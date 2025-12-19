UTS Trade Guardian
- Utilidades
- Dawid Aaron Zinserling
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
UTS TradeGuardian - EA inteligente de gestión de operaciones (MT5)
UTS TradeGuardian es un potente Asesor Experto de gestión de operaciones para MetaTrader 5, diseñado para proteger, gestionar y optimizar las operaciones abiertas manualmente, tanto si las abre desde MT5 en PC, móvil o tableta.
Este EA no abre operaciones por usted. En su lugar, actúa como un guardián profesional del comercio, la gestión automática de sus posiciones una vez que se abren.
Qué hace UTS TradeGuardian
Stop Loss y Take Profit automáticos
Una vez que se abre una posición, el EA puede:
Establecer automáticamente el Stop Loss (SL) en puntos.
Establecer automáticamente el Take Profit (TP) en puntos
Funciona en posiciones de COMPRA y VENTA
Se aplica incluso si la operación se abrió manualmente o desde un dispositivo móvil
Esto significa:
Se acabaron los momentos de "se me olvidó añadir SL/TP".
🔄 S istema avanzado de trailing stop
El EA incluye un trailing stop inteligente que:
Se activa sólo después de que el precio se mueve en beneficios
Utiliza una distancia mínima de activación (Trailing Step)
Bloquea el beneficio mientras deja espacio para el movimiento del precio
Funciona de forma independiente para cada posición
Esto ayuda a:
Asegurar beneficios automáticamente
Reducir la toma de decisiones emocionales
Dejar correr las operaciones ganadoras mientras se controla el riesgo
✂️ HackLots - Reducción inteligente del tamaño del lote
Si se activa, HackLots
Detecta grandes tamaños de posición
Cerrará automáticamente sólo el tamaño de lote mínimo
Reduce la exposición sin cerrar la operación completa
Cada posición se procesa una sola vez (sin cierres repetidos)
Perfecto para:
Reducción del riesgo
Gestionar operaciones sobredimensionadas
Limpiar posiciones abiertas con gran volumen
📊 Visualización de puntos de velas anteriores
El EA puede mostrar:
El rango de puntos de la vela anterior
Se muestra directamente en el gráfico
Se actualiza sólo en velas nuevas
Ayuda a los traders a juzgar visualmente la volatilidad y el impulso
Ideal para:
Scalpers
Operadores intradía
Toma de decisiones basada en la volatilidad
⚙️ Funciona con cualquier estrategia
UTS TradeGuardian:
Funciona con trading manual
Funciona junto con otros EAs
No interfiere con la entrada de operaciones
Gestiona sólo las posiciones existentes
Piense en él como:
Un gestor de operaciones profesional que nunca duerme.
Características principales de un vistazo
✔ Gestiona las operaciones abiertas manualmente
✔ Stop Loss automático & Take Profit
✔ Inteligente trailing stop
✔ Reducción de lote parcial (HackLots)
✔ Visualización del punto de vela anterior
✔ Gestión específica de símbolo
✔ Funciona en MT5 PC & Operaciones móviles
✔ Sin restricciones de estrategia
👤 ¿Para quién es este EA?
✔ Traders manuales
✔ Traders móviles
✔ Scalpers
✔ Day traders
✔ Swing traders
✔ Traders que quieren disciplina y consistencia.
Si te gusta el control, pero quiere automatización para manejar el aburrido (y arriesgado) partes-este EA es para usted.