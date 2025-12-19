UTS Signal Provider v1.1 - Ultimativer Handelssignal Broadcaster für MT5

UTS Signal Provider ist ein leistungsstarker, professioneller Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5), der speziell für Trader entwickelt wurde, die ihre Live-Handelsaktivitäten als hochwertige Signale an private oder öffentliche Kanäle auf Discord und Telegram senden möchten. Er verwandelt Ihr MT5-Handelskonto in einen vollautomatischen Signalanbieter, der es Followern (VIP-Abonnenten oder kostenlosen Mitgliedern) ermöglicht, Echtzeit-Updates zu Ihren Trades zu erhalten, ohne dass Sie manuell etwas kopieren, einfügen oder einen Screenshot machen müssen.

Hauptmerkmale & Was es kann

UTS Signal Provider überwacht Ihr Konto in Echtzeit und sendet schön formatierte, professionelle Warnungen für:

Neue Handelseröffnungen Sofortige Benachrichtigung, wenn Sie eine Kauf- ("I'm BUYING") oder Verkaufsposition ("I'm SELLING") eröffnen. Beinhaltet: Symbol Einstiegsnummer (z.B. #1, #2 pro Symbol - automatisch fortlaufend) Einstiegspreis Volumen/Losgröße (optional) Stop-Loss und Take-Profit (falls sofort festgelegt) Benutzerdefinierte Präfixe und Emojis zur optischen Auflockerung

Sofortige Benachrichtigung, wenn Sie eine Kauf- ("I'm BUYING") oder Verkaufsposition ("I'm SELLING") eröffnen. Beinhaltet: SL/TP-Änderungen Warnungen, wenn Sie Stop Loss oder Take Profit hinzufügen, verschieben oder entfernen - wichtig für Follower, um das Risiko genau zu steuern.

Warnungen, wenn Sie Stop Loss oder Take Profit hinzufügen, verschieben oder entfernen - wichtig für Follower, um das Risiko genau zu steuern. Partielle Schließungen Erkennt und meldet, wenn Sie eine Position teilweise schließen (z. B. durch Reduzierung des Volumens von 0,50 auf 0,20).

Erkennt und meldet, wenn Sie eine Position teilweise schließen (z. B. durch Reduzierung des Volumens von 0,50 auf 0,20). Profit State Alerts Sendet eine einzelne "In PROFIT!"-Nachricht, wenn eine Position (oder eine Gruppe von Positionen auf demselben Symbol) zum ersten Mal die von Ihnen festgelegte Mindestgewinnschwelle überschreitet (z. B. +$1,00). Optional kann auch der genaue Gewinnbetrag angegeben werden.

Sendet eine einzelne "In PROFIT!"-Nachricht, wenn eine Position (oder eine Gruppe von Positionen auf demselben Symbol) zum ersten Mal die von Ihnen festgelegte Mindestgewinnschwelle überschreitet (z. B. +$1,00). Optional kann auch der genaue Gewinnbetrag angegeben werden. Handelsschließungen (einschließlich Batch-Schließungen) Intelligente Erkennung von einzelnen oder mehreren gleichzeitigen Schließungen: Identifiziert den Grund: Manuell, SL-Treffer oder TP-Treffer Intelligente Überschriften: "TP Close Alert", "SL Close Alert", "Profit Close Alert" oder "Loss Close Alert". Zeigt Gewinn/Verlust pro Symbol und Gesamtnetto (mit optionalen exakten $-Beträgen) Elegantes Handling von Batch-Closes über mehrere Symbole hinweg

Intelligente Erkennung von einzelnen oder mehreren gleichzeitigen Schließungen: Pending Orders Volle Unterstützung für Buy/Sell Limit und Stop Orders: Neue Warnungen für schwebende Aufträge (mit Einstiegspreis, Volumen, SL/TP) Änderungen von Preis/SL/TP Stornierungswarnungen (wenn nicht ausgeführt)

Volle Unterstützung für Buy/Sell Limit und Stop Orders: Tägliche Performance-Berichte Automatische tägliche Zusammenfassung zu einer benutzerdefinierten Zeit (z.B. 23:59) Manuelle Schaltfläche "Bericht senden" für sofortige Berichte Aufschlüsselung nach Symbol: abgeschlossene Geschäfte, Gewinne/Verluste, Gewinn pro Symbol, Gesamtnettogewinn/-verlust, Gewinnquote Enthält nur Geschäfte, die tatsächlich signalisiert wurden (perfekt für genaue Statistiken)



Dual-Channel-Unterstützung (Gruppe A & Gruppe B)

Gruppe A (VIP/Premium-Kanal) : Typischerweise Ihre bezahlten Abonnenten. Überwacht bis zu 20 benutzerdefinierte Symbole (Multi-Symbol-Modus).

: Typischerweise Ihre bezahlten Abonnenten. Überwacht bis zu 20 benutzerdefinierte Symbole (Multi-Symbol-Modus). Gruppe B (Freier Kanal) : Optionaler zweiter Kanal für kostenlose Signale. Unterstützt ebenfalls bis zu 20 eigene Symbole.

: Optionaler zweiter Kanal für kostenlose Signale. Unterstützt ebenfalls bis zu 20 eigene Symbole. Beide Gruppen können gleichzeitig laufen, mit unabhängigen Discord-Webhooks und Telegram-Bot/Chat-IDs.

Intelligenter Fallback: Wenn für eine Gruppe keine Symbole konfiguriert sind, diese aber aktiviert ist, überwacht der EA automatisch das aktuelle Chart-Symbol - perfekt für den Handel mit einem einzigen Symbol ohne zusätzliches Setup.

Erweiterte Filterung & Anpassung

Modus "Nur manuelle Trades" : Ignorieren Sie automatisierte EA-Trades (außer denen mit einer bestimmten magischen Zahl) - so wird sichergestellt, dass nur Ihre beabsichtigten Signale gesendet werden.

: Ignorieren Sie automatisierte EA-Trades (außer denen mit einer bestimmten magischen Zahl) - so wird sichergestellt, dass nur Ihre beabsichtigten Signale gesendet werden. Schnelles Handeln mit einem Klick : Eingebaute Kauf-/Verkaufsschaltflächen mit einstellbarer Losgröße für schnelle manuelle Eingaben.

: Eingebaute Kauf-/Verkaufsschaltflächen mit einstellbarer Losgröße für schnelle manuelle Eingaben. Sichtbarkeit der Gewinnbeträge : Schalten Sie die Anzeige der exakten $-Gewinne in Alarmen/Berichten um.

: Schalten Sie die Anzeige der exakten $-Gewinne in Alarmen/Berichten um. Volumen in Signalen : Optionale Anzeige der Losgröße.

: Optionale Anzeige der Losgröße. Panel minimieren : Kompakter Modus, um Platz im Chart zu sparen.

: Kompakter Modus, um Platz im Chart zu sparen. Symbol-Editor : Einfaches In-Chart-Panel zum Hinzufügen/Bearbeiten der 20 Symbole pro Gruppe.

: Einfaches In-Chart-Panel zum Hinzufügen/Bearbeiten der 20 Symbole pro Gruppe. Anti-Spam & Zuverlässigkeit: Ratenbegrenzung, Wiederholungslogik für Web-Anfragen, überlebt Chart-Änderungen/Reloads.

Wie es funktioniert (Technischer Überblick)

Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an (vorzugsweise einen Ihrer gehandelten synthetischen Indizes). Konfigurieren Sie Discord-Webhooks und Telegram-Bot-Token/Chat-IDs für Gruppe A und/oder B. Verwenden Sie den Symbol-Editor, um Ihre überwachten Symbole hinzuzufügen (z. B. Crash 500 Index, Boom 1000 Index) - oder lassen Sie sie leer, um automatisch den aktuellen Chart zu verwenden. Schalten Sie Funktionen über das futuristische Bedienfeld auf dem Chart um (Alarmtypen, Kanäle usw.). Handeln Sie normal (manuell oder mit Ihren eigenen EAs). Der EA erkennt Änderungen in Positionen/ausstehenden Aufträgen, formatiert professionelle Nachrichten und sendet sie sofort an Ihre Kanäle.

Das gesamte Tracking überlebt das Entfernen/Neustarten des EA über globale Variablen. Er ignoriert auf intelligente Weise alte Trades, die vor dem Start des EA geöffnet wurden, und verarbeitet Teilschließungen, Batch-Schließungen und Änderungen ohne Spam.

Perfekt für

Signalanbieter, die VIP Telegram/Discord-Gruppen für synthetische Boom/Crash-Indizes betreiben.

Händler, die transparente, professionell aussehende Signale mit vollständiger Abdeckung des Handelslebenszyklus wünschen.

Jeder, der separate Premium-/Free-Kanäle mit unterschiedlichem Symbol-Fokus benötigt.

Haftungsausschluss: Dieser EA platziert nicht automatisch Trades - er überwacht und sendet nur Ihre bestehenden Aktivitäten. Alle Warnungen enthalten den Hinweis "Keine Finanzberatung - Handel auf eigenes Risiko".

UTS Signal Provider v4.1 ist das ultimative Werkzeug, um Ihren Handel in einen ausgefeilten, zuverlässigen Signaldienst zu verwandeln - voll ausgestattet, stabil und zukunftssicher für 2025 und darüber hinaus!