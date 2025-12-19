UTS Trade Guardian

UTS TradeGuardian - EA inteligente de gestión de operaciones (MT5)

UTS TradeGuardian es un potente Asesor Experto de gestión de operaciones para MetaTrader 5, diseñado para proteger, gestionar y optimizar las operaciones abiertas manualmente, tanto si las abre desde MT5 en PC, móvil o tableta.

Este EA no abre operaciones por usted. En su lugar, actúa como un guardián profesional del comercio, la gestión automática de sus posiciones una vez que se abren.

Qué hace UTS TradeGuardian

Stop Loss y Take Profit automáticos

Una vez que se abre una posición, el EA puede:

Establecer automáticamente el Stop Loss (SL) en puntos.

Establecer automáticamente el Take Profit (TP) en puntos

Funciona en posiciones de COMPRA y VENTA

Se aplica incluso si la operación se abrió manualmente o desde un dispositivo móvil

Esto significa:

Se acabaron los momentos de "se me olvidó añadir SL/TP".

🔄 S istema avanzado de trailing stop

El EA incluye un trailing stop inteligente que:

Se activa sólo después de que el precio se mueve en beneficios

Utiliza una distancia mínima de activación (Trailing Step)

Bloquea el beneficio mientras deja espacio para el movimiento del precio

Funciona de forma independiente para cada posición

Esto ayuda a:

Asegurar beneficios automáticamente

Reducir la toma de decisiones emocionales

Dejar correr las operaciones ganadoras mientras se controla el riesgo

✂️ HackLots - Reducción inteligente del tamaño del lote

Si se activa, HackLots

Detecta grandes tamaños de posición

Cerrará automáticamente sólo el tamaño de lote mínimo

Reduce la exposición sin cerrar la operación completa

Cada posición se procesa una sola vez (sin cierres repetidos)

Perfecto para:

Reducción del riesgo

Gestionar operaciones sobredimensionadas

Limpiar posiciones abiertas con gran volumen

📊 Visualización de puntos de velas anteriores

El EA puede mostrar:

El rango de puntos de la vela anterior

Se muestra directamente en el gráfico

Se actualiza sólo en velas nuevas

Ayuda a los traders a juzgar visualmente la volatilidad y el impulso

Ideal para:

Scalpers

Operadores intradía

Toma de decisiones basada en la volatilidad

⚙️ Funciona con cualquier estrategia

UTS TradeGuardian:

Funciona con trading manual

Funciona junto con otros EAs

No interfiere con la entrada de operaciones

Gestiona sólo las posiciones existentes

Piense en él como:

Un gestor de operaciones profesional que nunca duerme.

Características principales de un vistazo

✔ Gestiona las operaciones abiertas manualmente

✔ Stop Loss automático & Take Profit

✔ Inteligente trailing stop

✔ Reducción de lote parcial (HackLots)

✔ Visualización del punto de vela anterior

✔ Gestión específica de símbolo

✔ Funciona en MT5 PC & Operaciones móviles

✔ Sin restricciones de estrategia

👤 ¿Para quién es este EA?

✔ Traders manuales

✔ Traders móviles

✔ Scalpers

✔ Day traders

✔ Swing traders

✔ Traders que quieren disciplina y consistencia.

Si te gusta el control, pero quiere automatización para manejar el aburrido (y arriesgado) partes-este EA es para usted.