krypto-Börsen sind verfügbar: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC und OKX . 2. Die Möglichkeit, JEDEN in MT5 verfügbaren Auftragstyp zu platzieren, sowohl Market als auch Pending, A
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
SCHÜTZEN Sie Ihr FTMO-Konto auf einfachste Weise Must-Have Account Protector für jedes Prop-trading Konto und Herausforderung MT4 / MT5 Expert Advisor, der Ihr Forex Prop Trading Konto vor einem unerwarteten Drawdown schützt! FTMO Protector ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades verwalten und Ihren Gewinn und Verlust über mehrere Robots und Währungspaare mit einfachen Parametern und Einstellungen kontrollieren können. Verwenden Sie so viele EAs und Instrumente wie Sie benötigen, der Protector wir
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitys
Chart-Analyse auf Profi-Niveau – KI-gestützt & visuell aufbereitet The AInalyzer ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der mithilfe von künstlicher Intelligenz Marktstrukturen analysiert und automatisch visuelle Objekte direkt auf Ihrem Chart platziert. Anstatt Charts stundenlang manuell zu untersuchen, erhalten Sie in kurzer Zeit eine klare Übersicht über Unterstützungen, Widerstände, Trendstrukturen und mögliche Handelszonen – nachvollziehbar, visuell markiert und jederzeit abrufbar. Earl
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitys
Dies ist der beste Renko-Chart-Generator, den es je auf dem Markt gab Sie können die Boxgrößen basierend auf ATR oder Fixed Size einstellen: 1. Feste Box-Größe 2. Aktuelle ATR-Größe 3. ATR-Größe der Chart-Startzeit. Sie können auch den Renko-Chartschnitt von Datum und Uhrzeit als Referenz für die Erstellung von Renko-Charts festlegen. Sie müssen auf ein Symbol Chart, der die Renko-Chart von ihm wollen, dann sofort ein neues Diagramm geöffnet wird, die auf Renko basiert, können Sie diese generier
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitys
Strategy Builder bietet eine unglaubliche Menge an Funktionalität. Er kombiniert ein Handels-Panel mit konfigurierbarer Automatisierung (Indikatoren in einen EA umwandeln), Echtzeit-Statistiken (Gewinn & Draw Down) plus automatische Optimierung von SL, TP/Exit, Handelszeiten, Indikator-Eingaben. Mehrere Indikatoren können in einem einzigen Alarm/Handelssignal kombiniert werden und können benutzerdefinierte Indikatoren enthalten, auch wenn sie nur eine ex4-Datei haben oder vom Markt gekauft wurd
Weitere Produkte dieses Autors
Boom Spike Master
Dawid Aaron Zinserling
Indikatoren
Boom Spike mater ist die Zukunft für den Handel mit Boom-Märkten. Es wurde entwickelt, um auf Boom 300, 500 und 1000 Märkte auf der 1 Minute Zeitrahmen laufen. Es hat 2 verschiedene Handelsmodi (Aggressiv und Normal) Im aggressiven Modus werden gelbe und blaue Pfeile angezeigt. 2 verschiedene Bedingungen, um Ihnen zu helfen, die richtige Wahl zu treffen. Eröffnen Sie den ersten Handel bei einem gelben Pfeil und den zweiten Handel bei einer blauen Kerze. Der SL liegt in diesem Modus 10 Kerzen vom
FlowSeeker
Dawid Aaron Zinserling
Indikatoren
FlowSeeker ist ein benutzerdefinierter technischer Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der von Ultron Trading Solutions (www.ultrontradingsolutions.co.za) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Momentumverschiebungen und Richtungsänderungen auf dem Markt durch zwei primäre Signale zu erkennen. Es bietet visuelle Diagramme, optionale Kauf-/Verkaufspfeile, Umkehrkreuze, ein Trendpanel mit mehreren Zeitrahmen, einen Kerzen-Timer und Alarmbenachrichtigungen. Die Software enthält benutzerkonfigurier
UTS Trading Stat
Dawid Aaron Zinserling
Indikatoren
Der von Ultron Trading Solutions entwickelte UTS Trading Stat-Indikator ist ein anpassbares Tool zur Verfolgung und Anzeige von Handelsstatistiken für das Symbol des aktuellen Charts. Er stellt ein visuelles Dashboard auf dem Chart dar und bietet Echtzeiteinblicke in die Handelsperformance mit einem umschaltbaren Panel (STAT SHOW/STAT HIDE) für die Benutzerfreundlichkeit. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Merkmale und Funktionen: Angezeigte Handelsstatistiken : Aktuelle P
Ultron Trend Master
Dawid Aaron Zinserling
Indikatoren
ULTRON TREND MASTER Diese Indikator-Strategie funktioniert auf jedem Volatilitätsmarkt zusammen mit Währungspaaren und Gold. Es werden 2 Dateien (Ultron Trend Master 1 und 2) verwendet, da nur eine Datei hochgeladen wird. Bitte laden Sie auch Ultron Trend Master 1 kostenlos aus dem Kommentarbereich dieses Indikators herunter . Die gekaufte Datei ist die Hauptdatei mit der Strategie und sollte zusammen mit Trend Master 1 Datei verwendet werden. Der einzige Indikator auf dem Markt, der in der Lag
Spike Hunter Boom Crash
Dawid Aaron Zinserling
Indikatoren
Es scheint, dass Sie Informationen zu einem Handelsindikator namens SPIKE HUNTER für Boom- und Crash-Märkte bereitgestellt haben. Darüber hinaus haben Sie spezifische Anweisungen zur Verwendung des Indikators genannt, einschließlich Kauf- und Verkaufssignalen, Auswahl des Index, Kerzen-Timer, Unterstützungs- und Widerstandsmerkmalen sowie Benachrichtigungen. Ich möchte jedoch klarstellen, dass ich keine Downloads durchführen oder mit externen Tools interagieren kann, und ich habe keine Möglichke
UTS Trade Guardian
Dawid Aaron Zinserling
Utilitys
UTS TradeGuardian - Intelligentes Handelsmanagement EA (MT5) UTS TradeGuardian ist ein leistungsfähiger Expert Advisor für MetaTrader 5 , der manuell eröffnete Trades schützt, verwaltet und optimiert - egal, ob Sie sie über MT5 auf dem PC, Handy oder Tablet öffnen. Dieser EA öffnet keine Trades für Sie . Stattdessen fungiert er als professioneller Handelswächter , der Ihre Positionen automatisch verwaltet, sobald sie geöffnet sind. Was macht UTS TradeGuardian ? Automatischer Stop Loss und T
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension